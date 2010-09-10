Что творится за рубежом
Обсуждение мировых новостей, событий и происшествий.
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Re: Что творится за рубежом
Walker
Еще много ляпсусов. По данным полиции Петров и Бошаров выехали из Лондона в Солсбери в 8-06.Время в пути по расписанию вокзала Воттерлоу (https://www.virail.com.ua/poezd-london-solsberi) 1 час 29 мин и 1 час 55 мин. Скрипали покинули дом в 9 час 15 мин.
09.15 4 марта Автомобиль Сергея Скрипаля замечен в районе Лондон Роуд – Уилтон Роуд (Солсбери). (Значит за ручку с Новичком он или она схватили раньше 9 час 15 мин)
13.30 Автомобиль Сергея Скрипаля движется по Девизес Роуд в направлении исторического центра города.
13.40 Сергей и Юлия прибывают на автопарковку торгового центра Maltings. После этого они идут в бар Bishops Mill в центре города.
14.20 Они обедают в ресторане Zizzi.
15.35 Сергей и Юлия покидают ресторан.
16.15 Экстренные службы получают сообщение, полиция прибывает на место происшествия в течение нескольких минут. Они обнаруживают Сергея и Юлию Скрипаль в крайне тяжелом состоянии на скамейке в парке рядом с рестораном.
Также сообщается, что самый первый сотрудник полиции, откликнувшийся на сигнал, через две недели был выписан из клиники и успешно восстановился. Собственно, как и сами Скрипали. И это после контакта со смертельно опасным боевым веществом.
Источник: https://fishki.net/2618420-skotland---j ... palej.html © Fishki.net
Еще много ляпсусов. По данным полиции Петров и Бошаров выехали из Лондона в Солсбери в 8-06.Время в пути по расписанию вокзала Воттерлоу (https://www.virail.com.ua/poezd-london-solsberi) 1 час 29 мин и 1 час 55 мин. Скрипали покинули дом в 9 час 15 мин.
09.15 4 марта Автомобиль Сергея Скрипаля замечен в районе Лондон Роуд – Уилтон Роуд (Солсбери). (Значит за ручку с Новичком он или она схватили раньше 9 час 15 мин)
13.30 Автомобиль Сергея Скрипаля движется по Девизес Роуд в направлении исторического центра города.
13.40 Сергей и Юлия прибывают на автопарковку торгового центра Maltings. После этого они идут в бар Bishops Mill в центре города.
14.20 Они обедают в ресторане Zizzi.
15.35 Сергей и Юлия покидают ресторан.
16.15 Экстренные службы получают сообщение, полиция прибывает на место происшествия в течение нескольких минут. Они обнаруживают Сергея и Юлию Скрипаль в крайне тяжелом состоянии на скамейке в парке рядом с рестораном.
Также сообщается, что самый первый сотрудник полиции, откликнувшийся на сигнал, через две недели был выписан из клиники и успешно восстановился. Собственно, как и сами Скрипали. И это после контакта со смертельно опасным боевым веществом.
Источник: https://fishki.net/2618420-skotland---j ... palej.html © Fishki.net
Re: Что творится за рубежом
Британский дипломат Крейг Мюррей, ранее представлявший Лондон в Узбекистане, проанализировал записи с камер наблюдения в Солсбери и нашел нестыковки в озвученной Скотленд-Ярдом версии отравления Скрипалей.
Мюррей пишет о записях камер наблюдения в статье, которую он посвятил разбору интервью предполагаемых «отравителей» Александра Петрова и Руслана Боширова. Дипломат напоминает, что, по мнению британской полиции, двое мужчин, которых в Лондоне считают «агентами ГРУ», попали в Солсбери не ранее 11:48 в день отравления.
Это означает, пишет дипломат, что они никак не могли нанести «Новичок» на ручку двери в доме Скрипалей до полудня 4 марта. Вместе с тем нет никаких указаний на то, что Скрипали могли вернуться в свой дом после полудня.
