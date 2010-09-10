Что творится за рубежом
Обсуждение мировых новостей, событий и происшествий.
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Re: Что творится за рубежом
В эти дни в американском штате Массачусетс идет судебный процесс над двумя сотрудниками Гарвардского университета. Андрей Шлейфер и Джонатан Хэй обвиняются в махинациях и финансовых злоупотреблениях. Окружной прокурор требует возместить нанесенный стране ущерб — 136 миллионов долларов.
Ведь Шлейфер и Хэй — соратники «комиссара приватизации».- Чубайса.
В 91-м году Хэй был назначен старшим советником Госкомимущества. Очень скоро его влияние на Чубайса стало неограниченным. Американец не только участвовал в подготовке всех президентских либеральных указов, но и определял стратегию реформ в целом. Когда Владимир Полеванов попытался удалить его из Госкомимущества, это стоило ему должности.
Летом 2004г федеральный суд признал большинство обвинений против гарвардских мошенников. Со дня на день он должен четко определить размер нанесенного ущерба. Прокуратура требует от Шлейфера и Хэя вернуть бюджету 102 миллиона долл. Еще 34 миллиона власти рассчитывают экспроприировать у Гарварда. Плюс — набежавшие проценты.
"В окружении Анатолия Борисовича в качестве советников, как выяснилось сегодня, работали кадровые сотрудники ЦРУ США. Но смешнее то, что по возвращении в США их привлекали к суду за то, что они в нарушение законов своей страны обогащались в ходе приватизации в Российской Федерации и не имели на это права как действующие офицеры разведки", — сказал Путин в ходе "прямой линии" (2013г) с гражданами России.
РИА Новости https://ria.ru/economy/20130425/934527207.html
Портфель экономической помощи для России, общий объем которого составлял как минимум 350 миллионов долларов.
Хей с промощью Чубайса скупил 30% акций Московского элетронного завода и связанного с ним НИИ"Графит",разработчика покрытия для системы Стелс
https://books.google.ru/books?id=prXu3l ... B0&f=false
Ведь Шлейфер и Хэй — соратники «комиссара приватизации».- Чубайса.
В 91-м году Хэй был назначен старшим советником Госкомимущества. Очень скоро его влияние на Чубайса стало неограниченным. Американец не только участвовал в подготовке всех президентских либеральных указов, но и определял стратегию реформ в целом. Когда Владимир Полеванов попытался удалить его из Госкомимущества, это стоило ему должности.
Летом 2004г федеральный суд признал большинство обвинений против гарвардских мошенников. Со дня на день он должен четко определить размер нанесенного ущерба. Прокуратура требует от Шлейфера и Хэя вернуть бюджету 102 миллиона долл. Еще 34 миллиона власти рассчитывают экспроприировать у Гарварда. Плюс — набежавшие проценты.
"В окружении Анатолия Борисовича в качестве советников, как выяснилось сегодня, работали кадровые сотрудники ЦРУ США. Но смешнее то, что по возвращении в США их привлекали к суду за то, что они в нарушение законов своей страны обогащались в ходе приватизации в Российской Федерации и не имели на это права как действующие офицеры разведки", — сказал Путин в ходе "прямой линии" (2013г) с гражданами России.
РИА Новости https://ria.ru/economy/20130425/934527207.html
Портфель экономической помощи для России, общий объем которого составлял как минимум 350 миллионов долларов.
Хей с промощью Чубайса скупил 30% акций Московского элетронного завода и связанного с ним НИИ"Графит",разработчика покрытия для системы Стелс
https://books.google.ru/books?id=prXu3l ... B0&f=false
Re: Что творится за рубежом
МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Национальное криминальное агентство Британии (National Crime Agency) проводит расследование в отношении 120-140 владельцев крупных активов в стране, многие из которых — "русские или связаны с русскими", сообщает газета Times.
РИА Новости https://ria.ru/world/20180603/1521962488.html
Браудера надо проверить.Он был связан крепко с Сергеем Магнитским.
