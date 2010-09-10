Осторожно! Клещи!!!!
Обсуждения, рекомендации и нарекания по медицинским учреждениям города.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 33
- Зарегистрирован: 24 мар 2016, 23:05
Re: Осторожно! Клещи!!!!
Клещи очень опасны. Когда была маленькой, спокойно бегала по лесу и не задумывалась о них, сейчас хожу и оглядываюсь. Их укус может сделать нормального человека-инвалидом.
Re: Осторожно! Клещи!!!!
Gholbirisa писал(а):Клещи очень опасны. Когда была маленькой, спокойно бегала по лесу и не задумывалась о них, сейчас хожу и оглядываюсь. Их укус может сделать нормального человека-инвалидом.
Бедняга, все таки покусали? Уже сделали инвалидом?
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Re: Осторожно! Клещи!!!!
Gadina писал(а):Герман1 писал(а):ужас, терпеть их не могу!
А я на себе словила, не успел присосаться))
Гадина, ты гадина или жадина?
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 33
- Зарегистрирован: 24 мар 2016, 23:05
Re: Осторожно! Клещи!!!!
Не, не покусали и не сделали инвалидом. Просто умудрилась в интернете посмотреть историю про женщину, которая осталась инвалидом после укуса энцефалита. Вот и гоню теперь, мужа все спрашиваю, бросит нет меня косую)))))
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- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 632
- Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18
Re: Осторожно! Клещи!!!!
О, кроты это такая напасть, и скорее всего они не живут в этой среде. У меня была проблема с ними, и чтобы бороться с ними нужны специалисты. Мне помогла компания ФЕДЕРАЛДЕЗ. Защита от кротов https://ecobarrier.ru/kroty была выполнена быстро и на высшем уровне. На их сайте есть вся необходимая информация.
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