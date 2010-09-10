Что творится за рубежом
Обсуждение мировых новостей, событий и происшествий.
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Re: Что творится за рубежом
Шварц.Только 6 сезон и последнюю серию.
Да,можно твердить о том,что СМИ дали информацию о том,что Новичком пропитали вещи дочери Скрипаля в чемодане. Два контроля в аэропортах,приезд в квартиру отца,потом кафе в центре Лондона,что рядом с клиникой.
По Немцову.Куда исчезла подруга его,что была рядом в момент убийства? Это не фейк.
Где ныне дочь Немцова Жанна? Как поделили наследство? Получили ли наследники от должника 600 тыс долларов США?
Репутацию страны делают её граждане.Вы никогда не увидите российского журналиста или эксперта на CNN,NBS на шоу американского телевидения. Америка превыше всего!
http://www.rususa.com/forum/
Заходите и читайте.Это пишут гастербайтеры.
Сами рязанцы сделали имидж городу.
Да,можно твердить о том,что СМИ дали информацию о том,что Новичком пропитали вещи дочери Скрипаля в чемодане. Два контроля в аэропортах,приезд в квартиру отца,потом кафе в центре Лондона,что рядом с клиникой.
По Немцову.Куда исчезла подруга его,что была рядом в момент убийства? Это не фейк.
Где ныне дочь Немцова Жанна? Как поделили наследство? Получили ли наследники от должника 600 тыс долларов США?
Репутацию страны делают её граждане.Вы никогда не увидите российского журналиста или эксперта на CNN,NBS на шоу американского телевидения. Америка превыше всего!
http://www.rususa.com/forum/
Заходите и читайте.Это пишут гастербайтеры.
Сами рязанцы сделали имидж городу.
Re: Что творится за рубежом
Шварц писал(а):ivanes писал(а):Сценарий инцидента с бывшим офицером ГРУ Сергеем Скрипалем в Солсбери целиком списан с британского сериала «Ответный удар». Там даже присутствует газ «Новичок» и его сбежавший из России изобретатель.
Надо понимать, дедушка сериал уже посмотрел?
Отвечает мне дедушка ...
ivanes писал(а):Шварц.Только 6 сезон и последнюю серию.
Стало быть смотрел? ОК! Тогда не отнекивайся и не ссылайся на занятость
Вот расскажи нам, дедушка, об чем там речь, какая сюжетная линия и в каком месте там сходство Сможешь?
Ссылки на особо понравившиеся тебе или просто интересные места приветствуются... понятное дело, с хронометражом, естесственно... Будет чем тебе заняться в день выборов , верно?
Re: Что творится за рубежом
ivanes писал(а):Шварц.Только 6 сезон и последнюю серию.
Да,можно твердить о том,что СМИ дали информацию о том,что Новичком пропитали вещи дочери Скрипаля в чемодане. Два контроля в аэропортах,приезд в квартиру отца,потом кафе в центре Лондона,что рядом с клиникой.
Дедушка, обязательно сообщи эти свои важнейшие данные в департамент картографии, многочисленным следователям и британскому премьеру Терезе Мэй. Это явно перевернёт все предыдущие версии следствия.
Это даст новый импульс уголовному делу... в указанном тобой направлении.
Мыслимо-ли, обычный московский дед-пердед утёр нос всем СМИ и спецслужбам и указал реальное место совершения преступления.
Re: Что творится за рубежом
СК РФ открыл уголовные дела по поводу отравления гражданки РФ Скрипаль и убийства гражданина РФ Глушкова.
"Очередная загадочная смерть в Великобритании — на сей раз в своем доме в графстве Кингстон на Юго-Западе Лондона был найден мертвым со следами удушения 68-летний бывший первый зам гендиректора «Аэрофлота» Николай Глушков, ближайший друг и соратник Березовского". И смерть как Березовского.
"Очередная загадочная смерть в Великобритании — на сей раз в своем доме в графстве Кингстон на Юго-Западе Лондона был найден мертвым со следами удушения 68-летний бывший первый зам гендиректора «Аэрофлота» Николай Глушков, ближайший друг и соратник Березовского". И смерть как Березовского.
