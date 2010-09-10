Сообщение ivanes » 06 апр 2018, 10:59

Новичок" представляет собой следующее поколение нервно-паралитических газов, поэтому он в 10 раз минимум сильнее, чем известные [до этого].

В апреле 2009 года Хиллари Клинтон составила инструкцию для членов делегации Госдепартамента, направлявшейся на заседание “Группы Австралия” на случай, если в ходе переговоров будет поднята тема нервно-паралитического вещества “Новичок” и/или книги Мирзаянова», – заявила официальный представитель МИД России, добавив, что данные были обнародованы WikiLeaks и находится в свободном доступе

После того, как книга была издана, США и Соединенное Королевство на международном уровне активным образом подавляли обсуждение этой книги и самого факта существования отравляющего вещества «Новичок».

Название Новичок придумал Вил Мирзаянов.

Руководитель химлаборатории в Портен Даун заявил,что не могут определить страну происхождения ОВ с названием Новичок.Позже он сказал,что у Великобритании нет антидота для Новичка.Но как выжили Юлия и Сергей Скрипаль.Новичок, по данным мигранта химика, действует мгновенно и яд смертелен,неизлечим.Вил Мирзаянов: "VX-США. Из интервью ВВСБритания подставила своих союзников по НАТО.За вранье придется отдуваться всем