Сообщение ivanes » Сегодня, 16:44

У организации - Международная организация Oxfam - пока нет мероприятий.

За 2007—2012 годы Оксфэм должна сосредоточить свои ресурсы на четырёх основных задачах:

Экономическое правосудие.

Требовать от национальных правительств выполнения своих обязанностей по справедливому предоставлению высококачественных услуг здравоохранения, образования, водоснабжения и санитарии, особенно для женщин и отчуждённых групп; Поддержка гендерного равенства на всех уровнях с целью достижения большего влияния женщин в принятии решений и большего контроля над своей жизнью;

работа по искоренению гендерного неравенства женщин, изменив подходы, взгляды и убеждения мужчин и женщин, которые позволяют бороться с дискриминацией женщин;

Французское отделение:

Цели



Установление правил международной справедливой торговли;

Защита доступа к основным услугам (здравоохранение, образование, водоснабжение …);

Ограничение и сокращение торговли оружием;

Реформирование международной финансовой организации.