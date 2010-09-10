Что творится за рубежом
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Re: Что творится за рубежом
В Австралии умер "русский Тарзан" Михаил Фоменко, 60 лет проживший в лесу
15:3121.08.2018
Это заголовок сообщения.https://ria.ru/world/20180821/1526941149.html
М.Фоменко родился в Грузии,мать грузинка,отец украинец,Семья в 30 годах 20 века эмигрировала в Австралию. Сам Михаил неоднократно убегал на челноке на один остров,возвращали,он снова убегал.Полиции он надоел с поисками.
Но какой он русский? Известно,что весь советский народ- русские для иностранных государств.
По просьбе его матери, бывшей грузинской княгини Елизаветы Мачабелли, отшельника не раз задерживала полиция, и вскоре почти на два года он был помещен в психиатрическую больницу, где его подвергали электрошоковой терапии.
В 1969 году врачи его выписали, объявив об успехе в возвращении к цивилизации "дикого Тарзана", но в тот же год Фоменко бежал из дома вновь, лишь ненадолго вернувшись в последний раз на похороны матери в 1988 году.
Подробнее на ТАСС:
http://tass.ru/obschestvo/5475801
15:3121.08.2018
Это заголовок сообщения.https://ria.ru/world/20180821/1526941149.html
М.Фоменко родился в Грузии,мать грузинка,отец украинец,Семья в 30 годах 20 века эмигрировала в Австралию. Сам Михаил неоднократно убегал на челноке на один остров,возвращали,он снова убегал.Полиции он надоел с поисками.
Но какой он русский? Известно,что весь советский народ- русские для иностранных государств.
По просьбе его матери, бывшей грузинской княгини Елизаветы Мачабелли, отшельника не раз задерживала полиция, и вскоре почти на два года он был помещен в психиатрическую больницу, где его подвергали электрошоковой терапии.
В 1969 году врачи его выписали, объявив об успехе в возвращении к цивилизации "дикого Тарзана", но в тот же год Фоменко бежал из дома вновь, лишь ненадолго вернувшись в последний раз на похороны матери в 1988 году.
Подробнее на ТАСС:
http://tass.ru/obschestvo/5475801
Re: Что творится за рубежом
Как выглядят подозреваемые в отравлении Скрипалей
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/photoreport/05/09/2018/5b8fb91b9a7947210beaed6e
"Мы с Тамарой ходим парой. Санитары (леса) мы с Тамарой".
Наверное поехали в Солсбери полюбоваться на уникальный готический собор. Заодно изучить конструкцию турникета.
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/photoreport/05/09/2018/5b8fb91b9a7947210beaed6e
"Мы с Тамарой ходим парой. Санитары (леса) мы с Тамарой".
Наверное поехали в Солсбери полюбоваться на уникальный готический собор. Заодно изучить конструкцию турникета.
Re: Что творится за рубежом
По данным полиции два грушника с вокзала Впаттерлоу в 8 час 05 мин поездом отправились в Солсбери. По данным расписания Watterlou время поезда в пути 1 час 30 мин. Время пешком от вокзала Солсбери до дома Скрипаля не менее 20мин.
Скрипали,по данным полиции,уехали на BMW в 9 час 15 мин.
Теперь к 8 ч 05 мин+ 1 ч50 мин= 9 ч 55 мин Петров и Бошаров в 9 ч 55 мин могли намазать дверную ручку двери дома Скрипаль.
Но Скрипали побывали в паб и ресторане. в 16 ч их увезла скорая в больницу. Т.е больше.после отъезда, они не открывали дверь ,ручка которой измазана ОВ.
Полиция объяснила совпадения двух отснятых фото по времени. Они шли параллельно по двум выходам из самолета по выдвижному трапу. С рюкзачком.
Кто нибудь заполнял анкету для визы? Там надо приложить фото,счета в банке с указанием банка и суммы на счету,адрес проживания,документ о бронировании гостиницы и сдать отпечатки пальцев при получении визы.
Если все вымышленное,то что делала визовая служба Посольства, Там еще с Вами беседуют и кое что выясняют. Цель поездки,размер и вес багажа,№ рейса и документ о бронировании билета.
Скрипали,по данным полиции,уехали на BMW в 9 час 15 мин.
Теперь к 8 ч 05 мин+ 1 ч50 мин= 9 ч 55 мин Петров и Бошаров в 9 ч 55 мин могли намазать дверную ручку двери дома Скрипаль.
Но Скрипали побывали в паб и ресторане. в 16 ч их увезла скорая в больницу. Т.е больше.после отъезда, они не открывали дверь ,ручка которой измазана ОВ.
Полиция объяснила совпадения двух отснятых фото по времени. Они шли параллельно по двум выходам из самолета по выдвижному трапу. С рюкзачком.
Кто нибудь заполнял анкету для визы? Там надо приложить фото,счета в банке с указанием банка и суммы на счету,адрес проживания,документ о бронировании гостиницы и сдать отпечатки пальцев при получении визы.
Если все вымышленное,то что делала визовая служба Посольства, Там еще с Вами беседуют и кое что выясняют. Цель поездки,размер и вес багажа,№ рейса и документ о бронировании билета.
Re: Что творится за рубежом
Ох тыжivanes писал(а): Впаттерлоу
Нихренаж себеivanes писал(а): Watterlou
Дед... что за язык?
Re: Что творится за рубежом
MrM писал(а):Как выглядят подозреваемые в отравлении Скрипалей
Наверное поехали в Солсбери полюбоваться на уникальный готический собор. Заодно изучить конструкцию турникета.
Наверное, просто переобуться.... и шапочки проветрить
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