Сообщение ivanes » Сегодня, 19:08

В Австралии умер "русский Тарзан" Михаил Фоменко, 60 лет проживший в лесу

15:3121.08.2018

По просьбе его матери, бывшей грузинской княгини Елизаветы Мачабелли, отшельника не раз задерживала полиция, и вскоре почти на два года он был помещен в психиатрическую больницу, где его подвергали электрошоковой терапии.



В 1969 году врачи его выписали, объявив об успехе в возвращении к цивилизации "дикого Тарзана", но в тот же год Фоменко бежал из дома вновь, лишь ненадолго вернувшись в последний раз на похороны матери в 1988 году.