Момент, когда Скрипали утром 4 марта покидают свой дом, был снят сразу тремя видеокамерами. Боширов и Петров также часто попадали в поле зрения камер. Однако свидетельств о том, что Скрипали после полудня могли соприкоснуться с нервным агентом, не существует.
А все эксперты, напоминает Мюррей, утверждали, что Скрипалей удалось спастись, поскольку яд всю ночь находился на ручке двери и «выветрился».
«Более вероятно, что они (Скрипали - ред.) вступили в контакт где-то в другом месте», - настаивает Крэйг Мюррей.
https://tsargrad.tv/news/britanskij-dep ... zhi_158138
Мюррей пишет о записях камер наблюдения в статье, которую он посвятил разбору интервью предполагаемых «отравителей» Александра Петрова и Руслана Боширова. Дипломат напоминает, что, по мнению британской полиции, двое мужчин, которых в Лондоне считают «агентами ГРУ», попали в Солсбери не ранее 11:48 в день отравления.
Это означает, пишет дипломат, что они никак не могли нанести «Новичок» на ручку двери в доме Скрипалей до полудня 4 марта. Вместе с тем нет никаких указаний на то, что Скрипали могли вернуться в свой дом после полудня.
Момент, когда Скрипали утром 4 марта покидают свой дом, был снят сразу тремя видеокамерами. Боширов и Петров также часто попадали в поле зрения камер. Однако свидетельств о том, что Скрипали после полудня могли соприкоснуться с нервным агентом, не существует.
А все эксперты, напоминает Мюррей, утверждали, что Скрипалей удалось спастись, поскольку яд всю ночь находился на ручке двери и «выветрился».
«Более вероятно, что они (Скрипали - ред.) вступили в контакт где-то в другом месте», - настаивает Крэйг Мюррей.
https://tsargrad.tv/news/britanskij-dep ... zhi_158138
Re: Что творится за рубежом
ivanes писал(а):шварц
Надо посмотреть на флакон и коробку с физической точки зрения. Цилиндрической формы флакон с объемом в 5,5 мл- шприц в 5 кубиков и коробка для него 6,5х6,5 см.Абсурд.Толщину коробки можно брать любую ,не менее диаметра цилиндра,но она под данным специалистов не требуется для цилиндра диаметра около 2 см. Это физика и экономика.
Смотри... читай, считай экономист пятикубовый
Walker писал(а):
Ежели прочесть пятничный, 4-го мая с.г. нумер The New York Times , то Т. обр. опечатка/описка буквально была исправлена по горячим следам.
А на ВВС-то , может и не знают ... небось, и не читали
Re: Что творится за рубежом
Это флакон с парфюмом, выполненный, как предполагается, из прозрачного стекла с белым пластиковым распылителем сверху. Размер флакона — чуть менее 10 сантиметров, на нём написано Premier Jour Nina Ricci.
Из заявления департамента информации полиции Лондона:
Подтверждаем данные о том, что в среду, 11 июля, была обнаружена пустая бутылка небольшого объёма. Её нашли в доме Чарльза Роули в Эймсбери. В научной лаборатории Портон-Даун главного военного ведомства Соединённого королевства учёные подтвердили, что в бутылке содержалось отравляющее вещество класса «Новичок».
"Это была маслянистая субстанция. Я ее понюхал, но духами не пахло. На руках ощущалась маслянистость. Я помыл руки и больше об этом не думал. Все произошло очень быстро".Роули передал упаковку Стерджесс, которая сразу узнала бренд духов, открыла их, побрызгала жидкость на запястья, после чего потерла их друг о друга.
По данным полиции, убийцы въехали в страну под одними именами, а покинули ее уже под другими.
Как Чарли Роули мог найти запечатанный флакон в конце июня, если перед этим в начале марта уже был использован для отравления Скрипалей. Кто его снова запечатал и зачем? Или было несколько флаконов?
