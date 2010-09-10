Что творится за рубежом
Обсуждение мировых новостей, событий и происшествий.
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Re: Что творится за рубежом
Известный репортер немецкого журнала Шпигель писал поддельные статьи.
Ведущий журналист Шпигеля ( Spiegel) Claas Relotius, писал тексты которые выдумывал из головы.
С 2014 года Claas Relotius писал для «Шпигеля» репортажи со всего мира, репортажи о якобы реальных судьбах. Как выяснилось, 33-летний журналист фальсифицировал в статьях факты или полностью придумал.
В качестве независимого журналиста он также писал для других средств массовой информации, в том числе для «Financial Times Deutschland», «SZ-Magazin» или для интернет-издания «Zeit».
За свою работу Relotius был награжден несколько раз престижными в журналистском сообществе наградами за свои статьи: в 2014 году, например, как «Журналист года» по версии CNN, а в этом году - премией Peter Scholl-Latour и Премией лучшего немецкого репортера 2018 года.
Самая последняя награда была вручена за рассказ о сирийском мальчике-беженце.
Но, как теперь утверждает «Шпигель», большая часть истории в статьях журналиста была ложной.
https://www.tagesschau.de/inland/spiege ... g-101.html
Ведущий журналист Шпигеля ( Spiegel) Claas Relotius, писал тексты которые выдумывал из головы.
С 2014 года Claas Relotius писал для «Шпигеля» репортажи со всего мира, репортажи о якобы реальных судьбах. Как выяснилось, 33-летний журналист фальсифицировал в статьях факты или полностью придумал.
В качестве независимого журналиста он также писал для других средств массовой информации, в том числе для «Financial Times Deutschland», «SZ-Magazin» или для интернет-издания «Zeit».
За свою работу Relotius был награжден несколько раз престижными в журналистском сообществе наградами за свои статьи: в 2014 году, например, как «Журналист года» по версии CNN, а в этом году - премией Peter Scholl-Latour и Премией лучшего немецкого репортера 2018 года.
Самая последняя награда была вручена за рассказ о сирийском мальчике-беженце.
Но, как теперь утверждает «Шпигель», большая часть истории в статьях журналиста была ложной.
https://www.tagesschau.de/inland/spiege ... g-101.html
Re: Что творится за рубежом
Аналогично действовала полиция Австрии на кубке Мира по биатлону. Она,якобы,производила действия,обыск и допрос российских биатлонистов по полученной со стороны информации по наличию допинга.Но дела не наличие допинга,а якобы подмененных пробах с ОИ-2014г.
С большой долей вероятности отравили Скрипалей офицеры ГРУ. Это вошло в международную практику фальсификация,а не доказательные факты. Все химатаки армии Сирии постановочные. Сейчас вскрылось,но всему миру известны фальши. Не признанные.
С большой долей вероятности отравили Скрипалей офицеры ГРУ. Это вошло в международную практику фальсификация,а не доказательные факты. Все химатаки армии Сирии постановочные. Сейчас вскрылось,но всему миру известны фальши. Не признанные.
Re: Что творится за рубежом
Пару дней назад сообщили что Тесла банкрот, а сегодня США обязали Европу помочь и купить 14000 авто Теслы))
Уже отгрузили.
Иканомика по-американски.
Уже отгрузили.
Иканомика по-американски.
Re: Что творится за рубежом
Cezar писал(а):Пару дней назад сообщили что Тесла банкрот, а сегодня США обязали Европу помочь и купить 14000 авто Теслы))
Уже отгрузили.
Иканомика по-американски.
Американская компания Tesla опубликовала финансовые отчеты за прошедший 2018 год. Согласно представленным документам, ее убытки составили около $976 миллионов ($5,72 на одну акцию). Это на миллиард долларов меньше, чем годом ранее. Таким образом, компания сократила чистый убыток на 50% в сравнении с 2017 годом.
Tesla заявили, что планируют достичь обещанных объемов выпуска электромобилей Model 3 в 500 тысяч машин в год между четвертым кварталом 2019 года и вторым кварталом 2020-го.
