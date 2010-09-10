Что творится за рубежом
Обсуждение мировых новостей, событий и происшествий.
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- Walker
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 2473
- Зарегистрирован: 10 сен 2010, 14:44
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Re: Что творится за рубежом
Шварц писал(а):MrM писал(а):А как одна цифра с другой соотносится?
Есть бортовой номер, номер изделия, номер двигателя, номер сопла... наверняка еще есть и другие номера в пыльных книгах, которые неудобно хранить на полках
По вашей же ссылке...В архивах Долгопрудненского научно-производственного предприятия, являющегося производителем ракет для ЗРК "Бук", исследованы документы, позволившие точно определить бортовой номер этой ракеты
Ну следы некоторых документов и на полках даже нет нужды разыскивать — они прямо на виду лежат:
Источник: «Комсомольская Правда», № от 03 окт. 2008 г.Продавая ракеты Грузии, Ющенко разоружил свою страну
Стали известны скандальные подробности торговли Украины оружием
Виктор БАРАНЕЦ Алексей ОВЧИННИКОВ
…
Оголил небо над Украиной
Теперь за «проделки» Ющенко и его подручных госчиновников серьезно взялась Специальная комиссия Верховной Рады. Ей понадобилось немало времени, чтобы составить полный перечень техники, поставленной Тбилиси за последние 10 лет…
В последние годы Украина резко стала наращивать передачу Грузии наиболее эффективных вооружений. Только в 2007 году грузины получили 6 зенитно-ракетных комплексов «Бук-М1»…
В пудовой папке документов той же комиссии Верховной Рады есть служебная записка гендиректора компании «Укрспецэкспорт» Сергея Бондарчука (эта компания напрямую подчиняется президенту страны). В записке Бондарчук говорит[color=#A00000] о запланированной продаже Грузии одного дивизиона зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) «Бук-М1». И докладывает Ющенко, что поставка «Бука» в Грузию возможна, но может иметь серьезные последствия.
…
И что же президент?
Ющенко... приказывает готовить передачу ЗРК «Бук-М1» Грузии. Более того, перед самым началом вторжения армии Саакашвили в Южную Осетию (август 2008 г.) Украина передала Грузии в общей сложности ПОЛОВИНУ из тех, что у нее были.
Иными словами, Ющенко оголил небо над страной, президентом которой является.
«Бук-М1» - оружие великолепное, но очень сложное. Для того чтобы он снайперски стрелял, расчеты надо готовить не менее года. Грузинские (точнее, украинские) расчеты работали в высшей степени профессионально. А если учитывать, что последняя партия «Буков» поступила в Грузию за пару месяцев до войны, то любому становится ясно, кто сидел в боевых машинах во время конфликта на Кавказе...
Источник: «Комсомольская Правда», № от 01 авг. 2009 г.Командующий ВДВ генерал-лейтенант Владимир Шаманов: «Моя гвардия бьет сильно и быстро»
Накануне профессионального праздника крылатой гвардии России «Комсомолка» пригласила в гости командующего ВДВ и нескольких офицеров [видео]
Виктор БАРАНЕЦ
…
За рюмкой чая журналисты пытались разузнать у генерала Шаманова, чем сегодня живет войско в голубых беретах, что думает главный десантник страны о своих подчиненных, о реформе ВДВ.…
ТРОФЕИ
— В одном из интервью вы сказали, что во время операции по принуждению Грузии к миру было захвачено большое количество боевой техники. Какой именно?
— Да, в целом около 20 единиц техники различного назначения было захвачено.
— Включая тяжелую?
— Да, в частности, было захвачено несколько танков, боевых машин пехоты. И танки, и БМП были оснащены французскими тепловизорами, израильскими системами управления огнем.
