Сообщение ivanes » Сегодня, 11:40

Вы не подумали,из чего состоял бюджет г.Рязани в 90-е годы? Перечисления деньгами были только от финансовых пирамид, Я был в составе ликвидационной комиссии ТФК "Ростислав". Промышленность предлагала бартер. Даже Центральный рынок не имел дохода. Милиционеры в пункте на рынке получала 90% своего дохода наличными. Молчали все. Шварц,вы потише про из шаха в мат со стороны Британии. Британия пока получает газ от Газпрома,которых государственный.



На прошлой неделе Мэй заявила, что Великобритания совместно с Евросоюзом продолжает искать возможность сокращения зависимости от российского газа. По мнению Мэй, Россия оказывает влияние на другие страны, используя их зависимость от российского топлива. Согласно отчетности "Газпрома", объем продаж газа в Великобританию в 2017 году составил 16,26 миллиарда кубометров

Стоит перейти на СПГ,почувствует каждый англичанин. Разница в цене около 30 долларов. Сокращение поставок в Европу,повышает цену газа в Британии от других поставщиков-Норвегии.

Причины этого тоже понятны — при низких ценах на газ в Великобритании резко выросла доля газовой генерации, которая практически вытеснила угольную (в континентальной Европе этот эффект не так выражен из-за более низких налогов на углеродные выбросы)