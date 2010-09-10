Что творится за рубежом
Обсуждение мировых новостей, событий и происшествий.
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- Walker
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 2466
- Зарегистрирован: 10 сен 2010, 14:44
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Re: Что творится за рубежом
Шварц писал(а):MrM писал(а):А как одна цифра с другой соотносится?
Есть бортовой номер, номер изделия, номер двигателя, номер сопла... наверняка еще есть и другие номера в пыльных книгах, которые неудобно хранить на полках
По вашей же ссылке...В архивах Долгопрудненского научно-производственного предприятия, являющегося производителем ракет для ЗРК "Бук", исследованы документы, позволившие точно определить бортовой номер этой ракеты
Ну следы некоторых документов и на полках даже нет нужды разыскивать — они прямо на виду лежат:
Источник: «Комсомольская Правда», № от 03 окт. 2008 г.Продавая ракеты Грузии, Ющенко разоружил свою страну
Стали известны скандальные подробности торговли Украины оружием
Виктор БАРАНЕЦ Алексей ОВЧИННИКОВ
…
Оголил небо над Украиной
Теперь за «проделки» Ющенко и его подручных госчиновников серьезно взялась Специальная комиссия Верховной Рады. Ей понадобилось немало времени, чтобы составить полный перечень техники, поставленной Тбилиси за последние 10 лет…
В последние годы Украина резко стала наращивать передачу Грузии наиболее эффективных вооружений. Только в 2007 году грузины получили 6 зенитно-ракетных комплексов «Бук-М1»…
В пудовой папке документов той же комиссии Верховной Рады есть служебная записка гендиректора компании «Укрспецэкспорт» Сергея Бондарчука (эта компания напрямую подчиняется президенту страны). В записке Бондарчук говорит[color=#A00000] о запланированной продаже Грузии одного дивизиона зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) «Бук-М1». И докладывает Ющенко, что поставка «Бука» в Грузию возможна, но может иметь серьезные последствия.
…
И что же президент?
Ющенко... приказывает готовить передачу ЗРК «Бук-М1» Грузии. Более того, перед самым началом вторжения армии Саакашвили в Южную Осетию (август 2008 г.) Украина передала Грузии в общей сложности ПОЛОВИНУ из тех, что у нее были.
Иными словами, Ющенко оголил небо над страной, президентом которой является.
«Бук-М1» - оружие великолепное, но очень сложное. Для того чтобы он снайперски стрелял, расчеты надо готовить не менее года. Грузинские (точнее, украинские) расчеты работали в высшей степени профессионально. А если учитывать, что последняя партия «Буков» поступила в Грузию за пару месяцев до войны, то любому становится ясно, кто сидел в боевых машинах во время конфликта на Кавказе...
Источник: «Комсомольская Правда», № от 01 авг. 2009 г.Командующий ВДВ генерал-лейтенант Владимир Шаманов: «Моя гвардия бьет сильно и быстро»
Накануне профессионального праздника крылатой гвардии России «Комсомолка» пригласила в гости командующего ВДВ и нескольких офицеров [видео]
Виктор БАРАНЕЦ
…
За рюмкой чая журналисты пытались разузнать у генерала Шаманова, чем сегодня живет войско в голубых беретах, что думает главный десантник страны о своих подчиненных, о реформе ВДВ.…
ТРОФЕИ
— В одном из интервью вы сказали, что во время операции по принуждению Грузии к миру было захвачено большое количество боевой техники. Какой именно?
— Да, в целом около 20 единиц техники различного назначения было захвачено.
— Включая тяжелую?
— Да, в частности, было захвачено несколько танков, боевых машин пехоты. И танки, и БМП были оснащены французскими тепловизорами, израильскими системами управления огнем.
Плюс две транспортные заряжающие и две пусковые установки «Бук». Это хорошо знакомое нам зенитное ракетное оружие. Причем последней модернизации! Остались даже формуляры, которые были брошены в машинах. Они были заполнены всего лишь месяц назад, то есть в июле 2008-го! О чем это говорит? Эти машины прибыли в сопровождении экипажей. Это было подтверждено брошенными двумя украинскими паспортами неподалеку в кустарнике. Можно сделать вывод, что на этих боевых установках ПВО были те самые «иностранные» инструкторы с характерными украинскими фамилиями... По всей видимости, ранее служившие в ПВО. Ибо экипажи подготовить за месяц для этих систем невозможно…—
- Walker
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 2466
- Зарегистрирован: 10 сен 2010, 14:44
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Re: Что творится за рубежом
Источник: газ. «Красная Звезда», № от 8 октября 2008 года.Трофеи майора Баранчикова
Андрей ЛУНЁВ. Фото автора.
…
С майором Виталием Баранчиковым мы познакомились после того, как батальонная тактическая группа ставропольских десантников вернулась из Грузии в Абхазию и стала полевым лагерем в 30 километрах от границы.
— Майор Баранчиков, начальник разведки 247-го десантно-штурмового полка,— представился крепко сбитый офицер.
…
База 2-й грузинской пехотной бригады в Сенаки, где еще вчера находилось более 3 тысяч военнослужащих, встретила молчаливым унынием.
