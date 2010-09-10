Сообщение Cezar » Сегодня, 18:19

Рассчитаем расстояние до Луны?



Давайте начнем с подоходного налога

В России он 13% так?

А что на лунной дорожке:



Подоходный налог в европейских странах



Список европейских стран включает 44 государства. Законодательство их по подоходному налогу разнообразно. Некоторые из этих стран уже рассмотрены в настоящей статье. Наибольшие ставки подоходного налога применяют:



Швеция — до 57%,

Дания — до 55,6%,

Бельгия — до 50%,

Португалия — до 48%,

Испания — до 45%.



Подоходный налог в Канаде



В Канаде подоходный налог начисляют физическим лицам и корпорациям. Шкала федерального налога для физических лиц — от 15 до 29%, регионального — 5–21%. Максимальная ставка налога составляет 50%. Её применяют с суммы 136 270 канадских долларов.



Подоходный налог в Испании



Декларация о доходах резидента Испании включает все доходы, которые он получил по всему миру. Его статус определяется на весь налоговый период независимо от места проживания. Налог рассчитывают по ставке от 24 до 52%. С дохода в 300 000 € применяют ставку 52%.





Подоходный налог в США 2017-2019



Подоходные налоги в США берут с 1913 года. Законодательство США по налогам сложно для первого восприятия. Кодекс внутренних доходов, принятый в 1954 году, является его основой. Вносимые в кодекс изменения оформляют новыми разделами. Решения Казначейства США являются постановлениями для Службы внутренних доходов (IRS), согласно которым она работает с налогоплательщиками.



Подоходный налог в США должны платить все его резиденты независимо от того, где они проживают и в какой стране получают доход. При расчете налогооблагаемой базы учитывают различные виды вычетов.



После оформления декларации о налогах он оплачивается в 3 адреса:



на федеральный уровень;

непосредственно штату, где проживает декларант;

городу или округу (местные налоги).

Нужно отметить, что ставки налогов на каждом уровне свои и даже могут отсутствовать.



Ставки налогов федерального уровня колеблются в пределах от 10 до 39,6% и рассчитываются от уровня дохода. В зависимости от того, кто оформляет декларацию (одиночка или супружеская пара), необлагаемая база равна 9 075–18 150 долларов США. При доходе от 406 751 доллара США налог берут по ставке 39,6%.



В зависимости от штата ставка налога может варьироваться от 0 до 13%, изменяясь от года к году как в сторону уменьшения, так и в сторону увеличения. При этом количество штатов, где налог не берут, тоже может меняться.



О видах вычетов, применяемых в России, читайте в рубрике «Налоговые вычеты по НДФЛ в 2018-2019 годах».



Подоходный налог во Франции 2017-2019



Во Франции расчет подоходного налога производит налоговая служба. Все доходы французов делятся на 8 категорий. По каждой из них имеется своя методика расчета с учетом применяемых льгот и вычетов. Налог исчисляют по прогрессивной шкале. Эта шкала уточняется каждый год. Особенность расчета подоходного налога состоит в том, что его рассчитывают на семью.



Подоходный налог во Франции берется с дохода по прогрессивной шкале (от 5,5 до 75%). Необлагаемый минимум составляет 6 011 евро в год. Максимальную ставку 75% применяют при доходе семьи в 1 000 000 евро.



Подоходный налог в Швеции



В Швеции подоходный налог получают правительство и муниципалитеты. За налогоплательщиками закреплен регистрационный номер и счет для перечисления налогов. Резиденты обязаны платить налог со всех источников доходов: от предпринимательской деятельности, капитала, заработной платы. Полученный доход уменьшают вычеты, разрешенные законом.



Налог исчисляют по прогрессивной шкале, общая максимальная ставка налога составляет 56,9%. Его берут с дохода выше 476 700 шведских крон. Информация о налогах за 3 года хранится в системе PUMA.



Подоходный налог в Норвегии



В Норвегии данные по налогоплательщикам и налогам публикуют официально. Резиденты обязаны платить национальные и местные налоги со всех доходов, получаемых в стране и за ее пределами. Супруги производят расчет и оплату налогов раздельно. Подоходный налог с годовой зарплаты исчисляют по ставке 9,5% при доходе от 220 501 до 248 500 норвежских крон. При превышении этой суммы налог рассчитывают по прогрессивной шкале, и величина его может достигать 39%.



Подоходный налог в Канаде



В Канаде подоходный налог начисляют физическим лицам и корпорациям. Шкала федерального налога для физических лиц — от 15 до 29%, регионального — 5–21%. Максимальная ставка налога составляет 50%. Её применяют с суммы 136 270 канадских долларов.



Подоходный налог в Испании



Декларация о доходах резидента Испании включает все доходы, которые он получил по всему миру. Его статус определяется на весь налоговый период независимо от места проживания. Налог рассчитывают по ставке от 24 до 52%. С дохода в 300 000 € применяют ставку 52%.



Подоходный налог в Великобритании



В Великобритании до 1973 года применялась шедулярная система налогообложения. Шедулярная форма предусматривает взятие налога с каждого источника доходов, глобальная — с общей суммы доходов.



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