РИА Новости https://ria.ru/world/20180603/1521962488.html
Браудера надо проверить.Он был связан крепко с Сергеем Магнитским.
Re: Что творится за рубежом
Александр Лукашенко сделал своё заявление во время поездки в мемориальный комплекс «Брестская крепость-герой». «В последнее время я отслеживаю эту тенденцию, наблюдаю. Появляется все больше информации именно на эту тему. Кому-то неймется, что удивительно — в России, приватизировать эту Победу. Как будто не было на войне других — белорусов, украинцев, грузин, армян, таджиков, туркмен...», - возмутился белорусский президент.
Он прав.Один из Белорусских фронтов брал Берлин. Командовал Конев.
Он прав.Один из Белорусских фронтов брал Берлин. Командовал Конев.
Re: Что творится за рубежом
Британская воскресная газета Sunday Times опубликовала материал, в котором рассказывается о связях одного из наиболее известных спонсоров и сторонников выхода Великобритании из Европейского союза («Брексита») — бизнесмена Аррона Бэнкса с российскими властями.
Газета отмечает, что накануне Аррон Бэнкс признался в том, что «передал телефонные номера членов переходной команды Трампа российским чиновникам», однако при этом «принизил значение встреч и стал отрицать, что российские чиновники стремились повлиять на его кампанию Leave.EU по проведению референдума». В этой связи Избирательной комиссии Великобритании и членам парламента необходимо провести расследование о степени влияния России на итоги референдума 23 июня 2016 года, отмечает издание.
https://www.kommersant.ru/doc/3656333
Если Трампа избрали из России, а Брексит провели также из России,то грош цена АНБ и МИ6.
Газета отмечает, что накануне Аррон Бэнкс признался в том, что «передал телефонные номера членов переходной команды Трампа российским чиновникам», однако при этом «принизил значение встреч и стал отрицать, что российские чиновники стремились повлиять на его кампанию Leave.EU по проведению референдума». В этой связи Избирательной комиссии Великобритании и членам парламента необходимо провести расследование о степени влияния России на итоги референдума 23 июня 2016 года, отмечает издание.
https://www.kommersant.ru/doc/3656333
Если Трампа избрали из России, а Брексит провели также из России,то грош цена АНБ и МИ6.
Re: Что творится за рубежом
ivanes писал(а):Один из Белорусских фронтов брал Берлин. Командовал Конев.
Вот что ты несёшь, старый враль????
Маршал Конев командовал Украинским...
Re: Что творится за рубежом
Ну знаток!
Re: Что творится за рубежом
В министерстве иностранных дел непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) заявили, что на территории ПМР находятся только российские миротворцы и что формат миротворческой операции не может быть изменен без согласия Тирасполя.
В МИД Приднестровья отметили, что инициатива рассмотрения данной резолюции на ГА ООН принадлежит властям Молдавии.
В пятницу Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию с рекомендацией о выводе российских войск из Молдавии. Резолюция была принята по инициативе молдавского правительства, за ее принятие проголосовало 63 страны, 14 - против, 81 страна воздержалась.
http://www.interfax.ru/world/618236
Чтобы было подобное рассмотрение (резолюции) на ГА ООН по выводу российских войск из ОРДЛО,надо их туда ввести.
Если рассматривать нахождение войск США в Сирии по просьбе курдов,то Россия имеет моральное право следовать действиям США в ОРДЛО по просьбе властей непризнанных республик ДЛНР.
Если ООН начнет процедуру голосования резолюции по выводу войск США из Сирии, то соотношение ЗА,ПРОТИВ и ВОЗДЕРЖАЛИСЬ будет аналогичен результатам ЗА 63,14 ПРОТИВ и 81 ВОЗДЕРЖАЛОСЬ.
В МИД Приднестровья отметили, что инициатива рассмотрения данной резолюции на ГА ООН принадлежит властям Молдавии.
