Что творится за рубежом
Обсуждение мировых новостей, событий и происшествий.
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Re: Что творится за рубежом
"Мы остаемся открытыми для других отношений, при которых Россия откажется от этих атак, подрывающих международные договоры и международную безопасность, а вместо этого будет действовать совместно с нами для того, чтобы разделять общую ответственность, которая возложена на нас как на постоянных членов СБ ООН, - отмечается в речи главы британского правительства.
Но Великобритания не подписала договор об уничтожении химружия. Якобы у нее нет этого оружия.ОЗХО не желает проверить наличие или отсутствия.Но лаборатория в Портон Даун работает над созданием антидотов для различных ОВ.
Но Великобритания не подписала договор об уничтожении химружия. Якобы у нее нет этого оружия.ОЗХО не желает проверить наличие или отсутствия.Но лаборатория в Портон Даун работает над созданием антидотов для различных ОВ.
Re: Что творится за рубежом
ivanes писал(а):В Интернете есть все данные о ВВС Австрии...
Помню проходил стажировку и в в/ч висел плакат с названиями типов самолетов.фамилии пилотов ВВС Турции и частично базирующихся самолетов НАТО.
Старый шпиён
А вот тут где-то, в тринадцатом годе бродил дедушка, похожий на вас, прям таки одно лицо, ровесник и полный тезка... тот помню, сильно сомневался мол, и не найти нигде как звать-величать вероятных противников
https://forum.rzn.info/viewtopic.php?f= ... B0#p436407
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