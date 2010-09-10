Сообщение ivanes » 13 дек 2018, 12:10

Организаторы паломнических туров спешно переписывают программы пребывания, паломники отменяют поездки, и все ждут решающего слова патриарха. Новость о том, что прихожанам РПЦ теперь запрещено молиться на Святой горе Афон, вызвала панику не только в этом сегменте турбизнеса.Недельный тур на Афон стоит в среднем от 50 до 70 тысяч рублей с человека. В эту сумму входит авиаперелет, оформление демантериона — разрешения на посещение полуострова, экскурсии в сопровождении гида по заранее определенной программе. Проживание при монастырях и двухразовое питание бесплатны. Компаний, которые берутся организовывать паломнические поездки на Афон, в интернете десятки.В Петербурге Святая гора стала особенно популярна после прихода в Смольный губернатора Георгия Полтавченко, который на тот момент возглавлял попечительский совет «Русского Афонского общества». Смольный принял активное участие в финансировании восстановления Свято-Пантелеимонова монастыря на Афоне.Как выяснила «Фонтанка», в 2014 году государственные дорожные предприятия, призванные следить за чистотой города, направили в фонд восстановления Свято-Пантелеимонова монастыря в греческой монашеской республике порядка 17 млн рублей.На заседании Медведев объявил, что на восстановление монастыря уже собран миллиард рублей.