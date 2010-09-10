Операция на глаза!
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Re: Операция на глаза!
делала операцию в москве в микрохирургии имени федорова 10 лет назад (лазик)...отношение к пациентам на высшем уровне, сама операция безболезненная, после того как отошел наркоз, не скажу, чтобы было больно, но неприятно, в это время лучше лечь и никуда не ходить хотя бы пару-тройку часов, благо у них при больнице имеется пансионат. после по-моему год если есть какие то вопросы можно к ним ездить обследоваться бесплатно! в общем я осталась довольна!
Re: Операция на глаза!
*Rina* писал(а):делала операцию в москве в микрохирургии имени федорова 10 лет назад (лазик)...отношение к пациентам на высшем уровне, сама операция безболезненная, после того как отошел наркоз, не скажу, чтобы было больно, но неприятно, в это время лучше лечь и никуда не ходить хотя бы пару-тройку часов, благо у них при больнице имеется пансионат. после по-моему год если есть какие то вопросы можно к ним ездить обследоваться бесплатно! в общем я осталась довольна!
Читайте ныне отзыв об этой клинике.
Я подготовлен к замене хрусталика в глазной клинике РАМН. Операция назначена на 04.06.2013г
Общая сумма около 50 тыс руб. 28058 руб за интраокулярную линзу- хрусталик+ 3% комиссия СБ,13500 руб в кассу клиники за операцию в кассу клиники + 6000 руб за стационар и лекарства после операции.
Меня оперирует д.м.н Введенский А.с.
Re: Операция на глаза!
Ничего не имею против наших врачей (наблюдалась у них), но операцию ездила делать в "московскую глазную клинику". Делала ласик, врач мой Шеуджен Мурат Байзетович. Уже год после операции прошел, почти год и зрение хорошее. В начале апреля ходила в поликлинику, 100 % зрение, как врач сказала.
Re: Операция на глаза!
sol, а какое зрение до операции было?
Re: Операция на глаза!
Rina, вот прошло 10 лет, и зрение осталось 100%??? я тоже задумываюсь, но на это нужно решиться, пока обхожусь очками
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 06 окт 2015, 10:58
Re: Операция на глаза!
Здравствуйте! Подскажите офтальмолога для маленького ребёнка. От обследования до дальнейшего ведения.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 06 окт 2015, 10:58
Re: Операция на глаза!
Здравствуйте! Подскажите офтальмолога для маленького ребёнка. От обследования до дальнейшего ведения.
Re: Операция на глаза!
Shoroh30 писал(а):Rina, вот прошло 10 лет, и зрение осталось 100%??? я тоже задумываюсь, но на это нужно решиться, пока обхожусь очками
не будет 100% зрения, никто не дает гарантию...
Re: Операция на глаза!
Я подготовлен к замене хрусталика в глазной клинике РАМН. Операция назначена на 04.06.2013г
Общая сумма около 50 тыс руб. 28058 руб за интраокулярную линзу- хрусталик+ 3% комиссия СБ,13500 руб в кассу клиники за операцию в кассу клиники + 6000 руб за стационар и лекарства после операции.
Меня оперирует д.м.н Введенский А.с.
Заменил профессор хрусталик.Пока зрение не изменилось. Прошло 2,5 года.
Общая сумма около 50 тыс руб. 28058 руб за интраокулярную линзу- хрусталик+ 3% комиссия СБ,13500 руб в кассу клиники за операцию в кассу клиники + 6000 руб за стационар и лекарства после операции.
Меня оперирует д.м.н Введенский А.с.
Заменил профессор хрусталик.Пока зрение не изменилось. Прошло 2,5 года.
Re: Операция на глаза!
В городской больнице дедушке делали операцию на глазе недавно, срезали какой-то нарост. Так дважды швы оставляли там, не сняли все. Глаз постоянно красный. Лучше бы не ходил туда. какая-то женщина оперировала.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 18 фев 2017, 12:38
Re: Операция на глаза!
В больнице им. Семашко меня направили на ОКТ (оптическая когерентная томография глаза), но в самой больнице аппарат временно сломан. Пришлось искать коммерческую клинику, которая проводит это обследование. Пошел в офтальмологическую клинику "РЕАЛ ВИЖН" (г. Рязань, ул. Татарская, 33).
