Что творится за рубежом
Обсуждение мировых новостей, событий и происшествий.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
Re: Что творится за рубежом
Доказательств, разумеется, как и в случае с «русскими хакерами», ни у кого нет. Зато есть английский сериал «Ответный удар», в 6 сезоне которого чеченский химик Камиль Марков разрабатывает смертельное оружие.
«Новичок - все для меня!», - на ломаном русском говорит безумный российский ученый.
По сценарию в 1998 во Владивостокской химической лаборатории некий доктор Карим Марков - один из самых перспективных разработчиков российского химического оружия, создал нервно-паралитический газ, который в 10 раз сильнее любых аналогов под названием, как не трудно догадаться: Novichek. Узнав о создании самого страшного химического оружия в мире и в связи с этим скорого закрытия проекта, доктор намеренно выпускает газ, от чего умирают все лаборанты, кроме него.
в конечном итоге попадает в плен к самой страшной из них - белорусской мафии под командованием некоего Милоша БорисОвича из Турова, самой гениальной идеей которого, естественно, это задействовать детей для перевозки Novichka.
Но даже самая страшная мафия имеет крышу, и не трудно догадаться, что его крышей является ФСБ во главе с капитаном Орловым.
Бравые британские рейнджеры с легкостью гасят фейсов на территории украинского Чернобыля и предотвращают захват доктора и его детища, в итоге потеряв доктора но захватив Novichek.
Самая интересная фишка Novichka - это то, что отдельные его элементы не опасны, могут провозиться в багаже и смертоносным он становится лишь при их смешивании.
Самая главная фраза, высказанная в фильме по этой теме: “Когда Novichek у врага - это терроризм, когда у Британии - это современная война
http://russianpulse.ru/continentalist/2 ... ichka-8221
«Новичок - все для меня!», - на ломаном русском говорит безумный российский ученый.
По сценарию в 1998 во Владивостокской химической лаборатории некий доктор Карим Марков - один из самых перспективных разработчиков российского химического оружия, создал нервно-паралитический газ, который в 10 раз сильнее любых аналогов под названием, как не трудно догадаться: Novichek. Узнав о создании самого страшного химического оружия в мире и в связи с этим скорого закрытия проекта, доктор намеренно выпускает газ, от чего умирают все лаборанты, кроме него.
в конечном итоге попадает в плен к самой страшной из них - белорусской мафии под командованием некоего Милоша БорисОвича из Турова, самой гениальной идеей которого, естественно, это задействовать детей для перевозки Novichka.
Но даже самая страшная мафия имеет крышу, и не трудно догадаться, что его крышей является ФСБ во главе с капитаном Орловым.
Бравые британские рейнджеры с легкостью гасят фейсов на территории украинского Чернобыля и предотвращают захват доктора и его детища, в итоге потеряв доктора но захватив Novichek.
Самая интересная фишка Novichka - это то, что отдельные его элементы не опасны, могут провозиться в багаже и смертоносным он становится лишь при их смешивании.
Самая главная фраза, высказанная в фильме по этой теме: “Когда Novichek у врага - это терроризм, когда у Британии - это современная война
http://russianpulse.ru/continentalist/2 ... ichka-8221
Re: Что творится за рубежом
ivanes писал(а): ... есть английский сериал «Ответный удар», в 6 сезоне которого чеченский химик..
И ты его своими глазами смотрел, дед???
Не путаешь его с "Крутым пике" на "Дарьял ТВ"
Re: Что творится за рубежом
Самая главная фраза, высказанная в фильме "Ответный удар" по этой теме: “Когда Novichek у врага - это терроризм, когда у Британии - это современная война.
Re: Что творится за рубежом
Шварц
http://seria-z.net/serial/Otvetnyy-udar-6-season.html
40 мин 52 сек на снимке доктор Марков.Посмотри все серии от 4 по 10 сезона 6
Боевик тот еще!
http://seria-z.net/serial/Otvetnyy-udar-6-season.html
40 мин 52 сек на снимке доктор Марков.Посмотри все серии от 4 по 10 сезона 6
Боевик тот еще!
Re: Что творится за рубежом
Шварц писал(а):Ссылки на особо понравившиеся тебе или просто интересные места приветствуются... понятное дело, с хронометражом, естесственно... Будет чем тебе заняться в день выборов , верно?