Re: Что творится за рубежом
Юлия Скрипаль прибыла в Великобританию в субботу, 3 марта, рейсом из Москвы, который приземлился, по данным полиции, в 14:00 по местному времени (17:00 мск). Уже на следующий день, 4 марта, девушка вместе с отцом пошла в торговый центр Солсбери, где им обоим и стало плохо.
В полиции графства Уилтшир сообщили, что в контакт с нервно-паралитическим веществом мог вступить 131 человек, 46 из которых обратились в больницу, опасаясь отравления.
https://www.dp.ru/a/2018/03/16/SMI_Doch ... lja_ispol/
Нервно-паралитическое вещество,по утверждению специалистов, мгновенного действия.
Полицейский,пытавшийся оказать помощь,отравился тут же и доставлен в госпиталь.
Отец и дочь сутки жили и не тужили с нервно-паралитическим ОВ. И в торговом центре им стало плохо.
Где их отравили? ОВ выскочил из чемодана,в котором,якобы,дочь привезла из Москвы.Но чемодан остался в квартире Скрипаля старшего.Теперь нашли новую версию.Оказывается,что отравой была смазана ручка автомобиля,но котором отец и дочь приех0али в ТЦ. Машина простояла более 5 -ти суток. Вчера ее забрала полиция на экспертизу.Полиция утверждает,что следствие и экспертиза займет несколько месяцев.Приехали спецы из службы ОПХО.
В полиции графства Уилтшир сообщили, что в контакт с нервно-паралитическим веществом мог вступить 131 человек, 46 из которых обратились в больницу, опасаясь отравления.
https://www.dp.ru/a/2018/03/16/SMI_Doch ... lja_ispol/
Нервно-паралитическое вещество,по утверждению специалистов, мгновенного действия.
Полицейский,пытавшийся оказать помощь,отравился тут же и доставлен в госпиталь.
Отец и дочь сутки жили и не тужили с нервно-паралитическим ОВ. И в торговом центре им стало плохо.
Где их отравили? ОВ выскочил из чемодана,в котором,якобы,дочь привезла из Москвы.Но чемодан остался в квартире Скрипаля старшего.Теперь нашли новую версию.Оказывается,что отравой была смазана ручка автомобиля,но котором отец и дочь приех0али в ТЦ. Машина простояла более 5 -ти суток. Вчера ее забрала полиция на экспертизу.Полиция утверждает,что следствие и экспертиза займет несколько месяцев.Приехали спецы из службы ОПХО.
Re: Что творится за рубежом
ivanes писал(а):В полиции графства Уилтшир сообщили, что в контакт с нервно-паралитическим веществом мог вступить 131 человек, 46 из которых обратились в больницу, опасаясь отравления.
Какие злые люди.... правда, дедушка? Совсем про кошку забыли...
Соседи Скрипаля рассказали, что кошка Юлии после отравления Скрипалей исчезла
А ещё кроме дурацкой версии с дверной ручкой
ivanes писал(а):....Оказывается,что отравой была смазана ручка автомобиля,но котором отец и дочь приех0али в ТЦ...
Есть версия телеканала АВС...
... Сейчас рассматривается версия применения порошкообразного отравляющего вещества, которое в измельченном виде присутствовало в вентиляционной системе BMW Сергея Скрипаля.
Re: Что творится за рубежом
В Латвии SCL помогла клиенту провести кампанию дезинформации, предназначенную для нагнетания межэтнической напряженности между латвийским населением и этническими русскими: "По сути русских обвиняли в безработице и других проблемах, негативно сказывающихся на экономике", сказано в документе SCL ,в нем также утверждается, что эти усилия помогли ее националистическому клиенту победить.
На веб-сайте SCL раньше говорилось, что ее методология была одобрена НАТО и другими оборонными организациями по всему миру, включая Sandia National Laboratories, которые тесно сотрудничают с Министерством обороны США. Sandia оспорила это описание, заявив, что она консультировалась с SCL в отношении ее методов десятилетие назад.
"Наша методология была реализована в программах, заказанных НАТО и Sandia National Labs".
Британская компания Cambridge Analytica, созданная в 2013 году, собрала личные данные 50 миллионов пользователей фейсбука. Потом она смоделировала поведение десятков миллионов американцев.
Вице-президент компании — Стивен Бэннон, бывший руководитель популярного среди ультраправых консервативного сайта Breitbart и бывший советник Трампа.
