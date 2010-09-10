Сообщение Gholbirisa » 10 окт 2016, 04:14

Не, не покусали и не сделали инвалидом. Просто умудрилась в интернете посмотреть историю про женщину, которая осталась инвалидом после укуса энцефалита. Вот и гоню теперь, мужа все спрашиваю, бросит нет меня косую)))))