Ну ты, дед, взял низкий старт... Такую скорость развил Инаугурация на днях уже...
Шварц писал(а):Вот и расскажи нам, дедушка, об чем там речь, какая сюжетная линия и в каком месте там сходство Сможешь?
Самую суть пролетарскую расскажешь нам... без картинок и таблиц? Можешь даже в профильной теме, про новинки кино
ivanes писал(а):Шварц
Посмотри все серии от 4 по 10 сезона 6
Боевик тот еще!
Не убедил... Ты был в молодости похож на "доктора Маркова"?
Re: Что творится за рубежом
В Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) заявили, что не смогут установить количество вещества, которым отравили экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. В ОЗХО предположили, что речь может идти о миллиграммах.
Ранее глава ОЗХО Ахмет Узюмджю в интервью газете New York Times заявил, что Скрипалей отравили 50-100 граммами яда, примененного в качестве аэрозоля или в жидком виде.
А один из разработчиков системы "Новичок" Леонид Ринк утверждает, что применение 50-100 граммов такого вещества могло бы уничтожить все население Солсбери.
РИА Новости https://ria.ru/world/20180504/1519908235.html
Россию интересует, кто фиксировал уничтожение Чехией вещества типа "Новичок", заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Ранее президент Чехии Милош Земан сообщил, что в ноябре прошлого года в НИИ Минобороны в городе Брно произвели небольшое количество нервно-паралитического вещества А-230. Его тестировали и вскоре уничтожили.
Как отметил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД Владимир Ермаков, возможности для производства "Новичка" есть примерно у двадцати западных стран.
РИА Новости https://ria.ru/world/20180504/1519897214.html
Ранее глава ОЗХО Ахмет Узюмджю в интервью газете New York Times заявил, что Скрипалей отравили 50-100 граммами яда, примененного в качестве аэрозоля или в жидком виде.
А один из разработчиков системы "Новичок" Леонид Ринк утверждает, что применение 50-100 граммов такого вещества могло бы уничтожить все население Солсбери.
РИА Новости https://ria.ru/world/20180504/1519908235.html
Россию интересует, кто фиксировал уничтожение Чехией вещества типа "Новичок", заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Ранее президент Чехии Милош Земан сообщил, что в ноябре прошлого года в НИИ Минобороны в городе Брно произвели небольшое количество нервно-паралитического вещества А-230. Его тестировали и вскоре уничтожили.
Как отметил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД Владимир Ермаков, возможности для производства "Новичка" есть примерно у двадцати западных стран.
РИА Новости https://ria.ru/world/20180504/1519897214.html
Re: Что творится за рубежом
Инаугурация на днях уже..
Шварц Вы заметили инаугурацию нового губернатора Рязанской области?
Шварц Вы заметили инаугурацию нового губернатора Рязанской области?
Re: Что творится за рубежом
ivanes писал(а):Инаугурация на днях уже..
Шварц Вы заметили инаугурацию нового губернатора Рязанской области?
Я заметил, сколько тебе понадобилось времени для просмотра сериала... от выборов до... чего говоришь
Re: Что творится за рубежом
Путешествие "Новичка" по миру началось больше четверти века назад: в ходе совместного изучения истории яда, фигурирующего в деле Скрипалей, немецкие журналисты телеканала ARD и газет SZ и Dei Zeit пришли к следующему выводу.
Все началось с предоставления гражданства советскому химику, имя которого не называется. Что было дальше, и почему в ЕС об этом не принято говорить сегодня?
Этот человек жив до сих пор, имя его не разглашается. Он сам и провез вещество через границу, точнее, его жена.
Шведам, которые считаются большими специалистами в области боевых отравляющих веществ, образцы передали.
Der Spiegel: "...согласно статьям конца 90-х, формула и образцы нового боевого вещества были не только у Германий, но и у США, Великобритании, Франции, Нидерландов и Канады. Эти страны, вероятно, даже в небольших объемах производили яд самостоятельно, а также кропотливо работали над средствами защиты для своих войск на случай конфронтации с Россией.
