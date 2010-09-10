Что творится за рубежом
Обсуждение мировых новостей, событий и происшествий.
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Re: Что творится за рубежом
Депутаты британского парламента требуют от главы министерства внутренних дел Эмбер Радд, созвавшей в среду совещание чрезвычайного комитета COBRA в связи с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, провести тщательное расследование 14 неожиданных или подозрительных смертей, произошедших на территории Британии в последние годы.
Перечень лиц с подозрительными смертями в Великобритании тут
https://www.bbc.com/russian/features-43316436
Можно с использованием прецедентного права Британии сделать вывод.ЛЮДИ ГИБНУТ в Лондоне?
При отсутствии четких определений закона, судьи имеют полномочия и обязанность творить право, создав прецедент. Совокупность прецедентов называется «общим правом» и связывает с ним будущие решения.
Перечень лиц с подозрительными смертями в Великобритании тут
https://www.bbc.com/russian/features-43316436
Можно с использованием прецедентного права Британии сделать вывод.ЛЮДИ ГИБНУТ в Лондоне?
При отсутствии четких определений закона, судьи имеют полномочия и обязанность творить право, создав прецедент. Совокупность прецедентов называется «общим правом» и связывает с ним будущие решения.
Re: Что творится за рубежом
Следствие полагает, что отравляющее вещество «Новичок» было в гречневой крупе, которую женщина привезла из России по просьбе господина и госпожи Скрипаль. Об этом сообщает The Sun со ссылкой на источники.
Как уточняет издание, Сергей Скрипаль попросил свою дочь привезти из России гречку, лавровые листья и специи. Но она забыла об этом и попросила подругу, которая летела в Великобританию другим рейсом, привезти подарки.
https://www.kommersant.ru/doc/3591828
газовая атака,чемодан дочери,вентиляция автомобиля, ручка двери дома отпадают. Теперь гречка,лаврушка и специи в итоге.
Как уточняет издание, Сергей Скрипаль попросил свою дочь привезти из России гречку, лавровые листья и специи. Но она забыла об этом и попросила подругу, которая летела в Великобританию другим рейсом, привезти подарки.
https://www.kommersant.ru/doc/3591828
газовая атака,чемодан дочери,вентиляция автомобиля, ручка двери дома отпадают. Теперь гречка,лаврушка и специи в итоге.
Re: Что творится за рубежом
Я думаю, что в этот раз, как в случае с делом Литвиненко, как в случае с делом Патаркацишвили, Березовского, Перепеличного, Глушкова, эту информацию в этот раз засекретить не удастся. Я уверен, что Россия британцев не выпустит из правового поля, британцам придется отвечать», — подчеркнул Яковенко,посол РФ в Великобритании.
Подробнее: https://eadaily.com/ru/news/2018/04/02/ ... -skripalya
Подробнее: https://eadaily.com/ru/news/2018/04/02/ ... -skripalya
Re: Что творится за рубежом
ivanes писал(а):Следствие полагает, что отравляющее вещество «Новичок» было в гречневой крупе, которую женщина привезла из России по просьбе господина и госпожи Скрипаль. Сергей Скрипаль попросил свою дочь привезти из России гречку, лавровые листья и специи. Но она забыла об этом и попросила подругу, которая летела в Великобританию другим рейсом, привезти подарки.
Да... дедушка поел с дочкой кашки из ручки и гречки со специями ...
Это картинки времен недавнего гречневого кризиса... если что
А эта, крайняя картинка прямо-таки про нашего ... nikols’a
Re: Что творится за рубежом
Нобелевские лауреаты по литературе
Пастернак, Бродский, Солженицин- дисседенты.Среди них затесался Шолохов.
Нобелевские лауреаты премии Мира
Дж.Маршалл,Киссинджер,Сахаров, Садат,Бегин,Валенса,Далай-лама, Горбачев,Обама.
По физике и химии ученые СССР удостаивались по одному-двух чел.
Пастернак, Бродский, Солженицин- дисседенты.Среди них затесался Шолохов.
Нобелевские лауреаты премии Мира
Дж.Маршалл,Киссинджер,Сахаров, Садат,Бегин,Валенса,Далай-лама, Горбачев,Обама.