Между тем, представители парфюмерного бренда Nina Ricci заявили британской полиции, что коробка из-под духов Premier Jour и флакон, в котором находился нервно-паралитический агент, — подделки. Об этом британской полиции заявил представитель бренда. «Хотелось бы подчеркнуть, что тем, кто покупает парфюм Nina Ricci в официальных магазинах, не стоит волноваться, продукция безопасна», — говорится сообщении правоохранительных органов Великобритании.
Подобные бутылочки используются для того, чтобы перелить оригинальные духи во флакон объемом поменьше: иногда в таких флаконах продают нишевые ароматы тем, кто готов купить пусть 10 мл, но не за безумные деньги, а иногда женщины, отправляясь в путешествие, переливают любимые духи в такие атомайзеры, чтобы не возить с собой целый флакон.Уточняется, что коробка из-под духов также является контрафактом, а флакон с насадкой были приспособлены для распрыскивания ядовитого вещества.
Подробнее: https://www.m24.ru/news/proisshestviya/ ... ce=CopyBuf
Из заявления департамента информации полиции Лондона:
Подтверждаем данные о том, что в среду, 11 июля, была обнаружена пустая бутылка небольшого объёма. Её нашли в доме Чарльза Роули в Эймсбери. В научной лаборатории Портон-Даун главного военного ведомства Соединённого королевства учёные подтвердили, что в бутылке содержалось отравляющее вещество класса «Новичок».
"Это была маслянистая субстанция. Я ее понюхал, но духами не пахло. На руках ощущалась маслянистость. Я помыл руки и больше об этом не думал. Все произошло очень быстро".Роули передал упаковку Стерджесс, которая сразу узнала бренд духов, открыла их, побрызгала жидкость на запястья, после чего потерла их друг о друга.
По данным полиции, убийцы въехали в страну под одними именами, а покинули ее уже под другими.
Как Чарли Роули мог найти запечатанный флакон в конце июня, если перед этим в начале марта уже был использован для отравления Скрипалей. Кто его снова запечатал и зачем? Или было несколько флаконов?
Между тем, представители парфюмерного бренда Nina Ricci заявили британской полиции, что коробка из-под духов Premier Jour и флакон, в котором находился нервно-паралитический агент, — подделки. Об этом британской полиции заявил представитель бренда. «Хотелось бы подчеркнуть, что тем, кто покупает парфюм Nina Ricci в официальных магазинах, не стоит волноваться, продукция безопасна», — говорится сообщении правоохранительных органов Великобритании.
Подобные бутылочки используются для того, чтобы перелить оригинальные духи во флакон объемом поменьше: иногда в таких флаконах продают нишевые ароматы тем, кто готов купить пусть 10 мл, но не за безумные деньги, а иногда женщины, отправляясь в путешествие, переливают любимые духи в такие атомайзеры, чтобы не возить с собой целый флакон.Уточняется, что коробка из-под духов также является контрафактом, а флакон с насадкой были приспособлены для распрыскивания ядовитого вещества.
Подробнее: https://www.m24.ru/news/proisshestviya/ ... ce=CopyBuf
Re: Что творится за рубежом
Не успел Путин рассказать про двух гражданских россиянах, незадачливо решивших в день отравления Скрипалей с'ездить в Солсберри посмотреть на собор и не попавших туда из-за "жижи", как...
Bellingcat (рупор британской разведки) опубликовал новые доказателтства причастности этих гражданских к МО РФ.
Похоже англичане загоняют эту ситуацию из "шаха" в "мат" и им осталось сделать всего несколько ходов. Путин (как уже достаточно часто за последние годы) в этой ситуации выглядит либо вруном, либо чудаком, которому не подчиняются собственные спецслужбы.
Bellingcat (рупор британской разведки) опубликовал новые доказателтства причастности этих гражданских к МО РФ.