Потому что все средства индикации имеют срок гарантии, срок жизни. И поэтому их надо снова и снова производить и снабжать все свои воинские части. Все, напоминаю. Абсолютно все".
Вещества А-230 и А-234 оттого и назвали "Новичком", что они были оружием нового типа и не попадали под существующие запреты и ограничения. Американцы, которые и старые газы до сих пор не уничтожили, постарались, чтоб так все и оставалось. В 2011 году они воспрепятствовали включению "Новичка" в Конвенцию по запрету химического оружия.
https://www.vesti.ru/doc.html?id=3018449
Все началось с предоставления гражданства советскому химику, имя которого не называется. Что было дальше, и почему в ЕС об этом не принято говорить сегодня?
Этот человек жив до сих пор, имя его не разглашается. Он сам и провез вещество через границу, точнее, его жена.
Шведам, которые считаются большими специалистами в области боевых отравляющих веществ, образцы передали.
Der Spiegel: "...согласно статьям конца 90-х, формула и образцы нового боевого вещества были не только у Германий, но и у США, Великобритании, Франции, Нидерландов и Канады. Эти страны, вероятно, даже в небольших объемах производили яд самостоятельно, а также кропотливо работали над средствами защиты для своих войск на случай конфронтации с Россией.
Потому что все средства индикации имеют срок гарантии, срок жизни. И поэтому их надо снова и снова производить и снабжать все свои воинские части. Все, напоминаю. Абсолютно все".
Вещества А-230 и А-234 оттого и назвали "Новичком", что они были оружием нового типа и не попадали под существующие запреты и ограничения. Американцы, которые и старые газы до сих пор не уничтожили, постарались, чтоб так все и оставалось. В 2011 году они воспрепятствовали включению "Новичка" в Конвенцию по запрету химического оружия.
https://www.vesti.ru/doc.html?id=3018449
Re: Что творится за рубежом
Комитет по иностранным делам палаты общин британского парламента, как и было обещано, проводит расследование под названием "Российская коррупция в Британии".
В частности, на слушаниях присутствовали исполнительный директор Фонда борьбы с коррупцией, соратник Алексея Навального Владимир Ашурков, организатор "Клептократия-туров" - экскурсий к особнякам российских богачей в Лондоне - Роман Борисович, директор Центра исследований финансовых преступлений и проблем безопасности Королевского Объединенного института оборонных исследований Том Китинг, а также три британских журналиста, пишущих про Россию, - Люк Хардинг, Оливер Буллоу и Джулиет Гарсайд.
Недвижимость российских олигархов, купленную в "Лондонграде" на "подозрительные деньги", оценили в 1,2 млрд долларов
Мэй думает запретить продажу Россией ценных бумаг на лондонском фондовом рынке
Подробнее: https://www.newsru.com/world/29mar2018/brit.html
В частности, на слушаниях присутствовали исполнительный директор Фонда борьбы с коррупцией, соратник Алексея Навального Владимир Ашурков, организатор "Клептократия-туров" - экскурсий к особнякам российских богачей в Лондоне - Роман Борисович, директор Центра исследований финансовых преступлений и проблем безопасности Королевского Объединенного института оборонных исследований Том Китинг, а также три британских журналиста, пишущих про Россию, - Люк Хардинг, Оливер Буллоу и Джулиет Гарсайд.
Недвижимость российских олигархов, купленную в "Лондонграде" на "подозрительные деньги", оценили в 1,2 млрд долларов
Мэй думает запретить продажу Россией ценных бумаг на лондонском фондовом рынке
Подробнее: https://www.newsru.com/world/29mar2018/brit.html
Re: Что творится за рубежом
ivanes писал(а):Комитет по иностранным делам палаты общин британского парламента, как и было обещано, проводит расследование под названием "Российская коррупция в Британии".
В частности, на слушаниях присутствовали исполнительный директор Фонда борьбы с коррупцией, соратник Алексея Навального Владимир Ашурков, организатор "Клептократия-туров" - экскурсий к особнякам российских богачей в Лондоне - Роман Борисович, директор Центра исследований финансовых преступлений и проблем безопасности Королевского Объединенного института оборонных исследований Том Китинг, а также три британских журналиста, пишущих про Россию, - Люк Хардинг, Оливер Буллоу и Джулиет Гарсайд.
