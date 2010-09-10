Что творится за рубежом
Обсуждение мировых новостей, событий и происшествий.
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Re: Что творится за рубежом
Доказательств, разумеется, как и в случае с «русскими хакерами», ни у кого нет. Зато есть английский сериал «Ответный удар», в 6 сезоне которого чеченский химик Камиль Марков разрабатывает смертельное оружие.
«Новичок - все для меня!», - на ломаном русском говорит безумный российский ученый.
По сценарию в 1998 во Владивостокской химической лаборатории некий доктор Карим Марков - один из самых перспективных разработчиков российского химического оружия, создал нервно-паралитический газ, который в 10 раз сильнее любых аналогов под названием, как не трудно догадаться: Novichek. Узнав о создании самого страшного химического оружия в мире и в связи с этим скорого закрытия проекта, доктор намеренно выпускает газ, от чего умирают все лаборанты, кроме него.
в конечном итоге попадает в плен к самой страшной из них - белорусской мафии под командованием некоего Милоша БорисОвича из Турова, самой гениальной идеей которого, естественно, это задействовать детей для перевозки Novichka.
Но даже самая страшная мафия имеет крышу, и не трудно догадаться, что его крышей является ФСБ во главе с капитаном Орловым.
Бравые британские рейнджеры с легкостью гасят фейсов на территории украинского Чернобыля и предотвращают захват доктора и его детища, в итоге потеряв доктора но захватив Novichek.
Самая интересная фишка Novichka - это то, что отдельные его элементы не опасны, могут провозиться в багаже и смертоносным он становится лишь при их смешивании.
Самая главная фраза, высказанная в фильме по этой теме: “Когда Novichek у врага - это терроризм, когда у Британии - это современная война
http://russianpulse.ru/continentalist/2 ... ichka-8221
«Новичок - все для меня!», - на ломаном русском говорит безумный российский ученый.
По сценарию в 1998 во Владивостокской химической лаборатории некий доктор Карим Марков - один из самых перспективных разработчиков российского химического оружия, создал нервно-паралитический газ, который в 10 раз сильнее любых аналогов под названием, как не трудно догадаться: Novichek. Узнав о создании самого страшного химического оружия в мире и в связи с этим скорого закрытия проекта, доктор намеренно выпускает газ, от чего умирают все лаборанты, кроме него.
в конечном итоге попадает в плен к самой страшной из них - белорусской мафии под командованием некоего Милоша БорисОвича из Турова, самой гениальной идеей которого, естественно, это задействовать детей для перевозки Novichka.
Но даже самая страшная мафия имеет крышу, и не трудно догадаться, что его крышей является ФСБ во главе с капитаном Орловым.
Бравые британские рейнджеры с легкостью гасят фейсов на территории украинского Чернобыля и предотвращают захват доктора и его детища, в итоге потеряв доктора но захватив Novichek.
Самая интересная фишка Novichka - это то, что отдельные его элементы не опасны, могут провозиться в багаже и смертоносным он становится лишь при их смешивании.
Самая главная фраза, высказанная в фильме по этой теме: “Когда Novichek у врага - это терроризм, когда у Британии - это современная война
http://russianpulse.ru/continentalist/2 ... ichka-8221
Re: Что творится за рубежом
ivanes писал(а): ... есть английский сериал «Ответный удар», в 6 сезоне которого чеченский химик..
И ты его своими глазами смотрел, дед???
Не путаешь его с "Крутым пике" на "Дарьял ТВ"
Re: Что творится за рубежом
Самая главная фраза, высказанная в фильме "Ответный удар" по этой теме: “Когда Novichek у врага - это терроризм, когда у Британии - это современная война.
Re: Что творится за рубежом
Шварц
http://seria-z.net/serial/Otvetnyy-udar-6-season.html
40 мин 52 сек на снимке доктор Марков.Посмотри все серии от 4 по 10 сезона 6
Боевик тот еще!
http://seria-z.net/serial/Otvetnyy-udar-6-season.html
40 мин 52 сек на снимке доктор Марков.Посмотри все серии от 4 по 10 сезона 6
Боевик тот еще!
Re: Что творится за рубежом
Шварц писал(а):Ссылки на особо понравившиеся тебе или просто интересные места приветствуются... понятное дело, с хронометражом, естесственно... Будет чем тебе заняться в день выборов , верно?
Ну ты, дед, взял низкий старт... Такую скорость развил Инаугурация на днях уже...
Шварц писал(а):Вот и расскажи нам, дедушка, об чем там речь, какая сюжетная линия и в каком месте там сходство Сможешь?
Самую суть пролетарскую расскажешь нам... без картинок и таблиц? Можешь даже в профильной теме, про новинки кино
ivanes писал(а):Шварц
Посмотри все серии от 4 по 10 сезона 6
Боевик тот еще!
Не убедил... Ты был в молодости похож на "доктора Маркова"?
Re: Что творится за рубежом
В Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) заявили, что не смогут установить количество вещества, которым отравили экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. В ОЗХО предположили, что речь может идти о миллиграммах.
Ранее глава ОЗХО Ахмет Узюмджю в интервью газете New York Times заявил, что Скрипалей отравили 50-100 граммами яда, примененного в качестве аэрозоля или в жидком виде.
А один из разработчиков системы "Новичок" Леонид Ринк утверждает, что применение 50-100 граммов такого вещества могло бы уничтожить все население Солсбери.
РИА Новости https://ria.ru/world/20180504/1519908235.html
Россию интересует, кто фиксировал уничтожение Чехией вещества типа "Новичок", заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Ранее президент Чехии Милош Земан сообщил, что в ноябре прошлого года в НИИ Минобороны в городе Брно произвели небольшое количество нервно-паралитического вещества А-230. Его тестировали и вскоре уничтожили.
Как отметил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД Владимир Ермаков, возможности для производства "Новичка" есть примерно у двадцати западных стран.
РИА Новости https://ria.ru/world/20180504/1519897214.html
Ранее глава ОЗХО Ахмет Узюмджю в интервью газете New York Times заявил, что Скрипалей отравили 50-100 граммами яда, примененного в качестве аэрозоля или в жидком виде.
А один из разработчиков системы "Новичок" Леонид Ринк утверждает, что применение 50-100 граммов такого вещества могло бы уничтожить все население Солсбери.
РИА Новости https://ria.ru/world/20180504/1519908235.html
Россию интересует, кто фиксировал уничтожение Чехией вещества типа "Новичок", заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Ранее президент Чехии Милош Земан сообщил, что в ноябре прошлого года в НИИ Минобороны в городе Брно произвели небольшое количество нервно-паралитического вещества А-230. Его тестировали и вскоре уничтожили.
Как отметил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД Владимир Ермаков, возможности для производства "Новичка" есть примерно у двадцати западных стран.
РИА Новости https://ria.ru/world/20180504/1519897214.html
Re: Что творится за рубежом
Инаугурация на днях уже..
Шварц Вы заметили инаугурацию нового губернатора Рязанской области?
Шварц Вы заметили инаугурацию нового губернатора Рязанской области?
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