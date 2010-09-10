Что творится за рубежом
Обсуждение мировых новостей, событий и происшествий.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
Re: Что творится за рубежом
В эти дни в американском штате Массачусетс идет судебный процесс над двумя сотрудниками Гарвардского университета. Андрей Шлейфер и Джонатан Хэй обвиняются в махинациях и финансовых злоупотреблениях. Окружной прокурор требует возместить нанесенный стране ущерб — 136 миллионов долларов.
Ведь Шлейфер и Хэй — соратники «комиссара приватизации».- Чубайса.
В 91-м году Хэй был назначен старшим советником Госкомимущества. Очень скоро его влияние на Чубайса стало неограниченным. Американец не только участвовал в подготовке всех президентских либеральных указов, но и определял стратегию реформ в целом. Когда Владимир Полеванов попытался удалить его из Госкомимущества, это стоило ему должности.
Летом 2004г федеральный суд признал большинство обвинений против гарвардских мошенников. Со дня на день он должен четко определить размер нанесенного ущерба. Прокуратура требует от Шлейфера и Хэя вернуть бюджету 102 миллиона долл. Еще 34 миллиона власти рассчитывают экспроприировать у Гарварда. Плюс — набежавшие проценты.
"В окружении Анатолия Борисовича в качестве советников, как выяснилось сегодня, работали кадровые сотрудники ЦРУ США. Но смешнее то, что по возвращении в США их привлекали к суду за то, что они в нарушение законов своей страны обогащались в ходе приватизации в Российской Федерации и не имели на это права как действующие офицеры разведки", — сказал Путин в ходе "прямой линии" (2013г) с гражданами России.
РИА Новости https://ria.ru/economy/20130425/934527207.html
Портфель экономической помощи для России, общий объем которого составлял как минимум 350 миллионов долларов.
Хей с промощью Чубайса скупил 30% акций Московского элетронного завода и связанного с ним НИИ"Графит",разработчика покрытия для системы Стелс
https://books.google.ru/books?id=prXu3l ... B0&f=false
Ведь Шлейфер и Хэй — соратники «комиссара приватизации».- Чубайса.
В 91-м году Хэй был назначен старшим советником Госкомимущества. Очень скоро его влияние на Чубайса стало неограниченным. Американец не только участвовал в подготовке всех президентских либеральных указов, но и определял стратегию реформ в целом. Когда Владимир Полеванов попытался удалить его из Госкомимущества, это стоило ему должности.
Летом 2004г федеральный суд признал большинство обвинений против гарвардских мошенников. Со дня на день он должен четко определить размер нанесенного ущерба. Прокуратура требует от Шлейфера и Хэя вернуть бюджету 102 миллиона долл. Еще 34 миллиона власти рассчитывают экспроприировать у Гарварда. Плюс — набежавшие проценты.
"В окружении Анатолия Борисовича в качестве советников, как выяснилось сегодня, работали кадровые сотрудники ЦРУ США. Но смешнее то, что по возвращении в США их привлекали к суду за то, что они в нарушение законов своей страны обогащались в ходе приватизации в Российской Федерации и не имели на это права как действующие офицеры разведки", — сказал Путин в ходе "прямой линии" (2013г) с гражданами России.
РИА Новости https://ria.ru/economy/20130425/934527207.html
Портфель экономической помощи для России, общий объем которого составлял как минимум 350 миллионов долларов.
Хей с промощью Чубайса скупил 30% акций Московского элетронного завода и связанного с ним НИИ"Графит",разработчика покрытия для системы Стелс
https://books.google.ru/books?id=prXu3l ... B0&f=false
Re: Что творится за рубежом
МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Национальное криминальное агентство Британии (National Crime Agency) проводит расследование в отношении 120-140 владельцев крупных активов в стране, многие из которых — "русские или связаны с русскими", сообщает газета Times.
РИА Новости https://ria.ru/world/20180603/1521962488.html
Браудера надо проверить.Он был связан крепко с Сергеем Магнитским.
РИА Новости https://ria.ru/world/20180603/1521962488.html
Браудера надо проверить.Он был связан крепко с Сергеем Магнитским.
Re: Что творится за рубежом
Александр Лукашенко сделал своё заявление во время поездки в мемориальный комплекс «Брестская крепость-герой». «В последнее время я отслеживаю эту тенденцию, наблюдаю. Появляется все больше информации именно на эту тему. Кому-то неймется, что удивительно — в России, приватизировать эту Победу. Как будто не было на войне других — белорусов, украинцев, грузин, армян, таджиков, туркмен...», - возмутился белорусский президент.
