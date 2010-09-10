Мы также пришли к выводу, что Россия серьезно нарушила Конвенцию о запрещении химического оружия, так как она ни разу не сообщила о существовании свой программы "Новичок". Лишь один этот факт позволяет игнорировать заявления, что технология производства этого вещества могла оказаться в руках каких-то других стран. Если бы Россия сообщила об этой программе и ликвидировала ее, то лишь тогда можно было бы прислушаться к подобным аргументам.

У России давняя история убийств оппонентов, организованных государством, в том числе Александра Литвиненко, отравленного радиоактивным веществом в нашей стране 10 лет тому назад. Россия давно вмешивается во внутренние дела других стран, в том числе осуществила неудачную попытку переворота в Черногории, регулярные кибератаки на другие государства или попытки повлиять на демократические процессы других стран. У России давняя история нарушений международного права, наиболее вопиющие примеры мы наблюдали в Крыму, на востоке Украины и в Грузии.

Россия демонстрирует полное пренебрежение жизнями гражданского населения - мы все помним рейс MH17, сбитый людьми, работавшими на Россию при помощи оружия, поставленного им Россией. Россия, своей постоянной защитой использования химического оружия [сирийским президентом] Башаром Асадом, продемонстрировала, что у нее другие стандарты в том, что касается использования этого ужасного вида вооружений.

Мы не сделали поспешных выводов. Мы провели тщательное и добросовестное расследование, которое продолжается. Мы просим, чтобы Организация по запрещению химического оружия провела независимый анализ использованного [в Солсбери] вещества. Мы дали возможность России объяснить [произошедшее]. Но Россия отказалась это делать.

Мы уже слышали нападки и угрозы со стороны России в течение последних нескольких дней. Мы знаем, что это продолжится. Именно так ведет себя Россия каждый раз, когда ее ловят на нарушении международного права: она прибегает к отрицаниям, отвлечению внимания и угрозам. Так работает Россия.