Плюс две транспортные заряжающие и две пусковые установки «Бук». Это хорошо знакомое нам зенитное ракетное оружие. Причем последней модернизации! Остались даже формуляры, которые были брошены в машинах. Они были заполнены всего лишь месяц назад, то есть в июле 2008-го! О чем это говорит? Эти машины прибыли в сопровождении экипажей. Это было подтверждено брошенными двумя украинскими паспортами неподалеку в кустарнике. Можно сделать вывод, что на этих боевых установках ПВО были те самые «иностранные» инструкторы с характерными украинскими фамилиями... По всей видимости, ранее служившие в ПВО. Ибо экипажи подготовить за месяц для этих систем невозможно…—
- Walker
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 2473
- Зарегистрирован: 10 сен 2010, 14:44
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Re: Что творится за рубежом
Источник: газ. «Красная Звезда», № от 8 октября 2008 года.Трофеи майора Баранчикова
Андрей ЛУНЁВ. Фото автора.
…
С майором Виталием Баранчиковым мы познакомились после того, как батальонная тактическая группа ставропольских десантников вернулась из Грузии в Абхазию и стала полевым лагерем в 30 километрах от границы.
— Майор Баранчиков, начальник разведки 247-го десантно-штурмового полка,— представился крепко сбитый офицер.
…
База 2-й грузинской пехотной бригады в Сенаки, где еще вчера находилось более 3 тысяч военнослужащих, встретила молчаливым унынием.
…
Но главные трофеи, как оказалось, были еще впереди. Узнав, что на аэродроме спецназ обнаружил замаскированную позицию технической батареи с тренировочной аппаратурой и целым штабелем контейнеров с ракетами для зенитного ракетного комплекса ПВО «Бук», начальник разведки полка призадумался. А где же сами пусковые установки? Спецназ вроде бы обыскал каждый метр на базе. Грузины покидали базу в спешке: если «Буки» все же были, то далеко увезти их не успеть.
И спустя несколько часов начальник разведки полка майор Виталий Баранчиков с заместителем командира полка по тылу подполковником Юрием Солодом нашли-таки то, что искали. В нескольких километрах от военной базы разведчики наткнулись на полусгнившие хранилища для автомобильной техники, которые окружал деревянный покосившейся забор. Там, помимо разбитых грузовиков, и обнаружили целую батарею ЗРК «Бук». Две пускозаряжающие установки были закрыты защитными тентами, а две самоходных огневых установки с антенными комплексами загнаны в боксы.
…
В тех же сараях стояли две машины ремонта и материально-технического обслуживания. Не было только передвижного командного пункта - специальной машины на гусеничной базе. Однако и без нее способная работать в автономном режиме с минимальным временем развертывания батарея представляла серьезную опасность для любого воздушного объекта, летящего на высоте до 18 километров.
При ближайшем рассмотрении оказалось, что [color=#A00000]установки в 2007 году были переброшены из Украины в Грузию по морю - погрузочные листы на корабли (деревянные дощечки) еще были прикреплены к бортам машин.
Но теперь из Грузии в Абхазию «Буки» пошли уже своим ходом. Хотя бывшие хозяева предприняли все, чтобы не дошли. За несколько километров до границы грузины все же сделали попытку их уничтожить.
Комплексы вывозили двумя колоннами. Первая, которую возглавлял майор Виталий Баранчиков, включала три бронетранспортера и две самоходных огневых установки. Во второй два трофейных танка Т-72 буксировали две пускозаряжающие установки.…
Вот так разведчики ставропольского десантно-штурмового полка во главе с начальником разведки майором Виталием Баранчиковым вырвали у противника довольно дорогостоящее жало, восполнить которое будет непросто.