Он прав.Один из Белорусских фронтов брал Берлин. Командовал Конев.
Он прав.Один из Белорусских фронтов брал Берлин. Командовал Конев.
Re: Что творится за рубежом
Британская воскресная газета Sunday Times опубликовала материал, в котором рассказывается о связях одного из наиболее известных спонсоров и сторонников выхода Великобритании из Европейского союза («Брексита») — бизнесмена Аррона Бэнкса с российскими властями.
Газета отмечает, что накануне Аррон Бэнкс признался в том, что «передал телефонные номера членов переходной команды Трампа российским чиновникам», однако при этом «принизил значение встреч и стал отрицать, что российские чиновники стремились повлиять на его кампанию Leave.EU по проведению референдума». В этой связи Избирательной комиссии Великобритании и членам парламента необходимо провести расследование о степени влияния России на итоги референдума 23 июня 2016 года, отмечает издание.
https://www.kommersant.ru/doc/3656333
Если Трампа избрали из России, а Брексит провели также из России,то грош цена АНБ и МИ6.
Газета отмечает, что накануне Аррон Бэнкс признался в том, что «передал телефонные номера членов переходной команды Трампа российским чиновникам», однако при этом «принизил значение встреч и стал отрицать, что российские чиновники стремились повлиять на его кампанию Leave.EU по проведению референдума». В этой связи Избирательной комиссии Великобритании и членам парламента необходимо провести расследование о степени влияния России на итоги референдума 23 июня 2016 года, отмечает издание.
https://www.kommersant.ru/doc/3656333
Если Трампа избрали из России, а Брексит провели также из России,то грош цена АНБ и МИ6.
Re: Что творится за рубежом
ivanes писал(а):Один из Белорусских фронтов брал Берлин. Командовал Конев.
Вот что ты несёшь, старый враль????
Маршал Конев командовал Украинским...
Re: Что творится за рубежом
Ну знаток!
Re: Что творится за рубежом
В министерстве иностранных дел непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) заявили, что на территории ПМР находятся только российские миротворцы и что формат миротворческой операции не может быть изменен без согласия Тирасполя.
В МИД Приднестровья отметили, что инициатива рассмотрения данной резолюции на ГА ООН принадлежит властям Молдавии.
В пятницу Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию с рекомендацией о выводе российских войск из Молдавии. Резолюция была принята по инициативе молдавского правительства, за ее принятие проголосовало 63 страны, 14 - против, 81 страна воздержалась.
http://www.interfax.ru/world/618236
Чтобы было подобное рассмотрение (резолюции) на ГА ООН по выводу российских войск из ОРДЛО,надо их туда ввести.
Если рассматривать нахождение войск США в Сирии по просьбе курдов,то Россия имеет моральное право следовать действиям США в ОРДЛО по просьбе властей непризнанных республик ДЛНР.
Если ООН начнет процедуру голосования резолюции по выводу войск США из Сирии, то соотношение ЗА,ПРОТИВ и ВОЗДЕРЖАЛИСЬ будет аналогичен результатам ЗА 63,14 ПРОТИВ и 81 ВОЗДЕРЖАЛОСЬ.
В МИД Приднестровья отметили, что инициатива рассмотрения данной резолюции на ГА ООН принадлежит властям Молдавии.
В пятницу Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию с рекомендацией о выводе российских войск из Молдавии. Резолюция была принята по инициативе молдавского правительства, за ее принятие проголосовало 63 страны, 14 - против, 81 страна воздержалась.
http://www.interfax.ru/world/618236
Чтобы было подобное рассмотрение (резолюции) на ГА ООН по выводу российских войск из ОРДЛО,надо их туда ввести.
Если рассматривать нахождение войск США в Сирии по просьбе курдов,то Россия имеет моральное право следовать действиям США в ОРДЛО по просьбе властей непризнанных республик ДЛНР.
Если ООН начнет процедуру голосования резолюции по выводу войск США из Сирии, то соотношение ЗА,ПРОТИВ и ВОЗДЕРЖАЛИСЬ будет аналогичен результатам ЗА 63,14 ПРОТИВ и 81 ВОЗДЕРЖАЛОСЬ.
Вернуться в «События в стране и мире»
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость