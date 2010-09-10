Сообщение ivanes » Вчера, 16:02

"Мы остаемся открытыми для других отношений, при которых Россия откажется от этих атак, подрывающих международные договоры и международную безопасность, а вместо этого будет действовать совместно с нами для того, чтобы разделять общую ответственность, которая возложена на нас как на постоянных членов СБ ООН, - отмечается в речи главы британского правительства.

Но Великобритания не подписала договор об уничтожении химружия. Якобы у нее нет этого оружия.ОЗХО не желает проверить наличие или отсутствия.Но лаборатория в Портон Даун работает над созданием антидотов для различных ОВ.