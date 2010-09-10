Что творится за рубежом
Обсуждение мировых новостей, событий и происшествий.
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Re: Что творится за рубежом
"Мы остаемся открытыми для других отношений, при которых Россия откажется от этих атак, подрывающих международные договоры и международную безопасность, а вместо этого будет действовать совместно с нами для того, чтобы разделять общую ответственность, которая возложена на нас как на постоянных членов СБ ООН, - отмечается в речи главы британского правительства.
Но Великобритания не подписала договор об уничтожении химружия. Якобы у нее нет этого оружия.ОЗХО не желает проверить наличие или отсутствия.Но лаборатория в Портон Даун работает над созданием антидотов для различных ОВ.
Но Великобритания не подписала договор об уничтожении химружия. Якобы у нее нет этого оружия.ОЗХО не желает проверить наличие или отсутствия.Но лаборатория в Портон Даун работает над созданием антидотов для различных ОВ.
Re: Что творится за рубежом
ivanes писал(а):В Интернете есть все данные о ВВС Австрии...
Помню проходил стажировку и в в/ч висел плакат с названиями типов самолетов.фамилии пилотов ВВС Турции и частично базирующихся самолетов НАТО.
Старый шпиён
А вот тут где-то, в тринадцатом годе бродил дедушка, похожий на вас, прям таки одно лицо, ровесник и полный тезка... тот помню, сильно сомневался мол, и не найти нигде как звать-величать вероятных противников
https://forum.rzn.info/viewtopic.php?f= ... B0#p436407
Re: Что творится за рубежом
Хельсинкская комиссия конгресса США, занимающаяся вопросами безопасности и сотрудничества в Европе, проанализировала политику президента России Владимира Путина и обвинила Москву в нарушении прав человека, свободы слова и даже международных норм. При этом никаких доказательств в документе не приводится....
Источник: https://politpuzzle.ru/121172-zapad-zay ... nktsiyami/
Сами конгрессмены высказались за превосходство США над всем миром. Но 987 чел в 2017г убито полицией жителей США. Чей приказ:"Руки на руль или стреляю!" Полицейского США.
Кто и где убивает ежедневно? Жители США стреляют друг в друга. Кто оккупировал Ирак и Афганистан? США. Кто молчит об оккупации Кипра и много кричит об оккупации Крыма и Донбасса? США
Все это демократия? Кто защищает права граждан США? Никто.Первый полицейский был осужден за убийство жителя США. За свою историю США сменили военным путем власти в 57 государствах.
Источник: https://politpuzzle.ru/121172-zapad-zay ... nktsiyami/
Сами конгрессмены высказались за превосходство США над всем миром. Но 987 чел в 2017г убито полицией жителей США. Чей приказ:"Руки на руль или стреляю!" Полицейского США.
Кто и где убивает ежедневно? Жители США стреляют друг в друга. Кто оккупировал Ирак и Афганистан? США. Кто молчит об оккупации Кипра и много кричит об оккупации Крыма и Донбасса? США
Все это демократия? Кто защищает права граждан США? Никто.Первый полицейский был осужден за убийство жителя США. За свою историю США сменили военным путем власти в 57 государствах.
Re: Что творится за рубежом
ivanes писал(а):Все это демократия?
А у нас тут триумф демократии. Кремль сам назначает оппозиционеров для спаринг-партнерства своим кандидатам. И все равно не смогли выбрать нужно себе кандидата в Хакасии.
Демократия начинается с выборов. Если для выборов нужен фильтр недоедресни, то это не выборы, а громкий, неприличный звук.
«На зеркало неча пенять, коли рожа крива.» (эпиграф и сюжет комедии Н. В. Гоголя «Ревизор»).
Re: Что творится за рубежом
- «США делают мир куда лучше», - заявлял он. «Россия – априори этого лишена…»
- «Все допущенные Америкой ошибки - мелочь, США заслуживают ходить с гордо поднятой головой...»
