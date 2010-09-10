Что творится за рубежом
Обсуждение мировых новостей, событий и происшествий.
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Re: Что творится за рубежом
"Мы остаемся открытыми для других отношений, при которых Россия откажется от этих атак, подрывающих международные договоры и международную безопасность, а вместо этого будет действовать совместно с нами для того, чтобы разделять общую ответственность, которая возложена на нас как на постоянных членов СБ ООН, - отмечается в речи главы британского правительства.
Но Великобритания не подписала договор об уничтожении химружия. Якобы у нее нет этого оружия.ОЗХО не желает проверить наличие или отсутствия.Но лаборатория в Портон Даун работает над созданием антидотов для различных ОВ.
Но Великобритания не подписала договор об уничтожении химружия. Якобы у нее нет этого оружия.ОЗХО не желает проверить наличие или отсутствия.Но лаборатория в Портон Даун работает над созданием антидотов для различных ОВ.
Re: Что творится за рубежом
ivanes писал(а):В Интернете есть все данные о ВВС Австрии...
Помню проходил стажировку и в в/ч висел плакат с названиями типов самолетов.фамилии пилотов ВВС Турции и частично базирующихся самолетов НАТО.
Старый шпиён
А вот тут где-то, в тринадцатом годе бродил дедушка, похожий на вас, прям таки одно лицо, ровесник и полный тезка... тот помню, сильно сомневался мол, и не найти нигде как звать-величать вероятных противников
https://forum.rzn.info/viewtopic.php?f= ... B0#p436407
Re: Что творится за рубежом
Хельсинкская комиссия конгресса США, занимающаяся вопросами безопасности и сотрудничества в Европе, проанализировала политику президента России Владимира Путина и обвинила Москву в нарушении прав человека, свободы слова и даже международных норм. При этом никаких доказательств в документе не приводится....
Источник: https://politpuzzle.ru/121172-zapad-zay ... nktsiyami/
Сами конгрессмены высказались за превосходство США над всем миром. Но 987 чел в 2017г убито полицией жителей США. Чей приказ:"Руки на руль или стреляю!" Полицейского США.
Кто и где убивает ежедневно? Жители США стреляют друг в друга. Кто оккупировал Ирак и Афганистан? США. Кто молчит об оккупации Кипра и много кричит об оккупации Крыма и Донбасса? США
Все это демократия? Кто защищает права граждан США? Никто.Первый полицейский был осужден за убийство жителя США. За свою историю США сменили военным путем власти в 57 государствах.
Источник: https://politpuzzle.ru/121172-zapad-zay ... nktsiyami/
Сами конгрессмены высказались за превосходство США над всем миром. Но 987 чел в 2017г убито полицией жителей США. Чей приказ:"Руки на руль или стреляю!" Полицейского США.
Кто и где убивает ежедневно? Жители США стреляют друг в друга. Кто оккупировал Ирак и Афганистан? США. Кто молчит об оккупации Кипра и много кричит об оккупации Крыма и Донбасса? США
Все это демократия? Кто защищает права граждан США? Никто.Первый полицейский был осужден за убийство жителя США. За свою историю США сменили военным путем власти в 57 государствах.
Re: Что творится за рубежом
ivanes писал(а):Все это демократия?
А у нас тут триумф демократии. Кремль сам назначает оппозиционеров для спаринг-партнерства своим кандидатам. И все равно не смогли выбрать нужно себе кандидата в Хакасии.
Демократия начинается с выборов. Если для выборов нужен фильтр недоедресни, то это не выборы, а громкий, неприличный звук.
«На зеркало неча пенять, коли рожа крива.» (эпиграф и сюжет комедии Н. В. Гоголя «Ревизор»).
Re: Что творится за рубежом
- «США делают мир куда лучше», - заявлял он. «Россия – априори этого лишена…»
- «Все допущенные Америкой ошибки - мелочь, США заслуживают ходить с гордо поднятой головой...»
И прочий логический абсурд в подобном роде…
Тем не менее, «союзникам» Америки в Восточной Европе это вполне нравилось и тем более - полякам, «гордо» умоляющим США взять у них часть польской земли для американской базы и при этом «независимо» предлагающим за это 2 млрд. долларов и имя «Форт Трамп…»
Россия – это «источник мирового зла», а Америка – «оплот планеты». Что «действия США базируются на морали и этике», а у Москвы – "на антиморали". При этом в тексте многократно сказано, что «русским давно следует понять – их спасение в том, чтобы каяться. И каяться до тех пор, пока американские миссионеры делают мир лучше…»
Военный атташе посольства США в Варшаве Джеймс МакДоноу.
Ответить с цитатой
Попробую ответить аттеше на мелочи США.
1. Потрясли пробиркой в ООН. Не стало Гусейна и разрушен Ирак.
2.Разрушали Ирак и на базе офицеров иракской армии создали ИГИЛ. Теперь с гордо поднятой головой можете ходить в другие государства и снова совершать ошибки.
