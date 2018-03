Сообщение ivanes » 24 мар 2018, 17:41

В Латвии SCL помогла клиенту провести кампанию дезинформации, предназначенную для нагнетания межэтнической напряженности между латвийским населением и этническими русскими: "По сути русских обвиняли в безработице и других проблемах, негативно сказывающихся на экономике", сказано в документе SCL ,в нем также утверждается, что эти усилия помогли ее националистическому клиенту победить.На веб-сайте SCL раньше говорилось, что ее методология была одобрена НАТО и другими оборонными организациями по всему миру, включая Sandia National Laboratories, которые тесно сотрудничают с Министерством обороны США. Sandia оспорила это описание, заявив, что она консультировалась с SCL в отношении ее методов десятилетие назад."Наша методология была реализована в программах, заказанных НАТО и Sandia National Labs".Британская компания Cambridge Analytica, созданная в 2013 году, собрала личные данные 50 миллионов пользователей фейсбука. Потом она смоделировала поведение десятков миллионов американцев.Вице-президент компании — Стивен Бэннон, бывший руководитель популярного среди ультраправых консервативного сайта Breitbart и бывший советник Трампа.Считается, что она внесла весомый вклад в победу Дональда Трампа на выборах президента США. Благодаря расследованиям The New York Times и The Guardian стало известно, как именно работала Cambridge Analytica.