Считается, что она внесла весомый вклад в победу Дональда Трампа на выборах президента США. Благодаря расследованиям The New York Times и The Guardian стало известно, как именно работала Cambridge Analytica.
https://meduza.io/feature/2018/03/19/ca ... ytica-komp
На веб-сайте SCL раньше говорилось, что ее методология была одобрена НАТО и другими оборонными организациями по всему миру, включая Sandia National Laboratories, которые тесно сотрудничают с Министерством обороны США. Sandia оспорила это описание, заявив, что она консультировалась с SCL в отношении ее методов десятилетие назад.
"Наша методология была реализована в программах, заказанных НАТО и Sandia National Labs".
Британская компания Cambridge Analytica, созданная в 2013 году, собрала личные данные 50 миллионов пользователей фейсбука. Потом она смоделировала поведение десятков миллионов американцев.
Вице-президент компании — Стивен Бэннон, бывший руководитель популярного среди ультраправых консервативного сайта Breitbart и бывший советник Трампа.
Считается, что она внесла весомый вклад в победу Дональда Трампа на выборах президента США. Благодаря расследованиям The New York Times и The Guardian стало известно, как именно работала Cambridge Analytica.
https://meduza.io/feature/2018/03/19/ca ... ytica-komp
Re: Что творится за рубежом
Шварц
версии полиции об отравлении:
-распылили газ,
-привезла из Москвы в чемодане,
-натерли ручку двери автомобиля,
-насыпали в вентиляцию автомобиля.
версии полиции об отравлении:
-распылили газ,
-привезла из Москвы в чемодане,
-натерли ручку двери автомобиля,
-насыпали в вентиляцию автомобиля.
Re: Что творится за рубежом
Вдыхание может вызвать смерть через 1—10 мин.Это для зарина.
VX смертелен при ранних стадиях.Почти мгновенно наступает смерть.
Летела дочь на самолете,ночевала у отца в квартире с 03 марта на 04 марта,побывали в торговом центре-кафе в 14-00 04 марта,вышли из ТЦ и тут потеря сознания.Полицейский отравился тут же при оказании им помощи. Сколько времени прошло? Явно не 10 минут.Полицейский выписан из госпиталя.
Сейчас специалисты говорят,что полицейский или скорая помощь ввели антидот.Иначе отец и дочь Скрипаль были бы мертвы. Значит Великобритания имеет антидот для этого типа боевого ОВ.
Кроме того спецы утверждают,что для определения формулы ОВ надо иметь образец либо самого ОВ или его компонентов. Масспектрометрический,хроматографический анализы требуют сравнительные анализы.
VX смертелен при ранних стадиях.Почти мгновенно наступает смерть.
Летела дочь на самолете,ночевала у отца в квартире с 03 марта на 04 марта,побывали в торговом центре-кафе в 14-00 04 марта,вышли из ТЦ и тут потеря сознания.Полицейский отравился тут же при оказании им помощи. Сколько времени прошло? Явно не 10 минут.Полицейский выписан из госпиталя.
Сейчас специалисты говорят,что полицейский или скорая помощь ввели антидот.Иначе отец и дочь Скрипаль были бы мертвы. Значит Великобритания имеет антидот для этого типа боевого ОВ.
Кроме того спецы утверждают,что для определения формулы ОВ надо иметь образец либо самого ОВ или его компонентов. Масспектрометрический,хроматографический анализы требуют сравнительные анализы.
Re: Что творится за рубежом
ivanes писал(а):Шварц
версии полиции об отравлении:
-распылили газ
-натерли ручку двери автомобиля,
-насыпали в вентиляцию автомобиля.
Н-да... Тут чувствуется, что версии озвучил большой специалист )))
Судя по точности формулировок прямо секретный химик...
Тот что батареи отопления промывал )))
ivanes писал(а):VX смертелен при ранних стадиях..
А это прямо частушки какие-то )))
Ivanes писал(а):
Летела дочь на самолете,ночевала у отца...
Какой слог!
ivanes писал(а):.. Масспектрометрический,хроматографический анализы требуют сравнительные анализы.
Анализ анализов анализатором ))) ...
Re: Что творится за рубежом
Сам использовал масспектрометр и газовый хроматограф. Определяли сплавы при входном контроле. Определяли состав газа после эксплуатации разрядника в системе зажигания авиационного двигателя.
