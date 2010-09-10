Что творится за рубежом
Обсуждение мировых новостей, событий и происшествий.
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Re: Что творится за рубежом
Депутаты британского парламента требуют от главы министерства внутренних дел Эмбер Радд, созвавшей в среду совещание чрезвычайного комитета COBRA в связи с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, провести тщательное расследование 14 неожиданных или подозрительных смертей, произошедших на территории Британии в последние годы.
Перечень лиц с подозрительными смертями в Великобритании тут
https://www.bbc.com/russian/features-43316436
Можно с использованием прецедентного права Британии сделать вывод.ЛЮДИ ГИБНУТ в Лондоне?
При отсутствии четких определений закона, судьи имеют полномочия и обязанность творить право, создав прецедент. Совокупность прецедентов называется «общим правом» и связывает с ним будущие решения.
Перечень лиц с подозрительными смертями в Великобритании тут
https://www.bbc.com/russian/features-43316436
Можно с использованием прецедентного права Британии сделать вывод.ЛЮДИ ГИБНУТ в Лондоне?
При отсутствии четких определений закона, судьи имеют полномочия и обязанность творить право, создав прецедент. Совокупность прецедентов называется «общим правом» и связывает с ним будущие решения.
Re: Что творится за рубежом
Следствие полагает, что отравляющее вещество «Новичок» было в гречневой крупе, которую женщина привезла из России по просьбе господина и госпожи Скрипаль. Об этом сообщает The Sun со ссылкой на источники.
Как уточняет издание, Сергей Скрипаль попросил свою дочь привезти из России гречку, лавровые листья и специи. Но она забыла об этом и попросила подругу, которая летела в Великобританию другим рейсом, привезти подарки.
https://www.kommersant.ru/doc/3591828
газовая атака,чемодан дочери,вентиляция автомобиля, ручка двери дома отпадают. Теперь гречка,лаврушка и специи в итоге.
Как уточняет издание, Сергей Скрипаль попросил свою дочь привезти из России гречку, лавровые листья и специи. Но она забыла об этом и попросила подругу, которая летела в Великобританию другим рейсом, привезти подарки.
https://www.kommersant.ru/doc/3591828
газовая атака,чемодан дочери,вентиляция автомобиля, ручка двери дома отпадают. Теперь гречка,лаврушка и специи в итоге.
Re: Что творится за рубежом
Я думаю, что в этот раз, как в случае с делом Литвиненко, как в случае с делом Патаркацишвили, Березовского, Перепеличного, Глушкова, эту информацию в этот раз засекретить не удастся. Я уверен, что Россия британцев не выпустит из правового поля, британцам придется отвечать», — подчеркнул Яковенко,посол РФ в Великобритании.
Подробнее: https://eadaily.com/ru/news/2018/04/02/ ... -skripalya
Подробнее: https://eadaily.com/ru/news/2018/04/02/ ... -skripalya
Re: Что творится за рубежом
ivanes писал(а):Следствие полагает, что отравляющее вещество «Новичок» было в гречневой крупе, которую женщина привезла из России по просьбе господина и госпожи Скрипаль. Сергей Скрипаль попросил свою дочь привезти из России гречку, лавровые листья и специи. Но она забыла об этом и попросила подругу, которая летела в Великобританию другим рейсом, привезти подарки.
Да... дедушка поел с дочкой кашки из ручки и гречки со специями ...
Это картинки времен недавнего гречневого кризиса... если что
А эта, крайняя картинка прямо-таки про нашего ... nikols’a
Re: Что творится за рубежом
Нобелевские лауреаты по литературе
Пастернак, Бродский, Солженицин- дисседенты.Среди них затесался Шолохов.
Нобелевские лауреаты премии Мира
Дж.Маршалл,Киссинджер,Сахаров, Садат,Бегин,Валенса,Далай-лама, Горбачев,Обама.
По физике и химии ученые СССР удостаивались по одному-двух чел.
Пастернак, Бродский, Солженицин- дисседенты.Среди них затесался Шолохов.
Нобелевские лауреаты премии Мира
Дж.Маршалл,Киссинджер,Сахаров, Садат,Бегин,Валенса,Далай-лама, Горбачев,Обама.
По физике и химии ученые СССР удостаивались по одному-двух чел.
Re: Что творится за рубежом
ivanes писал(а):Нобелевские лауреаты по литературе
Пастернак, Бродский, Солженицин- дисседенты.Среди них затесался Шолохов.
Нобелевские лауреаты премии Мира
Дж.Маршалл,Киссинджер,Сахаров, Садат,Бегин,Валенса,Далай-лама, Горбачев,Обама.
