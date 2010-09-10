Что творится за рубежом
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Re: Что творится за рубежом
Walker
Еще много ляпсусов. По данным полиции Петров и Бошаров выехали из Лондона в Солсбери в 8-06.Время в пути по расписанию вокзала Воттерлоу (https://www.virail.com.ua/poezd-london-solsberi) 1 час 29 мин и 1 час 55 мин. Скрипали покинули дом в 9 час 15 мин.
09.15 4 марта Автомобиль Сергея Скрипаля замечен в районе Лондон Роуд – Уилтон Роуд (Солсбери). (Значит за ручку с Новичком он или она схватили раньше 9 час 15 мин)
13.30 Автомобиль Сергея Скрипаля движется по Девизес Роуд в направлении исторического центра города.
13.40 Сергей и Юлия прибывают на автопарковку торгового центра Maltings. После этого они идут в бар Bishops Mill в центре города.
14.20 Они обедают в ресторане Zizzi.
15.35 Сергей и Юлия покидают ресторан.
16.15 Экстренные службы получают сообщение, полиция прибывает на место происшествия в течение нескольких минут. Они обнаруживают Сергея и Юлию Скрипаль в крайне тяжелом состоянии на скамейке в парке рядом с рестораном.
Также сообщается, что самый первый сотрудник полиции, откликнувшийся на сигнал, через две недели был выписан из клиники и успешно восстановился. Собственно, как и сами Скрипали. И это после контакта со смертельно опасным боевым веществом.
Источник: https://fishki.net/2618420-skotland---j ... palej.html © Fishki.net
Еще много ляпсусов. По данным полиции Петров и Бошаров выехали из Лондона в Солсбери в 8-06.Время в пути по расписанию вокзала Воттерлоу (https://www.virail.com.ua/poezd-london-solsberi) 1 час 29 мин и 1 час 55 мин. Скрипали покинули дом в 9 час 15 мин.
09.15 4 марта Автомобиль Сергея Скрипаля замечен в районе Лондон Роуд – Уилтон Роуд (Солсбери). (Значит за ручку с Новичком он или она схватили раньше 9 час 15 мин)
13.30 Автомобиль Сергея Скрипаля движется по Девизес Роуд в направлении исторического центра города.
13.40 Сергей и Юлия прибывают на автопарковку торгового центра Maltings. После этого они идут в бар Bishops Mill в центре города.
14.20 Они обедают в ресторане Zizzi.
15.35 Сергей и Юлия покидают ресторан.
16.15 Экстренные службы получают сообщение, полиция прибывает на место происшествия в течение нескольких минут. Они обнаруживают Сергея и Юлию Скрипаль в крайне тяжелом состоянии на скамейке в парке рядом с рестораном.
Также сообщается, что самый первый сотрудник полиции, откликнувшийся на сигнал, через две недели был выписан из клиники и успешно восстановился. Собственно, как и сами Скрипали. И это после контакта со смертельно опасным боевым веществом.
Источник: https://fishki.net/2618420-skotland---j ... palej.html © Fishki.net
Re: Что творится за рубежом
Британский дипломат Крейг Мюррей, ранее представлявший Лондон в Узбекистане, проанализировал записи с камер наблюдения в Солсбери и нашел нестыковки в озвученной Скотленд-Ярдом версии отравления Скрипалей.
Мюррей пишет о записях камер наблюдения в статье, которую он посвятил разбору интервью предполагаемых «отравителей» Александра Петрова и Руслана Боширова. Дипломат напоминает, что, по мнению британской полиции, двое мужчин, которых в Лондоне считают «агентами ГРУ», попали в Солсбери не ранее 11:48 в день отравления.
Это означает, пишет дипломат, что они никак не могли нанести «Новичок» на ручку двери в доме Скрипалей до полудня 4 марта. Вместе с тем нет никаких указаний на то, что Скрипали могли вернуться в свой дом после полудня.
Момент, когда Скрипали утром 4 марта покидают свой дом, был снят сразу тремя видеокамерами. Боширов и Петров также часто попадали в поле зрения камер. Однако свидетельств о том, что Скрипали после полудня могли соприкоснуться с нервным агентом, не существует.
А все эксперты, напоминает Мюррей, утверждали, что Скрипалей удалось спастись, поскольку яд всю ночь находился на ручке двери и «выветрился».
«Более вероятно, что они (Скрипали - ред.) вступили в контакт где-то в другом месте», - настаивает Крэйг Мюррей.
https://tsargrad.tv/news/britanskij-dep ... zhi_158138
Мюррей пишет о записях камер наблюдения в статье, которую он посвятил разбору интервью предполагаемых «отравителей» Александра Петрова и Руслана Боширова. Дипломат напоминает, что, по мнению британской полиции, двое мужчин, которых в Лондоне считают «агентами ГРУ», попали в Солсбери не ранее 11:48 в день отравления.
Это означает, пишет дипломат, что они никак не могли нанести «Новичок» на ручку двери в доме Скрипалей до полудня 4 марта. Вместе с тем нет никаких указаний на то, что Скрипали могли вернуться в свой дом после полудня.
Момент, когда Скрипали утром 4 марта покидают свой дом, был снят сразу тремя видеокамерами. Боширов и Петров также часто попадали в поле зрения камер. Однако свидетельств о том, что Скрипали после полудня могли соприкоснуться с нервным агентом, не существует.
