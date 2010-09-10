Сообщение ivanes » 20 апр 2018, 16:04

Самая главная фраза, высказанная в фильме по этой теме: “Когда Novichek у врага - это терроризм, когда у Британии - это современная война

Доказательств, разумеется, как и в случае с «русскими хакерами», ни у кого нет. Зато есть английский сериал «Ответный удар», в 6 сезоне которого чеченский химик Камиль Марков разрабатывает смертельное оружие.«Новичок - все для меня!», - на ломаном русском говорит безумный российский ученый.По сценарию в 1998 во Владивостокской химической лаборатории некий доктор Карим Марков - один из самых перспективных разработчиков российского химического оружия, создал нервно-паралитический газ, который в 10 раз сильнее любых аналогов под названием, как не трудно догадаться: Novichek. Узнав о создании самого страшного химического оружия в мире и в связи с этим скорого закрытия проекта, доктор намеренно выпускает газ, от чего умирают все лаборанты, кроме него.в конечном итоге попадает в плен к самой страшной из них - белорусской мафии под командованием некоего Милоша БорисОвича из Турова, самой гениальной идеей которого, естественно, это задействовать детей для перевозки Novichka.Но даже самая страшная мафия имеет крышу, и не трудно догадаться, что его крышей является ФСБ во главе с капитаном Орловым.Бравые британские рейнджеры с легкостью гасят фейсов на территории украинского Чернобыля и предотвращают захват доктора и его детища, в итоге потеряв доктора но захватив Novichek.Самая интересная фишка Novichka - это то, что отдельные его элементы не опасны, могут провозиться в багаже и смертоносным он становится лишь при их смешивании.