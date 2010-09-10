Осторожно! Клещи!!!!

Обсуждения, рекомендации и нарекания по медицинским учреждениям города.

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Gholbirisa
Гость RZN.info
Сообщения: 33
Зарегистрирован: 24 мар 2016, 23:05

Re: Осторожно! Клещи!!!!

Сообщение Gholbirisa » 07 окт 2016, 08:49

Клещи очень опасны. Когда была маленькой, спокойно бегала по лесу и не задумывалась о них, сейчас хожу и оглядываюсь. Их укус может сделать нормального человека-инвалидом.
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UNCLE1911
Гуру RZN.info
Сообщения: 11322
Зарегистрирован: 04 май 2006, 10:23
Откуда: Оттель

Re: Осторожно! Клещи!!!!

Сообщение UNCLE1911 » 07 окт 2016, 09:51

Gholbirisa писал(а):Клещи очень опасны. Когда была маленькой, спокойно бегала по лесу и не задумывалась о них, сейчас хожу и оглядываюсь. Их укус может сделать нормального человека-инвалидом.

Бедняга, все таки покусали? Уже сделали инвалидом?
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
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UNCLE1911
Гуру RZN.info
Сообщения: 11322
Зарегистрирован: 04 май 2006, 10:23
Откуда: Оттель

Re: Осторожно! Клещи!!!!

Сообщение UNCLE1911 » 08 окт 2016, 21:53

Gadina писал(а):
Герман1 писал(а):ужас, терпеть их не могу!

А я на себе словила, не успел присосаться))

Гадина, ты гадина или жадина?
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
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Gholbirisa
Гость RZN.info
Сообщения: 33
Зарегистрирован: 24 мар 2016, 23:05

Re: Осторожно! Клещи!!!!

Сообщение Gholbirisa » 10 окт 2016, 04:14

Не, не покусали и не сделали инвалидом. Просто умудрилась в интернете посмотреть историю про женщину, которая осталась инвалидом после укуса энцефалита. Вот и гоню теперь, мужа все спрашиваю, бросит нет меня косую)))))
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Алексей Кобзарь
Пользователь RZN.info
Сообщения: 632
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

Re: Осторожно! Клещи!!!!

Сообщение Алексей Кобзарь » 28 минут назад

О, кроты это такая напасть, и скорее всего они не живут в этой среде. У меня была проблема с ними, и чтобы бороться с ними нужны специалисты. Мне помогла компания ФЕДЕРАЛДЕЗ. Защита от кротов https://ecobarrier.ru/kroty была выполнена быстро и на высшем уровне. На их сайте есть вся необходимая информация.
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