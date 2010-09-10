Что творится за рубежом

Обсуждение мировых новостей, событий и происшествий.

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MrM
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2769
Зарегистрирован: 25 май 2009, 13:04

Re: Что творится за рубежом

Сообщение MrM » 31 янв 2018, 19:25

Есть открытая часть, формальный список потенциальных и реальных виолончилистов для выполнения требования закона и информирования музыкантов о возможном участии в прослушивании.
Есть закрытая часть, укороченный вариант открытого списка, составленный из заслуженных виолончелистов всея Руси, многократных лауреатов международных конкурсов.
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АЛСНщик
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1775
Зарегистрирован: 11 ноя 2012, 20:37

Re: Что творится за рубежом

Сообщение АЛСНщик » 02 фев 2018, 10:36

MrM писал(а):Есть открытая часть, формальный список потенциальных и реальных виолончилистов для выполнения требования закона и информирования музыкантов о возможном участии в прослушивании.
Есть закрытая часть, укороченный вариант открытого списка, составленный из заслуженных виолончелистов всея Руси, многократных лауреатов международных конкурсов.

Дались Вам виолончелисты. Я уже писал, что культура - одна из самых богатых отраслей страны. И работники культуры на бедность не жалуются 8)
MrM, не Вы случайно как строитель Костинский СДК в прошлом году ремонтировали? Сделано шикарно, но по впечатлению от дискотеки 80-90-х, звуковое оборудование нужно было на ещё бОльшую мощность ставить 8)
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MrM
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2769
Зарегистрирован: 25 май 2009, 13:04

Re: Что творится за рубежом

Сообщение MrM » 02 фев 2018, 11:27

СДК не занимаюсь.
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 6386
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Что творится за рубежом

Сообщение ivanes » 02 фев 2018, 20:27

Почему нет списка шоу- бизнесменов.Их активы более 1 млрд $.
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 6386
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Что творится за рубежом

Сообщение ivanes » 04 фев 2018, 09:39

В конце января в Британии вступили в силу правила по борьбе с организованной преступностью. Надзорные органы теперь смогут заморозить вызвавшие их подозрение активы до тех пор, пока владелец не даст должных объяснений. Речь идет суммах, превышающих £50 тыс. ($70 тыс.)


Подробности: https://regnum.ru/news/2376100.html
Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на ИА REGNUM.
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 6386
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Что творится за рубежом

Сообщение ivanes » 05 фев 2018, 17:19

Главы ФСБ.СВР и ГРУ посетили США и ЦРУ. Два первых могут посещать США с разрешения Трампа.Они в санкционном списке 2016г.Значит они получили разрешение.
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Cezar
Гость RZN.info
Сообщения: 27
Зарегистрирован: 07 апр 2017, 20:10

Re: Что творится за рубежом

Сообщение Cezar » 05 фев 2018, 17:50

ivanes писал(а):В конце января в Британии вступили в силу правила по борьбе с организованной преступностью. Надзорные органы теперь смогут заморозить вызвавшие их подозрение активы до тех пор, пока владелец не даст должных объяснений. Речь идет суммах, превышающих £50 тыс. ($70 тыс.)


Подробности: https://regnum.ru/news/2376100.html
Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на ИА REGNUM.


Политическое шоу это все называется.
Несколько человек потрясут показательно, а остальные как жили так и будут жить.
Англия всегда принимала деньги. И прекрасно знает какие у кого деньги и откуда. Концепция вряд ли изменится. А то ведь деньги в другую сторону потекут, что неактуально совершенно. Особенно в свете брекзита.
Money talks
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 6386
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Что творится за рубежом

Сообщение ivanes » 06 фев 2018, 14:28

Основные фондовые индексы США по итогам понедельника рухнули на 3,8 – 4,6% на фоне опасений по поводу роста доходности облигаций США, Dow Jones и S&P 500 аннулировали таким образом весь рост за 2018 год.

РИА Новости https://ria.ru/radio_brief/20180206/1514056353.html

Cezar
Это не политическое шоу.Чичкваркин более месяца потратил на доказательства чистота денег на его счетах. А там было не более 1млн фунтов. Но есть беглецы из России,которые прихватили с собой миллиарды фунтов стергингов.
Конечно Великобритания и США очень любят даже "грязные" деньги.Ведь они работают в экономике этих стран. Но Великобритания и США любят поиздеваться над беглецами.Для приличия.
Выеденные деньги никогда не вернутся в Россию.Банки не дадут перевезти. Они "отмыты в прачечной". Чисты перед законами этих государств.
Денежные переговоры- Money talks.Никто ни с кем не будет переговариваться.
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 6386
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Что творится за рубежом

Сообщение ivanes » 06 фев 2018, 14:45

Варшава же надеется на то, что развиваться будет не «Северный поток-2», а ее собственные газопроводные проекты. Речь не только о построенном терминале сжиженного природного газа в Свиноуйсьце. Польские власти надеются на строительство газопровода Baltic Pipe, который должен соединить территорию Польши с норвежским шельфом через Данию, что теоретически позволит стране стать одним из крупнейших газовых хабов в Европе.
Поэтому американцы естественным образом вынуждены исходить из того, что газопровод «Северный поток-2» не удастся построить, потому что это единственный для них шанс сохранить денежный поток, идущий в их страну от продажи товаров, производимых в других странах.
Но Германия предложила свои территориальные воды и сушу для прокладки Nord Strim-2 и далее по дну Батики в нейтральных водах до берега России.
Он может быть убийственным для Украины — нашего непосредственного соседа, так как в момент, когда Украина будет исключена из процесса транзита газа, ничто не помешает еще больше дестабилизировать ситуацию в этой стране.
Наступит холодомор в Украине.
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 6386
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Что творится за рубежом

Сообщение ivanes » Сегодня, 12:11

Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены нервно-паралитическим веществом, они остаются в критическом состоянии, полицейский, работавший на месте инцидента, находится в тяжелом состоянии, сообщил в среду глава контртеррористического подразделения Скотланд-Ярда Марк Роули.

РИА Новости https://ria.ru/world/20180307/1515988973.html
А "Белые каски" в Сирии не отравились от нервно-паралитических веществ. Живы и здоровы. А полицейский,работавший на месте обнаружения,был отравлен нервно- паралитическим веществом. Пора главе МИД Великобритании сравнить эти два эпизода.
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