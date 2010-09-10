Что творится за рубежом
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Re: Что творится за рубежом
В Австралии умер "русский Тарзан" Михаил Фоменко, 60 лет проживший в лесу
15:3121.08.2018
Это заголовок сообщения.https://ria.ru/world/20180821/1526941149.html
М.Фоменко родился в Грузии,мать грузинка,отец украинец,Семья в 30 годах 20 века эмигрировала в Австралию. Сам Михаил неоднократно убегал на челноке на один остров,возвращали,он снова убегал.Полиции он надоел с поисками.
Но какой он русский? Известно,что весь советский народ- русские для иностранных государств.
По просьбе его матери, бывшей грузинской княгини Елизаветы Мачабелли, отшельника не раз задерживала полиция, и вскоре почти на два года он был помещен в психиатрическую больницу, где его подвергали электрошоковой терапии.
В 1969 году врачи его выписали, объявив об успехе в возвращении к цивилизации "дикого Тарзана", но в тот же год Фоменко бежал из дома вновь, лишь ненадолго вернувшись в последний раз на похороны матери в 1988 году.
Подробнее на ТАСС:
http://tass.ru/obschestvo/5475801
15:3121.08.2018
Это заголовок сообщения.https://ria.ru/world/20180821/1526941149.html
М.Фоменко родился в Грузии,мать грузинка,отец украинец,Семья в 30 годах 20 века эмигрировала в Австралию. Сам Михаил неоднократно убегал на челноке на один остров,возвращали,он снова убегал.Полиции он надоел с поисками.
Но какой он русский? Известно,что весь советский народ- русские для иностранных государств.
По просьбе его матери, бывшей грузинской княгини Елизаветы Мачабелли, отшельника не раз задерживала полиция, и вскоре почти на два года он был помещен в психиатрическую больницу, где его подвергали электрошоковой терапии.
В 1969 году врачи его выписали, объявив об успехе в возвращении к цивилизации "дикого Тарзана", но в тот же год Фоменко бежал из дома вновь, лишь ненадолго вернувшись в последний раз на похороны матери в 1988 году.
Подробнее на ТАСС:
http://tass.ru/obschestvo/5475801
Re: Что творится за рубежом
Как выглядят подозреваемые в отравлении Скрипалей
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/photoreport/05/09/2018/5b8fb91b9a7947210beaed6e
"Мы с Тамарой ходим парой. Санитары (леса) мы с Тамарой".
Наверное поехали в Солсбери полюбоваться на уникальный готический собор. Заодно изучить конструкцию турникета.
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/photoreport/05/09/2018/5b8fb91b9a7947210beaed6e
"Мы с Тамарой ходим парой. Санитары (леса) мы с Тамарой".
Наверное поехали в Солсбери полюбоваться на уникальный готический собор. Заодно изучить конструкцию турникета.
Re: Что творится за рубежом
По данным полиции два грушника с вокзала Впаттерлоу в 8 час 05 мин поездом отправились в Солсбери. По данным расписания Watterlou время поезда в пути 1 час 30 мин. Время пешком от вокзала Солсбери до дома Скрипаля не менее 20мин.
Скрипали,по данным полиции,уехали на BMW в 9 час 15 мин.
Теперь к 8 ч 05 мин+ 1 ч50 мин= 9 ч 55 мин Петров и Бошаров в 9 ч 55 мин могли намазать дверную ручку двери дома Скрипаль.
Но Скрипали побывали в паб и ресторане. в 16 ч их увезла скорая в больницу. Т.е больше.после отъезда, они не открывали дверь ,ручка которой измазана ОВ.
Полиция объяснила совпадения двух отснятых фото по времени. Они шли параллельно по двум выходам из самолета по выдвижному трапу. С рюкзачком.
Кто нибудь заполнял анкету для визы? Там надо приложить фото,счета в банке с указанием банка и суммы на счету,адрес проживания,документ о бронировании гостиницы и сдать отпечатки пальцев при получении визы.
Если все вымышленное,то что делала визовая служба Посольства, Там еще с Вами беседуют и кое что выясняют. Цель поездки,размер и вес багажа,№ рейса и документ о бронировании билета.
Скрипали,по данным полиции,уехали на BMW в 9 час 15 мин.