…
— Батарея зенитных ракетных комплексов «Бук» захвачена Воздушно-десантными войсками России, - скажет, пересекая грузино-абхазскую границу майор Баранчиков.— Извините, если что-то повреждено осколками. Стреляли…
Re: Что творится за рубежом
Walker писал(а):Ну следы некоторых документов и на полках даже нет нужды разыскивать — они прямо на виду лежат:
Ну ведь не все "Буки" продали-то... кое-что оставили личных нужд. Мало-ли, на параде показать Возможно даже, не все отжали у Грузии наверняка есть у одних списки проданного, у других опись трофеев, предъявят в случае чего... и те, и другие при желании
Да и потом... была информация в ходе голландского расследования, что только ВСУ имели работающие системы «Бук» на территории Восточной Украины в тот злополучный день, 17 июля 2014 г.
Re: Что творится за рубежом
За рубежом много, что твориться) А что твориться у нас? У нас такое вытворяют, особенно эти проститутки http://prostitutkinizhnegonovgorodaxxx.com/ Вызывают дикое, звериное желание заниматься сексом) Давно у меня таких ощущений не было. Рад, что девочки привели меня в чувства
Re: Что творится за рубежом
шварц
Вы не знаете советскую систему поставок продукции для Минобороны. Есть у изготовителя заявки на поставки,есть адреса получателей. У изготовителя остается платежки с указанием изделия и получателя. На крупные изделия у изготовителя хранятся до 50 лет все документы.Копии паспортов на изделие или партию изделий с указанием адреса получателя.Работал долго в МО СССР. Даже участвовал в расследовании пожара на РЛС.Определили изготовителя и даже № партии. Архив не так уж мал. Столько документов.
Вы не знаете советскую систему поставок продукции для Минобороны. Есть у изготовителя заявки на поставки,есть адреса получателей. У изготовителя остается платежки с указанием изделия и получателя. На крупные изделия у изготовителя хранятся до 50 лет все документы.Копии паспортов на изделие или партию изделий с указанием адреса получателя.Работал долго в МО СССР. Даже участвовал в расследовании пожара на РЛС.Определили изготовителя и даже № партии. Архив не так уж мал. Столько документов.
Re: Что творится за рубежом
ivanes писал(а):шварц
Вы не знаете советскую систему поставок продукции для Минобороны.
Уй, дед... у меня в 80-х несколько другие отношения с Минобороны были
ivanes писал(а):шварц
Есть у изготовителя заявки на поставки,есть адреса получателей. У изготовителя остается платежки с указанием изделия и получателя.
Ага... поподробнее распиши про платежки с гербовыми печатями
Ты из этих, что-ли... бухгалтер и архивариус в одной бутылке?
А нарукавные повязки у тебя были?
ivanes писал(а): Архив не так уж мал. Столько документов.
А никто не спорил и не утверждал обратного
Re: Что творится за рубежом
Время для поиска требуется.Спорят об этом.Что так поздно нашли. У меня много было связей с Минобороны.Согласование ТЗ,подписание договора,сметы и порядок приема=-сдачи. Однажды проходил стажировку на ремонтном заводе в Дягилево. Кое-чему научил их начальство. При ремонте не проверяли срок гарантийный компонента,которые вмонтируют в печатную плату. Не соблюдали правила хранения компонентов на складах.Пришлось им принести общие техусловия,утвержденные Минобороны. Даже угостили спиртом. Был трижды в Управлении связи на Фрунзенской по согласовании сметы. Пришлось послать симпатягу из экономистов. Она вышла и произнесла:
" Чем больше звезд,тем меньше ума." Подписали не глядя. Видимо смотрели на фигуру.
" Чем больше звезд,тем меньше ума." Подписали не глядя. Видимо смотрели на фигуру.
Re: Что творится за рубежом
Однажды забирали для выполнения заказа оборудование .СВЧ генератор,волноводы, аттенюаторы,измерители мощности. Меня пускают,а водителя не пускают.Не та форма допуска. Предложили вызвать гонщика.Водитель боялся передавать машину-ЗИЛ-130. Но все обошлось. Загрузили аппаратуру,а грузчики добавили более 10 труб из нержавейки.Пришлось самому выгонять машину. Потом эти грузчики приказали отвести их подальше от предприятия. Разгрузили трубы в металлическом гараже. Так было. Потом все это оборудование с грифом секретно было передано заводу изготовителю. И там пришлось побегать по УКГБ.
