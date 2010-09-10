Что творится за рубежом

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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 6780
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Что творится за рубежом

Сообщение ivanes » Сегодня, 19:08

В Австралии умер "русский Тарзан" Михаил Фоменко, 60 лет проживший в лесу
15:3121.08.2018
Это заголовок сообщения.https://ria.ru/world/20180821/1526941149.html
М.Фоменко родился в Грузии,мать грузинка,отец украинец,Семья в 30 годах 20 века эмигрировала в Австралию. Сам Михаил неоднократно убегал на челноке на один остров,возвращали,он снова убегал.Полиции он надоел с поисками.
Но какой он русский? Известно,что весь советский народ- русские для иностранных государств.
По просьбе его матери, бывшей грузинской княгини Елизаветы Мачабелли, отшельника не раз задерживала полиция, и вскоре почти на два года он был помещен в психиатрическую больницу, где его подвергали электрошоковой терапии.

В 1969 году врачи его выписали, объявив об успехе в возвращении к цивилизации "дикого Тарзана", но в тот же год Фоменко бежал из дома вновь, лишь ненадолго вернувшись в последний раз на похороны матери в 1988 году.


Подробнее на ТАСС:
http://tass.ru/obschestvo/5475801
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