Цена на ОКТ в "РЕАЛ ВИЖН" почти в ТРИ РАЗА ВЫШЕ чем в Семашко (1500 руб. против 600 руб. за 2 глаза). Это очень дорого, но за такие деньги уровень обслуживания в "РЕАЛ ВИЖН" оказался низким. Опишу основные претензии:
1) Я пришел в "РЕАЛ ВИЖН" сразу после работы - в контактных линзах. Планировал снять линзы и одеть очки прямо в клинике перед приемом. Когда в клинике я поинтересовался у регистратора, где можно снять линзы, мне ответили "Туалет перед вами!". Это ужас!!! В специализированной офтальмологической клинике нет места, где пациент может снять контактные линзы и одеть очки. В грязном сортире, где все писают и какают, я, согнувшись в три погибели над раковиной, снимал линзы. В туалете нет ни стула ни стола. Никаких условий! В метре от унитаза я ковырялся в глазах в общественном туалете. Никогда в жизни нигде этим не занимался. Это унизительно и противно. За такую плату - никаких условий. Было желание тут же покинуть клинику, но просто время меня поджимало и нужно было делать обследование именно в тот день. Иначе обязательно пошел бы в другое место. Я возмущен!;
2) Перед процедурой администратор-регистратор, который ведет прием пациентов на регистратуре подошла ко мне чтобы закапать глаза. Она только что открывала двери за ручки (которые все хватают), оформляла документы, разговаривала по рабочему телефону, крутила в руках свой мобильник (на котором куча микробов) и тут же, не помыв руки и без перчаток, взяла из кабинета капли и прямо в коридоре закапала мне в глаза. Очень профессионально, ничего не скажешь. Молодец! Очень приятно!;
3) Я много в своей жизни ходил по офтальмологам. Сейчас уже везде закапывают капли, расширяющие зрачок, которые действуют полдня, а не весь день - как раньше. В "РЕАЛ ВИЖН" мне закапали какие-то советские капли, которые кошмарили мой глаз очень долго. Неужели нельзя закупить современные капли для расширения зрачков? Это такая экономия? А пациенты платят совсем не экономно!
4) По завершении обслуживания, после оплаты мне выдали кассовый чек и всё! Действующее законодательство обязывает при оказании мед. услуг выдавать пациенту не только чек, но и оформлять соответствующий договор и акт оказания услуг, что сделано не было. А зачем соблюдать законы и приказы Минздрава? Зачем оформлять договор, если с этим документом пациент потом может предъявить претензии к клинике, в случае осложнений? Зачем марать бумагу и тратить картриджи в принтере? Зачем предоставлять пацинету возможность получить возмещение НДФЛ в ФНС за получение платных мед. услуг?
Главная цель клиники - развод пациентов на деньги. Остальное для неё мелочи! Никому не советую! Дорого и некачественно! Лучше поищите альтернативу!
Цена на ОКТ в "РЕАЛ ВИЖН" почти в ТРИ РАЗА ВЫШЕ чем в Семашко (1500 руб. против 600 руб. за 2 глаза). Это очень дорого, но за такие деньги уровень обслуживания в "РЕАЛ ВИЖН" оказался низким. Опишу основные претензии:
1) Я пришел в "РЕАЛ ВИЖН" сразу после работы - в контактных линзах. Планировал снять линзы и одеть очки прямо в клинике перед приемом. Когда в клинике я поинтересовался у регистратора, где можно снять линзы, мне ответили "Туалет перед вами!". Это ужас!!! В специализированной офтальмологической клинике нет места, где пациент может снять контактные линзы и одеть очки. В грязном сортире, где все писают и какают, я, согнувшись в три погибели над раковиной, снимал линзы. В туалете нет ни стула ни стола. Никаких условий! В метре от унитаза я ковырялся в глазах в общественном туалете. Никогда в жизни нигде этим не занимался. Это унизительно и противно. За такую плату - никаких условий. Было желание тут же покинуть клинику, но просто время меня поджимало и нужно было делать обследование именно в тот день. Иначе обязательно пошел бы в другое место. Я возмущен!;
2) Перед процедурой администратор-регистратор, который ведет прием пациентов на регистратуре подошла ко мне чтобы закапать глаза. Она только что открывала двери за ручки (которые все хватают), оформляла документы, разговаривала по рабочему телефону, крутила в руках свой мобильник (на котором куча микробов) и тут же, не помыв руки и без перчаток, взяла из кабинета капли и прямо в коридоре закапала мне в глаза. Очень профессионально, ничего не скажешь. Молодец! Очень приятно!;
3) Я много в своей жизни ходил по офтальмологам. Сейчас уже везде закапывают капли, расширяющие зрачок, которые действуют полдня, а не весь день - как раньше. В "РЕАЛ ВИЖН" мне закапали какие-то советские капли, которые кошмарили мой глаз очень долго. Неужели нельзя закупить современные капли для расширения зрачков? Это такая экономия? А пациенты платят совсем не экономно!