3. Афганистан.СССР ввел свои войска в Афганистан. США через Бен-ладена поставляют душманам Стигеры для борьбы с советской авиацией. В итоге Бен-Ладен создает Аль Кайду. Дорого заплатили США за эту ошибку.
4. на территории Пакистана США создают лагеря для подготовки бойцов из учащихся медресе. Это основа движения Талибан,которую США не могут осилить уже 16 лет. Дорого-гробами заплатили США за эту ошибку.Пора военному аттеше снять головной убор на могилах американских солдат
5.Ливия и Каддафи.Нет Каддафи и нет Ливии как государства. США санкционировали атаки НАТО по Ливии. Ошибка стоила повышением цен на нефть и газ. Потребитель США заплатил за ошибку ростом цен на бензин
6. Югославия.Национализм через край.Но крайней для США стала Сербия и Милошевич. А албанские боевики для США ангелы,которые по заявлению прокурора трибунала ООН Дель Понты,продавали органы для трансплантации. Снова ошибка. Цена авторитет США.
Только что ООН принял резолюцию по запрете национализма и нацизма.США и Украина против голосовали.Им нужен национализм и нацизм в качестве героев. Итог голосования по резолюции ООН.
ЗА -130 государств,ВОЗДЕРЖАЛИСЬ -51,ПРОТИВ -2 (США И УКРАИНА)
- «Все допущенные Америкой ошибки - мелочь, США заслуживают ходить с гордо поднятой головой...»
И прочий логический абсурд в подобном роде…
Тем не менее, «союзникам» Америки в Восточной Европе это вполне нравилось и тем более - полякам, «гордо» умоляющим США взять у них часть польской земли для американской базы и при этом «независимо» предлагающим за это 2 млрд. долларов и имя «Форт Трамп…»
Россия – это «источник мирового зла», а Америка – «оплот планеты». Что «действия США базируются на морали и этике», а у Москвы – "на антиморали". При этом в тексте многократно сказано, что «русским давно следует понять – их спасение в том, чтобы каяться. И каяться до тех пор, пока американские миссионеры делают мир лучше…»
Военный атташе посольства США в Варшаве Джеймс МакДоноу.
Ответить с цитатой
Попробую ответить аттеше на мелочи США.
1. Потрясли пробиркой в ООН. Не стало Гусейна и разрушен Ирак.
2.Разрушали Ирак и на базе офицеров иракской армии создали ИГИЛ. Теперь с гордо поднятой головой можете ходить в другие государства и снова совершать ошибки.
3. Афганистан.СССР ввел свои войска в Афганистан. США через Бен-ладена поставляют душманам Стигеры для борьбы с советской авиацией. В итоге Бен-Ладен создает Аль Кайду. Дорого заплатили США за эту ошибку.
4. на территории Пакистана США создают лагеря для подготовки бойцов из учащихся медресе. Это основа движения Талибан,которую США не могут осилить уже 16 лет. Дорого-гробами заплатили США за эту ошибку.Пора военному аттеше снять головной убор на могилах американских солдат
5.Ливия и Каддафи.Нет Каддафи и нет Ливии как государства. США санкционировали атаки НАТО по Ливии. Ошибка стоила повышением цен на нефть и газ. Потребитель США заплатил за ошибку ростом цен на бензин
6. Югославия.Национализм через край.Но крайней для США стала Сербия и Милошевич. А албанские боевики для США ангелы,которые по заявлению прокурора трибунала ООН Дель Понты,продавали органы для трансплантации. Снова ошибка. Цена авторитет США.
Только что ООН принял резолюцию по запрете национализма и нацизма.США и Украина против голосовали.Им нужен национализм и нацизм в качестве героев. Итог голосования по резолюции ООН.
ЗА -130 государств,ВОЗДЕРЖАЛИСЬ -51,ПРОТИВ -2 (США И УКРАИНА)
Re: Что творится за рубежом
По Конституции Украины глав областных администраций- губернаторов назначает Президент.Но Украина демократическое государство,но без выборов.
Бойкот Донбассу объявили радикалы и власти прислушались и узаконили бойкот.
Радикалы создали добровольческие батальоны- ныне они Нацгвардия в составе МВД.
Президент обратился к Константинопольскому патриархату о создании автокефальной украинской церкви- значит церковь в составе госвласти.Лозунг Порошенко перед выборами:ВСУ.вера и суверенность. В Конституции разрешается проблема национальных языков и их поддержка.Но Запрещается русский продукт и преподавание на языках нацменьшинств. Все это происходит в государстве,которая попирает собственную Конституцию и Декларацию Евросоюза по нацменьшинствам.
Украина прекратила действие статьи 15 Европейской конвенции по правам человека на оккупированных территориях,прекратили все торговые и финансовые операции с ними.
Это демократия?
MrM
к Вам вопрос. Кто избирал мэра Рязани,городскую думу,губернатора? Не изворачивайтесь. Избирали рязанцы. Вы участвовали в избрании Президента .Именно Путина,а не Сабчак или Явлинского Жириновского. Они старожилы в кандидатах.Один 5 раз,другой 7 раз были кандидатами. Я тут приводил пример бюджета Рязанской области. Дефицит бюджета равен сумме льгот по налогам и льгот населению. Учите матчасть. А потом мечтайте о демократии именно в Рязанской области и областном центре.
