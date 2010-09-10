Сообщение ivanes » Сегодня, 16:48

Международный уголовный суд призван осуществлять правосудие от имени мирового сообщества, рассматривая дела о самых тяжких преступлениях: геноциде, военных преступлениях и преступлениях против человечности. Он стал первым постоянным международным судом, работающим на основе договоренностей стран. Суд при этом не входит в структуру ООН, хотя может открывать дела по представлению ее Совета безопасности.

Устав суда — Римский статут — разрабатывался при участии России. Он был принят на Дипломатической конференции полномочных представителей под эгидой ООН в 1998 году, вступил в силу в 2002 году и начал действовать годом позже. Россия подписала документ 13 сентября 2000 года, однако до сих пор не ратифицировала его.Россия собирается выйти из соглашения по МУС.т.к законодатель не ратифицировал соглашение. Кроме того МУС принял решение по Крыму,где "обнаружил" геноцид.военные преступления против крымских татар.



Отмечается, что это решение было согласовано с другими органами власти — Верховным судом России, Генпрокуратурой, Следственным комитетом. было согласовано с другими органами власти — Верховным судом России, Генпрокуратурой, Следственным комитетом.



Сейчас этот суд расследует преступления американских военных в Афганистане. Помимо этого Болтон заявил о закрытии представительства Организации освобождения Палестины (ООП) в Вашингтоне в связи с призывами ООП к МУСу провести расследование в отношении Израиля.



«Соединенные Штаты примут все необходимые меры для защиты наших граждан – и граждан стран-союзников – от неправедного преследования этим незаконным судом. Если суд начнет преследовать нас, Израиль или других союзников, мы не будем сидеть сложа руки», – заявил Болтон. По его словам, администрация Трампа пойдет на меры вплоть до санкций и уголовного преследования членов МУСа, если суд официально начнет расследование преступлений, якобы совершенных американцами в Афганистане.

Из 193 государств-членов ООН ратифицировали только 121 (острова Кука не являются членом ООН), 31 — подписали, но не ратифицировали, а 41 — вовсе не подписали.