Илон Маск объявил, что финансовый директор компании Дипак Ахуджа в 2019 году покинет свой пост. Это произойдет не сразу. Ахуджа будет передавать дела в течение нескольких месяцев.
Re: Что творится за рубежом
TESLA MODEL S 2016
43,000$ в США Год: 2016 Пробег: 34026 км Двигатель:Электрик:120 KWT
TESLA MODEL Х 2017
55,000$ в США Год: 2017.Пробег: 1542 км Двигатель:Электрик:120 KWT
43,000$ в США Год: 2016 Пробег: 34026 км Двигатель:Электрик:120 KWT
TESLA MODEL Х 2017
55,000$ в США Год: 2017.Пробег: 1542 км Двигатель:Электрик:120 KWT
Re: Что творится за рубежом
Прикольное видео. Интервьюер спрашивает на улицах шведов, готовы ли они принять беженцев к себе домой, все отвечают "конечно, готовы". Он представляет им беженца и предлагает взять его столоваться. Все отказываются
https://www.youtube.com/watch?v=JYtbLCa65eA
- вся сущность гутменшей в двух минутах. такие видео отлично демонстрируют, кем надо быть и как себя вести, если, действительно, хочешь достичь успеха в ( нынешнем) обществе. Врать и прикидываться, а еще лучше - зарабатывать на "беженцах", как это делали например некоторые немецкие чиновники и даже депутаты, которые "за все хорошее против плохого", например покупали дешевые полуразвалившиеся отели, ремонтировали их за счет бюджета и селили там "беженцев", за 5 тысяч евро в месяц из госказны за каждого человека.
" В ЕС коррупции нет "(С) , только удивительным образом каждый год куда-то "теряется" триллион (!) евро, уходит в тень)))
https://www.youtube.com/watch?v=JYtbLCa65eA
- вся сущность гутменшей в двух минутах. такие видео отлично демонстрируют, кем надо быть и как себя вести, если, действительно, хочешь достичь успеха в ( нынешнем) обществе. Врать и прикидываться, а еще лучше - зарабатывать на "беженцах", как это делали например некоторые немецкие чиновники и даже депутаты, которые "за все хорошее против плохого", например покупали дешевые полуразвалившиеся отели, ремонтировали их за счет бюджета и селили там "беженцев", за 5 тысяч евро в месяц из госказны за каждого человека.
" В ЕС коррупции нет "(С) , только удивительным образом каждый год куда-то "теряется" триллион (!) евро, уходит в тень)))
Re: Что творится за рубежом
Нет коррупции,как понятие,в Европе и США.Там это назвали платой за лоббизм.Манафорт получил от Украины 60 млн $. Но его судили за неуплату налогов и вранье. 2,5+4,5 лет лишения свободы. Врал Сенату-Вашингтон,а не платил налог в другом штате. Оба штата наказали.
Re: Что творится за рубежом
стоимость медицинского страхования в США в 2017-2018 году? Минимальная цена составляет 180 долларов в месяц, а по самым выгодным условиям стоимость доходит до 600 долларов ежемесячно.
Соответственно, стоимость в Штатах для граждан США будет варьироваться в зависимости от типа:
* HMO — самый простой и дешевый тип. Вы можете обслуживаться не во всех больницах, а только в некоторых, с которыми заключен договор у вашего страховщика. При этом вы не можете выбрать интересующего специалиста самостоятельно, для начала придется записаться на прием к общему терапевту, который и выдает подобные направления.
* EPO — второй по стоимости тип. Фактически он ничем не отличается от HMO, за исключением возможности игнорирования своего терапевта. При оформлении подобного медицинского страхования есть возможность обращаться к интересующему специалисту напрямую.
* PPO — самый дорогой тип. Заключая подобный договор, вы можете обслуживаться в любом лечебном заведении, правда, в больницах сети вашего страховщика условия будут более выгодными.
