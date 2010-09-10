Сообщение Cezar » 26 мар 2019, 16:45

Прикольное видео. Интервьюер спрашивает на улицах шведов, готовы ли они принять беженцев к себе домой, все отвечают "конечно, готовы". Он представляет им беженца и предлагает взять его столоваться. Все отказываются- вся сущность гутменшей в двух минутах. такие видео отлично демонстрируют, кем надо быть и как себя вести, если, действительно, хочешь достичь успеха в ( нынешнем) обществе. Врать и прикидываться, а еще лучше - зарабатывать на "беженцах", как это делали например некоторые немецкие чиновники и даже депутаты, которые "за все хорошее против плохого", например покупали дешевые полуразвалившиеся отели, ремонтировали их за счет бюджета и селили там "беженцев", за 5 тысяч евро в месяц из госказны за каждого человека." В ЕС коррупции нет "(С), только удивительным образом каждый год куда-то "теряется" триллион (!) евро, уходит в тень)))