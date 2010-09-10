Сообщение ivanes » 05 апр 2018, 15:33

24 июня 1992 года в Сочи Борис Ельцин и Эдуард Шеварднадзе подписали соглашение о принципах урегулирования грузино-осетинского конфликта, в присутствии Ахсарбека Галазова (глава Северной Осетии) и Тореза Кулумбегова (глава Южной Осетии).Ельцин встретился в Дагомысе с Шеварднадзе, они подписали соглашение о формировании в регионе миротворческих сил, создании коридоров безопасности и выставлении смешанных постов.

Были написаны все документы и соглашения, по которым миротворцы жили вплоть до 8 августа 2008 года.



Организацию миротворческой операции в 1992 году российское руководство поручило главе ГКЧС Сергею Кужугетовичу Шойгу, который до этого уже работал в Южной Осетии. Насколько мне известно, первая его командировка, как главного спасателя страны, состоялась еще до распада СССР. Он выехал на ликвидацию последствий землетрясения в югоосетинском поселке Джава весной 1991 года.

В соответствии с договоренностями, принятыми в Сочи и подписанными в Дагомысе, было решено: для прекращения кровопролития и разделения враждующих сторон создать два батальона – осетинский и грузинский – и обеспечить их всем необходимым. Россия также выделила батальон для миротворческих целей.



Статья 13. Признание гражданства Российской Федерации



1. Гражданами Российской Федерации признаются все граждане бывшего СССР, постоянно проживающие на территории Российской Федерации на день вступления в силу настоящего Закона, если в течение одного года после этого дня они не заявят о своем нежелании состоять в гражданстве Российской Федерации.

Статья 18. Приобретение гражданства в порядке регистрации



г) граждане бывшего СССР, проживающие на территориях государств, входящих в состав бывшего СССР, а также прибывшие для проживания на территорию Российской Федерации после 6 февраля 1992 года, если они до 31 декабря 2000 года заявят о своем желании приобрести гражданство Российской Федерации; (в ред. Закона РФ от



17.06.93 N 5206-1; Федерального закона от 06.02.95 N 13-ФЗ) (см. текст в предыдущей редакции)

из 28 ноября 1991 года N 1948-1

ЗАКОНА РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ О ГРАЖДАНСТВЕ

Часть 2 ст.19,где была возможность приобретение гражданства РФ при наличии гражданства СССР на февраль 1992г изъяли в 2001г.(Обстоятельствами, облегчающими прием в гражданство Российской Федерации, то есть дающими право на сокращение вплоть до снятия требований части второй настоящей статьи, являются".