Соответственно, стоимость в Штатах для граждан США будет варьироваться в зависимости от типа:
* HMO — самый простой и дешевый тип. Вы можете обслуживаться не во всех больницах, а только в некоторых, с которыми заключен договор у вашего страховщика. При этом вы не можете выбрать интересующего специалиста самостоятельно, для начала придется записаться на прием к общему терапевту, который и выдает подобные направления.
* EPO — второй по стоимости тип. Фактически он ничем не отличается от HMO, за исключением возможности игнорирования своего терапевта. При оформлении подобного медицинского страхования есть возможность обращаться к интересующему специалисту напрямую.
* PPO — самый дорогой тип. Заключая подобный договор, вы можете обслуживаться в любом лечебном заведении, правда, в больницах сети вашего страховщика условия будут более выгодными.
Re: Что творится за рубежом
https://www.expressen.se/dinapengar/bar ... -en-chock/
"Только 40% шведов могут нормально жить на свои пенсии. Это шок /для шведов/"
Швеция входит в первую пятерку стран по комфортности жизни. И такой облом...
"Только 40% шведов могут нормально жить на свои пенсии. Это шок /для шведов/"
Швеция входит в первую пятерку стран по комфортности жизни. И такой облом...
Re: Что творится за рубежом
Cezar писал(а):https://www.expressen.se/dinapengar/bara-4-av-10-kan-leva-pa-sin-pension-kan-bli-en-chock/
"Только 40% шведов могут нормально жить на свои пенсии. Это шок /для шведов/"
Швеция входит в первую пятерку стран по комфортности жизни. И такой облом...
А переведи ка хреновинку, императорчик. Ты сам то в Стокгольме давно был, со шведскими пенсами, давно базарил? У нас то получается 99процентов не могут жить нормально на свои пенсии по их критериям. , кроме бывших министров, губеров и генералов.
Швеция занимает второе место в мире по пенсиям, пенсия никогда не трудившемуся гражданину составляет 800 евро(7,2тыс крон). Примерно 56-58 тыр. МИНИМАЛКА!!!
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Re: Что творится за рубежом
ПАСЕ приняли резолюцию о восстановлении прав делегации РФ.Негодует МИД Украины.Теперь нет кандидата на избиение.Что будут делать более 700 чел? Кто на избиение следующий?
Re: Что творится за рубежом
ТАСС, 5 июля. Сотрудники сил безопасности международно признанного правительства Ливии арестовали в Триполи двух граждан РФ, которых обвиняют в попытке повлиять на предстоящие президентские выборы в стране.
Поддерживаемые ООН власти Ливии планировали провести выборы в стране в этом году, однако они пока так и не состоялись.
Поддерживаемые ООН власти Ливии планировали провести выборы в стране в этом году, однако они пока так и не состоялись.
Re: Что творится за рубежом
Рассчитаем расстояние до Луны?
Давайте начнем с подоходного налога
В России он 13% так?
А что на лунной дорожке:
Подоходный налог в европейских странах
Список европейских стран включает 44 государства. Законодательство их по подоходному налогу разнообразно. Некоторые из этих стран уже рассмотрены в настоящей статье. Наибольшие ставки подоходного налога применяют:
Швеция — до 57%,
Дания — до 55,6%,
Бельгия — до 50%,
Португалия — до 48%,
Испания — до 45%.
Подоходный налог в Канаде
В Канаде подоходный налог начисляют физическим лицам и корпорациям. Шкала федерального налога для физических лиц — от 15 до 29%, регионального — 5–21%. Максимальная ставка налога составляет 50%. Её применяют с суммы 136 270 канадских долларов.
Подоходный налог в Испании
Декларация о доходах резидента Испании включает все доходы, которые он получил по всему миру. Его статус определяется на весь налоговый период независимо от места проживания. Налог рассчитывают по ставке от 24 до 52%. С дохода в 300 000 € применяют ставку 52%.