Недвижимость российских олигархов, купленную в "Лондонграде" на "подозрительные деньги", оценили в 1,2 млрд долларов
Мэй думает запретить продажу Россией ценных бумаг на лондонском фондовом рынке
Подробнее: https://www.newsru.com/world/29mar2018/brit.html
Ты рад, предатель?
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Re: Что творится за рубежом
Очень рад. Если Великобритания не хочет быть прачечной,то надо сделать вид борьбы с российской коррупцией и воровством денег из российских банков и привоз их в Британию. Ни пенса Британия не возвратит ворованные деньги России. Ими она расплатиться с ЕС за выходку. Около 120 млрд евро надо отдать ЕС за выгоду от полученных преференций от ЕС. Коррупционные и ворованные из России деньги помогут Британии.
Re: Что творится за рубежом
Британские следственные органы считают, что сумма незаконно ввезенных на Туманный Альбион российских капиталов может достигать 80 млрд долларов.
На основании закона «О криминальных финансах» их активы будут заморожены до выяснения обстоятельств происхождения средств.
Алишер Усманов, который известен тем, что владеет 27% акций лондонского «Арсенала». Общее состояние олигарха, находящееся в пределах Великобритании, оценивается в 12,3 млрд фунтов стерлингов,владелец столичного «Челси» Роман Абрамович. Его деньги вложены также в недвижимость, яхты, произведения искусства. Всего в активе предпринимателя - около 9,5 млрд £.
Порядка 7,5 млрд £ на счету Леонарда Блаватника, занимающегося алюминиевым и нефтяным бизнесом. Только один его лондонский дом стоит 41 млн £
Бывший совладелец «Тольяттиазот» Владимир Махлай, подозреваемый в России в финансовых преступлениях, имеет британских активов на 1 млрд £
На лондонских счетах Андрея Андреева, основателя популярного приложения знакомств Bumble, находятся 700 млн £. Андрей Бородин, бывший президент Банка Москвы, бежавший в Лондон из-за обвинений в причастности к крупным махинациям, имеет в своем активе 180 млн £.
Источник: Сколько российских денег сейчас вложено в Англию
© Русская Семерка russian7.ru
Уже Абрамовичу не продлевают инвестиционную визу-вид на жительство. Кто следующий?
На основании закона «О криминальных финансах» их активы будут заморожены до выяснения обстоятельств происхождения средств.
Алишер Усманов, который известен тем, что владеет 27% акций лондонского «Арсенала». Общее состояние олигарха, находящееся в пределах Великобритании, оценивается в 12,3 млрд фунтов стерлингов,владелец столичного «Челси» Роман Абрамович. Его деньги вложены также в недвижимость, яхты, произведения искусства. Всего в активе предпринимателя - около 9,5 млрд £.
Порядка 7,5 млрд £ на счету Леонарда Блаватника, занимающегося алюминиевым и нефтяным бизнесом. Только один его лондонский дом стоит 41 млн £
Бывший совладелец «Тольяттиазот» Владимир Махлай, подозреваемый в России в финансовых преступлениях, имеет британских активов на 1 млрд £
На лондонских счетах Андрея Андреева, основателя популярного приложения знакомств Bumble, находятся 700 млн £. Андрей Бородин, бывший президент Банка Москвы, бежавший в Лондон из-за обвинений в причастности к крупным махинациям, имеет в своем активе 180 млн £.
Источник: Сколько российских денег сейчас вложено в Англию
© Русская Семерка russian7.ru
Уже Абрамовичу не продлевают инвестиционную визу-вид на жительство. Кто следующий?
Re: Что творится за рубежом
«Евросеть» торговала «серыми» телефонами. Более того, Чичваркин якобы наладил гигантский бизнес по поставке товара в Россию в обход таможни.На пике карьеры его состояние оценивалось в $1,2 млрд.
Магазин Hedonism Wines сам Чичваркин называет крупнейшим алкогольным магазином в Лондоне.
Нельзя не вспомнить, например, бывшего сенатора и основателя Межпромбанка Сергея Пугачева по прозвищу Православный банкир, который вынужден был бежать из страны, когда оказалось, что средства клиентов и кредиторов куда-то делись. Только ЦБ Пугачев задолжал 32 млрд. рублей. По данным Forbes, на пике карьеры у банкира было $2 млрд., сейчас осталось, по его собственным словам, едва $70 млн.