Похоже англичане загоняют эту ситуацию из "шаха" в "мат" и им осталось сделать всего несколько ходов. Путин (как уже достаточно часто за последние годы) в этой ситуации выглядит либо вруном, либо чудаком, которому не подчиняются собственные спецслужбы.
Re: Что творится за рубежом
Такая топорная ...ня! Маргаритка, кеосаянова жена и захарова и вовок могут лапшить уши только родному телебыдлу.
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Re: Что творится за рубежом
UNCLE1911 писал(а):Такая топорная ...ня! Маргаритка, кеосаянова жена и захарова и вовок могут лапшить уши только родному телебыдлу.
Ну а чего ты, собственно,ожидал-то... народного конкурса на лучшую отмазку?
Re: Что творится за рубежом
MrM писал(а):Bellingcat (рупор британской разведки) опубликовал новые доказателтства причастности этих гражданских к МО РФ.
Так и у нас, как говорили некоторые персонажи, на Петровке... целая канцелярия такие справки рисует...
MrM писал(а): Путин (как уже достаточно часто за последние годы) в этой ситуации выглядит либо вруном, либо чудаком, которому не подчиняются собственные спецслужбы.
Путин в этом не одинок... и, думаю, не будет сильно удивлён, что за него переживают ...
MrM писал(а):Похоже англичане загоняют эту ситуацию из "шаха" в "мат" и им осталось сделать всего несколько ходов.
Сообщаете, что уже наступил этот... как его... эндшпиль, во?
Re: Что творится за рубежом
Вы не подумали,из чего состоял бюджет г.Рязани в 90-е годы? Перечисления деньгами были только от финансовых пирамид, Я был в составе ликвидационной комиссии ТФК "Ростислав". Промышленность предлагала бартер. Даже Центральный рынок не имел дохода. Милиционеры в пункте на рынке получала 90% своего дохода наличными. Молчали все. Шварц,вы потише про из шаха в мат со стороны Британии. Британия пока получает газ от Газпрома,которых государственный.
На прошлой неделе Мэй заявила, что Великобритания совместно с Евросоюзом продолжает искать возможность сокращения зависимости от российского газа. По мнению Мэй, Россия оказывает влияние на другие страны, используя их зависимость от российского топлива. Согласно отчетности "Газпрома", объем продаж газа в Великобританию в 2017 году составил 16,26 миллиарда кубометров
Стоит перейти на СПГ,почувствует каждый англичанин. Разница в цене около 30 долларов. Сокращение поставок в Европу,повышает цену газа в Британии от других поставщиков-Норвегии.
Причины этого тоже понятны — при низких ценах на газ в Великобритании резко выросла доля газовой генерации, которая практически вытеснила угольную (в континентальной Европе этот эффект не так выражен из-за более низких налогов на углеродные выбросы)
На прошлой неделе Мэй заявила, что Великобритания совместно с Евросоюзом продолжает искать возможность сокращения зависимости от российского газа. По мнению Мэй, Россия оказывает влияние на другие страны, используя их зависимость от российского топлива. Согласно отчетности "Газпрома", объем продаж газа в Великобританию в 2017 году составил 16,26 миллиарда кубометров
Стоит перейти на СПГ,почувствует каждый англичанин. Разница в цене около 30 долларов. Сокращение поставок в Европу,повышает цену газа в Британии от других поставщиков-Норвегии.
Причины этого тоже понятны — при низких ценах на газ в Великобритании резко выросла доля газовой генерации, которая практически вытеснила угольную (в континентальной Европе этот эффект не так выражен из-за более низких налогов на углеродные выбросы)
Re: Что творится за рубежом
ivanes писал(а):Шварц,вы потише про из шаха в мат со стороны Британии.
