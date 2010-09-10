Сообщение ivanes » 34 минуты назад

Их обнаружили днем 4 марта в центре Солсбери на скамейке в сквере без сознания. До этого они заходили в местный паб The Mill и пообедали в сетевой пиццерии Zizzi.Около 250 сотрудников контртеррористического подразделения продолжают заниматься расследованием дела об отравлении Скрипалей, изучая 5 тысяч часов записей, взятых с камер видеонаблюдения, а также 1 350 вещественных улик.Вебсайт Скотленд-Ярда приводит слова главы контртеррористического отдела столичной полиции Дина Хейдона: "На данный момент нашего расследования мы полагаем, что Скрипали впервые вошли в контакт с нервно-паралитическим веществом на пороге дома. Мы сосредоточили большую часть следственных действий как внутри их дома, так и вокруг него"."Те, кто живет в том же районе, в ближайшее время могут ожидать появления большого количества полиции, но я хочу заверить жителей, что риск остается очень низким, и наши оперативные мероприятия проводятся в качестве меры предосторожности", — заявил Хейдон, поблагодарив общественность Солсбери за понимание.Он также добавил, что полицейские, вероятнее всего, будут оставаться в городе в течение нескольких месяцев.Смертельная концентрация около 0,2 мг/л зарина при минутной экспозиции. В капельно-жидком виде вызывает общее отравление через кожу.Новое ОВ превосходит VX по боевым характеристикам и практически не поддается излечению.Пороговая доза для людей при попадании на незащищенную кожу составляет 0,003 мг/кг ОВ VX.