Теперь к 8 ч 05 мин+ 1 ч50 мин= 9 ч 55 мин Петров и Бошаров в 9 ч 55 мин могли намазать дверную ручку двери дома Скрипаль.
Но Скрипали побывали в паб и ресторане. в 16 ч их увезла скорая в больницу. Т.е больше.после отъезда, они не открывали дверь ,ручка которой измазана ОВ.
Полиция объяснила совпадения двух отснятых фото по времени. Они шли параллельно по двум выходам из самолета по выдвижному трапу. С рюкзачком.
Кто нибудь заполнял анкету для визы? Там надо приложить фото,счета в банке с указанием банка и суммы на счету,адрес проживания,документ о бронировании гостиницы и сдать отпечатки пальцев при получении визы.
Если все вымышленное,то что делала визовая служба Посольства, Там еще с Вами беседуют и кое что выясняют. Цель поездки,размер и вес багажа,№ рейса и документ о бронировании билета.
Re: Что творится за рубежом
Ох тыжivanes писал(а): Впаттерлоу
Нихренаж себеivanes писал(а): Watterlou
Дед... что за язык?
Re: Что творится за рубежом
MrM писал(а):Как выглядят подозреваемые в отравлении Скрипалей
Наверное поехали в Солсбери полюбоваться на уникальный готический собор. Заодно изучить конструкцию турникета.
Наверное, просто переобуться.... и шапочки проветрить
Re: Что творится за рубежом
Теперь MI6 и MI5 говорят о завербованном российском дипломате,который раскрыл схему отравления Скрипалей.Будто уже 6 человек участвовали в доставке и намазывании дверной ручки дома. Не сходились временные данные от полиции.Надо новый вариант.
Петров и Бошаров отбыли из Лондона в Солсбери поездом в 8час 05 минут.Время в пути поезда от 1 час 22 мин до 1 час 35 мину. Т.е прибыли на вокзал в период между 9 час27 мин и 9 час 50минут.
Скрипали покинули дом на БМВ в 9 час 15 мин. Так опубликовала полиция все временные данные. Петрову и Бошарову надо было дойти от вокзала до дома Скрипаля (15-20мин),измазать ручку и незамеченными уйти.
Скрипали домой не возвращались,посетили кладбище,где похоронены жена и сын,побывали в паб,ресторане.Не далеко от ресторана их полумертвыми обнаружил полицейский. Далее лечение в госпитале.
Теперь все сходится. Четверо ранее прибыли в Солсбери,обмазали Ручку двери и об этом сообщили офицерам ГРУ. Флакон с Новичком у них не понадобился и они его бросили в парке. Далее его подобрала пара,мужчина определил содержимое,как маслянистую .без запаха жидкость и преподнес в виде дорогих духов подруге.Потом оба в том же госпитале оказались. Как складно! Но не правдоподобно.
Петров и Бошаров отбыли из Лондона в Солсбери поездом в 8час 05 минут.Время в пути поезда от 1 час 22 мин до 1 час 35 мину. Т.е прибыли на вокзал в период между 9 час27 мин и 9 час 50минут.
Скрипали покинули дом на БМВ в 9 час 15 мин. Так опубликовала полиция все временные данные. Петрову и Бошарову надо было дойти от вокзала до дома Скрипаля (15-20мин),измазать ручку и незамеченными уйти.
Скрипали домой не возвращались,посетили кладбище,где похоронены жена и сын,побывали в паб,ресторане.Не далеко от ресторана их полумертвыми обнаружил полицейский. Далее лечение в госпитале.
Теперь все сходится. Четверо ранее прибыли в Солсбери,обмазали Ручку двери и об этом сообщили офицерам ГРУ. Флакон с Новичком у них не понадобился и они его бросили в парке. Далее его подобрала пара,мужчина определил содержимое,как маслянистую .без запаха жидкость и преподнес в виде дорогих духов подруге.Потом оба в том же госпитале оказались. Как складно! Но не правдоподобно.
Re: Что творится за рубежом
Международный уголовный суд призван осуществлять правосудие от имени мирового сообщества, рассматривая дела о самых тяжких преступлениях: геноциде, военных преступлениях и преступлениях против человечности. Он стал первым постоянным международным судом, работающим на основе договоренностей стран. Суд при этом не входит в структуру ООН, хотя может открывать дела по представлению ее Совета безопасности.