Потише что , дедушка ? Не спугнуть, чтобы у тебя он раньше времени не случился? Конфуз выйдет, отгребёшь от бабушки
Re: Что творится за рубежом
Посетительница заведения Аманда Ньютон рассказала, что сидела рядом с "двумя россиянами", которым стало плохо за ужином в ресторане Prezzo, который находится в 300 метрах от ресторана Zizzi, где побывали Скрипали.
https://tass.ru/proisshestviya/5570586? ... um=desktop
https://tass.ru/proisshestviya/5570586? ... um=desktop
Re: Что творится за рубежом
В таком деле, как отравление в графстве Уилтшир, одному не обойтись... коли барин дал три дня на все-про-все
Необходимо было собрать в дешманском гэстхаусе (с общей ванной и туалетом в коридоре) парочку любителей фитнесса и ганжубаса, сотрудника консульства, доктора и местную шлюху... остальные статисты
https://www.inopressa.ru/article/17sep2 ... hotel.html
http://classic.newsru.com/world/16sep20 ... pects.html
Необходимо было собрать в дешманском гэстхаусе (с общей ванной и туалетом в коридоре) парочку любителей фитнесса и ганжубаса, сотрудника консульства, доктора и местную шлюху... остальные статисты
https://www.inopressa.ru/article/17sep2 ... hotel.html
http://classic.newsru.com/world/16sep20 ... pects.html
Re: Что творится за рубежом
Сбившая МН17 ракета была произведена в Долгопрудном, сообщил начальник Главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны России Николай Паршин на брифинге, посвященном расследованию авиакатастрофы над Донбассом в 2014 году.
Как утверждает Минобороны, ракету в 1986 году передали в войсковую часть 20152 — 223 зенитной ракетной бригаде в Тернопольской области Украинской ССР. В настоящий момент войсковая часть также находится на территории Украины.
https://www.kommersant.ru/doc/3744204
Теперь следственная группа попалась на лжи .По опубликованному в СМИ номеру определили в/ч,в которую отгрузили ракету.
Как утверждает Минобороны, ракету в 1986 году передали в войсковую часть 20152 — 223 зенитной ракетной бригаде в Тернопольской области Украинской ССР. В настоящий момент войсковая часть также находится на территории Украины.
https://www.kommersant.ru/doc/3744204
Теперь следственная группа попалась на лжи .По опубликованному в СМИ номеру определили в/ч,в которую отгрузили ракету.
Re: Что творится за рубежом
223-й зенитный ракетный полк размещался в городе Теребовля Тернопольской области. В 2004 году был передислоцирован в г. Стрый Львовской области на место расположения расформированной 25-й зенитной ракетной бригады. Перевод с Украинского языка.
223-й зенітний ракетний полк розміщувався в місті Теребовля Тернопільської області. У 2004 році був передислокований до м. Стрий Львівської області на місце розташування розформованої 25-ї зенітної ракетної бригади.
Шеврон
223-й зенітний ракетний полк розміщувався в місті Теребовля Тернопільської області. У 2004 році був передислокований до м. Стрий Львівської області на місце розташування розформованої 25-ї зенітної ракетної бригади.
Шеврон
Re: Что творится за рубежом
ivanes писал(а):Теперь следственная группа попалась на лжи
ivanes писал(а):По опубликованному в СМИ номеру определили в/ч, в которую отгрузили ракету.
А причем, тут JIT? Номер опубликовали СМИ, а не следственная группа.
Re: Что творится за рубежом
MrM писал(а):ivanes писал(а):Теперь следственная группа попалась на лжиivanes писал(а):По опубликованному в СМИ номеру определили в/ч, в которую отгрузили ракету.
А причем, тут JIT? Номер опубликовали СМИ, а не следственная группа.
