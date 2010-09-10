Что творится за рубежом
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Re: Что творится за рубежом
Есть открытая часть, формальный список потенциальных и реальных виолончилистов для выполнения требования закона и информирования музыкантов о возможном участии в прослушивании.
Есть закрытая часть, укороченный вариант открытого списка, составленный из заслуженных виолончелистов всея Руси, многократных лауреатов международных конкурсов.
Есть закрытая часть, укороченный вариант открытого списка, составленный из заслуженных виолончелистов всея Руси, многократных лауреатов международных конкурсов.
Re: Что творится за рубежом
MrM писал(а):Есть открытая часть, формальный список потенциальных и реальных виолончилистов для выполнения требования закона и информирования музыкантов о возможном участии в прослушивании.
Есть закрытая часть, укороченный вариант открытого списка, составленный из заслуженных виолончелистов всея Руси, многократных лауреатов международных конкурсов.
Дались Вам виолончелисты. Я уже писал, что культура - одна из самых богатых отраслей страны. И работники культуры на бедность не жалуются
MrM, не Вы случайно как строитель Костинский СДК в прошлом году ремонтировали? Сделано шикарно, но по впечатлению от дискотеки 80-90-х, звуковое оборудование нужно было на ещё бОльшую мощность ставить
Re: Что творится за рубежом
СДК не занимаюсь.
Re: Что творится за рубежом
Почему нет списка шоу- бизнесменов.Их активы более 1 млрд $.
Re: Что творится за рубежом
В конце января в Британии вступили в силу правила по борьбе с организованной преступностью. Надзорные органы теперь смогут заморозить вызвавшие их подозрение активы до тех пор, пока владелец не даст должных объяснений. Речь идет суммах, превышающих £50 тыс. ($70 тыс.)
Подробности: https://regnum.ru/news/2376100.html
Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на ИА REGNUM.
Подробности: https://regnum.ru/news/2376100.html
Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на ИА REGNUM.
Re: Что творится за рубежом
Главы ФСБ.СВР и ГРУ посетили США и ЦРУ. Два первых могут посещать США с разрешения Трампа.Они в санкционном списке 2016г.Значит они получили разрешение.
Re: Что творится за рубежом
ivanes писал(а):В конце января в Британии вступили в силу правила по борьбе с организованной преступностью. Надзорные органы теперь смогут заморозить вызвавшие их подозрение активы до тех пор, пока владелец не даст должных объяснений. Речь идет суммах, превышающих £50 тыс. ($70 тыс.)
Подробности: https://regnum.ru/news/2376100.html
Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на ИА REGNUM.
Политическое шоу это все называется.
Несколько человек потрясут показательно, а остальные как жили так и будут жить.
Англия всегда принимала деньги. И прекрасно знает какие у кого деньги и откуда. Концепция вряд ли изменится. А то ведь деньги в другую сторону потекут, что неактуально совершенно. Особенно в свете брекзита.
Money talks
Re: Что творится за рубежом
Основные фондовые индексы США по итогам понедельника рухнули на 3,8 – 4,6% на фоне опасений по поводу роста доходности облигаций США, Dow Jones и S&P 500 аннулировали таким образом весь рост за 2018 год.
РИА Новости https://ria.ru/radio_brief/20180206/1514056353.html
Cezar
Это не политическое шоу.Чичкваркин более месяца потратил на доказательства чистота денег на его счетах. А там было не более 1млн фунтов. Но есть беглецы из России,которые прихватили с собой миллиарды фунтов стергингов.
Конечно Великобритания и США очень любят даже "грязные" деньги.Ведь они работают в экономике этих стран. Но Великобритания и США любят поиздеваться над беглецами.Для приличия.
Выеденные деньги никогда не вернутся в Россию.Банки не дадут перевезти. Они "отмыты в прачечной". Чисты перед законами этих государств.
Денежные переговоры- Money talks.Никто ни с кем не будет переговариваться.
РИА Новости https://ria.ru/radio_brief/20180206/1514056353.html
Cezar
Это не политическое шоу.Чичкваркин более месяца потратил на доказательства чистота денег на его счетах. А там было не более 1млн фунтов. Но есть беглецы из России,которые прихватили с собой миллиарды фунтов стергингов.