Газовая хроматография отличается от других подобных методов тем, что в ней в качестве подвижной фазы используется газ. Неподвижная фаза может быть твердым веществом или жидкостью. В зависимости от этого говорят о газо-адсорбционной или газо-жидкостной хроматографии. - Читайте подробнее на FB.ru: http://fb.ru/article/68338/gazovaya-hro ... sti-metoda
Газовая хроматография отличается от других подобных методов тем, что в ней в качестве подвижной фазы используется газ. Неподвижная фаза может быть твердым веществом или жидкостью. В зависимости от этого говорят о газо-адсорбционной или газо-жидкостной хроматографии. - Читайте подробнее на FB.ru: http://fb.ru/article/68338/gazovaya-hro ... sti-metoda
Re: Что творится за рубежом
ivanes писал(а):Сам использовал масспектрометр и газовый хроматограф.
Ну так помоги англосаксам... мучаются, бедолаги... Ссылку сбрось им
Веществом тоже поделись... не знаю, какое там у тебя осталось после 6-го сезона твердое или жидкое
Re: Что творится за рубежом
Первые кадры отказа ракеты # Saudi Arabian patriot и удара по столице Эр-Рияда после неудачной попытки перехвата баллистической ракеты #Yemeni.
https://theaviationist.com/2018/03/26/s ... h-instead/
https://theaviationist.com/2018/03/26/s ... h-instead/
Re: Что творится за рубежом
Крупнейшая частная энергокомпания США ExxonMobil из-за санкций свернула сотрудничество с "Роснефтью". Это не остановит освоение месторождений углеводородов на российском арктическом шельфе, но лишит американцев миллиардных прибылей. РИА Новости разбиралось, как политика вмешивается в большой нефтяной бизнес.
Директор-распорядитель фонда Кристин Лагард назвала это решение важным этапом интеграции китайской экономики в глобальную финансовую систему.
РИА Новости https://ria.ru/economy/20180327/1517312137.html
РИА Новости https://ria.ru/economy/20180305/1515639952.html
Шанхайская биржа открыла торговлю нефтяными фьючерсами за юани. Это ощутимый удар по доллару на глобальном рынке энергоносителей. Как черное золото поможет китайской валюте приобрести статус мировой и какие дивиденды ждут рубль — в материале РИА Новости.
РИА Новости https://ria.ru/economy/20180327/1517312137.html
Директор-распорядитель фонда Кристин Лагард назвала это решение важным этапом интеграции китайской экономики в глобальную финансовую систему.
РИА Новости https://ria.ru/economy/20180327/1517312137.html
РИА Новости https://ria.ru/economy/20180305/1515639952.html
Шанхайская биржа открыла торговлю нефтяными фьючерсами за юани. Это ощутимый удар по доллару на глобальном рынке энергоносителей. Как черное золото поможет китайской валюте приобрести статус мировой и какие дивиденды ждут рубль — в материале РИА Новости.
РИА Новости https://ria.ru/economy/20180327/1517312137.html
Re: Что творится за рубежом
"Следует отметить, что это решение дает очень широкий консенсус в западных государствах: среди них мы находим Соединенные Штаты, Канаду, многие европейские государства, включая Венгрию Виктора Орбана, Румынию, Албанию и Соединенные Штаты. Украина. Эта солидарность позволяет Украине претендовать на членство в семье западных стран"- сказал политолог Мари Мендра из Франции.
Re: Что творится за рубежом
Полиция назвала новую версию отравления Скрипаль.
Отрава якобы была нанесена на ручку дома отца.Якобы найдены следы.
Отсюда следует с отравленными руками отец и дочь на БМВ приехали в торговый центр,потом посетили кафе-паб.вышли на улицу и тут отрава начала действовать,присели на скамейку и потеряли сознание.
Сержант полиции при оказании им помощи отравился мгновенно.
Зарин убивает за 3-10мин. Как утверждает создатель ОВ это вещество по скородействию превосходит все имеющиеся ОВ.