Бойкот Донбассу объявили радикалы и власти прислушались и узаконили бойкот.
Радикалы создали добровольческие батальоны- ныне они Нацгвардия в составе МВД.
Президент обратился к Константинопольскому патриархату о создании автокефальной украинской церкви- значит церковь в составе госвласти.Лозунг Порошенко перед выборами:ВСУ.вера и суверенность. В Конституции разрешается проблема национальных языков и их поддержка.Но Запрещается русский продукт и преподавание на языках нацменьшинств. Все это происходит в государстве,которая попирает собственную Конституцию и Декларацию Евросоюза по нацменьшинствам.
Украина прекратила действие статьи 15 Европейской конвенции по правам человека на оккупированных территориях,прекратили все торговые и финансовые операции с ними.
Это демократия?
MrM
к Вам вопрос. Кто избирал мэра Рязани,городскую думу,губернатора? Не изворачивайтесь. Избирали рязанцы. Вы участвовали в избрании Президента .Именно Путина,а не Сабчак или Явлинского Жириновского. Они старожилы в кандидатах.Один 5 раз,другой 7 раз были кандидатами. Я тут приводил пример бюджета Рязанской области. Дефицит бюджета равен сумме льгот по налогам и льгот населению. Учите матчасть. А потом мечтайте о демократии именно в Рязанской области и областном центре.
Re: Что творится за рубежом
MrM писал(а):ivanes писал(а):Все это демократия?
А у нас тут триумф демократии. Кремль сам назначает оппозиционеров для спаринг-партнерства своим кандидатам. И все равно не смогли выбрать нужно себе кандидата в Хакасии.
Демократия начинается с выборов. Если для выборов нужен фильтр недоедресни, то это не выборы, а громкий, неприличный звук.
«На зеркало неча пенять, коли рожа крива.» (эпиграф и сюжет комедии Н. В. Гоголя «Ревизор»).
Главой Хакасии избран представитель КПРФ. Не было других.
Кто был спаринг-партнером у Любимова - кандидата в губернаторы Рязанской области? Кто выдвигал в спаринг Любимову?
В.Шерина,В.Федоткина,С.Пупкова,А.Перехватову? ЛДПР.КПРФ,ЕР.
Шерин-"на этот раз обошлись без «грязи», но главные нарушения, по его мнению, происходили во время предвыборной кампании. "
От «Партии Роста» Александра Перехватова. "Искусственных препятствий, которые могли бы серьезно повлиять на результаты выборов, не увидели."
От «Справедливой России» Сергей Пупков."– Явка избирателей действительно критична. Низкие проценты кандидатов связаны именно с ней. Если бы на участки пришло больше людей, результат Сергея Викторовича, уверен, был бы выше."
Владимир Федоткин (КП РФ) тоже посетовал на пассивность электората:
– 64% непроголосовавших – это главный итог выборов и показатель того, что народ устал и не доверяет действующей власти.
Стоит изменить закон о явке большинства-50%+1 избиратель,как выборы будут продолжаться почти год.
Re: Что творится за рубежом
Почти 344 000 домашних хозяйств ( домов и квартир) в Германии были отключены от электричества из-за неоплаченных счетов в этом году.
То есть без электричества из-за неуплаты оказалось примерно 4,7 миллиона человек.
Поставщик электроэнергии может прервать подачу электричества, если клиент не оплатил платеж в размере не менее 100 евро и после получения предупреждения о блокировке.
Перед отключением электричества поставщик посылает потребителю соответствующее уведомление, которое дает ему окончательную возможность заплатить. Уведомление, так и блокировка и разблокировка подключения к электросети стоит дополнительных денег.
https://www.n-tv.de/politik/Mehr-Hausha ... 14738.html
То есть без электричества из-за неуплаты оказалось примерно 4,7 миллиона человек.
Поставщик электроэнергии может прервать подачу электричества, если клиент не оплатил платеж в размере не менее 100 евро и после получения предупреждения о блокировке.
Перед отключением электричества поставщик посылает потребителю соответствующее уведомление, которое дает ему окончательную возможность заплатить. Уведомление, так и блокировка и разблокировка подключения к электросети стоит дополнительных денег.
https://www.n-tv.de/politik/Mehr-Hausha ... 14738.html
- Walker
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 2475
- Зарегистрирован: 10 сен 2010, 14:44
- Контактная информация:
Re: Что творится за рубежом
Cezar писал(а):Почти 344 000 домашних хозяйств ( домов и квартир) в Германии были отключены от электричества из-за неоплаченных счетов в этом году.