По физике и химии ученые СССР удостаивались по одному-двух чел.
А Бунина чё забыл, старый кандыль?
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Re: Что творится за рубежом
Итак, вместо хоть какого-то улучшения отношений Россия и Грузия сделали шаг назад. Каждая из сторон обвиняет в этом визави. МИД РФ после провального 43-го раунда Женевских переговоров распространил специальное заявление. В нем говорится, что вопреки обнадеживающему благожелательному призыву премьер-министра Грузии Гиоргия Квирикашвили попытаться улучшить отношения (см. «НГ» от 12.03.18) грузинская делегация с самого начала встречи попыталась возложить на Россию ответственность за смерть в Южной Осетии своего гражданина Арчила Татунашвили, использовала в адрес РФ термин «оккупант» и превратила встречу в «пропагандистскую акцию».
http://www.ng.ru/cis/2018-03-30/5_7201_ ... yandex.com
Пора возложить ответственность на Грузию за убийство около 80 российских миротворцев в Цхинвали. За разрушение объектов их расположения. Промолчим?
http://www.ng.ru/cis/2018-03-30/5_7201_ ... yandex.com
Пора возложить ответственность на Грузию за убийство около 80 российских миротворцев в Цхинвали. За разрушение объектов их расположения. Промолчим?
Re: Что творится за рубежом
ivanes писал(а):Итак, вместо хоть какого-то улучшения отношений Россия и Грузия сделали шаг назад. Каждая из сторон обвиняет в этом визави. МИД РФ после провального 43-го раунда Женевских переговоров распространил специальное заявление. В нем говорится, что вопреки обнадеживающему благожелательному призыву премьер-министра Грузии Гиоргия Квирикашвили попытаться улучшить отношения (см. «НГ» от 12.03.18) грузинская делегация с самого начала встречи попыталась возложить на Россию ответственность за смерть в Южной Осетии своего гражданина Арчила Татунашвили, использовала в адрес РФ термин «оккупант» и превратила встречу в «пропагандистскую акцию».
http://www.ng.ru/cis/2018-03-30/5_7201_ ... yandex.com
Пора возложить ответственность на Грузию за убийство около 80 российских миротворцев в Цхинвали. За разрушение объектов их расположения. Промолчим?
Представлякшь, Эбуннец, эти "миротворцы" по существу и были окуупационными войсками. Грузия их не признавала миротворцами, как и другие страны. Их таковыми признавал только осетинский бандит Кокойты и Медведев.
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Re: Что творится за рубежом
Вы хотя бы прочитали закон РФ о гражданстве российском. Все граждане СССР,имеющие паспорта СССР до 1992г и подтвердившие связи с Россией,имеют право на российское гражданство.
Осетины в Северной Осетии и Южной имеют одну нацию-аланы. Так большинство осетин с юга получили российского гражданство.Во-первых.
Во-вторых, главы СНГ дали мандат России на присутствие миротворцев.Грузия в то время не возражала.
Миротворцы там находились на законных основаниях.
Осетины в Северной Осетии и Южной имеют одну нацию-аланы. Так большинство осетин с юга получили российского гражданство.Во-первых.
Во-вторых, главы СНГ дали мандат России на присутствие миротворцев.Грузия в то время не возражала.
Миротворцы там находились на законных основаниях.
Re: Что творится за рубежом
24 июня 1992 года в Сочи Борис Ельцин и Эдуард Шеварднадзе подписали соглашение о принципах урегулирования грузино-осетинского конфликта, в присутствии Ахсарбека Галазова (глава Северной Осетии) и Тореза Кулумбегова (глава Южной Осетии).Ельцин встретился в Дагомысе с Шеварднадзе, они подписали соглашение о формировании в регионе миротворческих сил, создании коридоров безопасности и выставлении смешанных постов.
Были написаны все документы и соглашения, по которым миротворцы жили вплоть до 8 августа 2008 года.
Организацию миротворческой операции в 1992 году российское руководство поручило главе ГКЧС Сергею Кужугетовичу Шойгу, который до этого уже работал в Южной Осетии. Насколько мне известно, первая его командировка, как главного спасателя страны, состоялась еще до распада СССР. Он выехал на ликвидацию последствий землетрясения в югоосетинском поселке Джава весной 1991 года.
В соответствии с договоренностями, принятыми в Сочи и подписанными в Дагомысе, было решено: для прекращения кровопролития и разделения враждующих сторон создать два батальона – осетинский и грузинский – и обеспечить их всем необходимым. Россия также выделила батальон для миротворческих целей.