Re: Что творится за рубежом
Чтобы в Европе наступил мир, нужно разделить Россию на мелкие части, уверен латвийский депутат Александр Кирштейнс.
"Только тогда, когда Россия распадется на малые страны по этническому составу, военные конфликты закончатся, а в Европе установится мир на многие годы", — написал политик на своей странице в Twitter.
https://twitter.com/akirstei?ref_src=tw ... etsja.html
Ну что Вы так мелко.
1.Ядерное оружие останется у оставшейся неразделенной части. Это примерно 800 боеголовок и до 1000 средств доставки их.
2.Большую часть ВС РФ составляют русские по национальности.Так что и тут автор ошибается.
3. Где идут военные конфликты и в них участвует Россия.Вот США и НАТО -другое дело.
1999год бомбардировка Белграда и раздел Югославии- участник НАТО
2002- год -США и НАТО вводят в Афганистан свои войска под видом ловли Бен-Ладана.До сих пор там присутствует войска США. Вместо финансовой помощи- выращивание мака и производство героина для России и Европы.
2003год - разгром государства Ирак.Участник США и многие им сочувствующие.Украина и Польша, Оружия массового поражения не нашли. Но Хусейна повесили. ИГИЛ пополнили офицеры и солдаты армии Хусейна.
Потом Ливия прекратила существование и поток беженцев хлынули в Европу.Хотели угодить США и принять беженцев из разрушенной Сирии,а получили до 80% африканцев.
2011 год - ввод войск в Сирию для свержения Асада.Там они до сих пор.
"Только тогда, когда Россия распадется на малые страны по этническому составу, военные конфликты закончатся, а в Европе установится мир на многие годы", — написал политик на своей странице в Twitter.
https://twitter.com/akirstei?ref_src=tw ... etsja.html
Ну что Вы так мелко.
1.Ядерное оружие останется у оставшейся неразделенной части. Это примерно 800 боеголовок и до 1000 средств доставки их.
2.Большую часть ВС РФ составляют русские по национальности.Так что и тут автор ошибается.
3. Где идут военные конфликты и в них участвует Россия.Вот США и НАТО -другое дело.
1999год бомбардировка Белграда и раздел Югославии- участник НАТО
2002- год -США и НАТО вводят в Афганистан свои войска под видом ловли Бен-Ладана.До сих пор там присутствует войска США. Вместо финансовой помощи- выращивание мака и производство героина для России и Европы.
2003год - разгром государства Ирак.Участник США и многие им сочувствующие.Украина и Польша, Оружия массового поражения не нашли. Но Хусейна повесили. ИГИЛ пополнили офицеры и солдаты армии Хусейна.
Потом Ливия прекратила существование и поток беженцев хлынули в Европу.Хотели угодить США и принять беженцев из разрушенной Сирии,а получили до 80% африканцев.
2011 год - ввод войск в Сирию для свержения Асада.Там они до сих пор.
Re: Что творится за рубежом
Не менее 40 человек пострадали от распыления неизвестного вещества в британском ночном клубе Cameo в Борнмуте, пишет Daily Mirror.
Прибывшая полиция полагает, что использовалось «вещество раздражающего действия, возможно CS», так называемый газ «Сирень». Следов вредных токсичных веществ не нашли, сообщили сотрудники правоохранительных органов.
Ранее супружеская пара Шапиро и Кинг с признаками отравления была доставлена в больницу Солсбери , но врачи не обнаружили признаков отравления нервнопаралитическим веществом. Через три дня супругов выписали из больницы.
https://polit.ru/news/2018/09/29/uk/
Всего же в заведении на момент распыления вещества находились примерно 2 тысячи человек.