Устав суда — Римский статут — разрабатывался при участии России. Он был принят на Дипломатической конференции полномочных представителей под эгидой ООН в 1998 году, вступил в силу в 2002 году и начал действовать годом позже. Россия подписала документ 13 сентября 2000 года, однако до сих пор не ратифицировала его.Россия собирается выйти из соглашения по МУС.т.к законодатель не ратифицировал соглашение. Кроме того МУС принял решение по Крыму,где "обнаружил" геноцид.военные преступления против крымских татар.
Отмечается, что это решение было согласовано с другими органами власти — Верховным судом России, Генпрокуратурой, Следственным комитетом. было согласовано с другими органами власти — Верховным судом России, Генпрокуратурой, Следственным комитетом.
Сейчас этот суд расследует преступления американских военных в Афганистане. Помимо этого Болтон заявил о закрытии представительства Организации освобождения Палестины (ООП) в Вашингтоне в связи с призывами ООП к МУСу провести расследование в отношении Израиля.
«Соединенные Штаты примут все необходимые меры для защиты наших граждан – и граждан стран-союзников – от неправедного преследования этим незаконным судом. Если суд начнет преследовать нас, Израиль или других союзников, мы не будем сидеть сложа руки», – заявил Болтон. По его словам, администрация Трампа пойдет на меры вплоть до санкций и уголовного преследования членов МУСа, если суд официально начнет расследование преступлений, якобы совершенных американцами в Афганистане.
Из 193 государств-членов ООН ратифицировали только 121 (острова Кука не являются членом ООН), 31 — подписали, но не ратифицировали, а 41 — вовсе не подписали.
Устав суда — Римский статут — разрабатывался при участии России. Он был принят на Дипломатической конференции полномочных представителей под эгидой ООН в 1998 году, вступил в силу в 2002 году и начал действовать годом позже. Россия подписала документ 13 сентября 2000 года, однако до сих пор не ратифицировала его.Россия собирается выйти из соглашения по МУС.т.к законодатель не ратифицировал соглашение. Кроме того МУС принял решение по Крыму,где "обнаружил" геноцид.военные преступления против крымских татар.
Отмечается, что это решение было согласовано с другими органами власти — Верховным судом России, Генпрокуратурой, Следственным комитетом. было согласовано с другими органами власти — Верховным судом России, Генпрокуратурой, Следственным комитетом.
Сейчас этот суд расследует преступления американских военных в Афганистане. Помимо этого Болтон заявил о закрытии представительства Организации освобождения Палестины (ООП) в Вашингтоне в связи с призывами ООП к МУСу провести расследование в отношении Израиля.
«Соединенные Штаты примут все необходимые меры для защиты наших граждан – и граждан стран-союзников – от неправедного преследования этим незаконным судом. Если суд начнет преследовать нас, Израиль или других союзников, мы не будем сидеть сложа руки», – заявил Болтон. По его словам, администрация Трампа пойдет на меры вплоть до санкций и уголовного преследования членов МУСа, если суд официально начнет расследование преступлений, якобы совершенных американцами в Афганистане.
Из 193 государств-членов ООН ратифицировали только 121 (острова Кука не являются членом ООН), 31 — подписали, но не ратифицировали, а 41 — вовсе не подписали.
Re: Что творится за рубежом
В 2002 году был принят специальный Закон о защите американского персонала за рубежом (англ.)русск., который разрешил применение военной силы для освобождения любого американского гражданина либо граждан из числа союзников США, задержанных на территории какого-нибудь государства по ордеру МУС. США заключили также двусторонние соглашения с рядом стран, в которых обязали их не выдавать подозреваемых американских граждан Международному уголовному суду, а в случае нарушения этих договорённостей США прекратят оказывать им военную помощь и любую иную поддержку.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0 ... 1%83%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0 ... 1%83%D0%B4
Re: Что творится за рубежом
ронология событий:
14.40 в субботу 3 марта: Юлия прибывает в аэропорт Хитроу рейсом из России.
09.15 в воскресенье, 4 марта: Автомобиль Сергея видели в районе Лондон роуд, Черчилль-Уэй-Норт и Уилтон-роуд. 13.30: Автомобиль Сергея, как видно, съезжает с улицы Девизз-роуд, к центру города.