В пятницу Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию с рекомендацией о выводе российских войск из Молдавии. Резолюция была принята по инициативе молдавского правительства, за ее принятие проголосовало 63 страны, 14 - против, 81 страна воздержалась.
http://www.interfax.ru/world/618236
Чтобы было подобное рассмотрение (резолюции) на ГА ООН по выводу российских войск из ОРДЛО,надо их туда ввести.
Если рассматривать нахождение войск США в Сирии по просьбе курдов,то Россия имеет моральное право следовать действиям США в ОРДЛО по просьбе властей непризнанных республик ДЛНР.
Если ООН начнет процедуру голосования резолюции по выводу войск США из Сирии, то соотношение ЗА,ПРОТИВ и ВОЗДЕРЖАЛИСЬ будет аналогичен результатам ЗА 63,14 ПРОТИВ и 81 ВОЗДЕРЖАЛОСЬ.
Re: Что творится за рубежом
По словам министра, проект "Южный поток", который увеличил бы диверсификацию маршрутов для Центральной Европы, был "убит" Еврокомиссией. "А теперь мы снова не видим поощрения со стороны комиссии. Я не могу представить никаких извинений или причин, которые комиссия могла бы привести", — заявил Сийярто.
Россия в 2014 году из-за позиции ЕС прекратила работы по "Южному потоку", который должен был пройти по Болгарии, Сербии и Венгрии, в пользу нового газопровода по дну Черного моря в сторону Турции ("Турецкий поток").
Евросоюз применяет двойные стандарты к "Северному потоку – 2", сказал РИА Новости министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто. "Мы не являемся частью проекта, мы не можем быть против него. Но я могу сказать, что имеют место неприемлемые двойные стандарты", — сказал он
РИА Новости https://ria.ru/radio_brief/20180628/1523543567.html
Россия в 2014 году из-за позиции ЕС прекратила работы по "Южному потоку", который должен был пройти по Болгарии, Сербии и Венгрии, в пользу нового газопровода по дну Черного моря в сторону Турции ("Турецкий поток").
Евросоюз применяет двойные стандарты к "Северному потоку – 2", сказал РИА Новости министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто. "Мы не являемся частью проекта, мы не можем быть против него. Но я могу сказать, что имеют место неприемлемые двойные стандарты", — сказал он
РИА Новости https://ria.ru/radio_brief/20180628/1523543567.html
Re: Что творится за рубежом
Сегодня открылся в Брюсселе саммит НАТО.О военных вопросах пока забыли.
Ранее утром в ходе рабочего завтрака президент США Дональд Трамп призвал НАТО разобраться с ситуацией, когда ФРГ строит газопровод и "платит миллиарды РФ", тогда как США должны защищать Германию от России.
РИА Новости https://ria.ru/economy/20180711/1524361825.html
Вашингтон всеми силами пытается заставить европейцев перейти на свой дорогой СПГ, но объемы поставок мизерны. Между тем торговая война с Китаем, развернутая администрацией Трампа, может лишить американцев и тех крох, что они поставляют в Старый Cвет. Эффект для Москвы противоположный: позиции "Газпрома" в Европе уже сильны как никогда, и спрос на российский трубопроводный газ повышается.
РИА Новости https://ria.ru/economy/20180621/1523096566.html
Столтенберг предложил новую стратегию сдерживания и обороны.
В области сдерживания и обороны лидеры стран НАТО утвердят "инициативу боеготовности", называемую "4 х 30": иметь к 2020 году в 30-дневной готовности 30 мотопехотных батальонов, 30 эскадрилий и 30 боевых кораблей.
Столтенберг анонсировал также утверждение двух новых командований НАТО: по Атлантике в Норфолке (США, штат Вирджиния) и по военной мобильности в Европе - в Ульме (Германия). Будет принято решение по учреждению Центра киберопераций. Состоится обсуждение реакции НАТО на гибридные угрозы.