Конечно Великобритания и США очень любят даже "грязные" деньги.Ведь они работают в экономике этих стран. Но Великобритания и США любят поиздеваться над беглецами.Для приличия.
Выеденные деньги никогда не вернутся в Россию.Банки не дадут перевезти. Они "отмыты в прачечной". Чисты перед законами этих государств.
Денежные переговоры- Money talks.Никто ни с кем не будет переговариваться.
Re: Что творится за рубежом
Варшава же надеется на то, что развиваться будет не «Северный поток-2», а ее собственные газопроводные проекты. Речь не только о построенном терминале сжиженного природного газа в Свиноуйсьце. Польские власти надеются на строительство газопровода Baltic Pipe, который должен соединить территорию Польши с норвежским шельфом через Данию, что теоретически позволит стране стать одним из крупнейших газовых хабов в Европе.
Поэтому американцы естественным образом вынуждены исходить из того, что газопровод «Северный поток-2» не удастся построить, потому что это единственный для них шанс сохранить денежный поток, идущий в их страну от продажи товаров, производимых в других странах.
Но Германия предложила свои территориальные воды и сушу для прокладки Nord Strim-2 и далее по дну Батики в нейтральных водах до берега России.
Он может быть убийственным для Украины — нашего непосредственного соседа, так как в момент, когда Украина будет исключена из процесса транзита газа, ничто не помешает еще больше дестабилизировать ситуацию в этой стране.
Наступит холодомор в Украине.
Поэтому американцы естественным образом вынуждены исходить из того, что газопровод «Северный поток-2» не удастся построить, потому что это единственный для них шанс сохранить денежный поток, идущий в их страну от продажи товаров, производимых в других странах.
Но Германия предложила свои территориальные воды и сушу для прокладки Nord Strim-2 и далее по дну Батики в нейтральных водах до берега России.
Он может быть убийственным для Украины — нашего непосредственного соседа, так как в момент, когда Украина будет исключена из процесса транзита газа, ничто не помешает еще больше дестабилизировать ситуацию в этой стране.
Наступит холодомор в Украине.
Re: Что творится за рубежом
Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены нервно-паралитическим веществом, они остаются в критическом состоянии, полицейский, работавший на месте инцидента, находится в тяжелом состоянии, сообщил в среду глава контртеррористического подразделения Скотланд-Ярда Марк Роули.
РИА Новости https://ria.ru/world/20180307/1515988973.html
А "Белые каски" в Сирии не отравились от нервно-паралитических веществ. Живы и здоровы. А полицейский,работавший на месте обнаружения,был отравлен нервно- паралитическим веществом. Пора главе МИД Великобритании сравнить эти два эпизода.
РИА Новости https://ria.ru/world/20180307/1515988973.html
А "Белые каски" в Сирии не отравились от нервно-паралитических веществ. Живы и здоровы. А полицейский,работавший на месте обнаружения,был отравлен нервно- паралитическим веществом. Пора главе МИД Великобритании сравнить эти два эпизода.
Re: Что творится за рубежом
Более десяти миллиардов евро исчезли с замороженных в 2011 году по решению ООН ливийских счетов, сообщает издание Vif.
РИА Новости https://ria.ru/world/20180308/1516027832.html
Из банка Бельгии исчезли.
РИА Новости https://ria.ru/world/20180308/1516027832.html
Из банка Бельгии исчезли.
Re: Что творится за рубежом
Великобритания вышлет из страны 23 российских дипломата в связи с делом экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Подробнее на ТАСС:
http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/5029680
Прекращение дипотношений близки.
Подробнее на ТАСС:
http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/5029680
Прекращение дипотношений близки.
Re: Что творится за рубежом
Доказательства об отравлении:
1.Пользователи соцсетей вычислили, что история с отравлением в Великобритании экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии разработанным в СССР нервно-паралитическим газом «Новичок» повторяет сюжет британского же сериала «Ответный удар».
Вся история со Скрипалем происходит по сценарию сериала "Ответный удар", подтверждает. Нервно-паралитический газ Novichok участник фильма.
Этот британский сериал про шпионов выходит с 2010 года, и к настоящему моменту вышли шесть сезонов по 10 серий.