А все эксперты, напоминает Мюррей, утверждали, что Скрипалей удалось спастись, поскольку яд всю ночь находился на ручке двери и «выветрился».
«Более вероятно, что они (Скрипали - ред.) вступили в контакт где-то в другом месте», - настаивает Крэйг Мюррей.
https://tsargrad.tv/news/britanskij-dep ... zhi_158138
Re: Что творится за рубежом
ivanes писал(а):шварц
Надо посмотреть на флакон и коробку с физической точки зрения. Цилиндрической формы флакон с объемом в 5,5 мл- шприц в 5 кубиков и коробка для него 6,5х6,5 см.Абсурд.Толщину коробки можно брать любую ,не менее диаметра цилиндра,но она под данным специалистов не требуется для цилиндра диаметра около 2 см. Это физика и экономика.
Смотри... читай, считай экономист пятикубовый
Walker писал(а):
Ежели прочесть пятничный, 4-го мая с.г. нумер The New York Times , то Т. обр. опечатка/описка буквально была исправлена по горячим следам.
А на ВВС-то , может и не знают ... небось, и не читали
Re: Что творится за рубежом
Это флакон с парфюмом, выполненный, как предполагается, из прозрачного стекла с белым пластиковым распылителем сверху. Размер флакона — чуть менее 10 сантиметров, на нём написано Premier Jour Nina Ricci.
Из заявления департамента информации полиции Лондона:
Подтверждаем данные о том, что в среду, 11 июля, была обнаружена пустая бутылка небольшого объёма. Её нашли в доме Чарльза Роули в Эймсбери. В научной лаборатории Портон-Даун главного военного ведомства Соединённого королевства учёные подтвердили, что в бутылке содержалось отравляющее вещество класса «Новичок».
"Это была маслянистая субстанция. Я ее понюхал, но духами не пахло. На руках ощущалась маслянистость. Я помыл руки и больше об этом не думал. Все произошло очень быстро".Роули передал упаковку Стерджесс, которая сразу узнала бренд духов, открыла их, побрызгала жидкость на запястья, после чего потерла их друг о друга.
По данным полиции, убийцы въехали в страну под одними именами, а покинули ее уже под другими.
Как Чарли Роули мог найти запечатанный флакон в конце июня, если перед этим в начале марта уже был использован для отравления Скрипалей. Кто его снова запечатал и зачем? Или было несколько флаконов?
Между тем, представители парфюмерного бренда Nina Ricci заявили британской полиции, что коробка из-под духов Premier Jour и флакон, в котором находился нервно-паралитический агент, — подделки. Об этом британской полиции заявил представитель бренда. «Хотелось бы подчеркнуть, что тем, кто покупает парфюм Nina Ricci в официальных магазинах, не стоит волноваться, продукция безопасна», — говорится сообщении правоохранительных органов Великобритании.
Подобные бутылочки используются для того, чтобы перелить оригинальные духи во флакон объемом поменьше: иногда в таких флаконах продают нишевые ароматы тем, кто готов купить пусть 10 мл, но не за безумные деньги, а иногда женщины, отправляясь в путешествие, переливают любимые духи в такие атомайзеры, чтобы не возить с собой целый флакон.Уточняется, что коробка из-под духов также является контрафактом, а флакон с насадкой были приспособлены для распрыскивания ядовитого вещества.
Подробнее: https://www.m24.ru/news/proisshestviya/ ... ce=CopyBuf
Из заявления департамента информации полиции Лондона:
Подтверждаем данные о том, что в среду, 11 июля, была обнаружена пустая бутылка небольшого объёма. Её нашли в доме Чарльза Роули в Эймсбери. В научной лаборатории Портон-Даун главного военного ведомства Соединённого королевства учёные подтвердили, что в бутылке содержалось отравляющее вещество класса «Новичок».
"Это была маслянистая субстанция. Я ее понюхал, но духами не пахло. На руках ощущалась маслянистость. Я помыл руки и больше об этом не думал. Все произошло очень быстро".Роули передал упаковку Стерджесс, которая сразу узнала бренд духов, открыла их, побрызгала жидкость на запястья, после чего потерла их друг о друга.
По данным полиции, убийцы въехали в страну под одними именами, а покинули ее уже под другими.
Как Чарли Роули мог найти запечатанный флакон в конце июня, если перед этим в начале марта уже был использован для отравления Скрипалей. Кто его снова запечатал и зачем? Или было несколько флаконов?
Между тем, представители парфюмерного бренда Nina Ricci заявили британской полиции, что коробка из-под духов Premier Jour и флакон, в котором находился нервно-паралитический агент, — подделки. Об этом британской полиции заявил представитель бренда. «Хотелось бы подчеркнуть, что тем, кто покупает парфюм Nina Ricci в официальных магазинах, не стоит волноваться, продукция безопасна», — говорится сообщении правоохранительных органов Великобритании.
Подобные бутылочки используются для того, чтобы перелить оригинальные духи во флакон объемом поменьше: иногда в таких флаконах продают нишевые ароматы тем, кто готов купить пусть 10 мл, но не за безумные деньги, а иногда женщины, отправляясь в путешествие, переливают любимые духи в такие атомайзеры, чтобы не возить с собой целый флакон.Уточняется, что коробка из-под духов также является контрафактом, а флакон с насадкой были приспособлены для распрыскивания ядовитого вещества.
Подробнее: https://www.m24.ru/news/proisshestviya/ ... ce=CopyBuf
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