И прочий логический абсурд в подобном роде…
Тем не менее, «союзникам» Америки в Восточной Европе это вполне нравилось и тем более - полякам, «гордо» умоляющим США взять у них часть польской земли для американской базы и при этом «независимо» предлагающим за это 2 млрд. долларов и имя «Форт Трамп…»
Россия – это «источник мирового зла», а Америка – «оплот планеты». Что «действия США базируются на морали и этике», а у Москвы – "на антиморали". При этом в тексте многократно сказано, что «русским давно следует понять – их спасение в том, чтобы каяться. И каяться до тех пор, пока американские миссионеры делают мир лучше…»
Военный атташе посольства США в Варшаве Джеймс МакДоноу.
Ответить с цитатой
Попробую ответить аттеше на мелочи США.
1. Потрясли пробиркой в ООН. Не стало Гусейна и разрушен Ирак.
2.Разрушали Ирак и на базе офицеров иракской армии создали ИГИЛ. Теперь с гордо поднятой головой можете ходить в другие государства и снова совершать ошибки.
3. Афганистан.СССР ввел свои войска в Афганистан. США через Бен-ладена поставляют душманам Стигеры для борьбы с советской авиацией. В итоге Бен-Ладен создает Аль Кайду. Дорого заплатили США за эту ошибку.
4. на территории Пакистана США создают лагеря для подготовки бойцов из учащихся медресе. Это основа движения Талибан,которую США не могут осилить уже 16 лет. Дорого-гробами заплатили США за эту ошибку.Пора военному аттеше снять головной убор на могилах американских солдат
5.Ливия и Каддафи.Нет Каддафи и нет Ливии как государства. США санкционировали атаки НАТО по Ливии. Ошибка стоила повышением цен на нефть и газ. Потребитель США заплатил за ошибку ростом цен на бензин
6. Югославия.Национализм через край.Но крайней для США стала Сербия и Милошевич. А албанские боевики для США ангелы,которые по заявлению прокурора трибунала ООН Дель Понты,продавали органы для трансплантации. Снова ошибка. Цена авторитет США.
Только что ООН принял резолюцию по запрете национализма и нацизма.США и Украина против голосовали.Им нужен национализм и нацизм в качестве героев. Итог голосования по резолюции ООН.
ЗА -130 государств,ВОЗДЕРЖАЛИСЬ -51,ПРОТИВ -2 (США И УКРАИНА)
- «Все допущенные Америкой ошибки - мелочь, США заслуживают ходить с гордо поднятой головой...»
И прочий логический абсурд в подобном роде…
Тем не менее, «союзникам» Америки в Восточной Европе это вполне нравилось и тем более - полякам, «гордо» умоляющим США взять у них часть польской земли для американской базы и при этом «независимо» предлагающим за это 2 млрд. долларов и имя «Форт Трамп…»
Россия – это «источник мирового зла», а Америка – «оплот планеты». Что «действия США базируются на морали и этике», а у Москвы – "на антиморали". При этом в тексте многократно сказано, что «русским давно следует понять – их спасение в том, чтобы каяться. И каяться до тех пор, пока американские миссионеры делают мир лучше…»
Военный атташе посольства США в Варшаве Джеймс МакДоноу.
Ответить с цитатой
Попробую ответить аттеше на мелочи США.
1. Потрясли пробиркой в ООН. Не стало Гусейна и разрушен Ирак.
2.Разрушали Ирак и на базе офицеров иракской армии создали ИГИЛ. Теперь с гордо поднятой головой можете ходить в другие государства и снова совершать ошибки.
3. Афганистан.СССР ввел свои войска в Афганистан. США через Бен-ладена поставляют душманам Стигеры для борьбы с советской авиацией. В итоге Бен-Ладен создает Аль Кайду. Дорого заплатили США за эту ошибку.
4. на территории Пакистана США создают лагеря для подготовки бойцов из учащихся медресе. Это основа движения Талибан,которую США не могут осилить уже 16 лет. Дорого-гробами заплатили США за эту ошибку.Пора военному аттеше снять головной убор на могилах американских солдат
5.Ливия и Каддафи.Нет Каддафи и нет Ливии как государства. США санкционировали атаки НАТО по Ливии. Ошибка стоила повышением цен на нефть и газ. Потребитель США заплатил за ошибку ростом цен на бензин
6. Югославия.Национализм через край.Но крайней для США стала Сербия и Милошевич. А албанские боевики для США ангелы,которые по заявлению прокурора трибунала ООН Дель Понты,продавали органы для трансплантации. Снова ошибка. Цена авторитет США.