«Ответный Удар» 5 сезон, Великобритания. Надо найти и посмотреть????https://t.co/GhYRKx1Kr6 pic.twitter.com/Z5Q28VjIRm
Это посмотрели в декабре 2017г.Там играют российские актеры.На титрах указан собственник-МИ-6.
В Twitter стали появляться интригующие сообщения о том, что Тереза Мэй, по ходу, тоже любит смотреть сериал «Ответный удар».
Сразу после выступления премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, которая накануне вечером обвинила Россию в этом отравлении, назвав использованное для этого химическое оружие («Новички» — класс фосфорорганических отравляющих веществ нервно-паралитического действия).
Сериал заканчивается тем,что Новичком завладела британская разведка.
2. Вдруг за неделю до отравления Скрипаля и его дочери ТВ-канал Великобритании показал кадры российского ТВ об аресте Скрипаля и кадры суда над ним.
Случайное совпадение?
1.Пользователи соцсетей вычислили, что история с отравлением в Великобритании экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии разработанным в СССР нервно-паралитическим газом «Новичок» повторяет сюжет британского же сериала «Ответный удар».
Вся история со Скрипалем происходит по сценарию сериала "Ответный удар", подтверждает. Нервно-паралитический газ Novichok участник фильма.
Этот британский сериал про шпионов выходит с 2010 года, и к настоящему моменту вышли шесть сезонов по 10 серий.
«Ответный Удар» 5 сезон, Великобритания. Надо найти и посмотреть????https://t.co/GhYRKx1Kr6 pic.twitter.com/Z5Q28VjIRm
Это посмотрели в декабре 2017г.Там играют российские актеры.На титрах указан собственник-МИ-6.
В Twitter стали появляться интригующие сообщения о том, что Тереза Мэй, по ходу, тоже любит смотреть сериал «Ответный удар».
Сразу после выступления премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, которая накануне вечером обвинила Россию в этом отравлении, назвав использованное для этого химическое оружие («Новички» — класс фосфорорганических отравляющих веществ нервно-паралитического действия).
Сериал заканчивается тем,что Новичком завладела британская разведка.
2. Вдруг за неделю до отравления Скрипаля и его дочери ТВ-канал Великобритании показал кадры российского ТВ об аресте Скрипаля и кадры суда над ним.
Случайное совпадение?
Re: Что творится за рубежом
Сценарий инцидента с бывшим офицером ГРУ Сергеем Скрипалем в Солсбери целиком списан с британского сериала «Ответный удар». Там даже присутствует газ «Новичок» и его сбежавший из России изобретатель.
Действительно создатель Новичка эмигрировал в США. Совпадение?
"Химик Вил Мирзаянов, бежавший в 1996 году в США, рассказал британским СМИ, что отравляющее вещество приводит к мучительной смерти."Сейчас он живет в городе Принстон (Нью-Джерси). 9 марта ученому исполнилось 83 года. Он и сам им отравился.Его спасали в 1987г в госпитале КГБ.
Об этом же инциденте 1987 года сообщает Znak.com.
Важно отметить, что один из ключевых производственных объектов ГНИИОХТ находился в Нукусе (Узбекистан). После развала СССР Узбекистан тесно работал с правительством США по обезвреживанию участков, где тестировались «Новички», то есть американцы имели доступ к химическому оружию такого класса.
Вместе с тем до Скрипаля единственный документально зарегистрированный случай криминального применения отравляющего вещества, схожего по эффекту действия с «Новичком», стал известен в 1995 году. По информации газеты «Коммерсантъ», тогда убийца отравил банкира Ивана Кивилиди и его секретаря.
Следствие установило, что опасное вещество было куплено у сотрудника филиала ГНИИОХТ в Шиханах Саратовской области. Впоследствии он был осужден за превышение полномочий, так как незаконно синтезировал потенциально опасные реагенты.
Действительно создатель Новичка эмигрировал в США. Совпадение?
"Химик Вил Мирзаянов, бежавший в 1996 году в США, рассказал британским СМИ, что отравляющее вещество приводит к мучительной смерти."Сейчас он живет в городе Принстон (Нью-Джерси). 9 марта ученому исполнилось 83 года. Он и сам им отравился.Его спасали в 1987г в госпитале КГБ.
Об этом же инциденте 1987 года сообщает Znak.com.