"На настоящий момент эксперты определили самую высокую концентрацию нервно-паралитического вещества на входной двери по адресу проживания [пострадавших]", — говорится в заявлении Скотленд-Ярда, расследующего отравление Скрипаля и его дочери
http://rus.delfi.ee/daily/abroad/novye- ... d=81595191
Отрава якобы была нанесена на ручку дома отца.Якобы найдены следы.
Отсюда следует с отравленными руками отец и дочь на БМВ приехали в торговый центр,потом посетили кафе-паб.вышли на улицу и тут отрава начала действовать,присели на скамейку и потеряли сознание.
Сержант полиции при оказании им помощи отравился мгновенно.
Зарин убивает за 3-10мин. Как утверждает создатель ОВ это вещество по скородействию превосходит все имеющиеся ОВ.
"На настоящий момент эксперты определили самую высокую концентрацию нервно-паралитического вещества на входной двери по адресу проживания [пострадавших]", — говорится в заявлении Скотленд-Ярда, расследующего отравление Скрипаля и его дочери
http://rus.delfi.ee/daily/abroad/novye- ... d=81595191
Re: Что творится за рубежом
"Дело Скрипаля" - формальный повод уничтожить российскую разведывательную сеть и продемонстрировать Москве единство западного мира, источник денег, идей и высоких технологий современного мира.
Опять "Ялты" не вышло! Ни после минских соглашений, ни во время Сирии, ни после избрания Трампа, ни после демонстрации страшных мультиков в Манеже не хотят проводить переговоры о разделе сфер влияния. Мало того, обещают "раскулачивание" олигархам. Облом!
Опять "Ялты" не вышло! Ни после минских соглашений, ни во время Сирии, ни после избрания Трампа, ни после демонстрации страшных мультиков в Манеже не хотят проводить переговоры о разделе сфер влияния. Мало того, обещают "раскулачивание" олигархам. Облом!
Re: Что творится за рубежом
Их обнаружили днем 4 марта в центре Солсбери на скамейке в сквере без сознания. До этого они заходили в местный паб The Mill и пообедали в сетевой пиццерии Zizzi.
Около 250 сотрудников контртеррористического подразделения продолжают заниматься расследованием дела об отравлении Скрипалей, изучая 5 тысяч часов записей, взятых с камер видеонаблюдения, а также 1 350 вещественных улик.
Вебсайт Скотленд-Ярда приводит слова главы контртеррористического отдела столичной полиции Дина Хейдона: "На данный момент нашего расследования мы полагаем, что Скрипали впервые вошли в контакт с нервно-паралитическим веществом на пороге дома. Мы сосредоточили большую часть следственных действий как внутри их дома, так и вокруг него".
"Те, кто живет в том же районе, в ближайшее время могут ожидать появления большого количества полиции, но я хочу заверить жителей, что риск остается очень низким, и наши оперативные мероприятия проводятся в качестве меры предосторожности", — заявил Хейдон, поблагодарив общественность Солсбери за понимание.
Он также добавил, что полицейские, вероятнее всего, будут оставаться в городе в течение нескольких месяцев.
http://rus.delfi.ee/daily/abroad/novye- ... d=81595191
Смертельная концентрация около 0,2 мг/л зарина при минутной экспозиции. В капельно-жидком виде вызывает общее отравление через кожу.
Новое ОВ превосходит VX по боевым характеристикам и практически не поддается излечению.
Пороговая доза для людей при попадании на незащищенную кожу составляет 0,003 мг/кг ОВ VX.
Около 250 сотрудников контртеррористического подразделения продолжают заниматься расследованием дела об отравлении Скрипалей, изучая 5 тысяч часов записей, взятых с камер видеонаблюдения, а также 1 350 вещественных улик.
Вебсайт Скотленд-Ярда приводит слова главы контртеррористического отдела столичной полиции Дина Хейдона: "На данный момент нашего расследования мы полагаем, что Скрипали впервые вошли в контакт с нервно-паралитическим веществом на пороге дома. Мы сосредоточили большую часть следственных действий как внутри их дома, так и вокруг него".
"Те, кто живет в том же районе, в ближайшее время могут ожидать появления большого количества полиции, но я хочу заверить жителей, что риск остается очень низким, и наши оперативные мероприятия проводятся в качестве меры предосторожности", — заявил Хейдон, поблагодарив общественность Солсбери за понимание.
