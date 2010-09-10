Сообщение ivanes » Сегодня, 12:04

Следствие полагает, что отравляющее вещество «Новичок» было в гречневой крупе, которую женщина привезла из России по просьбе господина и госпожи Скрипаль. Об этом сообщает The Sun со ссылкой на источники.Как уточняет издание, Сергей Скрипаль попросил свою дочь привезти из России гречку, лавровые листья и специи. Но она забыла об этом и попросила подругу, которая летела в Великобританию другим рейсом, привезти подарки.газовая атака,чемодан дочери,вентиляция автомобиля, ручка двери дома отпадают. Теперь гречка,лаврушка и специи в итоге.