13.40: Сергей и Юля подъезжают на автостоянку Sainsbury на верхнем уровне в Maltings. В какой-то момент после этого они отправляются в паб Bishops Mill в центре города.
14.20: Обедают в ресторане Zizzi.
15.35: Они покидают ресторан Zizzi.
16.15: Службы экстренной помощи получают сообщения от прохожих и полиция в течение нескольких минут прибывает на место происшествия, где находит Сергея и Юлию на скамейке в парке рядом с рестораном.
Ссылка на оригинал на английском языке
https://echo.msk.ru/doc/2216084-echo.html
Первоначально Скотланд Ярд утверждал,что Петров и Бошаров выехали с вокзала Ваттерлоу в Солсбери 4 марта
в 8 час05мин. теперь говорят о двух поездках.3 марта - разведка.а 4 марта нанесение Новичка на дверную ручку. В районе 12 часов из камера зафиксировала возле дома Скрипалей. Но Скрипали домой с 9 час не возвращались. Теперь уже говорят и о 4-х помощниках,потом стали говорить о признании завербованного работника посольства России в Испании . Полная путаница.
14.40 в субботу 3 марта: Юлия прибывает в аэропорт Хитроу рейсом из России.
09.15 в воскресенье, 4 марта: Автомобиль Сергея видели в районе Лондон роуд, Черчилль-Уэй-Норт и Уилтон-роуд. 13.30: Автомобиль Сергея, как видно, съезжает с улицы Девизз-роуд, к центру города.
13.40: Сергей и Юля подъезжают на автостоянку Sainsbury на верхнем уровне в Maltings. В какой-то момент после этого они отправляются в паб Bishops Mill в центре города.
14.20: Обедают в ресторане Zizzi.
15.35: Они покидают ресторан Zizzi.
16.15: Службы экстренной помощи получают сообщения от прохожих и полиция в течение нескольких минут прибывает на место происшествия, где находит Сергея и Юлию на скамейке в парке рядом с рестораном.
Ссылка на оригинал на английском языке
https://echo.msk.ru/doc/2216084-echo.html
Первоначально Скотланд Ярд утверждал,что Петров и Бошаров выехали с вокзала Ваттерлоу в Солсбери 4 марта
в 8 час05мин. теперь говорят о двух поездках.3 марта - разведка.а 4 марта нанесение Новичка на дверную ручку. В районе 12 часов из камера зафиксировала возле дома Скрипалей. Но Скрипали домой с 9 час не возвращались. Теперь уже говорят и о 4-х помощниках,потом стали говорить о признании завербованного работника посольства России в Испании . Полная путаница.
Re: Что творится за рубежом
Ты там был, старый пердун? Все то ты знаешь)))
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Re: Что творится за рубежом
Интервью конечно хреновое. Полностью непонятна мотивация поездки. Сказали бы честно: "Приехали в Солсбери зарегистрировать гей-брак. Вопросы были бы сняты полностью и окончательно".
Также много вопросов к Симонян. Она за огромные бюджетные деньги вот такие дешевые шоу за границей показывает? Куда уходят деньги?
Также много вопросов к Симонян. Она за огромные бюджетные деньги вот такие дешевые шоу за границей показывает? Куда уходят деньги?
Re: Что творится за рубежом
MrM писал(а):Интервью конечно хреновое. Полностью непонятна мотивация поездки. Сказали бы честно: "Приехали в Солсбери зарегистрировать гей-брак. Вопросы были бы сняты полностью и окончательно".
Надо бы этим друзьям слетать еще раз... По доброй воле. Возможно, что мировое гей-сообщество не даст в обиду своих по надуманным обвинениям
MrM писал(а):Также много вопросов к Симонян. Она за огромные бюджетные деньги вот такие дешевые шоу за границей показывает? Куда уходят деньги?
На самый главный вопрос она уже ответила армянскому радио
https://ru.armeniasputnik.am/society/20 ... ervyu.html
И да... Деньги должны оставаться в семье (с)
Re: Что творится за рубежом
Из сегодняшней английской прессы: "попав в Солсберри, отправились в противоположную от собора сторону..."