Напомним, две недели назад россиянка Анна Шапиро и ее супруг Алекс Кинг были госпитализированы с подозрением на отравление после пребывания в ресторане сети Prezzo в Солсбери. Шапиро и Кинг настаивали на версии их отравления нервно-паралитическим веществом, однако, медики опровергли это предположение.
Источник: https://versia.ru/bolee-40-chelovek-pos ... veshhestva
Прибывшая полиция полагает, что использовалось «вещество раздражающего действия, возможно CS», так называемый газ «Сирень». Следов вредных токсичных веществ не нашли, сообщили сотрудники правоохранительных органов.
Ранее супружеская пара Шапиро и Кинг с признаками отравления была доставлена в больницу Солсбери , но врачи не обнаружили признаков отравления нервнопаралитическим веществом. Через три дня супругов выписали из больницы.
https://polit.ru/news/2018/09/29/uk/
Всего же в заведении на момент распыления вещества находились примерно 2 тысячи человек.
Напомним, две недели назад россиянка Анна Шапиро и ее супруг Алекс Кинг были госпитализированы с подозрением на отравление после пребывания в ресторане сети Prezzo в Солсбери. Шапиро и Кинг настаивали на версии их отравления нервно-паралитическим веществом, однако, медики опровергли это предположение.
Источник: https://versia.ru/bolee-40-chelovek-pos ... veshhestva
Re: Что творится за рубежом
Британия стала уже привычным местом для убийства врагов Путина .
В 14 смертях в Великобритании заподозрили "русский след". Плюс к отравлениям.
Полиция Великобритании совместно с военной разведкой Ми-5 решила повторно расследовать смерти 14 человек, которые произошли на территории страны и, по мнению депутатов британского парламента, могут быть связаны с Россией. Об этом заявила глава министерства внутренних дел Эмбер Радд, пишет The Guardian.
https://www.vedomosti.ru/politics/news/ ... 4-chelovek
В 14 смертях в Великобритании заподозрили "русский след". Плюс к отравлениям.
Полиция Великобритании совместно с военной разведкой Ми-5 решила повторно расследовать смерти 14 человек, которые произошли на территории страны и, по мнению депутатов британского парламента, могут быть связаны с Россией. Об этом заявила глава министерства внутренних дел Эмбер Радд, пишет The Guardian.
https://www.vedomosti.ru/politics/news/ ... 4-chelovek
Re: Что творится за рубежом
Русские хакеры снятся по всему миру.
В Нидерландах якобы русские хакеры атаковали сервер ОЗХО. Какова причина таких заявлений.
Российский представитель попросил ОЗХО предоставить данные и материалы по определению вещества,отравивших Скрипалей.а также масспектрометрические и хроматографические диаграммы. Видимо это очень задело власти Великобритании. Надо отвлечь общественность к делу Скрипалей. Тут пригодились забытые на какое то время хакеры
В США обвинили русских хакеров в атаках на международную атидопинговую службу- BADA,а также федерации США по легкой атлетике, спортивный арбитраж в Лозанне,ФИФА. Какова тут причина.
В 2016г из сервера ВАДА были скачены списки спортсменов,которым ВАДа разрешало принимать в терапевтических целях препараты из запретного списка. ВАДА уже объявило,что после 2016г атак не было. Еще российский журналист получил из рук одного американского ученого списки американских спортсменов,уличенных в применение допинга,но не отстраненных от соревнований. Там около 1000 фамилий с указанием названий препаратов,обнаруженных в пробах.Часть из списка были дисквалифицированы на очень короткое время. В этом списке много легкоатлетов. Скоро материалы будут опубликованы. Часть материала уже прозвучало на российском телевидении. Какое совпадение по времени!
США нашла атаку русских хакеров на АЭС в Пенсильвании. Именно там проходили слушания и выработка решений по атакам.
Тут же Великобритания нашла атаки русских хакеров. МИД России затребовал материалы атак русских хакеров. На материалы по Скрипалям и др. МИ6 предлагают повесить грифы секретно.
