Что творится за рубежом
Обсуждение мировых новостей, событий и происшествий.
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Поддержка гендерного равенства на всех уровнях с целью достижения большего влияния женщин в пRe: Что творится за рубежом
У организации - Международная организация Oxfam - пока нет мероприятий.
За 2007—2012 годы Оксфэм должна сосредоточить свои ресурсы на четырёх основных задачах:
Экономическое правосудие.
Требовать от национальных правительств выполнения своих обязанностей по справедливому предоставлению высококачественных услуг здравоохранения, образования, водоснабжения и санитарии, особенно для женщин и отчуждённых групп; Поддержка гендерного равенства на всех уровнях с целью достижения большего влияния женщин в принятии решений и большего контроля над своей жизнью;
работа по искоренению гендерного неравенства женщин, изменив подходы, взгляды и убеждения мужчин и женщин, которые позволяют бороться с дискриминацией женщин;
Французское отделение:
Цели
Установление правил международной справедливой торговли;
Защита доступа к основным услугам (здравоохранение, образование, водоснабжение …);
Ограничение и сокращение торговли оружием;
Реформирование международной финансовой организации.
За 2007—2012 годы Оксфэм должна сосредоточить свои ресурсы на четырёх основных задачах:
Экономическое правосудие.
Требовать от национальных правительств выполнения своих обязанностей по справедливому предоставлению высококачественных услуг здравоохранения, образования, водоснабжения и санитарии, особенно для женщин и отчуждённых групп; Поддержка гендерного равенства на всех уровнях с целью достижения большего влияния женщин в принятии решений и большего контроля над своей жизнью;
работа по искоренению гендерного неравенства женщин, изменив подходы, взгляды и убеждения мужчин и женщин, которые позволяют бороться с дискриминацией женщин;
Французское отделение:
Цели
Установление правил международной справедливой торговли;
Защита доступа к основным услугам (здравоохранение, образование, водоснабжение …);
Ограничение и сокращение торговли оружием;
Реформирование международной финансовой организации.
Re: Что творится за рубежом
Организаторы паломнических туров спешно переписывают программы пребывания, паломники отменяют поездки, и все ждут решающего слова патриарха. Новость о том, что прихожанам РПЦ теперь запрещено молиться на Святой горе Афон, вызвала панику не только в этом сегменте турбизнеса.
Недельный тур на Афон стоит в среднем от 50 до 70 тысяч рублей с человека. В эту сумму входит авиаперелет, оформление демантериона — разрешения на посещение полуострова, экскурсии в сопровождении гида по заранее определенной программе. Проживание при монастырях и двухразовое питание бесплатны. Компаний, которые берутся организовывать паломнические поездки на Афон, в интернете десятки.
В Петербурге Святая гора стала особенно популярна после прихода в Смольный губернатора Георгия Полтавченко, который на тот момент возглавлял попечительский совет «Русского Афонского общества». Смольный принял активное участие в финансировании восстановления Свято-Пантелеимонова монастыря на Афоне.
Как выяснила «Фонтанка», в 2014 году государственные дорожные предприятия, призванные следить за чистотой города, направили в фонд восстановления Свято-Пантелеимонова монастыря в греческой монашеской республике порядка 17 млн рублей.
На заседании Медведев объявил, что на восстановление монастыря уже собран миллиард рублей.
https://www.fontanka.ru/2018/10/16/086/
Недельный тур на Афон стоит в среднем от 50 до 70 тысяч рублей с человека. В эту сумму входит авиаперелет, оформление демантериона — разрешения на посещение полуострова, экскурсии в сопровождении гида по заранее определенной программе. Проживание при монастырях и двухразовое питание бесплатны. Компаний, которые берутся организовывать паломнические поездки на Афон, в интернете десятки.
В Петербурге Святая гора стала особенно популярна после прихода в Смольный губернатора Георгия Полтавченко, который на тот момент возглавлял попечительский совет «Русского Афонского общества». Смольный принял активное участие в финансировании восстановления Свято-Пантелеимонова монастыря на Афоне.
Как выяснила «Фонтанка», в 2014 году государственные дорожные предприятия, призванные следить за чистотой города, направили в фонд восстановления Свято-Пантелеимонова монастыря в греческой монашеской республике порядка 17 млн рублей.
На заседании Медведев объявил, что на восстановление монастыря уже собран миллиард рублей.
https://www.fontanka.ru/2018/10/16/086/
Re: Что творится за рубежом
Известный репортер немецкого журнала Шпигель писал поддельные статьи.
Ведущий журналист Шпигеля ( Spiegel) Claas Relotius, писал тексты которые выдумывал из головы.
С 2014 года Claas Relotius писал для «Шпигеля» репортажи со всего мира, репортажи о якобы реальных судьбах. Как выяснилось, 33-летний журналист фальсифицировал в статьях факты или полностью придумал.
В качестве независимого журналиста он также писал для других средств массовой информации, в том числе для «Financial Times Deutschland», «SZ-Magazin» или для интернет-издания «Zeit».
За свою работу Relotius был награжден несколько раз престижными в журналистском сообществе наградами за свои статьи: в 2014 году, например, как «Журналист года» по версии CNN, а в этом году - премией Peter Scholl-Latour и Премией лучшего немецкого репортера 2018 года.
Самая последняя награда была вручена за рассказ о сирийском мальчике-беженце.
Но, как теперь утверждает «Шпигель», большая часть истории в статьях журналиста была ложной.
https://www.tagesschau.de/inland/spiege ... g-101.html
Ведущий журналист Шпигеля ( Spiegel) Claas Relotius, писал тексты которые выдумывал из головы.
С 2014 года Claas Relotius писал для «Шпигеля» репортажи со всего мира, репортажи о якобы реальных судьбах. Как выяснилось, 33-летний журналист фальсифицировал в статьях факты или полностью придумал.
В качестве независимого журналиста он также писал для других средств массовой информации, в том числе для «Financial Times Deutschland», «SZ-Magazin» или для интернет-издания «Zeit».
За свою работу Relotius был награжден несколько раз престижными в журналистском сообществе наградами за свои статьи: в 2014 году, например, как «Журналист года» по версии CNN, а в этом году - премией Peter Scholl-Latour и Премией лучшего немецкого репортера 2018 года.
Самая последняя награда была вручена за рассказ о сирийском мальчике-беженце.
Но, как теперь утверждает «Шпигель», большая часть истории в статьях журналиста была ложной.
https://www.tagesschau.de/inland/spiege ... g-101.html
Re: Что творится за рубежом
Аналогично действовала полиция Австрии на кубке Мира по биатлону. Она,якобы,производила действия,обыск и допрос российских биатлонистов по полученной со стороны информации по наличию допинга.Но дела не наличие допинга,а якобы подмененных пробах с ОИ-2014г.
С большой долей вероятности отравили Скрипалей офицеры ГРУ. Это вошло в международную практику фальсификация,а не доказательные факты. Все химатаки армии Сирии постановочные. Сейчас вскрылось,но всему миру известны фальши. Не признанные.
С большой долей вероятности отравили Скрипалей офицеры ГРУ. Это вошло в международную практику фальсификация,а не доказательные факты. Все химатаки армии Сирии постановочные. Сейчас вскрылось,но всему миру известны фальши. Не признанные.
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