Подоходный налог в США 2017-2019
Подоходные налоги в США берут с 1913 года. Законодательство США по налогам сложно для первого восприятия. Кодекс внутренних доходов, принятый в 1954 году, является его основой. Вносимые в кодекс изменения оформляют новыми разделами. Решения Казначейства США являются постановлениями для Службы внутренних доходов (IRS), согласно которым она работает с налогоплательщиками.
Подоходный налог в США должны платить все его резиденты независимо от того, где они проживают и в какой стране получают доход. При расчете налогооблагаемой базы учитывают различные виды вычетов.
После оформления декларации о налогах он оплачивается в 3 адреса:
на федеральный уровень;
непосредственно штату, где проживает декларант;
городу или округу (местные налоги).
Нужно отметить, что ставки налогов на каждом уровне свои и даже могут отсутствовать.
Ставки налогов федерального уровня колеблются в пределах от 10 до 39,6% и рассчитываются от уровня дохода. В зависимости от того, кто оформляет декларацию (одиночка или супружеская пара), необлагаемая база равна 9 075–18 150 долларов США. При доходе от 406 751 доллара США налог берут по ставке 39,6%.
В зависимости от штата ставка налога может варьироваться от 0 до 13%, изменяясь от года к году как в сторону уменьшения, так и в сторону увеличения. При этом количество штатов, где налог не берут, тоже может меняться.
О видах вычетов, применяемых в России, читайте в рубрике «Налоговые вычеты по НДФЛ в 2018-2019 годах».
Подоходный налог во Франции 2017-2019
Во Франции расчет подоходного налога производит налоговая служба. Все доходы французов делятся на 8 категорий. По каждой из них имеется своя методика расчета с учетом применяемых льгот и вычетов. Налог исчисляют по прогрессивной шкале. Эта шкала уточняется каждый год. Особенность расчета подоходного налога состоит в том, что его рассчитывают на семью.
Подоходный налог во Франции берется с дохода по прогрессивной шкале (от 5,5 до 75%). Необлагаемый минимум составляет 6 011 евро в год. Максимальную ставку 75% применяют при доходе семьи в 1 000 000 евро.
Подоходный налог в Швеции
В Швеции подоходный налог получают правительство и муниципалитеты. За налогоплательщиками закреплен регистрационный номер и счет для перечисления налогов. Резиденты обязаны платить налог со всех источников доходов: от предпринимательской деятельности, капитала, заработной платы. Полученный доход уменьшают вычеты, разрешенные законом.
Налог исчисляют по прогрессивной шкале, общая максимальная ставка налога составляет 56,9%. Его берут с дохода выше 476 700 шведских крон. Информация о налогах за 3 года хранится в системе PUMA.
Подоходный налог в Норвегии
В Норвегии данные по налогоплательщикам и налогам публикуют официально. Резиденты обязаны платить национальные и местные налоги со всех доходов, получаемых в стране и за ее пределами. Супруги производят расчет и оплату налогов раздельно. Подоходный налог с годовой зарплаты исчисляют по ставке 9,5% при доходе от 220 501 до 248 500 норвежских крон. При превышении этой суммы налог рассчитывают по прогрессивной шкале, и величина его может достигать 39%.
Подоходный налог в Канаде
В Канаде подоходный налог начисляют физическим лицам и корпорациям. Шкала федерального налога для физических лиц — от 15 до 29%, регионального — 5–21%. Максимальная ставка налога составляет 50%. Её применяют с суммы 136 270 канадских долларов.
Подоходный налог в Испании
Декларация о доходах резидента Испании включает все доходы, которые он получил по всему миру. Его статус определяется на весь налоговый период независимо от места проживания. Налог рассчитывают по ставке от 24 до 52%. С дохода в 300 000 € применяют ставку 52%.
Подоходный налог в Великобритании
В Великобритании до 1973 года применялась шедулярная система налогообложения. Шедулярная форма предусматривает взятие налога с каждого источника доходов, глобальная — с общей суммы доходов.
Подробно по странам
Давайте начнем с подоходного налога
В России он 13% так?