По физике и химии ученые СССР удостаивались по одному-двух чел.
Re: Что творится за рубежом
ivanes писал(а):Нобелевские лауреаты по литературе
Пастернак, Бродский, Солженицин- дисседенты.Среди них затесался Шолохов.
Нобелевские лауреаты премии Мира
Дж.Маршалл,Киссинджер,Сахаров, Садат,Бегин,Валенса,Далай-лама, Горбачев,Обама.
По физике и химии ученые СССР удостаивались по одному-двух чел.
А Бунина чё забыл, старый кандыль?
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Re: Что творится за рубежом
Итак, вместо хоть какого-то улучшения отношений Россия и Грузия сделали шаг назад. Каждая из сторон обвиняет в этом визави. МИД РФ после провального 43-го раунда Женевских переговоров распространил специальное заявление. В нем говорится, что вопреки обнадеживающему благожелательному призыву премьер-министра Грузии Гиоргия Квирикашвили попытаться улучшить отношения (см. «НГ» от 12.03.18) грузинская делегация с самого начала встречи попыталась возложить на Россию ответственность за смерть в Южной Осетии своего гражданина Арчила Татунашвили, использовала в адрес РФ термин «оккупант» и превратила встречу в «пропагандистскую акцию».
http://www.ng.ru/cis/2018-03-30/5_7201_ ... yandex.com
Пора возложить ответственность на Грузию за убийство около 80 российских миротворцев в Цхинвали. За разрушение объектов их расположения. Промолчим?
http://www.ng.ru/cis/2018-03-30/5_7201_ ... yandex.com
Пора возложить ответственность на Грузию за убийство около 80 российских миротворцев в Цхинвали. За разрушение объектов их расположения. Промолчим?
Re: Что творится за рубежом
ivanes писал(а):Итак, вместо хоть какого-то улучшения отношений Россия и Грузия сделали шаг назад. Каждая из сторон обвиняет в этом визави. МИД РФ после провального 43-го раунда Женевских переговоров распространил специальное заявление. В нем говорится, что вопреки обнадеживающему благожелательному призыву премьер-министра Грузии Гиоргия Квирикашвили попытаться улучшить отношения (см. «НГ» от 12.03.18) грузинская делегация с самого начала встречи попыталась возложить на Россию ответственность за смерть в Южной Осетии своего гражданина Арчила Татунашвили, использовала в адрес РФ термин «оккупант» и превратила встречу в «пропагандистскую акцию».
http://www.ng.ru/cis/2018-03-30/5_7201_ ... yandex.com
Пора возложить ответственность на Грузию за убийство около 80 российских миротворцев в Цхинвали. За разрушение объектов их расположения. Промолчим?
Представлякшь, Эбуннец, эти "миротворцы" по существу и были окуупационными войсками. Грузия их не признавала миротворцами, как и другие страны. Их таковыми признавал только осетинский бандит Кокойты и Медведев.
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Re: Что творится за рубежом
Вы хотя бы прочитали закон РФ о гражданстве российском. Все граждане СССР,имеющие паспорта СССР до 1992г и подтвердившие связи с Россией,имеют право на российское гражданство.
Осетины в Северной Осетии и Южной имеют одну нацию-аланы. Так большинство осетин с юга получили российского гражданство.Во-первых.
Во-вторых, главы СНГ дали мандат России на присутствие миротворцев.Грузия в то время не возражала.
Миротворцы там находились на законных основаниях.
Осетины в Северной Осетии и Южной имеют одну нацию-аланы. Так большинство осетин с юга получили российского гражданство.Во-первых.
Во-вторых, главы СНГ дали мандат России на присутствие миротворцев.Грузия в то время не возражала.
Миротворцы там находились на законных основаниях.
Re: Что творится за рубежом
24 июня 1992 года в Сочи Борис Ельцин и Эдуард Шеварднадзе подписали соглашение о принципах урегулирования грузино-осетинского конфликта, в присутствии Ахсарбека Галазова (глава Северной Осетии) и Тореза Кулумбегова (глава Южной Осетии).Ельцин встретился в Дагомысе с Шеварднадзе, они подписали соглашение о формировании в регионе миротворческих сил, создании коридоров безопасности и выставлении смешанных постов.
