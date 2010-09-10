Что творится за рубежом
Обсуждение мировых новостей, событий и происшествий.
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Re: Что творится за рубежом
Известный репортер немецкого журнала Шпигель писал поддельные статьи.
Ведущий журналист Шпигеля ( Spiegel) Claas Relotius, писал тексты которые выдумывал из головы.
С 2014 года Claas Relotius писал для «Шпигеля» репортажи со всего мира, репортажи о якобы реальных судьбах. Как выяснилось, 33-летний журналист фальсифицировал в статьях факты или полностью придумал.
В качестве независимого журналиста он также писал для других средств массовой информации, в том числе для «Financial Times Deutschland», «SZ-Magazin» или для интернет-издания «Zeit».
За свою работу Relotius был награжден несколько раз престижными в журналистском сообществе наградами за свои статьи: в 2014 году, например, как «Журналист года» по версии CNN, а в этом году - премией Peter Scholl-Latour и Премией лучшего немецкого репортера 2018 года.
Самая последняя награда была вручена за рассказ о сирийском мальчике-беженце.
Но, как теперь утверждает «Шпигель», большая часть истории в статьях журналиста была ложной.
https://www.tagesschau.de/inland/spiege ... g-101.html
Ведущий журналист Шпигеля ( Spiegel) Claas Relotius, писал тексты которые выдумывал из головы.
С 2014 года Claas Relotius писал для «Шпигеля» репортажи со всего мира, репортажи о якобы реальных судьбах. Как выяснилось, 33-летний журналист фальсифицировал в статьях факты или полностью придумал.
В качестве независимого журналиста он также писал для других средств массовой информации, в том числе для «Financial Times Deutschland», «SZ-Magazin» или для интернет-издания «Zeit».
За свою работу Relotius был награжден несколько раз престижными в журналистском сообществе наградами за свои статьи: в 2014 году, например, как «Журналист года» по версии CNN, а в этом году - премией Peter Scholl-Latour и Премией лучшего немецкого репортера 2018 года.
Самая последняя награда была вручена за рассказ о сирийском мальчике-беженце.
Но, как теперь утверждает «Шпигель», большая часть истории в статьях журналиста была ложной.
https://www.tagesschau.de/inland/spiege ... g-101.html
Re: Что творится за рубежом
Аналогично действовала полиция Австрии на кубке Мира по биатлону. Она,якобы,производила действия,обыск и допрос российских биатлонистов по полученной со стороны информации по наличию допинга.Но дела не наличие допинга,а якобы подмененных пробах с ОИ-2014г.
С большой долей вероятности отравили Скрипалей офицеры ГРУ. Это вошло в международную практику фальсификация,а не доказательные факты. Все химатаки армии Сирии постановочные. Сейчас вскрылось,но всему миру известны фальши. Не признанные.
С большой долей вероятности отравили Скрипалей офицеры ГРУ. Это вошло в международную практику фальсификация,а не доказательные факты. Все химатаки армии Сирии постановочные. Сейчас вскрылось,но всему миру известны фальши. Не признанные.
Re: Что творится за рубежом
Пару дней назад сообщили что Тесла банкрот, а сегодня США обязали Европу помочь и купить 14000 авто Теслы))
Уже отгрузили.
Иканомика по-американски.
Уже отгрузили.
Иканомика по-американски.
Re: Что творится за рубежом
Cezar писал(а):Пару дней назад сообщили что Тесла банкрот, а сегодня США обязали Европу помочь и купить 14000 авто Теслы))
Уже отгрузили.
Иканомика по-американски.
Американская компания Tesla опубликовала финансовые отчеты за прошедший 2018 год. Согласно представленным документам, ее убытки составили около $976 миллионов ($5,72 на одну акцию). Это на миллиард долларов меньше, чем годом ранее. Таким образом, компания сократила чистый убыток на 50% в сравнении с 2017 годом.
Tesla заявили, что планируют достичь обещанных объемов выпуска электромобилей Model 3 в 500 тысяч машин в год между четвертым кварталом 2019 года и вторым кварталом 2020-го.
Илон Маск объявил, что финансовый директор компании Дипак Ахуджа в 2019 году покинет свой пост. Это произойдет не сразу. Ахуджа будет передавать дела в течение нескольких месяцев.
Re: Что творится за рубежом
TESLA MODEL S 2016
43,000$ в США Год: 2016 Пробег: 34026 км Двигатель:Электрик:120 KWT
TESLA MODEL Х 2017
55,000$ в США Год: 2017.Пробег: 1542 км Двигатель:Электрик:120 KWT
43,000$ в США Год: 2016 Пробег: 34026 км Двигатель:Электрик:120 KWT
TESLA MODEL Х 2017
55,000$ в США Год: 2017.Пробег: 1542 км Двигатель:Электрик:120 KWT
Re: Что творится за рубежом
Прикольное видео. Интервьюер спрашивает на улицах шведов, готовы ли они принять беженцев к себе домой, все отвечают "конечно, готовы". Он представляет им беженца и предлагает взять его столоваться. Все отказываются
https://www.youtube.com/watch?v=JYtbLCa65eA
- вся сущность гутменшей в двух минутах. такие видео отлично демонстрируют, кем надо быть и как себя вести, если, действительно, хочешь достичь успеха в ( нынешнем) обществе. Врать и прикидываться, а еще лучше - зарабатывать на "беженцах", как это делали например некоторые немецкие чиновники и даже депутаты, которые "за все хорошее против плохого", например покупали дешевые полуразвалившиеся отели, ремонтировали их за счет бюджета и селили там "беженцев", за 5 тысяч евро в месяц из госказны за каждого человека.
