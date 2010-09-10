Сообщение botscharowdm » 18 фев 2017, 12:40

В больнице им. Семашко меня направили на ОКТ (оптическая когерентная томография глаза), но в самой больнице аппарат временно сломан. Пришлось искать коммерческую клинику, которая проводит это обследование. Пошел в офтальмологическую клинику "РЕАЛ ВИЖН" (г. Рязань, ул. Татарская, 33).

Цена на ОКТ в "РЕАЛ ВИЖН" почти в ТРИ РАЗА ВЫШЕ чем в Семашко (1500 руб. против 600 руб. за 2 глаза). Это очень дорого, но за такие деньги уровень обслуживания в "РЕАЛ ВИЖН" оказался низким. Опишу основные претензии:

1) Я пришел в "РЕАЛ ВИЖН" сразу после работы - в контактных линзах. Планировал снять линзы и одеть очки прямо в клинике перед приемом. Когда в клинике я поинтересовался у регистратора, где можно снять линзы, мне ответили "Туалет перед вами!". Это ужас!!! В специализированной офтальмологической клинике нет места, где пациент может снять контактные линзы и одеть очки. В грязном сортире, где все писают и какают, я, согнувшись в три погибели над раковиной, снимал линзы. В туалете нет ни стула ни стола. Никаких условий! В метре от унитаза я ковырялся в глазах в общественном туалете. Никогда в жизни нигде этим не занимался. Это унизительно и противно. За такую плату - никаких условий. Было желание тут же покинуть клинику, но просто время меня поджимало и нужно было делать обследование именно в тот день. Иначе обязательно пошел бы в другое место. Я возмущен!;

2) Перед процедурой администратор-регистратор, который ведет прием пациентов на регистратуре подошла ко мне чтобы закапать глаза. Она только что открывала двери за ручки (которые все хватают), оформляла документы, разговаривала по рабочему телефону, крутила в руках свой мобильник (на котором куча микробов) и тут же, не помыв руки и без перчаток, взяла из кабинета капли и прямо в коридоре закапала мне в глаза. Очень профессионально, ничего не скажешь. Молодец! Очень приятно!;

3) Я много в своей жизни ходил по офтальмологам. Сейчас уже везде закапывают капли, расширяющие зрачок, которые действуют полдня, а не весь день - как раньше. В "РЕАЛ ВИЖН" мне закапали какие-то советские капли, которые кошмарили мой глаз очень долго. Неужели нельзя закупить современные капли для расширения зрачков? Это такая экономия? А пациенты платят совсем не экономно!

4) По завершении обслуживания, после оплаты мне выдали кассовый чек и всё! Действующее законодательство обязывает при оказании мед. услуг выдавать пациенту не только чек, но и оформлять соответствующий договор и акт оказания услуг, что сделано не было. А зачем соблюдать законы и приказы Минздрава? Зачем оформлять договор, если с этим документом пациент потом может предъявить претензии к клинике, в случае осложнений? Зачем марать бумагу и тратить картриджи в принтере? Зачем предоставлять пацинету возможность получить возмещение НДФЛ в ФНС за получение платных мед. услуг?

Главная цель клиники - развод пациентов на деньги. Остальное для неё мелочи! Никому не советую! Дорого и некачественно! Лучше поищите альтернативу!