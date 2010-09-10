Сообщение ivanes » Сегодня, 14:45

Варшава же надеется на то, что развиваться будет не «Северный поток-2», а ее собственные газопроводные проекты. Речь не только о построенном терминале сжиженного природного газа в Свиноуйсьце. Польские власти надеются на строительство газопровода Baltic Pipe, который должен соединить территорию Польши с норвежским шельфом через Данию, что теоретически позволит стране стать одним из крупнейших газовых хабов в Европе.

Поэтому американцы естественным образом вынуждены исходить из того, что газопровод «Северный поток-2» не удастся построить, потому что это единственный для них шанс сохранить денежный поток, идущий в их страну от продажи товаров, производимых в других странах.

Но Германия предложила свои территориальные воды и сушу для прокладки Nord Strim-2 и далее по дну Батики в нейтральных водах до берега России.

Он может быть убийственным для Украины — нашего непосредственного соседа, так как в момент, когда Украина будет исключена из процесса транзита газа, ничто не помешает еще больше дестабилизировать ситуацию в этой стране.

Наступит холодомор в Украине.