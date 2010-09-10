Что творится за рубежом

Обсуждение мировых новостей, событий и происшествий.

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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 6528
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Что творится за рубежом

Сообщение ivanes » Сегодня, 16:04

Доказательств, разумеется, как и в случае с «русскими хакерами», ни у кого нет. Зато есть английский сериал «Ответный удар», в 6 сезоне которого чеченский химик Камиль Марков разрабатывает смертельное оружие.

«Новичок - все для меня!», - на ломаном русском говорит безумный российский ученый.

По сценарию в 1998 во Владивостокской химической лаборатории некий доктор Карим Марков - один из самых перспективных разработчиков российского химического оружия, создал нервно-паралитический газ, который в 10 раз сильнее любых аналогов под названием, как не трудно догадаться: Novichek. Узнав о создании самого страшного химического оружия в мире и в связи с этим скорого закрытия проекта, доктор намеренно выпускает газ, от чего умирают все лаборанты, кроме него.
в конечном итоге попадает в плен к самой страшной из них - белорусской мафии под командованием некоего Милоша БорисОвича из Турова, самой гениальной идеей которого, естественно, это задействовать детей для перевозки Novichka.
Но даже самая страшная мафия имеет крышу, и не трудно догадаться, что его крышей является ФСБ во главе с капитаном Орловым.
Бравые британские рейнджеры с легкостью гасят фейсов на территории украинского Чернобыля и предотвращают захват доктора и его детища, в итоге потеряв доктора но захватив Novichek.
Самая интересная фишка Novichka - это то, что отдельные его элементы не опасны, могут провозиться в багаже и смертоносным он становится лишь при их смешивании.
Самая главная фраза, высказанная в фильме по этой теме: “Когда Novichek у врага - это терроризм, когда у Британии - это современная война
http://russianpulse.ru/continentalist/2 ... ichka-8221
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Шварц
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3812
Зарегистрирован: 15 июл 2013, 23:36

Re: Что творится за рубежом

Сообщение Шварц » 42 минуты назад

ivanes писал(а): ... есть английский сериал «Ответный удар», в 6 сезоне которого чеченский химик..


И ты его своими глазами смотрел, дед???

Не путаешь его с "Крутым пике" на "Дарьял ТВ" :lol: :lol: :lol:

Крутое пике.jpg
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