Повестку четверга откроют совместные заявления Столтенберга с президентом Грузии Георгием Маргвелашвили, а затем - с президентом Украины Петром Порошенко. После этого состоится заседание Североатлантического совета на высшем уровне с участием грузинского и украинского лидеров.
Обороняются от КНДР.Ирана,террористов с помощью авиации,военных кораблей и моторизированных батальонов.
Ранее утром в ходе рабочего завтрака президент США Дональд Трамп призвал НАТО разобраться с ситуацией, когда ФРГ строит газопровод и "платит миллиарды РФ", тогда как США должны защищать Германию от России.
РИА Новости https://ria.ru/economy/20180711/1524361825.html
Вашингтон всеми силами пытается заставить европейцев перейти на свой дорогой СПГ, но объемы поставок мизерны. Между тем торговая война с Китаем, развернутая администрацией Трампа, может лишить американцев и тех крох, что они поставляют в Старый Cвет. Эффект для Москвы противоположный: позиции "Газпрома" в Европе уже сильны как никогда, и спрос на российский трубопроводный газ повышается.
РИА Новости https://ria.ru/economy/20180621/1523096566.html
Столтенберг предложил новую стратегию сдерживания и обороны.
В области сдерживания и обороны лидеры стран НАТО утвердят "инициативу боеготовности", называемую "4 х 30": иметь к 2020 году в 30-дневной готовности 30 мотопехотных батальонов, 30 эскадрилий и 30 боевых кораблей.
Столтенберг анонсировал также утверждение двух новых командований НАТО: по Атлантике в Норфолке (США, штат Вирджиния) и по военной мобильности в Европе - в Ульме (Германия). Будет принято решение по учреждению Центра киберопераций. Состоится обсуждение реакции НАТО на гибридные угрозы.
Повестку четверга откроют совместные заявления Столтенберга с президентом Грузии Георгием Маргвелашвили, а затем - с президентом Украины Петром Порошенко. После этого состоится заседание Североатлантического совета на высшем уровне с участием грузинского и украинского лидеров.
Обороняются от КНДР.Ирана,террористов с помощью авиации,военных кораблей и моторизированных батальонов.
Re: Что творится за рубежом
Напомним, что по итогам саммита в Варшаве в 2016-м году альянс усилил свое передовое присутствие в восточной части Европы, разместив четыре многонациональные боевые группы в Эстонии, Латвии, Литве и Польше. Численность сил быстрого реагирования НАТО достигла 40 тысяч военнослужащих, сформированы восемь военных штабов, которые обеспечивают и координируют связь альянса с национальными вооруженными силами его европейских участников. Кроме того, идет постоянное наращивание военного присутствия блока в акватории Черного моря, стали регулярными его военно-морские и воздушные маневры с государствами региона, даже не входящими в структуру НАТО, с той же, например, Украиной.
Подробнее: https://eadaily.com/ru/news/2018/07/11/ ... -bryussele
Вся надежда НАТО на гонку вооружения со стороны России.Гонка в США идет полным ходом. Модернизируются ракеты и создаются новые,стратегические ядерные боеголовки в Европе моденизируются.
Но стратегия России иная. Перебросить ряд воинских частей к западной границе,закрыть небо системой ПВО.
Стоить закрыть вентиль для Польши,Латвии ,Литвы и Эстонии,то их экономика рухнет окончательно. США не способны обеспечить их СПГ.
Подробнее: https://eadaily.com/ru/news/2018/07/11/ ... -bryussele
Вся надежда НАТО на гонку вооружения со стороны России.Гонка в США идет полным ходом. Модернизируются ракеты и создаются новые,стратегические ядерные боеголовки в Европе моденизируются.
Но стратегия России иная. Перебросить ряд воинских частей к западной границе,закрыть небо системой ПВО.
Стоить закрыть вентиль для Польши,Латвии ,Литвы и Эстонии,то их экономика рухнет окончательно. США не способны обеспечить их СПГ.