Очень напоминает переделку Остапа Кармоди текста из "Москва-Петушки":
Вот все говорят: собор, собор. Ото всех мы слышали про него, а сами ни разу не видели. Сколько раз уже (тысячу раз), напившись или с похмелюги, проходили по Солсбери с севера на юг, с запада на восток, из конца в конец, насквозь и как попало – и ни разу не видели собора. Потому что это у нас всегда так: когда мы ищем собор, мы неизменно попадаем к дому Скрипалей,"
Очень напоминает переделку Остапа Кармоди текста из "Москва-Петушки":
Вот все говорят: собор, собор. Ото всех мы слышали про него, а сами ни разу не видели. Сколько раз уже (тысячу раз), напившись или с похмелюги, проходили по Солсбери с севера на юг, с запада на восток, из конца в конец, насквозь и как попало – и ни разу не видели собора. Потому что это у нас всегда так: когда мы ищем собор, мы неизменно попадаем к дому Скрипалей,"
Re: Что творится за рубежом
MrM писал(а):Из сегодняшней английской прессы: "попав в Солсберри, отправились в противоположную от собора сторону..."
Очень напоминает переделку Остапа Кармоди текста из "Москва-Петушки":
А чем лучше ранние новости? https://www.bbc.com/russian/news-44904949
16 марта газета Telegraph написала, что нервно-паралитический токсин могли подложить в багаж Юлии Скрипаль еще в Москве. Неделю спустя в Скотланд-Ярде заявили, что местом первого контакта Скрипаля и его дочери с "Новичком" была входная дверь их дома.
4 мая глава Организации по запрету химического оружия (ОЗХО) Ахмет Узюмджю в интервью New York Times сказал, что при нападении было применено от 50 до 100 граммов нервно-паралитического вещества.
Вот как... оказывается, можно уместить такое количество (от 50 до 100 граммов) во флаконе 5.5 мл
Re: Что творится за рубежом
14 сентября 2018 года член Совета НКО "Русская школа Эстонии" Алиса Блинцова сделала доклад на заседании ОБСЕ по человеческому измерению, проходящем в настоящее время в Варшаве.
В докладе была отмечена недопустимость государственной политики Эстонии, направленной на ликвидацию русского образования и насильственную ассимиляцию русского национального меньшинства. Полностью с текстом доклада можно ознакомиться ниже:
http://www.baltija.eu/news/read/45723
В докладе была отмечена недопустимость государственной политики Эстонии, направленной на ликвидацию русского образования и насильственную ассимиляцию русского национального меньшинства. Полностью с текстом доклада можно ознакомиться ниже:
http://www.baltija.eu/news/read/45723
Re: Что творится за рубежом
шварц
Дистрибьютьеры духов в России высказались.Такие духи не поставлялись. Кроме того,они высказали мысль,что коробка 6,5Х6,5 см не может служить упаковкой духов V=5.5мл. Полиция явно переусердствовала с флаконом.
На шоу кто то принес похожий флакон и коробку ,похожую что на снимке.Она из под плоского флакона.Еще один промах. Скрипали покинули дом в 9 час 15мин..Схватились за измазанную Новичком дверную ручку. Они побывали на кладбище,попили пива в паб,отобедали в ресторане,вышли в парк и около 16 час прохожие вызвали полиции для лежащих на скамейке мужчины и женщины.Полиция вызвала скорую и их увезли в госпиталь. Новичок по данным прессы действует мгновенно. А Скрипали с Новичком на руках ходили всюду более 7 часов.Брата Ким Чин Ына отравили в аэропорту Куала -Лумпур ОВ VX и он умер через 32 минуты.
Дистрибьютьеры духов в России высказались.Такие духи не поставлялись. Кроме того,они высказали мысль,что коробка 6,5Х6,5 см не может служить упаковкой духов V=5.5мл. Полиция явно переусердствовала с флаконом.
На шоу кто то принес похожий флакон и коробку ,похожую что на снимке.Она из под плоского флакона.Еще один промах. Скрипали покинули дом в 9 час 15мин..Схватились за измазанную Новичком дверную ручку. Они побывали на кладбище,попили пива в паб,отобедали в ресторане,вышли в парк и около 16 час прохожие вызвали полиции для лежащих на скамейке мужчины и женщины.Полиция вызвала скорую и их увезли в госпиталь. Новичок по данным прессы действует мгновенно. А Скрипали с Новичком на руках ходили всюду более 7 часов.Брата Ким Чин Ына отравили в аэропорту Куала -Лумпур ОВ VX и он умер через 32 минуты.