То есть без электричества из-за неуплаты оказалось примерно 4,7 миллиона человек.
https://www.n-tv.de/politik/Mehr-Hausha ... 14738.html
Без электричества в итоге оказались ок. 7% от 4.7 млн., которые не оплатили вовремя счета. Остальные 93%, т.е. 4 млн, предпочли погасить задолженость. Кстати, оплата «за свет» в Германии сильно отличается от нашей «по счетчику до … числа месяца, следующего за…»: там выбирается компания-поставщик — их сейчас по всей дойчланд более тысячи, в пределах одного небольшого города как правило с десяток, у поставщика выбирается тарифный план, по тарифу ежемесячно вносится фиксированная сумма, в конце года по счетчику «подбиваются бабки» и, если было недопотребление, то деньги абоненту засчитываются на следующий год, а тариф снижается, в противном случае абонент обязан оплатить перерасход и на слудующий год платиь по более высокому тарифу.
Re: Что творится за рубежом
Walker, Вы правы, я неправильно понял. Угрожали отключить 4,8 миллионам, а отключили в итоге только 7%, то есть большая часть заплатила после угроз отключения. 7% от 4,8 миллионов это 336 000 домохозяйств.
Но тогда непонятно, каким образом 344 000 домохозяйств остались без электричества? Именно домохозяйств, а не человек http://www.spiegel.de/wirtschaft/untern ... 37752.html
4,8 миллиона - тоже речь про домохозяйства. В домохозяйстве должен быть как минимум один человек, но как правило больше (семья). Значит неясно сколько конкретно человек сидят без электричества.
В любом случае это правильно, что неплательщиков отключают.
Но тогда непонятно, каким образом 344 000 домохозяйств остались без электричества? Именно домохозяйств, а не человек http://www.spiegel.de/wirtschaft/untern ... 37752.html
4,8 миллиона - тоже речь про домохозяйства. В домохозяйстве должен быть как минимум один человек, но как правило больше (семья). Значит неясно сколько конкретно человек сидят без электричества.
В любом случае это правильно, что неплательщиков отключают.
- Walker
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 2475
- Зарегистрирован: 10 сен 2010, 14:44
- Контактная информация:
Re: Что творится за рубежом
Cezar писал(а):…Но тогда непонятно, каким образом 344 000 домохозяйств остались без электричества? Именно домохозяйств, а не человек http://www.spiegel.de/wirtschaft/untern ... 37752.html
4,8 миллиона - тоже речь про домохозяйства. В домохозяйстве должен быть как минимум один человек, но как правило больше (семья). Значит неясно сколько конкретно человек сидят без электричества.
Der Haushalt — это домашнее хозяйство, по которым понимается один человек или группа людей, совместно проживающих в одном жилище — в т.ч. числе в съемном жилье (Mietwohnung) и имеющих общий бюджет. В Германии по данным статистики 2017 г. было 41 млн. 304 тыс. Haushalt на 82 млн 792 тыс. населения, т.е. в среднем почти ровно два человека на один Haushalt. Причем большая часть — ок. 42% Haushalt,— состояли из одного человека, 33% (треть) — из двух человек.
Следует также заметить, что это не единовременное отключение всех разом, а в течение года, когда долги Haushalt по оплате составили более 100 евро, т.е. были пропущены несколько месячных «тарифных» платежей, и абонент при этом проигнорировал уведомление о задолженности.
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Ежемесячный тарифный платеж для «новообращенных» (впервые подключившихся) может начинаться от EUR50 — тут пример для берлинского Пренцлауерберга (р-н Франкфуртской аллеи, U. Samaritestr.) с заявленным потреблением 2400 кВт·ч/год (200 кВт·ч/мес, с запасом для Haushalt из двух проживающих) — для вновь подключившегося абонента c учетом всех плюшек для новичка ежемесячный платеж ок. 50EUR, без плюшек — ок. 80 евро/мес:
Informationen zum Preis für 10247 Berlin:
Verbrauchsannahme 2.400 kWh/Jahr (заявленное потребление)
x Arbeitspreis pro kWh 26,08 Ct./kWh (за киловатт-час — в тарифном плане не считается)
= Arbeitspreis gesamt 625,92 €/Jahr (плата за заявленное годовое потребление э/энергии)
+ Grundpreis 295,69 €/Jahr (базовый тариф)
= Gesamtpreis ohne Bonus im 1. Jahr 921,61 €/Jahr (всего за год без скидок)
- Sofortbonus 205,00 € (скидка при переходе от другого поставщика)
- Neukundenbonus 138,24 € (15,0 %) (скидка «новоподключенному»)
= Gesamtpreis inkl. Bonus im 1. Jahr 578,37 €/Jahr (итого за год с учетом скидок)
Geschätzter Abschlag ca. 77 €/Monat (ежемесячный платеж без скидок)
Т.е. для отключения нужно было просрочить 2-3 обязательных месячных платежа и забить на последующее предупреждение о задолженности.
Re: Что творится за рубежом
Армия РФ заняла второе место в рейтинге сильнейших вооруженных сил в мире. Он составлен американским порталом Business Insider.
