Покупка, ремонт синтезаторов (Рязань)
Обсуждение музыкальной тусовки родного города. Новости от групп и исполнителей.
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14 сообщений • Страница 1 из 1
Покупка, ремонт синтезаторов (Рязань)
Покупка, ремонт синтезаторов: KURZWEIL, ALESIS, KORG, ROLAND, YAMAHA, и др., замена кнопок, замена фейдеров, неработающих клавиш, апгрейд, модернизация, установка опций. Консультации, помощь в выборе, подключении, настройке муз. оборудования, домашних студий, програмного обеспечения под WinXP/Vista/7, Mac OS (Macintosh)/РС-Хакинтош
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27-36-24 (раб.тел., можно оставить сообщение на автоответчик)
Валентин.
E-mail: jazztransfer@narod.ru
ICQ - 176175636
Skype - jazztransfer
Вконтакте - http://vk.com/club25557065
27-36-24 (раб.тел., можно оставить сообщение на автоответчик)
Валентин.
Счастье, по-видимому, заключается - в досуге.....
Re: Покупка, ремонт синтезаторов (Рязань)
francuz
А скупаешь какие? Все подряд?
А скупаешь какие? Все подряд?
А взять всё, и поделить!!!
-
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 2008
- Зарегистрирован: 22 янв 2011, 18:54
Re: Покупка, ремонт синтезаторов (Рязань)
BAXMYPKA
Не иначе чел команде Уриев помочь хочет.
У Кена там трудности с инструментом.
Ну ты слышал короче.
Не иначе чел команде Уриев помочь хочет.
У Кена там трудности с инструментом.
Ну ты слышал короче.
Последний раз редактировалось АлександрВ завтра 24:59
Re: Покупка, ремонт синтезаторов (Рязань)
Уважаемые форумчане!
Предложите на продажу свой клавишный инструмент, если он Вам надоел, нуждается в ремонте и пр.
Сбросьте название модели, описание дефекта, причину продажи, укажите начальную цену. Поговорим-обсудим. Может быть Вас заинтересует обмен на др. оборудование и т.д.
Естессно, и это понятно, что я не буду скупать всё подряд.
"Убитые" синты - в ремфонд, дефектные - на ремонт, профилактику и далее на продажу, подержанные - просто "срочный выкуп".
С уважением, Валентин.
Предложите на продажу свой клавишный инструмент, если он Вам надоел, нуждается в ремонте и пр.
Сбросьте название модели, описание дефекта, причину продажи, укажите начальную цену. Поговорим-обсудим. Может быть Вас заинтересует обмен на др. оборудование и т.д.
Естессно, и это понятно, что я не буду скупать всё подряд.
"Убитые" синты - в ремфонд, дефектные - на ремонт, профилактику и далее на продажу, подержанные - просто "срочный выкуп".
С уважением, Валентин.
Счастье, по-видимому, заключается - в досуге.....
Re: Покупка, ремонт синтезаторов (Рязань)
Привет! А консультацию можно получить по COMPACT NORD STAGE?
Я, правда , пока ещё не открывал - только что привезли. Дефект - через 15-20 минут работы наступает полный сброс и перезагрузка. Чем дальше, тем чаще. Подсветка индикатора в момент сброса не гаснет. Это случаем не типовая неисправность ?
Я, правда , пока ещё не открывал - только что привезли. Дефект - через 15-20 минут работы наступает полный сброс и перезагрузка. Чем дальше, тем чаще. Подсветка индикатора в момент сброса не гаснет. Это случаем не типовая неисправность ?
Не покупайте детские автокресла HEYNER - два пустотелых куска говнопластмассы не уберегут вашего ребёнка!
Re: Покупка, ремонт синтезаторов (Рязань)
Привет!
Для начала я бы уточнил версию ОС инструмента.
Посмотрел бы баги в предыдущих и усовершенствования новых прошивок этого инструмента. http://www.nordkeyboards.com/main.asp?tm=Products&clpm=Nord_Stage_Classic&clnsm=Update_History
Далее, я бы установил новую прошивку ОС в инструмент и сделал сброс на заводские установки. http://www.nordkeyboards.com/main.asp?tm=Downloads&cldwn=Nord_Stage_Classic&osdwn=osw
Вопрос: а полный сброс и перезагрузка происходят на пресетах или на юзерских банках? Может быть слишком "круто накручено"?
С паяльником в нём пока делать нечего, а вот внутренний визуальный осмотр - не повредил бы.
p.s. ........ там по KORGу Геннадия вестей нет?
Для начала я бы уточнил версию ОС инструмента.
Посмотрел бы баги в предыдущих и усовершенствования новых прошивок этого инструмента. http://www.nordkeyboards.com/main.asp?tm=Products&clpm=Nord_Stage_Classic&clnsm=Update_History
Далее, я бы установил новую прошивку ОС в инструмент и сделал сброс на заводские установки. http://www.nordkeyboards.com/main.asp?tm=Downloads&cldwn=Nord_Stage_Classic&osdwn=osw
Вопрос: а полный сброс и перезагрузка происходят на пресетах или на юзерских банках? Может быть слишком "круто накручено"?
