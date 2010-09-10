Сообщение ivanes » Вчера, 12:01

Итак, вместо хоть какого-то улучшения отношений Россия и Грузия сделали шаг назад. Каждая из сторон обвиняет в этом визави. МИД РФ после провального 43-го раунда Женевских переговоров распространил специальное заявление. В нем говорится, что вопреки обнадеживающему благожелательному призыву премьер-министра Грузии Гиоргия Квирикашвили попытаться улучшить отношения (см. «НГ» от 12.03.18) грузинская делегация с самого начала встречи попыталась возложить на Россию ответственность за смерть в Южной Осетии своего гражданина Арчила Татунашвили, использовала в адрес РФ термин «оккупант» и превратила встречу в «пропагандистскую акцию».Пора возложить ответственность на Грузию за убийство около 80 российских миротворцев в Цхинвали. За разрушение объектов их расположения. Промолчим?