В Нидерландах якобы русские хакеры атаковали сервер ОЗХО. Какова причина таких заявлений.
Российский представитель попросил ОЗХО предоставить данные и материалы по определению вещества,отравивших Скрипалей.а также масспектрометрические и хроматографические диаграммы. Видимо это очень задело власти Великобритании. Надо отвлечь общественность к делу Скрипалей. Тут пригодились забытые на какое то время хакеры
В США обвинили русских хакеров в атаках на международную атидопинговую службу- BADA,а также федерации США по легкой атлетике, спортивный арбитраж в Лозанне,ФИФА. Какова тут причина.
В 2016г из сервера ВАДА были скачены списки спортсменов,которым ВАДа разрешало принимать в терапевтических целях препараты из запретного списка. ВАДА уже объявило,что после 2016г атак не было. Еще российский журналист получил из рук одного американского ученого списки американских спортсменов,уличенных в применение допинга,но не отстраненных от соревнований. Там около 1000 фамилий с указанием названий препаратов,обнаруженных в пробах.Часть из списка были дисквалифицированы на очень короткое время. В этом списке много легкоатлетов. Скоро материалы будут опубликованы. Часть материала уже прозвучало на российском телевидении. Какое совпадение по времени!
США нашла атаку русских хакеров на АЭС в Пенсильвании. Именно там проходили слушания и выработка решений по атакам.
Тут же Великобритания нашла атаки русских хакеров. МИД России затребовал материалы атак русских хакеров. На материалы по Скрипалям и др. МИ6 предлагают повесить грифы секретно.
Re: Что творится за рубежом
Всего на премию выдвинуто 217 человек и 112 организаций, списки с кандидатами могут быть оглашены только через 50 лет.
Глава США Дональд Трамп, президент КНДР Ким Чен Ын и лидер Республики Корея Мун Чжэ Ин вошли в список фаворитов среди претендентов на Нобелевскую премию мира, перечень наиболее вероятных лауреатов премии был опубликован в среду журналом "Тайм".
Читать дальше: https://sputnik.by/society/20181004/103 ... -mira.html
Лауреаты авансом. Пока ничего не сделали, а им подавай Нобелевскую премию. Барка Обама уже авансировали. Где мир в Ираке,Сирии,Афганистане?
Глава США Дональд Трамп, президент КНДР Ким Чен Ын и лидер Республики Корея Мун Чжэ Ин вошли в список фаворитов среди претендентов на Нобелевскую премию мира, перечень наиболее вероятных лауреатов премии был опубликован в среду журналом "Тайм".
Читать дальше: https://sputnik.by/society/20181004/103 ... -mira.html
Лауреаты авансом. Пока ничего не сделали, а им подавай Нобелевскую премию. Барка Обама уже авансировали. Где мир в Ираке,Сирии,Афганистане?
Re: Что творится за рубежом
Нобелевскую премию мира присудили за борьбу с использованием сексуального насилия в качестве оружия войны.
Лауреатами Нобелевской премии мира этого года стали хирург Денис Муквега и правозащитница Надя Мурад. Девушка была одной из заложниц террористов запрещенной во многих странах группировки "Исламское государство".
Муквега помогал жертвам сексуального насилия в Конго на протяжении многих лет.
Читать дальше: https://sputnik.by/society/20181005/103 ... iliem.html
Лауреатами Нобелевской премии мира этого года стали хирург Денис Муквега и правозащитница Надя Мурад. Девушка была одной из заложниц террористов запрещенной во многих странах группировки "Исламское государство".
Муквега помогал жертвам сексуального насилия в Конго на протяжении многих лет.
Читать дальше: https://sputnik.by/society/20181005/103 ... iliem.html
Re: Что творится за рубежом
Государство Мьянма была под санкциями США более 25 лет.
