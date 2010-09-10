Что творится за рубежом

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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 6452
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Что творится за рубежом

Сообщение ivanes » Сегодня, 11:22

Депутаты британского парламента требуют от главы министерства внутренних дел Эмбер Радд, созвавшей в среду совещание чрезвычайного комитета COBRA в связи с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, провести тщательное расследование 14 неожиданных или подозрительных смертей, произошедших на территории Британии в последние годы.
Перечень лиц с подозрительными смертями в Великобритании тут
https://www.bbc.com/russian/features-43316436
Можно с использованием прецедентного права Британии сделать вывод.ЛЮДИ ГИБНУТ в Лондоне?
При отсутствии четких определений закона, судьи имеют полномочия и обязанность творить право, создав прецедент. Совокупность прецедентов называется «общим правом» и связывает с ним будущие решения.
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