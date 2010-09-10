Что творится за рубежом
Обсуждение мировых новостей, событий и происшествий.
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Re: Что творится за рубежом
Есть открытая часть, формальный список потенциальных и реальных виолончилистов для выполнения требования закона и информирования музыкантов о возможном участии в прослушивании.
Есть закрытая часть, укороченный вариант открытого списка, составленный из заслуженных виолончелистов всея Руси, многократных лауреатов международных конкурсов.
Есть закрытая часть, укороченный вариант открытого списка, составленный из заслуженных виолончелистов всея Руси, многократных лауреатов международных конкурсов.
Re: Что творится за рубежом
MrM писал(а):Есть открытая часть, формальный список потенциальных и реальных виолончилистов для выполнения требования закона и информирования музыкантов о возможном участии в прослушивании.
Есть закрытая часть, укороченный вариант открытого списка, составленный из заслуженных виолончелистов всея Руси, многократных лауреатов международных конкурсов.
Дались Вам виолончелисты. Я уже писал, что культура - одна из самых богатых отраслей страны. И работники культуры на бедность не жалуются
MrM, не Вы случайно как строитель Костинский СДК в прошлом году ремонтировали? Сделано шикарно, но по впечатлению от дискотеки 80-90-х, звуковое оборудование нужно было на ещё бОльшую мощность ставить
Re: Что творится за рубежом
СДК не занимаюсь.
Re: Что творится за рубежом
Почему нет списка шоу- бизнесменов.Их активы более 1 млрд $.
Re: Что творится за рубежом
В конце января в Британии вступили в силу правила по борьбе с организованной преступностью. Надзорные органы теперь смогут заморозить вызвавшие их подозрение активы до тех пор, пока владелец не даст должных объяснений. Речь идет суммах, превышающих £50 тыс. ($70 тыс.)
Подробности: https://regnum.ru/news/2376100.html
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Подробности: https://regnum.ru/news/2376100.html
Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на ИА REGNUM.
Re: Что творится за рубежом
Главы ФСБ.СВР и ГРУ посетили США и ЦРУ. Два первых могут посещать США с разрешения Трампа.Они в санкционном списке 2016г.Значит они получили разрешение.
Re: Что творится за рубежом
ivanes писал(а):В конце января в Британии вступили в силу правила по борьбе с организованной преступностью. Надзорные органы теперь смогут заморозить вызвавшие их подозрение активы до тех пор, пока владелец не даст должных объяснений. Речь идет суммах, превышающих £50 тыс. ($70 тыс.)
Подробности: https://regnum.ru/news/2376100.html
Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на ИА REGNUM.
Политическое шоу это все называется.
Несколько человек потрясут показательно, а остальные как жили так и будут жить.
Англия всегда принимала деньги. И прекрасно знает какие у кого деньги и откуда. Концепция вряд ли изменится. А то ведь деньги в другую сторону потекут, что неактуально совершенно. Особенно в свете брекзита.
Money talks
Re: Что творится за рубежом
Основные фондовые индексы США по итогам понедельника рухнули на 3,8 – 4,6% на фоне опасений по поводу роста доходности облигаций США, Dow Jones и S&P 500 аннулировали таким образом весь рост за 2018 год.
РИА Новости https://ria.ru/radio_brief/20180206/1514056353.html
Cezar
Это не политическое шоу.Чичкваркин более месяца потратил на доказательства чистота денег на его счетах. А там было не более 1млн фунтов. Но есть беглецы из России,которые прихватили с собой миллиарды фунтов стергингов.
Конечно Великобритания и США очень любят даже "грязные" деньги.Ведь они работают в экономике этих стран. Но Великобритания и США любят поиздеваться над беглецами.Для приличия.
Выеденные деньги никогда не вернутся в Россию.Банки не дадут перевезти. Они "отмыты в прачечной". Чисты перед законами этих государств.
Денежные переговоры- Money talks.Никто ни с кем не будет переговариваться.
РИА Новости https://ria.ru/radio_brief/20180206/1514056353.html
Cezar
Это не политическое шоу.Чичкваркин более месяца потратил на доказательства чистота денег на его счетах. А там было не более 1млн фунтов. Но есть беглецы из России,которые прихватили с собой миллиарды фунтов стергингов.
Конечно Великобритания и США очень любят даже "грязные" деньги.Ведь они работают в экономике этих стран. Но Великобритания и США любят поиздеваться над беглецами.Для приличия.
Выеденные деньги никогда не вернутся в Россию.Банки не дадут перевезти. Они "отмыты в прачечной". Чисты перед законами этих государств.
Денежные переговоры- Money talks.Никто ни с кем не будет переговариваться.
Re: Что творится за рубежом
Варшава же надеется на то, что развиваться будет не «Северный поток-2», а ее собственные газопроводные проекты. Речь не только о построенном терминале сжиженного природного газа в Свиноуйсьце. Польские власти надеются на строительство газопровода Baltic Pipe, который должен соединить территорию Польши с норвежским шельфом через Данию, что теоретически позволит стране стать одним из крупнейших газовых хабов в Европе.
Поэтому американцы естественным образом вынуждены исходить из того, что газопровод «Северный поток-2» не удастся построить, потому что это единственный для них шанс сохранить денежный поток, идущий в их страну от продажи товаров, производимых в других странах.
Но Германия предложила свои территориальные воды и сушу для прокладки Nord Strim-2 и далее по дну Батики в нейтральных водах до берега России.
Он может быть убийственным для Украины — нашего непосредственного соседа, так как в момент, когда Украина будет исключена из процесса транзита газа, ничто не помешает еще больше дестабилизировать ситуацию в этой стране.
Наступит холодомор в Украине.
Поэтому американцы естественным образом вынуждены исходить из того, что газопровод «Северный поток-2» не удастся построить, потому что это единственный для них шанс сохранить денежный поток, идущий в их страну от продажи товаров, производимых в других странах.
Но Германия предложила свои территориальные воды и сушу для прокладки Nord Strim-2 и далее по дну Батики в нейтральных водах до берега России.
Он может быть убийственным для Украины — нашего непосредственного соседа, так как в момент, когда Украина будет исключена из процесса транзита газа, ничто не помешает еще больше дестабилизировать ситуацию в этой стране.
Наступит холодомор в Украине.
Re: Что творится за рубежом
Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены нервно-паралитическим веществом, они остаются в критическом состоянии, полицейский, работавший на месте инцидента, находится в тяжелом состоянии, сообщил в среду глава контртеррористического подразделения Скотланд-Ярда Марк Роули.
РИА Новости https://ria.ru/world/20180307/1515988973.html
А "Белые каски" в Сирии не отравились от нервно-паралитических веществ. Живы и здоровы. А полицейский,работавший на месте обнаружения,был отравлен нервно- паралитическим веществом. Пора главе МИД Великобритании сравнить эти два эпизода.
РИА Новости https://ria.ru/world/20180307/1515988973.html
А "Белые каски" в Сирии не отравились от нервно-паралитических веществ. Живы и здоровы. А полицейский,работавший на месте обнаружения,был отравлен нервно- паралитическим веществом. Пора главе МИД Великобритании сравнить эти два эпизода.
Re: Что творится за рубежом
Более десяти миллиардов евро исчезли с замороженных в 2011 году по решению ООН ливийских счетов, сообщает издание Vif.
РИА Новости https://ria.ru/world/20180308/1516027832.html
Из банка Бельгии исчезли.
РИА Новости https://ria.ru/world/20180308/1516027832.html
Из банка Бельгии исчезли.
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