Он также добавил, что полицейские, вероятнее всего, будут оставаться в городе в течение нескольких месяцев.
http://rus.delfi.ee/daily/abroad/novye- ... d=81595191
Смертельная концентрация около 0,2 мг/л зарина при минутной экспозиции. В капельно-жидком виде вызывает общее отравление через кожу.
Новое ОВ превосходит VX по боевым характеристикам и практически не поддается излечению.
Пороговая доза для людей при попадании на незащищенную кожу составляет 0,003 мг/кг ОВ VX.
Re: Что творится за рубежом
Их обнаружили днем 4 марта в центре Солсбери на скамейке в сквере без сознания. До этого они заходили в местный паб The Mill и пообедали в сетевой пиццерии Zizzi.
Около 250 сотрудников контртеррористического подразделения продолжают заниматься расследованием дела об отравлении Скрипалей, изучая 5 тысяч часов записей, взятых с камер видеонаблюдения, а также 1 350 вещественных улик.
Вебсайт Скотленд-Ярда приводит слова главы контртеррористического отдела столичной полиции Дина Хейдона: "На данный момент нашего расследования мы полагаем, что Скрипали впервые вошли в контакт с нервно-паралитическим веществом на пороге дома. Мы сосредоточили большую часть следственных действий как внутри их дома, так и вокруг него".
"Те, кто живет в том же районе, в ближайшее время могут ожидать появления большого количества полиции, но я хочу заверить жителей, что риск остается очень низким, и наши оперативные мероприятия проводятся в качестве меры предосторожности", — заявил Хейдон, поблагодарив общественность Солсбери за понимание.
Он также добавил, что полицейские, вероятнее всего, будут оставаться в городе в течение нескольких месяцев.
http://rus.delfi.ee/daily/abroad/novye- ... d=81595191
Смертельная концентрация около 0,2 мг/л зарина при минутной экспозиции. В капельно-жидком виде вызывает общее отравление через кожу.
Новое ОВ превосходит VX по боевым характеристикам и практически не поддается излечению.
Пороговая доза для людей при попадании на незащищенную кожу составляет 0,003 мг/кг ОВ VX.
Около 250 сотрудников контртеррористического подразделения продолжают заниматься расследованием дела об отравлении Скрипалей, изучая 5 тысяч часов записей, взятых с камер видеонаблюдения, а также 1 350 вещественных улик.
Вебсайт Скотленд-Ярда приводит слова главы контртеррористического отдела столичной полиции Дина Хейдона: "На данный момент нашего расследования мы полагаем, что Скрипали впервые вошли в контакт с нервно-паралитическим веществом на пороге дома. Мы сосредоточили большую часть следственных действий как внутри их дома, так и вокруг него".
"Те, кто живет в том же районе, в ближайшее время могут ожидать появления большого количества полиции, но я хочу заверить жителей, что риск остается очень низким, и наши оперативные мероприятия проводятся в качестве меры предосторожности", — заявил Хейдон, поблагодарив общественность Солсбери за понимание.
Он также добавил, что полицейские, вероятнее всего, будут оставаться в городе в течение нескольких месяцев.
http://rus.delfi.ee/daily/abroad/novye- ... d=81595191
Смертельная концентрация около 0,2 мг/л зарина при минутной экспозиции. В капельно-жидком виде вызывает общее отравление через кожу.
Новое ОВ превосходит VX по боевым характеристикам и практически не поддается излечению.
Пороговая доза для людей при попадании на незащищенную кожу составляет 0,003 мг/кг ОВ VX.
Re: Что творится за рубежом
Отравляющее действие вещества семейства "Новичок" настолько сильно, что 1000 миллиграмм вещества, распыленного над мегаполисом, размером с Токио или Москву гарантировано уничтожило бы несколько миллионов человек, в считанные минуты.
А тут схватились за ручку двери,сели в машину,приехали в местный паб,приехали в пиццерию Zizzi, вышли из нее присели на скамейку и потеряли сознание.По времени действия не похоже на Новичка.
Кроме того за ручку двери схватились оба. Может быть одновременно.
А тут схватились за ручку двери,сели в машину,приехали в местный паб,приехали в пиццерию Zizzi, вышли из нее присели на скамейку и потеряли сознание.По времени действия не похоже на Новичка.
Кроме того за ручку двери схватились оба. Может быть одновременно.
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