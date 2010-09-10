Сообщение ivanes » Сегодня, 12:14

По данным полиции два грушника с вокзала Впаттерлоу в 8 час 05 мин поездом отправились в Солсбери. По данным расписания Watterlou время поезда в пути 1 час 30 мин. Время пешком от вокзала Солсбери до дома Скрипаля не менее 20мин.

Скрипали,по данным полиции,уехали на BMW в 9 час 15 мин.

Теперь к 8 ч 05 мин+ 1 ч50 мин= 9 ч 55 мин Петров и Бошаров в 9 ч 55 мин могли намазать дверную ручку двери дома Скрипаль.

Но Скрипали побывали в паб и ресторане. в 16 ч их увезла скорая в больницу. Т.е больше.после отъезда, они не открывали дверь ,ручка которой измазана ОВ.

Полиция объяснила совпадения двух отснятых фото по времени. Они шли параллельно по двум выходам из самолета по выдвижному трапу. С рюкзачком.

Кто нибудь заполнял анкету для визы? Там надо приложить фото,счета в банке с указанием банка и суммы на счету,адрес проживания,документ о бронировании гостиницы и сдать отпечатки пальцев при получении визы.

Если все вымышленное,то что делала визовая служба Посольства, Там еще с Вами беседуют и кое что выясняют. Цель поездки,размер и вес багажа,№ рейса и документ о бронировании билета.