Что творится за рубежом

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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 6962
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Поддержка гендерного равенства на всех уровнях с целью достижения большего влияния женщин в пRe: Что творится за рубежом

Сообщение ivanes » Сегодня, 16:44

У организации - Международная организация Oxfam - пока нет мероприятий.
За 2007—2012 годы Оксфэм должна сосредоточить свои ресурсы на четырёх основных задачах:
Экономическое правосудие.
Требовать от национальных правительств выполнения своих обязанностей по справедливому предоставлению высококачественных услуг здравоохранения, образования, водоснабжения и санитарии, особенно для женщин и отчуждённых групп; Поддержка гендерного равенства на всех уровнях с целью достижения большего влияния женщин в принятии решений и большего контроля над своей жизнью;
работа по искоренению гендерного неравенства женщин, изменив подходы, взгляды и убеждения мужчин и женщин, которые позволяют бороться с дискриминацией женщин;
Французское отделение:
Цели

Установление правил международной справедливой торговли;
Защита доступа к основным услугам (здравоохранение, образование, водоснабжение …);
Ограничение и сокращение торговли оружием;
Реформирование международной финансовой организации.
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