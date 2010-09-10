Сообщение ivanes » Сегодня, 19:05

Британский дипломат Крейг Мюррей, ранее представлявший Лондон в Узбекистане, проанализировал записи с камер наблюдения в Солсбери и нашел нестыковки в озвученной Скотленд-Ярдом версии отравления Скрипалей.Мюррей пишет о записях камер наблюдения в статье, которую он посвятил разбору интервью предполагаемых «отравителей» Александра Петрова и Руслана Боширова. Дипломат напоминает, что, по мнению британской полиции, двое мужчин, которых в Лондоне считают «агентами ГРУ», попали в Солсбери не ранее 11:48 в день отравления.Это означает, пишет дипломат, что они никак не могли нанести «Новичок» на ручку двери в доме Скрипалей до полудня 4 марта. Вместе с тем нет никаких указаний на то, что Скрипали могли вернуться в свой дом после полудня.Момент, когда Скрипали утром 4 марта покидают свой дом, был снят сразу тремя видеокамерами. Боширов и Петров также часто попадали в поле зрения камер. Однако свидетельств о том, что Скрипали после полудня могли соприкоснуться с нервным агентом, не существует.А все эксперты, напоминает Мюррей, утверждали, что Скрипалей удалось спастись, поскольку яд всю ночь находился на ручке двери и «выветрился».«Более вероятно, что они (Скрипали - ред.) вступили в контакт где-то в другом месте», - настаивает Крэйг Мюррей.