Аналитики учитывали более 50 показателей. Не принимались во внимание ядерные запасы, учитывалось разнообразие оружия, а союзники НАТО получили «небольшой бонус из-за теоретического обмена военными ресурсами». Лидером списка стали США с численностью военнослужащих в почти два миллиона человек (действующие и запасники). В армии почти шесть тысяч танков, 415 судов ВМФ, более 13 тысяч самолетов, среди которых около двух тысяч истребителей. Американский оборонный бюджет равен 647 млрд долларов.
Россия попала на второе место в рейтинге с численностью армии в более чем 3,5 млн человек. По данным портала, в Вооруженных силах РФ почти четыре тысячи самолетов, более 20 тысяч танков и 352 корабля. Военный бюджет составляет 47 млрд долларов.
https://ura.news/news/1052360477?utm_so ... um=desktop
С численностью армии аналитики приврали.число самолетов уменьшили,танков увеличили.
Аналитики учитывали более 50 показателей. Не принимались во внимание ядерные запасы, учитывалось разнообразие оружия, а союзники НАТО получили «небольшой бонус из-за теоретического обмена военными ресурсами». Лидером списка стали США с численностью военнослужащих в почти два миллиона человек (действующие и запасники). В армии почти шесть тысяч танков, 415 судов ВМФ, более 13 тысяч самолетов, среди которых около двух тысяч истребителей. Американский оборонный бюджет равен 647 млрд долларов.
Россия попала на второе место в рейтинге с численностью армии в более чем 3,5 млн человек. По данным портала, в Вооруженных силах РФ почти четыре тысячи самолетов, более 20 тысяч танков и 352 корабля. Военный бюджет составляет 47 млрд долларов.
https://ura.news/news/1052360477?utm_so ... um=desktop
С численностью армии аналитики приврали.число самолетов уменьшили,танков увеличили.
Re: Что творится за рубежом
Скотланд Ярд показал новые "доказательства". Идущих разведчиков - отравителей по улице Солсбери.
Потом полицейский говорит о проверке дома Скрипаля. Он был одет спецкостюм (защитный),перчатках.В доме света не было. Светил фонариком. Первоначально он сказал,что ничего подозрительного он не обнаружил. Позже эти фразы убрали. По-новому. Он почувствовал себя плохо,пот лился по спине градом. Домашние его поместили в госпиталь и через три дня он был выписан.
Отрава подействовала. Защитный костюм не защитил якобы. Но другие полицейские в таких костюмах не подверглись отравлению.Значит отрава была внутри костюма защитного.Полицейский,который первым обнаружил Скрипалей на лавочке, получил отравление и через неделю выписан из госпиталя. Потом показали флакон из-под духов,который нашли в июне 2018г. Специалист сказал,что дозы хватило бы отравить более 1000 чел. Но никто не был отравлен. Нашли отраву на дверной ручке,которую офицеры ГРУ якобы нанесли 3 марта. Но Скрипали покинули дом в 9-15 и больше в дом не возвращались.Отравленные они побывали на кладбище,пабе,ресторане и в 14-30 стало плохо и они потеряли сознание.Либо специалист не знает точно категорию ОВ,либо говорит то,что надо говорить.
Потом полицейский говорит о проверке дома Скрипаля. Он был одет спецкостюм (защитный),перчатках.В доме света не было. Светил фонариком. Первоначально он сказал,что ничего подозрительного он не обнаружил. Позже эти фразы убрали. По-новому. Он почувствовал себя плохо,пот лился по спине градом. Домашние его поместили в госпиталь и через три дня он был выписан.
Отрава подействовала. Защитный костюм не защитил якобы. Но другие полицейские в таких костюмах не подверглись отравлению.Значит отрава была внутри костюма защитного.Полицейский,который первым обнаружил Скрипалей на лавочке, получил отравление и через неделю выписан из госпиталя. Потом показали флакон из-под духов,который нашли в июне 2018г. Специалист сказал,что дозы хватило бы отравить более 1000 чел. Но никто не был отравлен. Нашли отраву на дверной ручке,которую офицеры ГРУ якобы нанесли 3 марта. Но Скрипали покинули дом в 9-15 и больше в дом не возвращались.Отравленные они побывали на кладбище,пабе,ресторане и в 14-30 стало плохо и они потеряли сознание.Либо специалист не знает точно категорию ОВ,либо говорит то,что надо говорить.
Re: Что творится за рубежом
А чего за день и в день отравления делали в Солсберри два болвана из РФ с поддельными биографиями? Смотрели на шпиль готического собора из противоположной части города, решали вопрос с гей-браком или изучали особенности проезда в ж/д транспорте Королевства?
Мне кажется, британские спецслужбы с их 500 летними традициями даже поверить не смогли, когда вместо сложной оперативной игры, явок и паролей увидели в об'ективы своих приборов этих чудо-богатырей, беспощадных в своей тупости.
Мне кажется, британские спецслужбы с их 500 летними традициями даже поверить не смогли, когда вместо сложной оперативной игры, явок и паролей увидели в об'ективы своих приборов этих чудо-богатырей, беспощадных в своей тупости.
