Сообщение ivanes » 16 ноя 2018, 15:17

- «США делают мир куда лучше», - заявлял он. «Россия – априори этого лишена…»



- «Все допущенные Америкой ошибки - мелочь, США заслуживают ходить с гордо поднятой головой...»



И прочий логический абсурд в подобном роде…



Тем не менее, «союзникам» Америки в Восточной Европе это вполне нравилось и тем более - полякам, «гордо» умоляющим США взять у них часть польской земли для американской базы и при этом «независимо» предлагающим за это 2 млрд. долларов и имя «Форт Трамп…»

Россия – это «источник мирового зла», а Америка – «оплот планеты». Что «действия США базируются на морали и этике», а у Москвы – "на антиморали". При этом в тексте многократно сказано, что «русским давно следует понять – их спасение в том, чтобы каяться. И каяться до тех пор, пока американские миссионеры делают мир лучше…»

Военный атташе посольства США в Варшаве Джеймс МакДоноу.



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Попробую ответить аттеше на мелочи США.

1. Потрясли пробиркой в ООН. Не стало Гусейна и разрушен Ирак.

2.Разрушали Ирак и на базе офицеров иракской армии создали ИГИЛ. Теперь с гордо поднятой головой можете ходить в другие государства и снова совершать ошибки.

3. Афганистан.СССР ввел свои войска в Афганистан. США через Бен-ладена поставляют душманам Стигеры для борьбы с советской авиацией. В итоге Бен-Ладен создает Аль Кайду. Дорого заплатили США за эту ошибку.

4. на территории Пакистана США создают лагеря для подготовки бойцов из учащихся медресе. Это основа движения Талибан,которую США не могут осилить уже 16 лет. Дорого-гробами заплатили США за эту ошибку.Пора военному аттеше снять головной убор на могилах американских солдат

5.Ливия и Каддафи.Нет Каддафи и нет Ливии как государства. США санкционировали атаки НАТО по Ливии. Ошибка стоила повышением цен на нефть и газ. Потребитель США заплатил за ошибку ростом цен на бензин

6. Югославия.Национализм через край.Но крайней для США стала Сербия и Милошевич. А албанские боевики для США ангелы,которые по заявлению прокурора трибунала ООН Дель Понты,продавали органы для трансплантации. Снова ошибка. Цена авторитет США.

Только что ООН принял резолюцию по запрете национализма и нацизма.США и Украина против голосовали.Им нужен национализм и нацизм в качестве героев. Итог голосования по резолюции ООН.

ЗА -130 государств,ВОЗДЕРЖАЛИСЬ -51,ПРОТИВ -2 (США И УКРАИНА)