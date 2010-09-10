Что творится за рубежом
Обсуждение мировых новостей, событий и происшествий.
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Re: Что творится за рубежом
Шварц.Только 6 сезон и последнюю серию.
Да,можно твердить о том,что СМИ дали информацию о том,что Новичком пропитали вещи дочери Скрипаля в чемодане. Два контроля в аэропортах,приезд в квартиру отца,потом кафе в центре Лондона,что рядом с клиникой.
По Немцову.Куда исчезла подруга его,что была рядом в момент убийства? Это не фейк.
Где ныне дочь Немцова Жанна? Как поделили наследство? Получили ли наследники от должника 600 тыс долларов США?
Репутацию страны делают её граждане.Вы никогда не увидите российского журналиста или эксперта на CNN,NBS на шоу американского телевидения. Америка превыше всего!
http://www.rususa.com/forum/
Заходите и читайте.Это пишут гастербайтеры.
Сами рязанцы сделали имидж городу.
Да,можно твердить о том,что СМИ дали информацию о том,что Новичком пропитали вещи дочери Скрипаля в чемодане. Два контроля в аэропортах,приезд в квартиру отца,потом кафе в центре Лондона,что рядом с клиникой.
По Немцову.Куда исчезла подруга его,что была рядом в момент убийства? Это не фейк.
Где ныне дочь Немцова Жанна? Как поделили наследство? Получили ли наследники от должника 600 тыс долларов США?
Репутацию страны делают её граждане.Вы никогда не увидите российского журналиста или эксперта на CNN,NBS на шоу американского телевидения. Америка превыше всего!
http://www.rususa.com/forum/
Заходите и читайте.Это пишут гастербайтеры.
Сами рязанцы сделали имидж городу.
Re: Что творится за рубежом
Шварц писал(а):ivanes писал(а):Сценарий инцидента с бывшим офицером ГРУ Сергеем Скрипалем в Солсбери целиком списан с британского сериала «Ответный удар». Там даже присутствует газ «Новичок» и его сбежавший из России изобретатель.
Надо понимать, дедушка сериал уже посмотрел?
Отвечает мне дедушка ...
ivanes писал(а):Шварц.Только 6 сезон и последнюю серию.
Стало быть смотрел? ОК! Тогда не отнекивайся и не ссылайся на занятость
Вот расскажи нам, дедушка, об чем там речь, какая сюжетная линия и в каком месте там сходство Сможешь?
Ссылки на особо понравившиеся тебе или просто интересные места приветствуются... понятное дело, с хронометражом, естесственно... Будет чем тебе заняться в день выборов , верно?
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