Важно отметить, что один из ключевых производственных объектов ГНИИОХТ находился в Нукусе (Узбекистан). После развала СССР Узбекистан тесно работал с правительством США по обезвреживанию участков, где тестировались «Новички», то есть американцы имели доступ к химическому оружию такого класса.
Вместе с тем до Скрипаля единственный документально зарегистрированный случай криминального применения отравляющего вещества, схожего по эффекту действия с «Новичком», стал известен в 1995 году. По информации газеты «Коммерсантъ», тогда убийца отравил банкира Ивана Кивилиди и его секретаря.
Следствие установило, что опасное вещество было куплено у сотрудника филиала ГНИИОХТ в Шиханах Саратовской области. Впоследствии он был осужден за превышение полномочий, так как незаконно синтезировал потенциально опасные реагенты.
Re: Что творится за рубежом
ivanes писал(а):Вдруг за неделю до отравления Скрипаля и его дочери ТВ-канал Великобритании показал кадры российского ТВ об аресте Скрипаля и кадры суда над ним.
Случайное совпадение?
А за неделю до взрыва жилого дома в Волгодонске Селезнев призвал Думу почтить память погибших там. Совпадение?
После Крыма, малазийского Боинга, Литвененко у РФ такая репутация, на которую можно списать половину непонятных отравлений и взрывов во всем мире. Сомнений ни у кого не будет. А Лавров все будет твердить, как попугай про доказательства.
- Walker
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 2459
- Зарегистрирован: 10 сен 2010, 14:44
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Re: Что творится за рубежом
MrM писал(а):…
После Крыма, малазийского Боинга, Литвененко у РФ такая репутация, на которую можно списать половину непонятных отравлений и взрывов во всем мире. Сомнений ни у кого не будет. А Лавров все будет твердить, как попугай про доказательства.
Выступления GB, US и RU в Совбезе по теме (с сокращениями)Мы также пришли к выводу, что Россия серьезно нарушила Конвенцию о запрещении химического оружия, так как она ни разу не сообщила о существовании свой программы "Новичок". Лишь один этот факт позволяет игнорировать заявления, что технология производства этого вещества могла оказаться в руках каких-то других стран. Если бы Россия сообщила об этой программе и ликвидировала ее, то лишь тогда можно было бы прислушаться к подобным аргументам.
У России давняя история убийств оппонентов, организованных государством, в том числе Александра Литвиненко, отравленного радиоактивным веществом в нашей стране 10 лет тому назад. Россия давно вмешивается во внутренние дела других стран, в том числе осуществила неудачную попытку переворота в Черногории, регулярные кибератаки на другие государства или попытки повлиять на демократические процессы других стран. У России давняя история нарушений международного права, наиболее вопиющие примеры мы наблюдали в Крыму, на востоке Украины и в Грузии.
Россия демонстрирует полное пренебрежение жизнями гражданского населения - мы все помним рейс MH17, сбитый людьми, работавшими на Россию при помощи оружия, поставленного им Россией. Россия, своей постоянной защитой использования химического оружия [сирийским президентом] Башаром Асадом, продемонстрировала, что у нее другие стандарты в том, что касается использования этого ужасного вида вооружений.
Мы не сделали поспешных выводов. Мы провели тщательное и добросовестное расследование, которое продолжается. Мы просим, чтобы Организация по запрещению химического оружия провела независимый анализ использованного [в Солсбери] вещества. Мы дали возможность России объяснить [произошедшее]. Но Россия отказалась это делать.
Мы уже слышали нападки и угрозы со стороны России в течение последних нескольких дней. Мы знаем, что это продолжится. Именно так ведет себя Россия каждый раз, когда ее ловят на нарушении международного права: она прибегает к отрицаниям, отвлечению внимания и угрозам. Так работает Россия.
Times в своей редакционной статье на ту же тему пишет, что Владимир Путин не уважает ни границы, ни международно принятые правила поведения, ни нарекания со стороны других государств.
Российский президент, несомненно, лишь пожмет плечами в ответ на санкции, объявленные Терезой Мэй, и посчитает их действиями слабого правительства.
Но он ошибается, считает газета.
Британский премьер-министр дала ясно понять не только Москве, но и всему альянсу НАТО, что Россия превращается в государство-парию.
Пресса Британии: Кремль проверяет Британию на прочность
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