Да ладно на сайте министерства обороны Нидерландов написано https://www.om.nl/actueel/nieuwsbericht ... ng-777-17/
Группа JIT убеждена в том, что самоходная огневая установка, зенитный ракетный комплекс системы «Бук» (далее ЗРК «Бук»), использованный для запуска ракеты, сбившей авиалайнер рейса MH17, принадлежал 53-й Зенитной ракетной бригаде (далее 53-я бригада), подразделению вооруженных сил Российской Федерации, дислоцированному в Курске. Группа JIT пришла к данному выводу после проведения широкомасштабного сравнительного анализа...
а вот сайт голландской полиции https://www.politie.nl/themas/flight-mh ... -mh17.html
Такшта... похоже, соврамши?
Re: Что творится за рубежом
Иванец написал про СМИ и "найденный" (Где? Кем? Когда?) номер ракеты. JIT и Шварц написали про номер в/ч. Есть разница?
Re: Что творится за рубежом
MrM писал(а):Иванец написал про СМИ и "найденный" (Где? Кем? Когда?) номер ракеты. JIT и Шварц написали про номер в/ч. Есть разница?
Есть, есть... по ссылочке
На корпусе двигателя нанесен номер 9 д 1318869032. В ходе следственных действий, проведенных группой JIT до данного момента, было установлено следующее значение этого номера. 9д 131 относится к номеру типа ракетного двигателя типа 9M38 и / или 9M38M1. Цифра 8 это кодовое обозначение производителя, а именно: Долгопрудненского научно-производственного предприятия, расположенного в Москве. Число 86 указывает на год производства, и именно 1986 г. Число 9032 является уникальным идентификационным номером данного конкретного ракетного двигателя.
Объективности ради, там указано
Группа JIT установила, что в данном случае речь идет о ракете системы «Бук» серии 9M38. В данный момент еще невозможно с полой уверенностью утверждать, что обе эти части являются частями ракеты, пущенной самоходным ЗРК «Бук», принадлежащем 53-й бригаде.
Также имелась письменная просьба и пожелания от JITтов
Компетентные органы Российской Федерации еще не сообщили группе JIT о том, что 53-я бригада была задействована на востоке Украины, и что она сбила авиалайнер рейса МН17.
15 октября 2014 г. группа JIT обращалась к компетентным органам Российской Федерации с просьбой предоставить ей (согласно положениям резолюции 2166 Совета Безопасности ООН) полную информацию, которая может содействовать установлению истины.
В связи с тем, что JIT больше не желает обращаться исключительно к российским властям за помощью в сборе информации по данному вопросу, следственная группа - через СМИ - обращается также и к общественности с просьбой помочь найти ответы на вопросы, касающиеся контроля над самоходным ЗРК «Бук» и его применения, а также ракеты, которая была пущена с этой установки.
Поскольку теперь есть другая версия о принадлежности ракеты, дальнейший процесс (расследования и поиска виновных) может стать более динамичным и интересным... Не находите?
Re: Что творится за рубежом
Шварц писал(а):На корпусе двигателя нанесен номер 9 д 1318869032.
"Войсковая часть 20152, куда поставлена ракета с бортовым номером 886847379, ее действительное наименование - 223-я зенитно-ракетная бригада. В 1986 году бригада входила в состав Прикарпатского военного округа и дислоцировалась в городе Теребовле Тернопольской области Украинской ССР. На ее вооружении стояли ЗРК "Бук". После распада Советского Союза на территорию Российской Федерации она (бригада - ИФ) не выводилась и была включена в состав Вооруженных сил Украины", - сказал начальник Главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны РФ Николай Паршин.
https://www.interfax.ru/russia/629535
А как одна цифра с другой соотносится?
Re: Что творится за рубежом
MrM писал(а):А как одна цифра с другой соотносится?
Есть бортовой номер, номер изделия, номер двигателя, номер сопла... наверняка еще есть и другие номера в пыльных книгах, которые неудобно хранить на полках
По вашей же ссылке...
В архивах Долгопрудненского научно-производственного предприятия, являющегося производителем ракет для ЗРК "Бук", исследованы документы, позволившие точно определить бортовой номер этой ракеты
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