Вот как ее граждане переводили деньги из-за заграницы. В каждом городе есть переводчики. Работающий в Сингапура хочет перевести деньги -доллары на родину. Он отдает меняле за комиссионные.Тот звонит в Мьянму и по поролю деньги передаются адресату. Этот способ используют украинцы,работающие в России. Он отдает рубли,а на Украине адресат получает гривны. Рубли меняются на гривны в России. Есть в России обменные пункты.Обменивают полученные рубли на другие валюты. И так по кругу обращаются заработанные деньги.
А итоге Мьянма выжила и получила развитие. США через более 25 лет поняли суть и сняли многие санкции.14 сентября 2016 г. президент США Барак Обама объявил о готовности Вашингтона снять санкции, введенные в отношении Мьянмы. Заявление было сделано по итогам встречи главы Белого дома с государственным советником и министром иностранных дел Мьянмы Аун Сан Су Чжи.
Мьянма прожила под санкциями около 25 лет — в 1988 г. там был совершён военный переворот и к власти пришла армейская хунта. Шаг за шагом США установили такие ограничения, что России и не снилось. Действовал запрет на перевод денег из Мьянмы и обратно, заморожены зарубежные счета, бизнесменам закрыли любые инвестиции. А ведь у Мьянмы почти нет нефти, помогающей держаться на плаву тому же Ирану. Однако страна с населением в 53 млн человек не только выстояла под санкциями, но и заставила пойти на уступки такое мощное государство, как США.
Схема проста: даёшь баксы, «хунди» звонит в Москву (свои люди у них есть ВЕЗДЕ), подъезжает человек и по специальному паролю передаёт деньги тому, кому предназначается перевод. Именно такая примитивная вещь позволила обеспечить приток валюты в Мьянму — около 3 млн граждан страны работают в Сингапуре, Малайзии и Таиланде, и все они пользовались услугами «хунди», ежегодно переправляя домой миллиарды долларов.
Индия покупает С-400 за рупии,а мы за рупии покупаем у Индии программное обеспечение и уходим от Майкрософт и часть программ для ракет,вместо Украины. Можно в Индии обменять рупии на доллары или юани йены. Евросоюз изобрел новую систему платежей без участия и контроля США. Газ торгуется в долларах их переводят в евро.Но евро получают из немецких банков в России. Переводы внутри одного государства не контролируются.
Вот как ее граждане переводили деньги из-за заграницы. В каждом городе есть переводчики. Работающий в Сингапура хочет перевести деньги -доллары на родину. Он отдает меняле за комиссионные.Тот звонит в Мьянму и по поролю деньги передаются адресату. Этот способ используют украинцы,работающие в России. Он отдает рубли,а на Украине адресат получает гривны. Рубли меняются на гривны в России. Есть в России обменные пункты.Обменивают полученные рубли на другие валюты. И так по кругу обращаются заработанные деньги.
А итоге Мьянма выжила и получила развитие. США через более 25 лет поняли суть и сняли многие санкции.14 сентября 2016 г. президент США Барак Обама объявил о готовности Вашингтона снять санкции, введенные в отношении Мьянмы. Заявление было сделано по итогам встречи главы Белого дома с государственным советником и министром иностранных дел Мьянмы Аун Сан Су Чжи.
Мьянма прожила под санкциями около 25 лет — в 1988 г. там был совершён военный переворот и к власти пришла армейская хунта. Шаг за шагом США установили такие ограничения, что России и не снилось. Действовал запрет на перевод денег из Мьянмы и обратно, заморожены зарубежные счета, бизнесменам закрыли любые инвестиции. А ведь у Мьянмы почти нет нефти, помогающей держаться на плаву тому же Ирану. Однако страна с населением в 53 млн человек не только выстояла под санкциями, но и заставила пойти на уступки такое мощное государство, как США.
Схема проста: даёшь баксы, «хунди» звонит в Москву (свои люди у них есть ВЕЗДЕ), подъезжает человек и по специальному паролю передаёт деньги тому, кому предназначается перевод. Именно такая примитивная вещь позволила обеспечить приток валюты в Мьянму — около 3 млн граждан страны работают в Сингапуре, Малайзии и Таиланде, и все они пользовались услугами «хунди», ежегодно переправляя домой миллиарды долларов.