Только что ООН принял резолюцию по запрете национализма и нацизма.США и Украина против голосовали.Им нужен национализм и нацизм в качестве героев. Итог голосования по резолюции ООН.
ЗА -130 государств,ВОЗДЕРЖАЛИСЬ -51,ПРОТИВ -2 (США И УКРАИНА)
Re: Что творится за рубежом
По Конституции Украины глав областных администраций- губернаторов назначает Президент.Но Украина демократическое государство,но без выборов.
Бойкот Донбассу объявили радикалы и власти прислушались и узаконили бойкот.
Радикалы создали добровольческие батальоны- ныне они Нацгвардия в составе МВД.
Президент обратился к Константинопольскому патриархату о создании автокефальной украинской церкви- значит церковь в составе госвласти.Лозунг Порошенко перед выборами:ВСУ.вера и суверенность. В Конституции разрешается проблема национальных языков и их поддержка.Но Запрещается русский продукт и преподавание на языках нацменьшинств. Все это происходит в государстве,которая попирает собственную Конституцию и Декларацию Евросоюза по нацменьшинствам.
Украина прекратила действие статьи 15 Европейской конвенции по правам человека на оккупированных территориях,прекратили все торговые и финансовые операции с ними.
Это демократия?
MrM
к Вам вопрос. Кто избирал мэра Рязани,городскую думу,губернатора? Не изворачивайтесь. Избирали рязанцы. Вы участвовали в избрании Президента .Именно Путина,а не Сабчак или Явлинского Жириновского. Они старожилы в кандидатах.Один 5 раз,другой 7 раз были кандидатами. Я тут приводил пример бюджета Рязанской области. Дефицит бюджета равен сумме льгот по налогам и льгот населению. Учите матчасть. А потом мечтайте о демократии именно в Рязанской области и областном центре.
Бойкот Донбассу объявили радикалы и власти прислушались и узаконили бойкот.
Радикалы создали добровольческие батальоны- ныне они Нацгвардия в составе МВД.
Президент обратился к Константинопольскому патриархату о создании автокефальной украинской церкви- значит церковь в составе госвласти.Лозунг Порошенко перед выборами:ВСУ.вера и суверенность. В Конституции разрешается проблема национальных языков и их поддержка.Но Запрещается русский продукт и преподавание на языках нацменьшинств. Все это происходит в государстве,которая попирает собственную Конституцию и Декларацию Евросоюза по нацменьшинствам.
Украина прекратила действие статьи 15 Европейской конвенции по правам человека на оккупированных территориях,прекратили все торговые и финансовые операции с ними.
Это демократия?
MrM
к Вам вопрос. Кто избирал мэра Рязани,городскую думу,губернатора? Не изворачивайтесь. Избирали рязанцы. Вы участвовали в избрании Президента .Именно Путина,а не Сабчак или Явлинского Жириновского. Они старожилы в кандидатах.Один 5 раз,другой 7 раз были кандидатами. Я тут приводил пример бюджета Рязанской области. Дефицит бюджета равен сумме льгот по налогам и льгот населению. Учите матчасть. А потом мечтайте о демократии именно в Рязанской области и областном центре.
Re: Что творится за рубежом
MrM писал(а):ivanes писал(а):Все это демократия?
А у нас тут триумф демократии. Кремль сам назначает оппозиционеров для спаринг-партнерства своим кандидатам. И все равно не смогли выбрать нужно себе кандидата в Хакасии.
Демократия начинается с выборов. Если для выборов нужен фильтр недоедресни, то это не выборы, а громкий, неприличный звук.
«На зеркало неча пенять, коли рожа крива.» (эпиграф и сюжет комедии Н. В. Гоголя «Ревизор»).
Главой Хакасии избран представитель КПРФ. Не было других.
Кто был спаринг-партнером у Любимова - кандидата в губернаторы Рязанской области? Кто выдвигал в спаринг Любимову?
В.Шерина,В.Федоткина,С.Пупкова,А.Перехватову? ЛДПР.КПРФ,ЕР.
