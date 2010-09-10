Что творится за рубежом
Обсуждение мировых новостей, событий и происшествий.
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Re: Что творится за рубежом
"Мы остаемся открытыми для других отношений, при которых Россия откажется от этих атак, подрывающих международные договоры и международную безопасность, а вместо этого будет действовать совместно с нами для того, чтобы разделять общую ответственность, которая возложена на нас как на постоянных членов СБ ООН, - отмечается в речи главы британского правительства.
Но Великобритания не подписала договор об уничтожении химружия. Якобы у нее нет этого оружия.ОЗХО не желает проверить наличие или отсутствия.Но лаборатория в Портон Даун работает над созданием антидотов для различных ОВ.
Но Великобритания не подписала договор об уничтожении химружия. Якобы у нее нет этого оружия.ОЗХО не желает проверить наличие или отсутствия.Но лаборатория в Портон Даун работает над созданием антидотов для различных ОВ.
Re: Что творится за рубежом
ivanes писал(а):В Интернете есть все данные о ВВС Австрии...
Помню проходил стажировку и в в/ч висел плакат с названиями типов самолетов.фамилии пилотов ВВС Турции и частично базирующихся самолетов НАТО.
Старый шпиён
А вот тут где-то, в тринадцатом годе бродил дедушка, похожий на вас, прям таки одно лицо, ровесник и полный тезка... тот помню, сильно сомневался мол, и не найти нигде как звать-величать вероятных противников
https://forum.rzn.info/viewtopic.php?f= ... B0#p436407
Re: Что творится за рубежом
Хельсинкская комиссия конгресса США, занимающаяся вопросами безопасности и сотрудничества в Европе, проанализировала политику президента России Владимира Путина и обвинила Москву в нарушении прав человека, свободы слова и даже международных норм. При этом никаких доказательств в документе не приводится....
Источник: https://politpuzzle.ru/121172-zapad-zay ... nktsiyami/
Сами конгрессмены высказались за превосходство США над всем миром. Но 987 чел в 2017г убито полицией жителей США. Чей приказ:"Руки на руль или стреляю!" Полицейского США.
Кто и где убивает ежедневно? Жители США стреляют друг в друга. Кто оккупировал Ирак и Афганистан? США. Кто молчит об оккупации Кипра и много кричит об оккупации Крыма и Донбасса? США
Все это демократия? Кто защищает права граждан США? Никто.Первый полицейский был осужден за убийство жителя США. За свою историю США сменили военным путем власти в 57 государствах.
Источник: https://politpuzzle.ru/121172-zapad-zay ... nktsiyami/
Сами конгрессмены высказались за превосходство США над всем миром. Но 987 чел в 2017г убито полицией жителей США. Чей приказ:"Руки на руль или стреляю!" Полицейского США.
Кто и где убивает ежедневно? Жители США стреляют друг в друга. Кто оккупировал Ирак и Афганистан? США. Кто молчит об оккупации Кипра и много кричит об оккупации Крыма и Донбасса? США
Все это демократия? Кто защищает права граждан США? Никто.Первый полицейский был осужден за убийство жителя США. За свою историю США сменили военным путем власти в 57 государствах.
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