Продавая ракеты Грузии, Ющенко разоружил свою страну



Стали известны скандальные подробности торговли Украины оружием

Виктор БАРАНЕЦ Алексей ОВЧИННИКОВ

Оголил небо над Украиной

Украина резко стала наращивать передачу Грузии наиболее эффективных вооружений. Только в 2007 году грузины получили 6 зенитно-ракетных комплексов «Бук-М1»…

В пудовой папке документов той же комиссии Верховной Рады есть служебная записка гендиректора компании «Укрспецэкспорт» Сергея Бондарчука (эта компания напрямую подчиняется президенту страны). В записке Бондарчук говорит[color=#A00000] о запланированной продаже Грузии одного дивизиона зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) «Бук-М1»

И что же президент?

Ющенко... приказывает готовить передачу ЗРК «Бук-М1» Грузии. Более того, перед самым началом вторжения армии Саакашвили в Южную Осетию (август 2008 г.) Украина передала Грузии в общей сложности ПОЛОВИНУ из тех, что у нее были

Теперь за «проделки» Ющенко и его подручных госчиновников серьезно взялась Специальная комиссия Верховной Рады. Ей понадобилось немало времени, чтобы составить полный перечень техники, поставленной Тбилиси за последние 10 лет…В последние годы. И докладывает Ющенко, что поставка «Бука» в Грузию возможна, но может иметь серьезные последствия.Иными словами, Ющенко оголил небо над страной, президентом которой является.«Бук-М1» - оружие великолепное, но очень сложное. Для того чтобы он снайперски стрелял, расчеты надо готовить не менее года. Грузинские (точнее, украинские) расчеты работали в высшей степени профессионально. А если учитывать, что последняя партия «Буков» поступила в Грузию за пару месяцев до войны, то любому становится ясно, кто сидел в боевых машинах во время конфликта на Кавказе...