Re: Что творится за рубежом
Российская армия может дойти до столицы Эстонии — Таллина — за два дня, однако там ее ожидает гибель. Об этом в разговоре с Politico рассказал командующий подразделением по спецоперациям Сил обороны Эстонии полковник Рихо Юхтеги.
«Они [россияне] могут добраться до Таллина, но затем мы перережем их линии коммуникации, линии снабжения и все остальное. Они могут дойти до Таллина за два дня, но они умрут в Таллине. И они знают об этом. Огонь по ним будет открыт из-за каждого угла, на каждом шагу», — уверен военный.
https://lenta.ru/news/2018/07/11/est/
Чтобы ответил десантник на это заявление полковника Эстонии?
Для чего быть на углах,из-за которых стреляют? Просто уничтожить аэродром,где служил Дудаев (г. Тарту, порт в Палдиски),порт Новоталлинский.
Недавно правительство Эстонии подписало соглашение, по которому Вооруженные силы США смогут использовать по своему усмотрению объекты бывших ВС СССР,ныне объекты эстонских Сил обороны. В их число вошли важнейшие — авиабаза в Эмари и центральный полигон в Тапа.
Полигон в Тапа был также выстроен советскими военными в 1952 году.
В соответствии с новым соглашением американские военные будут улучшать старые военные объекты для проживания своего персонала, обучения, обслуживания техники, формирования и развертывания подразделений и для проведения других мероприятий. Эстонское правительство не занимается вопросами реновации советских военных объектов, значит, ими займутся Вооруженные силы США.
«Они [россияне] могут добраться до Таллина, но затем мы перережем их линии коммуникации, линии снабжения и все остальное. Они могут дойти до Таллина за два дня, но они умрут в Таллине. И они знают об этом. Огонь по ним будет открыт из-за каждого угла, на каждом шагу», — уверен военный.
https://lenta.ru/news/2018/07/11/est/
Чтобы ответил десантник на это заявление полковника Эстонии?
Для чего быть на углах,из-за которых стреляют? Просто уничтожить аэродром,где служил Дудаев (г. Тарту, порт в Палдиски),порт Новоталлинский.
Недавно правительство Эстонии подписало соглашение, по которому Вооруженные силы США смогут использовать по своему усмотрению объекты бывших ВС СССР,ныне объекты эстонских Сил обороны. В их число вошли важнейшие — авиабаза в Эмари и центральный полигон в Тапа.
Полигон в Тапа был также выстроен советскими военными в 1952 году.
В соответствии с новым соглашением американские военные будут улучшать старые военные объекты для проживания своего персонала, обучения, обслуживания техники, формирования и развертывания подразделений и для проведения других мероприятий. Эстонское правительство не занимается вопросами реновации советских военных объектов, значит, ими займутся Вооруженные силы США.
Re: Что творится за рубежом
"Односторонние сделки за счет собственных союзников нанесут ущерб и США. Кто бьет по своим партнерам, рискует в итоге оказаться в проигрыше", — заявил немецкий министр в интервью газете Bild.
Он также вновь выразил надежду, что американо-российские переговоры позволят достичь прогресса по ядерному разоружению.
РИА Новости https://ria.ru/world/20180715/1524606016.html
Могут достичь результата,если будет паритет в боеголовках между Россией и странами НАТО-обладателями ядерного оружия.Это США+ Франция+Великобритания= Россия. Пора вспомнить саммит НАТО в Брюсселе и о 5 статье Устава НАТО.
Он также вновь выразил надежду, что американо-российские переговоры позволят достичь прогресса по ядерному разоружению.
РИА Новости https://ria.ru/world/20180715/1524606016.html
Могут достичь результата,если будет паритет в боеголовках между Россией и странами НАТО-обладателями ядерного оружия.Это США+ Франция+Великобритания= Россия. Пора вспомнить саммит НАТО в Брюсселе и о 5 статье Устава НАТО.
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