" В ЕС коррупции нет "(С) , только удивительным образом каждый год куда-то "теряется" триллион (!) евро, уходит в тень)))
https://www.youtube.com/watch?v=JYtbLCa65eA
- вся сущность гутменшей в двух минутах. такие видео отлично демонстрируют, кем надо быть и как себя вести, если, действительно, хочешь достичь успеха в ( нынешнем) обществе. Врать и прикидываться, а еще лучше - зарабатывать на "беженцах", как это делали например некоторые немецкие чиновники и даже депутаты, которые "за все хорошее против плохого", например покупали дешевые полуразвалившиеся отели, ремонтировали их за счет бюджета и селили там "беженцев", за 5 тысяч евро в месяц из госказны за каждого человека.
" В ЕС коррупции нет "(С) , только удивительным образом каждый год куда-то "теряется" триллион (!) евро, уходит в тень)))
Re: Что творится за рубежом
Нет коррупции,как понятие,в Европе и США.Там это назвали платой за лоббизм.Манафорт получил от Украины 60 млн $. Но его судили за неуплату налогов и вранье. 2,5+4,5 лет лишения свободы. Врал Сенату-Вашингтон,а не платил налог в другом штате. Оба штата наказали.
Re: Что творится за рубежом
стоимость медицинского страхования в США в 2017-2018 году? Минимальная цена составляет 180 долларов в месяц, а по самым выгодным условиям стоимость доходит до 600 долларов ежемесячно.
Соответственно, стоимость в Штатах для граждан США будет варьироваться в зависимости от типа:
* HMO — самый простой и дешевый тип. Вы можете обслуживаться не во всех больницах, а только в некоторых, с которыми заключен договор у вашего страховщика. При этом вы не можете выбрать интересующего специалиста самостоятельно, для начала придется записаться на прием к общему терапевту, который и выдает подобные направления.
* EPO — второй по стоимости тип. Фактически он ничем не отличается от HMO, за исключением возможности игнорирования своего терапевта. При оформлении подобного медицинского страхования есть возможность обращаться к интересующему специалисту напрямую.
* PPO — самый дорогой тип. Заключая подобный договор, вы можете обслуживаться в любом лечебном заведении, правда, в больницах сети вашего страховщика условия будут более выгодными.
Соответственно, стоимость в Штатах для граждан США будет варьироваться в зависимости от типа:
* HMO — самый простой и дешевый тип. Вы можете обслуживаться не во всех больницах, а только в некоторых, с которыми заключен договор у вашего страховщика. При этом вы не можете выбрать интересующего специалиста самостоятельно, для начала придется записаться на прием к общему терапевту, который и выдает подобные направления.
* EPO — второй по стоимости тип. Фактически он ничем не отличается от HMO, за исключением возможности игнорирования своего терапевта. При оформлении подобного медицинского страхования есть возможность обращаться к интересующему специалисту напрямую.
* PPO — самый дорогой тип. Заключая подобный договор, вы можете обслуживаться в любом лечебном заведении, правда, в больницах сети вашего страховщика условия будут более выгодными.
Re: Что творится за рубежом
https://www.expressen.se/dinapengar/bar ... -en-chock/
"Только 40% шведов могут нормально жить на свои пенсии. Это шок /для шведов/"
Швеция входит в первую пятерку стран по комфортности жизни. И такой облом...
"Только 40% шведов могут нормально жить на свои пенсии. Это шок /для шведов/"
Швеция входит в первую пятерку стран по комфортности жизни. И такой облом...
Re: Что творится за рубежом
Cezar писал(а):https://www.expressen.se/dinapengar/bara-4-av-10-kan-leva-pa-sin-pension-kan-bli-en-chock/
"Только 40% шведов могут нормально жить на свои пенсии. Это шок /для шведов/"
Швеция входит в первую пятерку стран по комфортности жизни. И такой облом...
А переведи ка хреновинку, императорчик. Ты сам то в Стокгольме давно был, со шведскими пенсами, давно базарил? У нас то получается 99процентов не могут жить нормально на свои пенсии по их критериям. , кроме бывших министров, губеров и генералов.
Швеция занимает второе место в мире по пенсиям, пенсия никогда не трудившемуся гражданину составляет 800 евро(7,2тыс крон). Примерно 56-58 тыр. МИНИМАЛКА!!!
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Re: Что творится за рубежом
ПАСЕ приняли резолюцию о восстановлении прав делегации РФ.Негодует МИД Украины.Теперь нет кандидата на избиение.Что будут делать более 700 чел? Кто на избиение следующий?
Re: Что творится за рубежом
ТАСС, 5 июля. Сотрудники сил безопасности международно признанного правительства Ливии арестовали в Триполи двух граждан РФ, которых обвиняют в попытке повлиять на предстоящие президентские выборы в стране.
Поддерживаемые ООН власти Ливии планировали провести выборы в стране в этом году, однако они пока так и не состоялись.
Поддерживаемые ООН власти Ливии планировали провести выборы в стране в этом году, однако они пока так и не состоялись.
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