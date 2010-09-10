Что творится за рубежом
Обсуждение мировых новостей, событий и происшествий.
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Re: Что творится за рубежом
Депутаты британского парламента требуют от главы министерства внутренних дел Эмбер Радд, созвавшей в среду совещание чрезвычайного комитета COBRA в связи с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, провести тщательное расследование 14 неожиданных или подозрительных смертей, произошедших на территории Британии в последние годы.
Перечень лиц с подозрительными смертями в Великобритании тут
https://www.bbc.com/russian/features-43316436
Можно с использованием прецедентного права Британии сделать вывод.ЛЮДИ ГИБНУТ в Лондоне?
При отсутствии четких определений закона, судьи имеют полномочия и обязанность творить право, создав прецедент. Совокупность прецедентов называется «общим правом» и связывает с ним будущие решения.
Перечень лиц с подозрительными смертями в Великобритании тут
https://www.bbc.com/russian/features-43316436
Можно с использованием прецедентного права Британии сделать вывод.ЛЮДИ ГИБНУТ в Лондоне?
При отсутствии четких определений закона, судьи имеют полномочия и обязанность творить право, создав прецедент. Совокупность прецедентов называется «общим правом» и связывает с ним будущие решения.
Re: Что творится за рубежом
Следствие полагает, что отравляющее вещество «Новичок» было в гречневой крупе, которую женщина привезла из России по просьбе господина и госпожи Скрипаль. Об этом сообщает The Sun со ссылкой на источники.
Как уточняет издание, Сергей Скрипаль попросил свою дочь привезти из России гречку, лавровые листья и специи. Но она забыла об этом и попросила подругу, которая летела в Великобританию другим рейсом, привезти подарки.
https://www.kommersant.ru/doc/3591828
газовая атака,чемодан дочери,вентиляция автомобиля, ручка двери дома отпадают. Теперь гречка,лаврушка и специи в итоге.
Как уточняет издание, Сергей Скрипаль попросил свою дочь привезти из России гречку, лавровые листья и специи. Но она забыла об этом и попросила подругу, которая летела в Великобританию другим рейсом, привезти подарки.
https://www.kommersant.ru/doc/3591828
газовая атака,чемодан дочери,вентиляция автомобиля, ручка двери дома отпадают. Теперь гречка,лаврушка и специи в итоге.
Re: Что творится за рубежом
Я думаю, что в этот раз, как в случае с делом Литвиненко, как в случае с делом Патаркацишвили, Березовского, Перепеличного, Глушкова, эту информацию в этот раз засекретить не удастся. Я уверен, что Россия британцев не выпустит из правового поля, британцам придется отвечать», — подчеркнул Яковенко,посол РФ в Великобритании.
Подробнее: https://eadaily.com/ru/news/2018/04/02/ ... -skripalya
Подробнее: https://eadaily.com/ru/news/2018/04/02/ ... -skripalya
Re: Что творится за рубежом
ivanes писал(а):Следствие полагает, что отравляющее вещество «Новичок» было в гречневой крупе, которую женщина привезла из России по просьбе господина и госпожи Скрипаль. Сергей Скрипаль попросил свою дочь привезти из России гречку, лавровые листья и специи. Но она забыла об этом и попросила подругу, которая летела в Великобританию другим рейсом, привезти подарки.
Да... дедушка поел с дочкой кашки из ручки и гречки со специями ...
Это картинки времен недавнего гречневого кризиса... если что
А эта, крайняя картинка прямо-таки про нашего ... nikols’a
Re: Что творится за рубежом
Нобелевские лауреаты по литературе
Пастернак, Бродский, Солженицин- дисседенты.Среди них затесался Шолохов.
Нобелевские лауреаты премии Мира
Дж.Маршалл,Киссинджер,Сахаров, Садат,Бегин,Валенса,Далай-лама, Горбачев,Обама.
По физике и химии ученые СССР удостаивались по одному-двух чел.
Пастернак, Бродский, Солженицин- дисседенты.Среди них затесался Шолохов.
Нобелевские лауреаты премии Мира
Дж.Маршалл,Киссинджер,Сахаров, Садат,Бегин,Валенса,Далай-лама, Горбачев,Обама.
По физике и химии ученые СССР удостаивались по одному-двух чел.
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