Шерин-"на этот раз обошлись без «грязи», но главные нарушения, по его мнению, происходили во время предвыборной кампании. "
От «Партии Роста» Александра Перехватова. "Искусственных препятствий, которые могли бы серьезно повлиять на результаты выборов, не увидели."
От «Справедливой России» Сергей Пупков."– Явка избирателей действительно критична. Низкие проценты кандидатов связаны именно с ней. Если бы на участки пришло больше людей, результат Сергея Викторовича, уверен, был бы выше."
Владимир Федоткин (КП РФ) тоже посетовал на пассивность электората:
– 64% непроголосовавших – это главный итог выборов и показатель того, что народ устал и не доверяет действующей власти.
Стоит изменить закон о явке большинства-50%+1 избиратель,как выборы будут продолжаться почти год.
Re: Что творится за рубежом
Почти 344 000 домашних хозяйств ( домов и квартир) в Германии были отключены от электричества из-за неоплаченных счетов в этом году.
То есть без электричества из-за неуплаты оказалось примерно 4,7 миллиона человек.
Поставщик электроэнергии может прервать подачу электричества, если клиент не оплатил платеж в размере не менее 100 евро и после получения предупреждения о блокировке.
Перед отключением электричества поставщик посылает потребителю соответствующее уведомление, которое дает ему окончательную возможность заплатить. Уведомление, так и блокировка и разблокировка подключения к электросети стоит дополнительных денег.
https://www.n-tv.de/politik/Mehr-Hausha ... 14738.html
То есть без электричества из-за неуплаты оказалось примерно 4,7 миллиона человек.
Поставщик электроэнергии может прервать подачу электричества, если клиент не оплатил платеж в размере не менее 100 евро и после получения предупреждения о блокировке.
Перед отключением электричества поставщик посылает потребителю соответствующее уведомление, которое дает ему окончательную возможность заплатить. Уведомление, так и блокировка и разблокировка подключения к электросети стоит дополнительных денег.
https://www.n-tv.de/politik/Mehr-Hausha ... 14738.html
- Walker
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 2474
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Re: Что творится за рубежом
Cezar писал(а):Почти 344 000 домашних хозяйств ( домов и квартир) в Германии были отключены от электричества из-за неоплаченных счетов в этом году.
То есть без электричества из-за неуплаты оказалось примерно 4,7 миллиона человек.
https://www.n-tv.de/politik/Mehr-Hausha ... 14738.html
Без электричества в итоге оказались ок. 7% от 4.7 млн., которые не оплатили вовремя счета. Остальные 93%, т.е. 4 млн, предпочли погасить задолженость. Кстати, оплата «за свет» в Германии сильно отличается от нашей «по счетчику до … числа месяца, следующего за…»: там выбирается компания-поставщик — их сейчас по всей дойчланд более тысячи, в пределах одного небольшого города как правило с десяток, у поставщика выбирается тарифный план, по тарифу ежемесячно вносится фиксированная сумма, в конце года по счетчику «подбиваются бабки» и, если было недопотребление, то деньги абоненту засчитываются на следующий год, а тариф снижается, в противном случае абонент обязан оплатить перерасход и на слудующий год платиь по более высокому тарифу.
Re: Что творится за рубежом
Walker, Вы правы, я неправильно понял. Угрожали отключить 4,8 миллионам, а отключили в итоге только 7%, то есть большая часть заплатила после угроз отключения. 7% от 4,8 миллионов это 336 000 домохозяйств.
Но тогда непонятно, каким образом 344 000 домохозяйств остались без электричества? Именно домохозяйств, а не человек http://www.spiegel.de/wirtschaft/untern ... 37752.html
4,8 миллиона - тоже речь про домохозяйства. В домохозяйстве должен быть как минимум один человек, но как правило больше (семья). Значит неясно сколько конкретно человек сидят без электричества.
В любом случае это правильно, что неплательщиков отключают.
Но тогда непонятно, каким образом 344 000 домохозяйств остались без электричества? Именно домохозяйств, а не человек http://www.spiegel.de/wirtschaft/untern ... 37752.html
4,8 миллиона - тоже речь про домохозяйства. В домохозяйстве должен быть как минимум один человек, но как правило больше (семья). Значит неясно сколько конкретно человек сидят без электричества.
В любом случае это правильно, что неплательщиков отключают.
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