Были написаны все документы и соглашения, по которым миротворцы жили вплоть до 8 августа 2008 года.
Организацию миротворческой операции в 1992 году российское руководство поручило главе ГКЧС Сергею Кужугетовичу Шойгу, который до этого уже работал в Южной Осетии. Насколько мне известно, первая его командировка, как главного спасателя страны, состоялась еще до распада СССР. Он выехал на ликвидацию последствий землетрясения в югоосетинском поселке Джава весной 1991 года.
В соответствии с договоренностями, принятыми в Сочи и подписанными в Дагомысе, было решено: для прекращения кровопролития и разделения враждующих сторон создать два батальона – осетинский и грузинский – и обеспечить их всем необходимым. Россия также выделила батальон для миротворческих целей.
Статья 13. Признание гражданства Российской Федерации
1. Гражданами Российской Федерации признаются все граждане бывшего СССР, постоянно проживающие на территории Российской Федерации на день вступления в силу настоящего Закона, если в течение одного года после этого дня они не заявят о своем нежелании состоять в гражданстве Российской Федерации.
Статья 18. Приобретение гражданства в порядке регистрации
г) граждане бывшего СССР, проживающие на территориях государств, входящих в состав бывшего СССР, а также прибывшие для проживания на территорию Российской Федерации после 6 февраля 1992 года, если они до 31 декабря 2000 года заявят о своем желании приобрести гражданство Российской Федерации; (в ред. Закона РФ от
17.06.93 N 5206-1; Федерального закона от 06.02.95 N 13-ФЗ) (см. текст в предыдущей редакции)
из 28 ноября 1991 года N 1948-1
ЗАКОНА РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ О ГРАЖДАНСТВЕ
Часть 2 ст.19,где была возможность приобретение гражданства РФ при наличии гражданства СССР на февраль 1992г изъяли в 2001г.(Обстоятельствами, облегчающими прием в гражданство Российской Федерации, то есть дающими право на сокращение вплоть до снятия требований части второй настоящей статьи, являются".
Были написаны все документы и соглашения, по которым миротворцы жили вплоть до 8 августа 2008 года.
Организацию миротворческой операции в 1992 году российское руководство поручило главе ГКЧС Сергею Кужугетовичу Шойгу, который до этого уже работал в Южной Осетии. Насколько мне известно, первая его командировка, как главного спасателя страны, состоялась еще до распада СССР. Он выехал на ликвидацию последствий землетрясения в югоосетинском поселке Джава весной 1991 года.
В соответствии с договоренностями, принятыми в Сочи и подписанными в Дагомысе, было решено: для прекращения кровопролития и разделения враждующих сторон создать два батальона – осетинский и грузинский – и обеспечить их всем необходимым. Россия также выделила батальон для миротворческих целей.
Статья 13. Признание гражданства Российской Федерации
1. Гражданами Российской Федерации признаются все граждане бывшего СССР, постоянно проживающие на территории Российской Федерации на день вступления в силу настоящего Закона, если в течение одного года после этого дня они не заявят о своем нежелании состоять в гражданстве Российской Федерации.
Статья 18. Приобретение гражданства в порядке регистрации
г) граждане бывшего СССР, проживающие на территориях государств, входящих в состав бывшего СССР, а также прибывшие для проживания на территорию Российской Федерации после 6 февраля 1992 года, если они до 31 декабря 2000 года заявят о своем желании приобрести гражданство Российской Федерации; (в ред. Закона РФ от
17.06.93 N 5206-1; Федерального закона от 06.02.95 N 13-ФЗ) (см. текст в предыдущей редакции)
из 28 ноября 1991 года N 1948-1
ЗАКОНА РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ О ГРАЖДАНСТВЕ
Часть 2 ст.19,где была возможность приобретение гражданства РФ при наличии гражданства СССР на февраль 1992г изъяли в 2001г.(Обстоятельствами, облегчающими прием в гражданство Российской Федерации, то есть дающими право на сокращение вплоть до снятия требований части второй настоящей статьи, являются".
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