Re: Что творится за рубежом
Хакеры из группировки Anonymous заявили в пятницу об обнаружении документов о деятельности проекта Integrity Initiative, который Великобритания, по их предположению, могла использовать для вмешательства во внутренние дела европейских стран и для информационной войны против России. Как сообщается на одном из сайтов Anonymous, проект был основан в 2015 году и финансировался британским правительством, а в числе тех, кто с ним связан, финансист Уильям Браудер, Владимир Ашурков — сподвижник Алексея Навального, и ученый Игорь Сутягин, осужденный в 2004 году за шпионаж и впоследствии помилованный.
РИА Новости https://ria.ru/world/20181125/1533459299.html
MrM, Brexit, надо было утешить народ. Отравление -что надо. Уже было сказано,что брата лидера КНДР ,отравленного VX, не спасли.А тут облил руки,схватились за дверную ручку.Спасли и по близости с отравленными на скамейке оказались специалисты по отравляющим веществам-химическому оружию,которые быстро определили тип ОВ. Нервно-паралитический,Новичок из России.Потом в госпитали быстро нашли антидот к Новичку и тем самым спасли всех.Двух Скрипалей,двух полицейских,одно маргинала,который облил руки Новичком. А подруга нюхнула жидкость маслянистую без запаха и умерла в госпитале.Сестра говорили,что ее врачи отключили от аппаратуры поддержки жизни.Может антидота не хватило.Сколько совпадений. Один ученый просмотрел более 2000 фото от миграционной службы и нашел двух русских от ГРУ. А тут "наши" подыгрывали Скотланд Ярду.
РИА Новости https://ria.ru/world/20181125/1533459299.html
MrM, Brexit, надо было утешить народ. Отравление -что надо. Уже было сказано,что брата лидера КНДР ,отравленного VX, не спасли.А тут облил руки,схватились за дверную ручку.Спасли и по близости с отравленными на скамейке оказались специалисты по отравляющим веществам-химическому оружию,которые быстро определили тип ОВ. Нервно-паралитический,Новичок из России.Потом в госпитали быстро нашли антидот к Новичку и тем самым спасли всех.Двух Скрипалей,двух полицейских,одно маргинала,который облил руки Новичком. А подруга нюхнула жидкость маслянистую без запаха и умерла в госпитале.Сестра говорили,что ее врачи отключили от аппаратуры поддержки жизни.Может антидота не хватило.Сколько совпадений. Один ученый просмотрел более 2000 фото от миграционной службы и нашел двух русских от ГРУ. А тут "наши" подыгрывали Скотланд Ярду.
Re: Что творится за рубежом
Хакеры из группировки Anonymous, как и хакеры из группировки Киберберкут работают в соседних кабинетах на Лубянке. Они такой же источник правдивой информации, как и корова Машка в вопросах Минсельхоза.
И всё же, что делали в тот день в Солберри два "мужичка" с поддельными биографиями и почему их не арестуют в России по подозрению в попытке убийства российской гражданки Юлии Скрипаль? Эти два вопроса и отсутствие на них ответа разрушают заявления МИДа РФ, мнение экспертов по ГРУ, кремлеботов, киселевских прихвостней и прочая и прочая.
И всё же, что делали в тот день в Солберри два "мужичка" с поддельными биографиями и почему их не арестуют в России по подозрению в попытке убийства российской гражданки Юлии Скрипаль? Эти два вопроса и отсутствие на них ответа разрушают заявления МИДа РФ, мнение экспертов по ГРУ, кремлеботов, киселевских прихвостней и прочая и прочая.
Re: Что творится за рубежом
Информацию о Anonymous предоставил Викиликс. Он тоже сидит на Лубянке?
Почему не спасли брата лидера КНДР,отравленного VX?
Как разливший себе на руку Новичок жив и был выписан из госпиталя через три недели? Где Скрипали? Для чего их надо прятать для тележурналистов? Я бы не стал сейчас кремлевских прихвастней из Рязани.Поверьте они были и есть. Их вывозили пьяными из зданий федеральных служб. Теперь,после провала с двумя мужичками из ГРУ,министр обороны Великобритании назвал главного врага своего . Мультфильм Маша и Медведь.
Если не могут взять одним то придумают что то другое, со Скрипалем не получилось вот и взялись за то что самое уязвимое и это мультфильмы. Выбрали самый популярный современный мультик это «Маша и Медведь»
Как сообщается на одном из сайтов Anonymous, проект был основан в 2015 году и финансировался британским правительством, а в числе тех, кто связан с этим проектом, финансист Уильям Браудер, Владимир Ашурков, который является сподвижником Алексея Навального, и ученый Игорь Сутягин, осужденный в 2004 году за шпионаж и впоследствии помилованный.
Вот эту часть поста MrM пропустил.Браудер,Аширков, Ходорковский сидят в кабинетах ФСБ? Может быть и трех журналистов посылала Лубянка в ЦАР и финансировала их полет?
Почему не спасли брата лидера КНДР,отравленного VX?