Re: Что творится за рубежом
ivanes писал(а):Дистрибьютьеры духов в России высказались.Такие духи не поставлялись. Кроме того,они высказали мысль,что коробка 6,5Х6,5 см не может служить упаковкой духов V=5.5мл.
Дедушка... ты же физик и математик в одном пустом флаконе светоч ты науки нашей... длины и ширины для вычисления объема коробки обычно маловато будет... хотя да, ты же ученый...
Re: Что творится за рубежом
12 сентября источники сообщили, что министр финансов Стивен Мнучин недавно направил приглашение китайской стороне, возглавляемой вице-председателем Лю Хэ, предлагая провести еще одну встречу, чтобы обсудить вопросы двусторонней торговли. Американская сторона предлагает провести обсуждения в предстоящие недели, попросив китайскую сторону направить на встречу делегацию на министерском уровне (ранее встречу проводили заместители министров). Эта встреча может состояться в Вашингтоне или в Пекине, сообщают источники.
Курс доллара продолжил снижение после сообщений СМИ о том, что США предлагают новый раунд торговых переговоров Китаю. Резкий рост юаня потянул за собой доллар вниз против всей группы 10 основных валют - даже против иены; австралийский доллар наращивает прибыль, прокладывая путь к самому большому ралли за один день с 24 августа.
Курс доллара продолжил снижение после сообщений СМИ о том, что США предлагают новый раунд торговых переговоров Китаю. Резкий рост юаня потянул за собой доллар вниз против всей группы 10 основных валют - даже против иены; австралийский доллар наращивает прибыль, прокладывая путь к самому большому ралли за один день с 24 августа.
- Walker
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Re: Что творится за рубежом
Шварц писал(а):А чем лучше ранние новости? https://www.bbc.com/russian/news-4490494916 марта газета Telegraph написала, что нервно-паралитический токсин могли подложить в багаж Юлии Скрипаль еще в Москве. Неделю спустя в Скотланд-Ярде заявили, что местом первого контакта Скрипаля и его дочери с "Новичком" была входная дверь их дома.
4 мая глава Организации по запрету химического оружия (ОЗХО) Ахмет Узюмджю в интервью New York Times сказал, что при нападении было применено от 50 до 100 граммов нервно-паралитического вещества.
пишут, пишут.png
Вот как... оказывается, можно уместить такое количество (от 50 до 100 граммов) во флаконе 5.5 мл
Ежели прочесть пятничный, 4-го мая с.г. нумер The New York Times , то можно видеть, что
Weapons Watchdog Corrects Estimate of Nerve Agent Used in U.K. Attack
…The Times reported the incorrect information in an article published online on Thursday.
A statement issued by the group, the Organization for the Prohibition of Chemical Weapons, said the amount should be measured in milligrams rather than grams…
«Таймс сообщили некорректную информацию в online-материале намедни, во четверьг.
В заявлении, выпущенной группой бла-бла-бла-бла, говорилось что количество должно измеряться в миллиграмах, а не в граммах». Т. обр. опечатка/описка буквально была исправлена по горячим следам.
Re: Что творится за рубежом
шварц
Надо посмотреть на флакон и коробку с физической точки зрения. Цилиндрической формы флакон с объемом в 5,5 мл- шприц в 5 кубиков и коробка для него 6,5х6,5 см.Абсурд.Толщину коробки можно брать любую ,не менее диаметра цилиндра,но она под данным специалистов не требуется для цилиндра диаметра около 2 см. Это физика и экономика.
Вы еще не проверили выводы о хождении Скрипалей с зараженными руками Новичком по Солсбери более 7 часов. Тут нужен физик- исследователь. Арифметика нужна.
Надо посмотреть на флакон и коробку с физической точки зрения. Цилиндрической формы флакон с объемом в 5,5 мл- шприц в 5 кубиков и коробка для него 6,5х6,5 см.Абсурд.Толщину коробки можно брать любую ,не менее диаметра цилиндра,но она под данным специалистов не требуется для цилиндра диаметра около 2 см. Это физика и экономика.
Вы еще не проверили выводы о хождении Скрипалей с зараженными руками Новичком по Солсбери более 7 часов. Тут нужен физик- исследователь. Арифметика нужна.
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