Сообщение ivanes » Сегодня, 11:22

При отсутствии четких определений закона, судьи имеют полномочия и обязанность творить право, создав прецедент. Совокупность прецедентов называется «общим правом» и связывает с ним будущие решения.

Депутаты британского парламента требуют от главы министерства внутренних дел Эмбер Радд, созвавшей в среду совещание чрезвычайного комитета COBRA в связи с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, провести тщательное расследование 14 неожиданных или подозрительных смертей, произошедших на территории Британии в последние годы.Перечень лиц с подозрительными смертями в Великобритании тутМожно с использованием прецедентного права Британии сделать вывод.ЛЮДИ ГИБНУТ в Лондоне?