А что на лунной дорожке:
Подоходный налог в европейских странах
Список европейских стран включает 44 государства. Законодательство их по подоходному налогу разнообразно. Некоторые из этих стран уже рассмотрены в настоящей статье. Наибольшие ставки подоходного налога применяют:
Швеция — до 57%,
Дания — до 55,6%,
Бельгия — до 50%,
Португалия — до 48%,
Испания — до 45%.
Подоходный налог в Канаде
В Канаде подоходный налог начисляют физическим лицам и корпорациям. Шкала федерального налога для физических лиц — от 15 до 29%, регионального — 5–21%. Максимальная ставка налога составляет 50%. Её применяют с суммы 136 270 канадских долларов.
Подоходный налог в Испании
Декларация о доходах резидента Испании включает все доходы, которые он получил по всему миру. Его статус определяется на весь налоговый период независимо от места проживания. Налог рассчитывают по ставке от 24 до 52%. С дохода в 300 000 € применяют ставку 52%.
Подоходный налог в США 2017-2019
Подоходные налоги в США берут с 1913 года. Законодательство США по налогам сложно для первого восприятия. Кодекс внутренних доходов, принятый в 1954 году, является его основой. Вносимые в кодекс изменения оформляют новыми разделами. Решения Казначейства США являются постановлениями для Службы внутренних доходов (IRS), согласно которым она работает с налогоплательщиками.
Подоходный налог в США должны платить все его резиденты независимо от того, где они проживают и в какой стране получают доход. При расчете налогооблагаемой базы учитывают различные виды вычетов.
После оформления декларации о налогах он оплачивается в 3 адреса:
на федеральный уровень;
непосредственно штату, где проживает декларант;
городу или округу (местные налоги).
Нужно отметить, что ставки налогов на каждом уровне свои и даже могут отсутствовать.
Ставки налогов федерального уровня колеблются в пределах от 10 до 39,6% и рассчитываются от уровня дохода. В зависимости от того, кто оформляет декларацию (одиночка или супружеская пара), необлагаемая база равна 9 075–18 150 долларов США. При доходе от 406 751 доллара США налог берут по ставке 39,6%.
В зависимости от штата ставка налога может варьироваться от 0 до 13%, изменяясь от года к году как в сторону уменьшения, так и в сторону увеличения. При этом количество штатов, где налог не берут, тоже может меняться.
О видах вычетов, применяемых в России, читайте в рубрике «Налоговые вычеты по НДФЛ в 2018-2019 годах».
Подоходный налог во Франции 2017-2019
Во Франции расчет подоходного налога производит налоговая служба. Все доходы французов делятся на 8 категорий. По каждой из них имеется своя методика расчета с учетом применяемых льгот и вычетов. Налог исчисляют по прогрессивной шкале. Эта шкала уточняется каждый год. Особенность расчета подоходного налога состоит в том, что его рассчитывают на семью.
Подоходный налог во Франции берется с дохода по прогрессивной шкале (от 5,5 до 75%). Необлагаемый минимум составляет 6 011 евро в год. Максимальную ставку 75% применяют при доходе семьи в 1 000 000 евро.
Подоходный налог в Швеции
В Швеции подоходный налог получают правительство и муниципалитеты. За налогоплательщиками закреплен регистрационный номер и счет для перечисления налогов. Резиденты обязаны платить налог со всех источников доходов: от предпринимательской деятельности, капитала, заработной платы. Полученный доход уменьшают вычеты, разрешенные законом.
Налог исчисляют по прогрессивной шкале, общая максимальная ставка налога составляет 56,9%. Его берут с дохода выше 476 700 шведских крон. Информация о налогах за 3 года хранится в системе PUMA.
Подоходный налог в Норвегии
В Норвегии данные по налогоплательщикам и налогам публикуют официально. Резиденты обязаны платить национальные и местные налоги со всех доходов, получаемых в стране и за ее пределами. Супруги производят расчет и оплату налогов раздельно. Подоходный налог с годовой зарплаты исчисляют по ставке 9,5% при доходе от 220 501 до 248 500 норвежских крон. При превышении этой суммы налог рассчитывают по прогрессивной шкале, и величина его может достигать 39%.