Как разливший себе на руку Новичок жив и был выписан из госпиталя через три недели? Где Скрипали? Для чего их надо прятать для тележурналистов? Я бы не стал сейчас кремлевских прихвастней из Рязани.Поверьте они были и есть. Их вывозили пьяными из зданий федеральных служб. Теперь,после провала с двумя мужичками из ГРУ,министр обороны Великобритании назвал главного врага своего . Мультфильм Маша и Медведь.
Если не могут взять одним то придумают что то другое, со Скрипалем не получилось вот и взялись за то что самое уязвимое и это мультфильмы. Выбрали самый популярный современный мультик это «Маша и Медведь»
Как сообщается на одном из сайтов Anonymous, проект был основан в 2015 году и финансировался британским правительством, а в числе тех, кто связан с этим проектом, финансист Уильям Браудер, Владимир Ашурков, который является сподвижником Алексея Навального, и ученый Игорь Сутягин, осужденный в 2004 году за шпионаж и впоследствии помилованный.
Вот эту часть поста MrM пропустил.Браудер,Аширков, Ходорковский сидят в кабинетах ФСБ? Может быть и трех журналистов посылала Лубянка в ЦАР и финансировала их полет?
Re: Что творится за рубежом
Ну, как всегда, соврали.
Нет Викиликс не сидит на Лубянке. Мало того, Викиликс утверждает, что Anonymous подделывает документы о "проекте".
WikiLeaks нашла подделку в хакерских документах против пропаганды России
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/politics/24/11/2018/ ... 13b33b6848
«Предполагаемые внутренние документы британской правительственной «антироссийской» сети влияния, ориентированные главным образом на Европу и США, появляются на сайте, который, как утверждается, часто используется российскими государственными хакерами», — говорится в сообщении WikiLeaks. Специалисты, по информации представителей организации, проанализировали эти документы и выяснили, что «часть из них демонстрирует признаки фабрикаций».
Так что Ваши аргументы на сподвижника Навального яйца выеденного не стоят. Нет никакого проекта. Есть очередной бред пропагандонов, симоняновский fake news. Зажрались, совсем разучились врать.
ivanes писал(а):Информацию о Anonymous предоставил Викиликс. Он тоже сидит на Лубянке?
Нет Викиликс не сидит на Лубянке. Мало того, Викиликс утверждает, что Anonymous подделывает документы о "проекте".
WikiLeaks нашла подделку в хакерских документах против пропаганды России
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/politics/24/11/2018/ ... 13b33b6848
«Предполагаемые внутренние документы британской правительственной «антироссийской» сети влияния, ориентированные главным образом на Европу и США, появляются на сайте, который, как утверждается, часто используется российскими государственными хакерами», — говорится в сообщении WikiLeaks. Специалисты, по информации представителей организации, проанализировали эти документы и выяснили, что «часть из них демонстрирует признаки фабрикаций».
Так что Ваши аргументы на сподвижника Навального яйца выеденного не стоят. Нет никакого проекта. Есть очередной бред пропагандонов, симоняновский fake news. Зажрались, совсем разучились врать.
Re: Что творится за рубежом
Хакеры используют сети влияния,но не создают их.
Кара Мурза мл.признался,что привозил в сенат США списки для закона Магницкого,на днях к сенатору прибыли оппозиционеры с дополнениями списка. Навальный один из них. Тут скоро налоговая служба начнет проверку самого Навального. Вокруг него крутится оппозиция.Не нашли другого. Многие сидят за бугром.
Об этом говорится в сообщении на официальной странице WikiLeaks в Twitter.
Речь идет о документах, которые анонимные хакеры опубликовали накануне. Среди бумаг были руководства, в которых говорилось, что британский проект подразумевает создание кластеров специалистов в политических, военных, академических и других областях, которые будут отслеживать и анализировать примеры дезинформации в своей стране.
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/politics/24/11/2018/ ... 13b33b6848
Еще фактик. Благотворительный фонд Великобритании OXFAM работает в Москве.Но никакой благотворительностью не занимается. Но он финансируется из Лондона.Была опубликована ведомость зарплат сотрудников и руководящего состава. За ничегонеделание Лондон платит рядовым по 200 тыс/мес,руководящим по 350 тыс руб. Там есть объявление о вакансиях.
Москва, улица Бурденко, 14кА.тел.+7 499 248-18-55
Специализация: государственные учреждения,политические и общественные организации,международные компании — благотворительные организации.
Подробнее: http://moscow.cataloxy.ru/firms/www.oxfam.org.uk.htm
Head of Office-руководитель офиса
28 мая 2016, 15:49 - 27.07.2016
зарплата договорная, график работы полный день
Государственная служба
Подробнее: http://moscow.cataloxy.ru/rabota/firm416868.htm
Кара Мурза мл.признался,что привозил в сенат США списки для закона Магницкого,на днях к сенатору прибыли оппозиционеры с дополнениями списка. Навальный один из них. Тут скоро налоговая служба начнет проверку самого Навального. Вокруг него крутится оппозиция.Не нашли другого. Многие сидят за бугром.