О «заказе» любит говорить и бывший глава Банка Москвы Андрей Бородин.На пике имел $1,7 млрд.Для покрытия кассового разрыва в Банке Москвы государству пришлось выложить гигантскую сумму - 366 млрд. рублей.
А тут про стоимость Крымского моста заговорили 228 млдр руб. Выложило государство в течение месяца 366 млрд руб за "деятельность" Бородина.
Сегодня в Лондоне живет больше сотни беглых олигархов из России, отчаливших за кордон вместе с народными деньгами.
Магазин Hedonism Wines сам Чичваркин называет крупнейшим алкогольным магазином в Лондоне.
Нельзя не вспомнить, например, бывшего сенатора и основателя Межпромбанка Сергея Пугачева по прозвищу Православный банкир, который вынужден был бежать из страны, когда оказалось, что средства клиентов и кредиторов куда-то делись. Только ЦБ Пугачев задолжал 32 млрд. рублей. По данным Forbes, на пике карьеры у банкира было $2 млрд., сейчас осталось, по его собственным словам, едва $70 млн.
О «заказе» любит говорить и бывший глава Банка Москвы Андрей Бородин.На пике имел $1,7 млрд.Для покрытия кассового разрыва в Банке Москвы государству пришлось выложить гигантскую сумму - 366 млрд. рублей.
А тут про стоимость Крымского моста заговорили 228 млдр руб. Выложило государство в течение месяца 366 млрд руб за "деятельность" Бородина.
Сегодня в Лондоне живет больше сотни беглых олигархов из России, отчаливших за кордон вместе с народными деньгами.
Re: Что творится за рубежом
Американцы за последние 9 лет усилиями прокуратуры и минфина США почти бесплатно и без суда взыскали с 11 крупнейших западных банков почти 300 миллиардов долларов.
Первое основание -уклонение от уплаты налогов.
Второе — мошенничество с ипотечными кредитами.
Третье — обход американских санкций.
Недавно Вашингтон и Лондон взыскали с упомянутого Deutsche Bank $650 млн за незаконный вывод денег… из РФ!
Схема вывоза.
Запад и США печатают валюту, раздают её в виде кредитов якобы на бизнес-проекты в развивающиеся страны; затем английский юрист учит условного Беджамова или Бородина, как правильно эти деньги умыкнуть, после чего те крадутся, отмываются в оффшорах и возвращаются обратно на Запад и США, а страны «третьего мира» ещё и остаются по этим кредитам должниками.
Британией сейчас там просто отстраиваются коррупционные схемы…
Из интервью Александра Лебедева журналисту "КП" В.Гусейнову.
Первое основание -уклонение от уплаты налогов.
Второе — мошенничество с ипотечными кредитами.
Третье — обход американских санкций.
Недавно Вашингтон и Лондон взыскали с упомянутого Deutsche Bank $650 млн за незаконный вывод денег… из РФ!
Схема вывоза.
Запад и США печатают валюту, раздают её в виде кредитов якобы на бизнес-проекты в развивающиеся страны; затем английский юрист учит условного Беджамова или Бородина, как правильно эти деньги умыкнуть, после чего те крадутся, отмываются в оффшорах и возвращаются обратно на Запад и США, а страны «третьего мира» ещё и остаются по этим кредитам должниками.
Британией сейчас там просто отстраиваются коррупционные схемы…
Из интервью Александра Лебедева журналисту "КП" В.Гусейнову.
Re: Что творится за рубежом
«Список Титова»: кто из беглых бизнесменов захотел вернуться в Россию.
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/photoreport/07/02/20 ... 814ab1adf1
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/photoreport/07/02/20 ... 814ab1adf1
Re: Что творится за рубежом
Президент США Дональд Трамп направил северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну письмо, в котором отказался от проведения саммита в Сингапуре 12 июня.
РИА Новости https://ria.ru/world/20180524/1521275084.html
РИА Новости https://ria.ru/world/20180524/1521275084.html
Вернуться в «События в стране и мире»
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей