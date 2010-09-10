Что творится за рубежом

Обсуждение мировых новостей, событий и происшествий.

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Cezar
Гость RZN.info
Сообщения: 50
Зарегистрирован: 07 апр 2017, 20:10

Re: Что творится за рубежом

Сообщение Cezar » 22 дек 2018, 09:37

Известный репортер немецкого журнала Шпигель писал поддельные статьи.

Ведущий журналист Шпигеля ( Spiegel) Claas Relotius, писал тексты которые выдумывал из головы.

С 2014 года Claas Relotius писал для «Шпигеля» репортажи со всего мира, репортажи о якобы реальных судьбах. Как выяснилось, 33-летний журналист фальсифицировал в статьях факты или полностью придумал.

В качестве независимого журналиста он также писал для других средств массовой информации, в том числе для «Financial Times Deutschland», «SZ-Magazin» или для интернет-издания «Zeit».

За свою работу Relotius был награжден несколько раз престижными в журналистском сообществе наградами за свои статьи: в 2014 году, например, как «Журналист года» по версии CNN, а в этом году - премией Peter Scholl-Latour и Премией лучшего немецкого репортера 2018 года.

Самая последняя награда была вручена за рассказ о сирийском мальчике-беженце.

Но, как теперь утверждает «Шпигель», большая часть истории в статьях журналиста была ложной.
https://www.tagesschau.de/inland/spiege ... g-101.html
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 7160
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Что творится за рубежом

Сообщение ivanes » 25 дек 2018, 15:31

Аналогично действовала полиция Австрии на кубке Мира по биатлону. Она,якобы,производила действия,обыск и допрос российских биатлонистов по полученной со стороны информации по наличию допинга.Но дела не наличие допинга,а якобы подмененных пробах с ОИ-2014г.
С большой долей вероятности отравили Скрипалей офицеры ГРУ. Это вошло в международную практику фальсификация,а не доказательные факты. Все химатаки армии Сирии постановочные. Сейчас вскрылось,но всему миру известны фальши. Не признанные.

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Cezar
Гость RZN.info
Сообщения: 50
Зарегистрирован: 07 апр 2017, 20:10

Re: Что творится за рубежом

Сообщение Cezar » 07 фев 2019, 15:30

Пару дней назад сообщили что Тесла банкрот, а сегодня США обязали Европу помочь и купить 14000 авто Теслы))
Уже отгрузили.

Иканомика по-американски.
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 7160
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Что творится за рубежом

Сообщение ivanes » 07 фев 2019, 16:20

Cezar писал(а):Пару дней назад сообщили что Тесла банкрот, а сегодня США обязали Европу помочь и купить 14000 авто Теслы))
Уже отгрузили.

Иканомика по-американски.



Американская компания Tesla опубликовала финансовые отчеты за прошедший 2018 год. Согласно представленным документам, ее убытки составили около $976 миллионов ($5,72 на одну акцию). Это на миллиард долларов меньше, чем годом ранее. Таким образом, компания сократила чистый убыток на 50% в сравнении с 2017 годом.
Tesla заявили, что планируют достичь обещанных объемов выпуска электромобилей Model 3 в 500 тысяч машин в год между четвертым кварталом 2019 года и вторым кварталом 2020-го.
Илон Маск объявил, что финансовый директор компании Дипак Ахуджа в 2019 году покинет свой пост. Это произойдет не сразу. Ахуджа будет передавать дела в течение нескольких месяцев.
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 7160
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Что творится за рубежом

Сообщение ivanes » 07 фев 2019, 16:27

TESLA MODEL S 2016
43,000$ в США Год: 2016 Пробег: 34026 км Двигатель:Электрик:120 KWT

TESLA MODEL Х 2017
55,000$ в США Год: 2017.Пробег: 1542 км Двигатель:Электрик:120 KWT
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Cezar
Гость RZN.info
Сообщения: 50
Зарегистрирован: 07 апр 2017, 20:10

Re: Что творится за рубежом

Сообщение Cezar » 26 мар 2019, 16:45

Прикольное видео. Интервьюер спрашивает на улицах шведов, готовы ли они принять беженцев к себе домой, все отвечают "конечно, готовы". Он представляет им беженца и предлагает взять его столоваться. Все отказываются
https://www.youtube.com/watch?v=JYtbLCa65eA
- вся сущность гутменшей в двух минутах. такие видео отлично демонстрируют, кем надо быть и как себя вести, если, действительно, хочешь достичь успеха в ( нынешнем) обществе. Врать и прикидываться, а еще лучше - зарабатывать на "беженцах", как это делали например некоторые немецкие чиновники и даже депутаты, которые "за все хорошее против плохого", например покупали дешевые полуразвалившиеся отели, ремонтировали их за счет бюджета и селили там "беженцев", за 5 тысяч евро в месяц из госказны за каждого человека.

" В ЕС коррупции нет "(С) :D , только удивительным образом каждый год куда-то "теряется" триллион (!) евро, уходит в тень)))
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 7160
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Что творится за рубежом

Сообщение ivanes » 27 мар 2019, 16:52

Нет коррупции,как понятие,в Европе и США.Там это назвали платой за лоббизм.Манафорт получил от Украины 60 млн $. Но его судили за неуплату налогов и вранье. 2,5+4,5 лет лишения свободы. Врал Сенату-Вашингтон,а не платил налог в другом штате. Оба штата наказали.
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 7160
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Что творится за рубежом

Сообщение ivanes » 31 мар 2019, 19:45

стоимость медицинского страхования в США в 2017-2018 году? Минимальная цена составляет 180 долларов в месяц, а по самым выгодным условиям стоимость доходит до 600 долларов ежемесячно.
Соответственно, стоимость в Штатах для граждан США будет варьироваться в зависимости от типа:

* HMO — самый простой и дешевый тип. Вы можете обслуживаться не во всех больницах, а только в некоторых, с которыми заключен договор у вашего страховщика. При этом вы не можете выбрать интересующего специалиста самостоятельно, для начала придется записаться на прием к общему терапевту, который и выдает подобные направления.
* EPO — второй по стоимости тип. Фактически он ничем не отличается от HMO, за исключением возможности игнорирования своего терапевта. При оформлении подобного медицинского страхования есть возможность обращаться к интересующему специалисту напрямую.
* PPO — самый дорогой тип. Заключая подобный договор, вы можете обслуживаться в любом лечебном заведении, правда, в больницах сети вашего страховщика условия будут более выгодными.
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Cezar
Гость RZN.info
Сообщения: 50
Зарегистрирован: 07 апр 2017, 20:10

Re: Что творится за рубежом

Сообщение Cezar » 24 апр 2019, 17:55

https://www.expressen.se/dinapengar/bar ... -en-chock/

"Только 40% шведов могут нормально жить на свои пенсии. Это шок /для шведов/"

Швеция входит в первую пятерку стран по комфортности жизни. И такой облом... :(
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UNCLE1911
Гуру RZN.info
Сообщения: 11313
Зарегистрирован: 04 май 2006, 10:23
Откуда: Оттель

Re: Что творится за рубежом

Сообщение UNCLE1911 » 02 май 2019, 14:04

Cezar писал(а):https://www.expressen.se/dinapengar/bara-4-av-10-kan-leva-pa-sin-pension-kan-bli-en-chock/

"Только 40% шведов могут нормально жить на свои пенсии. Это шок /для шведов/"

Швеция входит в первую пятерку стран по комфортности жизни. И такой облом... :(

А переведи ка хреновинку, императорчик. Ты сам то в Стокгольме давно был, со шведскими пенсами, давно базарил? У нас то получается 99процентов не могут жить нормально на свои пенсии по их критериям. , кроме бывших министров, губеров и генералов.
Швеция занимает второе место в мире по пенсиям, пенсия никогда не трудившемуся гражданину составляет 800 евро(7,2тыс крон). Примерно 56-58 тыр. МИНИМАЛКА!!!
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 7160
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Что творится за рубежом

Сообщение ivanes » 04 июн 2019, 14:27

ПАСЕ приняли резолюцию о восстановлении прав делегации РФ.Негодует МИД Украины.Теперь нет кандидата на избиение.Что будут делать более 700 чел? Кто на избиение следующий?
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 7160
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Что творится за рубежом

Сообщение ivanes » 40 минут назад

ТАСС, 5 июля. Сотрудники сил безопасности международно признанного правительства Ливии арестовали в Триполи двух граждан РФ, которых обвиняют в попытке повлиять на предстоящие президентские выборы в стране.
Поддерживаемые ООН власти Ливии планировали провести выборы в стране в этом году, однако они пока так и не состоялись.
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