Об этом говорится в сообщении на официальной странице WikiLeaks в Twitter.
Речь идет о документах, которые анонимные хакеры опубликовали накануне. Среди бумаг были руководства, в которых говорилось, что британский проект подразумевает создание кластеров специалистов в политических, военных, академических и других областях, которые будут отслеживать и анализировать примеры дезинформации в своей стране.
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/politics/24/11/2018/ ... 13b33b6848
Еще фактик. Благотворительный фонд Великобритании OXFAM работает в Москве.Но никакой благотворительностью не занимается. Но он финансируется из Лондона.Была опубликована ведомость зарплат сотрудников и руководящего состава. За ничегонеделание Лондон платит рядовым по 200 тыс/мес,руководящим по 350 тыс руб. Там есть объявление о вакансиях.
Москва, улица Бурденко, 14кА.тел.+7 499 248-18-55
Специализация: государственные учреждения,политические и общественные организации,международные компании — благотворительные организации.
Подробнее: http://moscow.cataloxy.ru/firms/www.oxfam.org.uk.htm
Head of Office-руководитель офиса
28 мая 2016, 15:49 - 27.07.2016
зарплата договорная, график работы полный день
Государственная служба
Подробнее: http://moscow.cataloxy.ru/rabota/firm416868.htm
Re: Что творится за рубежом
Оксфам и «Такие же дети» провели четвертый семинар по интеграции и адаптации детей с миграционным опытом.
29-30 октября 78 представителей НКО, государственных и частных школ, муниципальных и региональных органов управления образованием и социально-ориентированного бизнеса собрались в Москве, чтобы поделиться опытом обучения и интеграции детей с миграционным опытом. Мероприятие прошло в рамках серии семинаров, проводимых при финансовой и организационной поддержке Представительства Оксфам в России, и инициированной Интеграционным центром для детей беженцев и мигрантов «Такие же дети». Это четвертый семинар, и на этот раз он стал кульминацией совместного проекта «No borders integration», реализуемого Mediaost Events und Kommunikation и Destination Est при финансовой поддержке МИД Германии.
Семинар по интеграции и обучению детей с миграционным опытом пройдет 29-30 октября 2018 года в рамках серии семинаров, проводимых при финансовой и организационной поддержке Представительства Оксфам в России и инициированной Интеграционным центром для детей беженцев и мигрантов «Такие же дети». В то же время, семинар является заключительной стадией международного проекта по обмену опытом в сфере работы с детьми-инофонами «No borders integration», который реализуется совместно организациями Mediaost Events und Kommunikation и Destination Est при финансовой поддержке МИД Германии.
Это начало работы.История Оксфам началась в 1942 году в г. Оксфорд (Великобритания), когда небольшая группа студентов университета решила основать Оксфордский комитет по помощи голодающим, чтобы направлять продовольствие голодающему гражданскому населению Греции во время Второй мировой войны.На сегодняшний день Оксфам работает по таким направлениям как борьба с бедностью, доступ к базовым социальным благам, таким как продовольствие, чистая питьевая вода, медицинское обеспечение и образование, а также ведет активную работу в области гуманитарной помощи, гендерного равенства, помощи развитию и борьбы с климатическими изменениями.
29-30 октября 78 представителей НКО, государственных и частных школ, муниципальных и региональных органов управления образованием и социально-ориентированного бизнеса собрались в Москве, чтобы поделиться опытом обучения и интеграции детей с миграционным опытом. Мероприятие прошло в рамках серии семинаров, проводимых при финансовой и организационной поддержке Представительства Оксфам в России, и инициированной Интеграционным центром для детей беженцев и мигрантов «Такие же дети». Это четвертый семинар, и на этот раз он стал кульминацией совместного проекта «No borders integration», реализуемого Mediaost Events und Kommunikation и Destination Est при финансовой поддержке МИД Германии.
Семинар по интеграции и обучению детей с миграционным опытом пройдет 29-30 октября 2018 года в рамках серии семинаров, проводимых при финансовой и организационной поддержке Представительства Оксфам в России и инициированной Интеграционным центром для детей беженцев и мигрантов «Такие же дети». В то же время, семинар является заключительной стадией международного проекта по обмену опытом в сфере работы с детьми-инофонами «No borders integration», который реализуется совместно организациями Mediaost Events und Kommunikation и Destination Est при финансовой поддержке МИД Германии.
Это начало работы.История Оксфам началась в 1942 году в г. Оксфорд (Великобритания), когда небольшая группа студентов университета решила основать Оксфордский комитет по помощи голодающим, чтобы направлять продовольствие голодающему гражданскому населению Греции во время Второй мировой войны.На сегодняшний день Оксфам работает по таким направлениям как борьба с бедностью, доступ к базовым социальным благам, таким как продовольствие, чистая питьевая вода, медицинское обеспечение и образование, а также ведет активную работу в области гуманитарной помощи, гендерного равенства, помощи развитию и борьбы с климатическими изменениями.
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