Индия покупает С-400 за рупии,а мы за рупии покупаем у Индии программное обеспечение и уходим от Майкрософт и часть программ для ракет,вместо Украины. Можно в Индии обменять рупии на доллары или юани йены. Евросоюз изобрел новую систему платежей без участия и контроля США. Газ торгуется в долларах их переводят в евро.Но евро получают из немецких банков в России. Переводы внутри одного государства не контролируются.
Re: Что творится за рубежом
Закончилось заседание исполкома ОЗХО и только 14 государств поддержали резолюцию ряда государств,в том числе России. 27 стран проголосовали против данной резолюции.
Но !13 государств объявили о существовавших 64 объектов на момент вступления в Конвенцию или в прошлом мощностей по производству химического оружия (Албания, Босния и Герцеговина, Китай, Франция, Индия, Ливия, Иран, Япония, Россия, Великобритания, США, Югославия и в другом государстве-участнике). Акт, обязывающий уничтожении химоружие,подписали только 6 государств . Среди них нет Великобритании,США перенесли срок уничтожения химоружия с 2017 до 2023г.Нет денег для разработки технологии уничтожения ОВ в заряженных артснарядах и заправленных топливом и взрывчаткой ракетах. ОЗХО подписали акт о полном уничтожении боевых ОВ Россией в 2017г.
Специалисты ряда государств говорят с большой степенью вероятности,что Великобритания имеет или имела ОВ Новичок и разработала антидот к нему.
Но !13 государств объявили о существовавших 64 объектов на момент вступления в Конвенцию или в прошлом мощностей по производству химического оружия (Албания, Босния и Герцеговина, Китай, Франция, Индия, Ливия, Иран, Япония, Россия, Великобритания, США, Югославия и в другом государстве-участнике). Акт, обязывающий уничтожении химоружие,подписали только 6 государств . Среди них нет Великобритании,США перенесли срок уничтожения химоружия с 2017 до 2023г.Нет денег для разработки технологии уничтожения ОВ в заряженных артснарядах и заправленных топливом и взрывчаткой ракетах. ОЗХО подписали акт о полном уничтожении боевых ОВ Россией в 2017г.
Специалисты ряда государств говорят с большой степенью вероятности,что Великобритания имеет или имела ОВ Новичок и разработала антидот к нему.
Re: Что творится за рубежом
Оба-на... Спецназовцы-нацисты попытались устроить переворот в Германии
Явно получили инструкции ... кто бы мог их дать, вот вопрос
Как замышлялось-то...
Полицайты оказались на высоте не всяким россказням верят...
Заложил дружочков стукачок ну, как обычно это бывает...
Группа из 200 офицеров элитного подразделения бундесвера KSK организовала тайное неонацистское объединение для подготовки к военному перевороту в Германии.
Явно получили инструкции ... кто бы мог их дать, вот вопрос
Как замышлялось-то...
Военные планировали убить лидера партии «Зеленые» Клаудию Рот, министра иностранных дел Хайко Мааса и бывшего президента страны Йоахима Гаука, покинувшего пост 17 марта. Также среди целей спецназовцев оказались лидеры движений в поддержку мигрантов.
По замыслу офицеров, в некий «день Икс» на улицах немецких городов должен был начаться хаос, во время которого они физически устранили бы политических оппонентов.
Полицайты оказались на высоте не всяким россказням верят...
Полиция знала о подобных замыслах среди военных, однако считала такие заявления «алкогольными фантазиями».
Заложил дружочков стукачок ну, как обычно это бывает...
Всерьез же спецслужбы отреагировали лишь после того, как один из членов объединения, бывший майор ВВС бундесвера, рассказал следователям о серьезности намерений.
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