Статья 13. Признание гражданства Российской Федерации
1. Гражданами Российской Федерации признаются все граждане бывшего СССР, постоянно проживающие на территории Российской Федерации на день вступления в силу настоящего Закона, если в течение одного года после этого дня они не заявят о своем нежелании состоять в гражданстве Российской Федерации.
Статья 18. Приобретение гражданства в порядке регистрации
г) граждане бывшего СССР, проживающие на территориях государств, входящих в состав бывшего СССР, а также прибывшие для проживания на территорию Российской Федерации после 6 февраля 1992 года, если они до 31 декабря 2000 года заявят о своем желании приобрести гражданство Российской Федерации; (в ред. Закона РФ от
17.06.93 N 5206-1; Федерального закона от 06.02.95 N 13-ФЗ) (см. текст в предыдущей редакции)
из 28 ноября 1991 года N 1948-1
ЗАКОНА РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ О ГРАЖДАНСТВЕ
Часть 2 ст.19,где была возможность приобретение гражданства РФ при наличии гражданства СССР на февраль 1992г изъяли в 2001г.(Обстоятельствами, облегчающими прием в гражданство Российской Федерации, то есть дающими право на сокращение вплоть до снятия требований части второй настоящей статьи, являются".
Были написаны все документы и соглашения, по которым миротворцы жили вплоть до 8 августа 2008 года.
Организацию миротворческой операции в 1992 году российское руководство поручило главе ГКЧС Сергею Кужугетовичу Шойгу, который до этого уже работал в Южной Осетии. Насколько мне известно, первая его командировка, как главного спасателя страны, состоялась еще до распада СССР. Он выехал на ликвидацию последствий землетрясения в югоосетинском поселке Джава весной 1991 года.
В соответствии с договоренностями, принятыми в Сочи и подписанными в Дагомысе, было решено: для прекращения кровопролития и разделения враждующих сторон создать два батальона – осетинский и грузинский – и обеспечить их всем необходимым. Россия также выделила батальон для миротворческих целей.
Статья 13. Признание гражданства Российской Федерации
1. Гражданами Российской Федерации признаются все граждане бывшего СССР, постоянно проживающие на территории Российской Федерации на день вступления в силу настоящего Закона, если в течение одного года после этого дня они не заявят о своем нежелании состоять в гражданстве Российской Федерации.
Статья 18. Приобретение гражданства в порядке регистрации
г) граждане бывшего СССР, проживающие на территориях государств, входящих в состав бывшего СССР, а также прибывшие для проживания на территорию Российской Федерации после 6 февраля 1992 года, если они до 31 декабря 2000 года заявят о своем желании приобрести гражданство Российской Федерации; (в ред. Закона РФ от
17.06.93 N 5206-1; Федерального закона от 06.02.95 N 13-ФЗ) (см. текст в предыдущей редакции)
из 28 ноября 1991 года N 1948-1
ЗАКОНА РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ О ГРАЖДАНСТВЕ
Часть 2 ст.19,где была возможность приобретение гражданства РФ при наличии гражданства СССР на февраль 1992г изъяли в 2001г.(Обстоятельствами, облегчающими прием в гражданство Российской Федерации, то есть дающими право на сокращение вплоть до снятия требований части второй настоящей статьи, являются".
Re: Что творится за рубежом
Руководитель химлаборатории в Портен Даун заявил,что не могут определить страну происхождения ОВ с названием Новичок.
Позже он сказал,что у Великобритании нет антидота для Новичка.
Но как выжили Юлия и Сергей Скрипаль.Новичок, по данным мигранта химика, действует мгновенно и яд смертелен,неизлечим.
Вил Мирзаянов: "Новичок" представляет собой следующее поколение нервно-паралитических газов, поэтому он в 10 раз минимум сильнее, чем известные [до этого]. VX-США. Из интервью ВВС
В апреле 2009 года Хиллари Клинтон составила инструкцию для членов делегации Госдепартамента, направлявшейся на заседание “Группы Австралия” на случай, если в ходе переговоров будет поднята тема нервно-паралитического вещества “Новичок” и/или книги Мирзаянова», – заявила официальный представитель МИД России, добавив, что данные были обнародованы WikiLeaks и находится в свободном доступе.
https://aftershock.news/?q=node/633831&full
После того, как книга была издана, США и Соединенное Королевство на международном уровне активным образом подавляли обсуждение этой книги и самого факта существования отравляющего вещества «Новичок».
Название Новичок придумал Вил Мирзаянов.
Британия подставила своих союзников по НАТО.За вранье придется отдуваться всем
Позже он сказал,что у Великобритании нет антидота для Новичка.