С паяльником в нём пока делать нечего, а вот внутренний визуальный осмотр - не повредил бы.
p.s. ........ там по KORGу Геннадия вестей нет?
Счастье, по-видимому, заключается - в досуге.....
Re: Покупка, ремонт синтезаторов (Рязань)
francuz писал(а):а полный сброс и перезагрузка происходят на пресетах или на юзерских банках?
Ну, просто сброс и всё. Я не очень представляю себе. чем отличаются пресеты от юзерских банков. Вот просто на пианинном звучании и если выбрать режим "Organ" - одинаково.
francuz писал(а):там по KORGу Геннадия вестей нет?
Ну, позвони ему. Или в среду приходи на джэм-сейшн.
Не покупайте детские автокресла HEYNER - два пустотелых куска говнопластмассы не уберегут вашего ребёнка!
Re: Покупка, ремонт синтезаторов (Рязань)
NORD cделал.
francuz, а не подскажешь по PRIVIA PX-320 ?
Регулятор громкости наверное с тонкомпенсацией, 5 выводов. Установлен на плате M408-CNB3C/ Врядли такой можно найти. Сложно прозвонить и определить поножовщину - типа рухнуло всё внутри.
francuz, а не подскажешь по PRIVIA PX-320 ?
Регулятор громкости наверное с тонкомпенсацией, 5 выводов. Установлен на плате M408-CNB3C/ Врядли такой можно найти. Сложно прозвонить и определить поножовщину - типа рухнуло всё внутри.
Не покупайте детские автокресла HEYNER - два пустотелых куска говнопластмассы не уберегут вашего ребёнка!
Продажа винтажных советских синтезаторов!!!
Есть на продажу "редкие" винтажные советские синтезаторы:
1. ФАЭМИ - М (3 шт.), комплектные, жёсткий кофр, педаль, блок питания.
ссылка: http://www.ruskeys.net/base/faemim.php
2.ЮНОСТЬ 21 (1 шт.), комплектный, отличное состояние, жёсткий кофр, блок питания.
ссылка: http://www.ruskeys.net/base/unost21.php
3. ЮНОСТЬ 75 (1 шт.), без кофра, стойка, комплектный, цвет синий.
ссылка: http://www.ruskeys.net/base/unost75.php
Цену объявлять пока не буду, оставляйте Ваши коменты, варианты покупки, обмена и свои предложения по цене. Ориг. фото инструментов вышлю на электронку по запросу.
1. ФАЭМИ - М (3 шт.), комплектные, жёсткий кофр, педаль, блок питания.
ссылка: http://www.ruskeys.net/base/faemim.php
2.ЮНОСТЬ 21 (1 шт.), комплектный, отличное состояние, жёсткий кофр, блок питания.
ссылка: http://www.ruskeys.net/base/unost21.php
3. ЮНОСТЬ 75 (1 шт.), без кофра, стойка, комплектный, цвет синий.
ссылка: http://www.ruskeys.net/base/unost75.php
Цену объявлять пока не буду, оставляйте Ваши коменты, варианты покупки, обмена и свои предложения по цене. Ориг. фото инструментов вышлю на электронку по запросу.
Счастье, по-видимому, заключается - в досуге.....
Продажа винтажных советских синтезаторов!!!
3. ЛЕЛЬ-0041 (1 шт.), комплектный, сост. удовл., стойка, цвет чёрный (2500 р.)
ссылка: http://www.ruskeys.net/base/unost75.php
4. VERMONA E-Piano (1 шт.) (Германия) ,комплектный, без стойки. (4000 р.)
ссылка: http://www.vermona.de/htm/strings.htm
ссылка: http://www.ruskeys.net/base/unost75.php
4. VERMONA E-Piano (1 шт.) (Германия) ,комплектный, без стойки. (4000 р.)
ссылка: http://www.vermona.de/htm/strings.htm
Счастье, по-видимому, заключается - в досуге.....
Re: Покупка, ремонт синтезаторов (Рязань)
Добрый день. Возможно ли купить процессор Korg MB87f1710с
основной платы синтезатора Korg karma? Могу купить материнку кармы целиком
win19@yandex.ru
основной платы синтезатора Korg karma? Могу купить материнку кармы целиком
win19@yandex.ru
Re: Покупка, ремонт синтезаторов (Рязань)
Скажите пожалуйста, форум ещё актуален? Я смотрю сообщения очень древние.
Re: Покупка, ремонт синтезаторов (Рязань)
Актуально. UP!
Счастье, по-видимому, заключается - в досуге.....
Re: Покупка, ремонт синтезаторов (Рязань)
А консультацию можно получить по COMPACT NORD STAGE?
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