Сообщение Zayec » 25 апр 2011, 11:10

Привет! А консультацию можно получить по COMPACT NORD STAGE?

Я, правда , пока ещё не открывал - только что привезли. Дефект - через 15-20 минут работы наступает полный сброс и перезагрузка. Чем дальше, тем чаще. Подсветка индикатора в момент сброса не гаснет. Это случаем не типовая неисправность ?

Не покупайте детские автокресла HEYNER - два пустотелых куска говнопластмассы не уберегут вашего ребёнка!