Подоходный налог в Канаде
В Канаде подоходный налог начисляют физическим лицам и корпорациям. Шкала федерального налога для физических лиц — от 15 до 29%, регионального — 5–21%. Максимальная ставка налога составляет 50%. Её применяют с суммы 136 270 канадских долларов.
Подоходный налог в Испании
Декларация о доходах резидента Испании включает все доходы, которые он получил по всему миру. Его статус определяется на весь налоговый период независимо от места проживания. Налог рассчитывают по ставке от 24 до 52%. С дохода в 300 000 € применяют ставку 52%.
Подоходный налог в Великобритании
В Великобритании до 1973 года применялась шедулярная система налогообложения. Шедулярная форма предусматривает взятие налога с каждого источника доходов, глобальная — с общей суммы доходов.
Подробно по странам
Re: Что творится за рубежом
Cezar писал(а):Рассчитаем расстояние до Луны?
Давайте начнем с подоходного налога
В России он 13% так?
А что на лунной дорожке:
Подоходный налог в европейских странах
Список европейских стран включает 44 государства. Законодательство их по подоходному налогу разнообразно. Некоторые из этих стран уже рассмотрены в настоящей статье. Наибольшие ставки подоходного налога применяют:
Швеция — до 57%,
Дания — до 55,6%,
Бельгия — до 50%,
Португалия — до 48%,
Испания — до 45%.
Подоходный налог в Канаде
После оформления декларации о налогах он оплачивается в 3 адреса:
на федеральный уровень;
непосредственно штату, где проживает декларант;
городу или округу (местные налоги).
Нужно отметить, что ставки налогов на каждом уровне свои и даже могут отсутствовать.
Ставки налогов федерального уровня колеблются в пределах от 10 до 39,6% и рассчитываются от уровня дохода. В зависимости от того, кто оформляет декларацию (одиночка или супружеская пара), необлагаемая база равна 9 075–18 150 долларов США. При доходе от 406 751 доллара США налог берут по ставке 39,6%.
В зависимости от штата ставка налога может варьироваться от 0 до 13%, изменяясь от года к году как в сторону уменьшения, так и в сторону увеличения. При этом количество штатов, где налог не берут, тоже может меняться.
О видах вычетов, применяемых в России, читайте в рубрике «Налоговые вычеты по НДФЛ в 2018-2019 годах».
Подоходный налог во Франции 2017-2019
Во Франции расчет подоходного налога производит налоговая служба. Все доходы французов делятся на
Налог исчисляют по прогрессивной шкале, общая максимальная ставка налога составляет 56,9%. Его берут с дохода выше 476 700 шведских крон. Информация о налогах за 3 года хранится в системе PUM
Подоходный налог в Норвегии
Вам
Эй, царек-лизожоп путинский, ответь на такой вопрос: в какой развитой европейской стране остается120-130 евриков после уплаты налога с минимальной (!) зарплаты?
А то, что с Путькиных друзей не берут или берут минимальный налог так это разве достижение для цивилизованной страны? Так бывает только в тех государствах, где ворье захыаатило власть.
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Re: Что творится за рубежом
Великая Британия...
COVID-19: For the first time in its history UNICEF will help feed children in the UK
https://news.sky.com/story/covid-19-for ... k-12163515
"There were 4.2 million children living in poverty in the UK in 2018-19. That's 30 per cent of children, or nine in a classroom of 30. 44 per cent of children living in lone-parent families are in poverty."
https://cpag.org.uk/child-poverty/child ... nd-figures
COVID-19: For the first time in its history UNICEF will help feed children in the UK
https://news.sky.com/story/covid-19-for ... k-12163515
"There were 4.2 million children living in poverty in the UK in 2018-19. That's 30 per cent of children, or nine in a classroom of 30. 44 per cent of children living in lone-parent families are in poverty."
https://cpag.org.uk/child-poverty/child ... nd-figures
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