…
Но главные трофеи, как оказалось, были еще впереди. Узнав, что на аэродроме спецназ обнаружил замаскированную позицию технической батареи с тренировочной аппаратурой и целым штабелем контейнеров с ракетами для зенитного ракетного комплекса ПВО «Бук», начальник разведки полка призадумался. А где же сами пусковые установки? Спецназ вроде бы обыскал каждый метр на базе. Грузины покидали базу в спешке: если «Буки» все же были, то далеко увезти их не успеть.
И спустя несколько часов начальник разведки полка майор Виталий Баранчиков с заместителем командира полка по тылу подполковником Юрием Солодом нашли-таки то, что искали. В нескольких километрах от военной базы разведчики наткнулись на полусгнившие хранилища для автомобильной техники, которые окружал деревянный покосившейся забор. Там, помимо разбитых грузовиков, и обнаружили целую батарею ЗРК «Бук». Две пускозаряжающие установки были закрыты защитными тентами, а две самоходных огневых установки с антенными комплексами загнаны в боксы.
…
В тех же сараях стояли две машины ремонта и материально-технического обслуживания. Не было только передвижного командного пункта - специальной машины на гусеничной базе. Однако и без нее способная работать в автономном режиме с минимальным временем развертывания батарея представляла серьезную опасность для любого воздушного объекта, летящего на высоте до 18 километров.
При ближайшем рассмотрении оказалось, что [color=#A00000]установки в 2007 году были переброшены из Украины в Грузию по морю - погрузочные листы на корабли (деревянные дощечки) еще были прикреплены к бортам машин.
Но теперь из Грузии в Абхазию «Буки» пошли уже своим ходом. Хотя бывшие хозяева предприняли все, чтобы не дошли. За несколько километров до границы грузины все же сделали попытку их уничтожить.
Комплексы вывозили двумя колоннами. Первая, которую возглавлял майор Виталий Баранчиков, включала три бронетранспортера и две самоходных огневых установки. Во второй два трофейных танка Т-72 буксировали две пускозаряжающие установки.…
Вот так разведчики ставропольского десантно-штурмового полка во главе с начальником разведки майором Виталием Баранчиковым вырвали у противника довольно дорогостоящее жало, восполнить которое будет непросто.
…
— Батарея зенитных ракетных комплексов «Бук» захвачена Воздушно-десантными войсками России, - скажет, пересекая грузино-абхазскую границу майор Баранчиков.— Извините, если что-то повреждено осколками. Стреляли…
Re: Что творится за рубежом
Walker писал(а):Ну следы некоторых документов и на полках даже нет нужды разыскивать — они прямо на виду лежат:
Ну ведь не все "Буки" продали-то... кое-что оставили личных нужд. Мало-ли, на параде показать Возможно даже, не все отжали у Грузии наверняка есть у одних списки проданного, у других опись трофеев, предъявят в случае чего... и те, и другие при желании
Да и потом... была информация в ходе голландского расследования, что только ВСУ имели работающие системы «Бук» на территории Восточной Украины в тот злополучный день, 17 июля 2014 г.
Re: Что творится за рубежом
За рубежом много, что твориться) А что твориться у нас? У нас такое вытворяют, особенно эти проститутки http://prostitutkinizhnegonovgorodaxxx.com/ Вызывают дикое, звериное желание заниматься сексом) Давно у меня таких ощущений не было. Рад, что девочки привели меня в чувства
Re: Что творится за рубежом
шварц
Вы не знаете советскую систему поставок продукции для Минобороны. Есть у изготовителя заявки на поставки,есть адреса получателей. У изготовителя остается платежки с указанием изделия и получателя. На крупные изделия у изготовителя хранятся до 50 лет все документы.Копии паспортов на изделие или партию изделий с указанием адреса получателя.Работал долго в МО СССР. Даже участвовал в расследовании пожара на РЛС.Определили изготовителя и даже № партии. Архив не так уж мал. Столько документов.
Вы не знаете советскую систему поставок продукции для Минобороны. Есть у изготовителя заявки на поставки,есть адреса получателей. У изготовителя остается платежки с указанием изделия и получателя. На крупные изделия у изготовителя хранятся до 50 лет все документы.Копии паспортов на изделие или партию изделий с указанием адреса получателя.Работал долго в МО СССР. Даже участвовал в расследовании пожара на РЛС.Определили изготовителя и даже № партии. Архив не так уж мал. Столько документов.
Re: Что творится за рубежом
ivanes писал(а):шварц
Вы не знаете советскую систему поставок продукции для Минобороны.
Уй, дед... у меня в 80-х несколько другие отношения с Минобороны были
ivanes писал(а):шварц
Есть у изготовителя заявки на поставки,есть адреса получателей. У изготовителя остается платежки с указанием изделия и получателя.
Ага... поподробнее распиши про платежки с гербовыми печатями
Ты из этих, что-ли... бухгалтер и архивариус в одной бутылке?
А нарукавные повязки у тебя были?
ivanes писал(а): Архив не так уж мал. Столько документов.
А никто не спорил и не утверждал обратного
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