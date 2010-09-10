Сообщение ivanes » 28 май 2018, 20:22

В окружении Анатолия Борисовича в качестве советников, как выяснилось сегодня, работали кадровые сотрудники ЦРУ США. Но смешнее то, что по возвращении в США их привлекали к суду за то, что они в нарушение законов своей страны обогащались в ходе приватизации в Российской Федерации и не имели на это права как действующие офицеры разведки", — сказал Путин в ходе "прямой линии" (2013г) с гражданами России.





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