Но как выжили Юлия и Сергей Скрипаль.Новичок, по данным мигранта химика, действует мгновенно и яд смертелен,неизлечим.
Вил Мирзаянов: "Новичок" представляет собой следующее поколение нервно-паралитических газов, поэтому он в 10 раз минимум сильнее, чем известные [до этого]. VX-США. Из интервью ВВС
В апреле 2009 года Хиллари Клинтон составила инструкцию для членов делегации Госдепартамента, направлявшейся на заседание “Группы Австралия” на случай, если в ходе переговоров будет поднята тема нервно-паралитического вещества “Новичок” и/или книги Мирзаянова», – заявила официальный представитель МИД России, добавив, что данные были обнародованы WikiLeaks и находится в свободном доступе.
https://aftershock.news/?q=node/633831&full
После того, как книга была издана, США и Соединенное Королевство на международном уровне активным образом подавляли обсуждение этой книги и самого факта существования отравляющего вещества «Новичок».
Название Новичок придумал Вил Мирзаянов.
Британия подставила своих союзников по НАТО.За вранье придется отдуваться всем
Re: Что творится за рубежом
Дело об отравлении Скрипалей разваливается.
1.Посольство Британии не выдает визу племяннице Сергея .Что то не так.Племянница может увидеть по приезду и встрече с сестрой и дядей.
2. Полиция кремировала животных без обследования на предмет наличия ОВ. Уничтожают улики.
3. США предложили Скрипалям новые имена и фамилии и новое место жительства.США,Австралия или Новая Зеландия.Надо боятся не русских,а британцев. Русские есть в предлагаемых странах.
4.Вил Мирзаянов утверждает,что Новичок мог был произведен в 8-10 странах.
5, Специалисты удивлены тем,что полицейский -сержант получил отравление сразу после контакта с Скрипалями,а Скрипали, получив дозу Новичка, посетили торговый центр,потом отобедали в пиццерии.Прошло примерно более 3-х часов.Если не так,то отрава попала в организм в пиццерии.
6.Многие государства,поняв щекотливость с высылкой дипломатов,начали говорить о союзнической солидарности и Устава НАТО и Евросоюза. Где доказательств не требуется. Нужна только просьба одной из государств.
1.Посольство Британии не выдает визу племяннице Сергея .Что то не так.Племянница может увидеть по приезду и встрече с сестрой и дядей.
2. Полиция кремировала животных без обследования на предмет наличия ОВ. Уничтожают улики.
3. США предложили Скрипалям новые имена и фамилии и новое место жительства.США,Австралия или Новая Зеландия.Надо боятся не русских,а британцев. Русские есть в предлагаемых странах.
4.Вил Мирзаянов утверждает,что Новичок мог был произведен в 8-10 странах.
5, Специалисты удивлены тем,что полицейский -сержант получил отравление сразу после контакта с Скрипалями,а Скрипали, получив дозу Новичка, посетили торговый центр,потом отобедали в пиццерии.Прошло примерно более 3-х часов.Если не так,то отрава попала в организм в пиццерии.
6.Многие государства,поняв щекотливость с высылкой дипломатов,начали говорить о союзнической солидарности и Устава НАТО и Евросоюза. Где доказательств не требуется. Нужна только просьба одной из государств.
Re: Что творится за рубежом
VX
Химическая формула C11H26NO2PS
Плотность 1.00083 г/см³
Стойкость VХ на местности (кожно-резорбтивное действие): летом — от 7 до 15 сут., зимой — на весь период до наступления тепла.
В первую очередь необходимо удалить капельножидкий агент с поражённых участков, а затем эвакуировать пострадавшего в незаражённую зону. После эвакуации необходимо удалить остатки загрязнения с кожи, снять заражённую одежду и провести дегазацию. По возможности эти действия необходимо осуществить до всех прочих методов лечения.
В качестве антидота используются: атропин, пралидоксим или диазепам. Антидот вводится с помощью шприц-тюбика с красным колпачком из индивидуальной аптечки (АИ-2). Если в течение 10 мин судороги не сняты, антидот вводится повторно. Максимально допустимо введение 2-х доз антидота.
https://armyman.info/vi-gaz-vx.html
Юле Скрипаль стало лучше 6 марта после отравления 4 марта. Отцу -7 марта.
Руководитель Портон Даун сказал,что антидота для Новичка в лаборатории не было. Значит ОВ было вовсе не Новичок,а известное ОВ типа VX.
Отвечая на вопрос, как Великобритания могла идентифицировать вещество, которого нет ни в одном официальном списке запрещенных, Мирзаянов предположил, что "англичане вполне могли синтезировать" газ "Новичок" на основе формул, которые были опубликованы в его книге. "Каждая страна самостоятельно заботится о своей безопасности, и в рамках изучения возможных угроз можно было создать образец", - пояснил эксперт.
Подробнее: https://www.newsru.com/world/15mar2018/ ... yandex.com
Химическая формула C11H26NO2PS
Плотность 1.00083 г/см³
Стойкость VХ на местности (кожно-резорбтивное действие): летом — от 7 до 15 сут., зимой — на весь период до наступления тепла.
В первую очередь необходимо удалить капельножидкий агент с поражённых участков, а затем эвакуировать пострадавшего в незаражённую зону. После эвакуации необходимо удалить остатки загрязнения с кожи, снять заражённую одежду и провести дегазацию. По возможности эти действия необходимо осуществить до всех прочих методов лечения.
В качестве антидота используются: атропин, пралидоксим или диазепам. Антидот вводится с помощью шприц-тюбика с красным колпачком из индивидуальной аптечки (АИ-2). Если в течение 10 мин судороги не сняты, антидот вводится повторно. Максимально допустимо введение 2-х доз антидота.
https://armyman.info/vi-gaz-vx.html
Юле Скрипаль стало лучше 6 марта после отравления 4 марта. Отцу -7 марта.
Руководитель Портон Даун сказал,что антидота для Новичка в лаборатории не было. Значит ОВ было вовсе не Новичок,а известное ОВ типа VX.
Отвечая на вопрос, как Великобритания могла идентифицировать вещество, которого нет ни в одном официальном списке запрещенных, Мирзаянов предположил, что "англичане вполне могли синтезировать" газ "Новичок" на основе формул, которые были опубликованы в его книге. "Каждая страна самостоятельно заботится о своей безопасности, и в рамках изучения возможных угроз можно было создать образец", - пояснил эксперт.
Подробнее: https://www.newsru.com/world/15mar2018/ ... yandex.com
Re: Что творится за рубежом
Вил Мирзаянов, живущий в США бывший советский военный химик, являвшийся одним из разработчиков боевого вещества «Новичок», заявил в интервью британским СМИ, что отравленные этим нервно-паралитическим газом бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, скорее всего, умрут, а если и выживут, то останутся калеками. «Выздоровление исключено», — отметил он.
По силе воздействия газ Новичок в 10 раз превосходит яд, которым был отравлен брат Ким Чен Ына, однако отец и дочь Скрипаль до сих пор живы.
Далее: https://news.rambler.ru/other/39375618/ ... e=copylink
По силе воздействия газ Новичок в 10 раз превосходит яд, которым был отравлен брат Ким Чен Ына, однако отец и дочь Скрипаль до сих пор живы.
Далее: https://news.rambler.ru/other/39375618/ ... e=copylink
Re: Что творится за рубежом
ivanes писал(а):VX
Химическая формула C11H26NO2PS
Плотность 1.00083 г/см³
Стойкость VХ на местности (кожно-резорбтивное действие): летом — от 7 до 15 сут., зимой — на весь период до наступления тепла.
В первую очередь необходимо удалить капельножидкий агент с поражённых участков, а затем эвакуировать пострадавшего в незаражённую зону. После эвакуации необходимо удалить остатки загрязнения с кожи, снять заражённую одежду и провести дегазацию. По возможности эти действия необходимо осуществить до всех прочих методов лечения.
В качестве антидота используются: атропин, пралидоксим или диазепам. Антидот вводится с помощью шприц-тюбика с красным колпачком из индивидуальной аптечки (АИ-2). Если в течение 10 мин судороги не сняты, антидот вводится повторно. Максимально допустимо введение 2-х доз антидота.
https://armyman.info/vi-gaz-vx.html
Юле Скрипаль стало лучше 6 апреля (исправление) после отравления 4 марта. Отцу -7 апреля.
Руководитель Портон Даун сказал,что антидота для Новичка в лаборатории не было. Значит ОВ было вовсе не Новичок,а известное ОВ типа VX.
Отвечая на вопрос, как Великобритания могла идентифицировать вещество, которого нет ни в одном официальном списке запрещенных, Мирзаянов предположил, что "англичане вполне могли синтезировать" газ "Новичок" на основе формул, которые были опубликованы в его книге. "Каждая страна самостоятельно заботится о своей безопасности, и в рамках изучения возможных угроз можно было создать образец", - пояснил эксперт.
Подробнее: https://www.newsru.com/world/15mar2018/ ... yandex.com
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