Сообщение ivanes » 20 мар 2018, 15:55

Юлия Скрипаль прибыла в Великобританию в субботу, 3 марта, рейсом из Москвы, который приземлился, по данным полиции, в 14:00 по местному времени (17:00 мск). Уже на следующий день, 4 марта, девушка вместе с отцом пошла в торговый центр Солсбери, где им обоим и стало плохо.В полиции графства Уилтшир сообщили, что в контакт с нервно-паралитическим веществом мог вступить 131 человек, 46 из которых обратились в больницу, опасаясь отравления.Нервно-паралитическое вещество,по утверждению специалистов, мгновенного действия.Полицейский,пытавшийся оказать помощь,отравился тут же и доставлен в госпиталь.Отец и дочь сутки жили и не тужили с нервно-паралитическим ОВ. И в торговом центре им стало плохо.Где их отравили? ОВ выскочил из чемодана,в котором,якобы,дочь привезла из Москвы.Но чемодан остался в квартире Скрипаля старшего.Теперь нашли новую версию.Оказывается,что отравой была смазана ручка автомобиля,но котором отец и дочь приех0али в ТЦ. Машина простояла более 5 -ти суток. Вчера ее забрала полиция на экспертизу.Полиция утверждает,что следствие и экспертиза займет несколько месяцев.Приехали спецы из службы ОПХО.