4) По завершении обслуживания, после оплаты мне выдали кассовый чек и всё! Действующее законодательство обязывает при оказании мед. услуг выдавать пациенту не только чек, но и оформлять соответствующий договор и акт оказания услуг, что сделано не было. А зачем соблюдать законы и приказы Минздрава? Зачем оформлять договор, если с этим документом пациент потом может предъявить претензии к клинике, в случае осложнений? Зачем марать бумагу и тратить картриджи в принтере? Зачем предоставлять пацинету возможность получить возмещение НДФЛ в ФНС за получение платных мед. услуг?
Главная цель клиники - развод пациентов на деньги. Остальное для неё мелочи! Никому не советую! Дорого и некачественно! Лучше поищите альтернативу!
Re: Операция на глаза!
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Чумовые семейные утехи c ликующей маникюршей. Устойчивый балабол вторгается в ее до изнеможения.
http://www.volzsky.ru/forum/profile.php ... e&u=128695
Заманчивые ню подборки О. Бузовой рядом с печью
http://finansy.su/user/rdikcia95/
Они горели и немели от его ласк, с восхищением прижимались к нему. Особенно часто и охотно подсаживалась к привратнику Клариса де Марсель, более других девушек нравившаяся ему. Она позволяла трогать себя везде, замирая от его ласки, когда он осторожно пропускал свой палец в разрез ее кольца и то нежно щекотал ее, то гладил шелковистые колечки волос на круглом лобке девушки, то забирался глубоко в ее органы. Она почти не стеснялась его, зная, что он глухонемой и глупый и не может никому рассказать как ее ласкает. А были ласки такие милые, такие приятные, что хотелось никогда не отказываться от них. С каждым днем все больше и больше охватывало ее неизведанное желание. Ей хотелось, чтобы он никогда не отрывал своих рук от ее ямки(так она и ее подруги называли свои половые органы). Hо, почти всегда окруженная своими подругами, она редко оставалась с ним наедине, а он хотел ее все больше и больше. Клариса еще не догадывалась о самоудовлетворении чувственности без участия другого лица, хотя некоторые ее подруги втайне предавались этому пороку. Наконец, мы все полезли в воду. Тут я немного отошел. Мои спутницы вовсю веселились: брызгались, барахтались, смеялись и совершенно ничего не стеснялись. Я понял, что они так делают не впервой и тоже присоединился к ним. Тетка стала учить младшую плавать, а мы возились с Инной. Неожиданно я почувствовал на члене ее руку. Мой пистон мгновенно возбудился. Вода доходила нам до шеи и было не видно, чем мы занимаемся. Обследовав друг друга руками, мы договорились дома завершить начатое. День прошел в полном сумбуре, я с нетерпением дожидался вечера. Наконец, он наступил, все ушли спать. Я лег в постель и выключил свет. Ждал не долго. Инна пришла. На ней была одна ночная рубашка. Без лишних слов мы перешли к делу. Инна была уже не девочка и, пожалуй, поопытней меня. Мы трахались в самых разных позах и нам было мало. Под самое утро мы успокоились и лежали, обнявшись. Инна сказала, что Ирина еще девочка, но тоже очень хочет попробовать. Я с радостью согласился...
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Он смущен. Извиняется, что без звонка. Как же я забыла - он теперь работает где-то около моего дома: Конечно, я приглашала его "заходить, если время будет". Еще бы его не пригласить! По нему с ума сходит половина девчонок нашего города. И вот темно. Я сижу в беседке и не знаю: придет ли Оля, а если и придет, то что мы будем делать. Раздалось легкое шуршание, и рядом со мной села Оля. Лунный свет струился по ее волосам, кожа казалась молочно-белой и светилась. У нас завязался сначала неловкий от общего смущения разговор. Но постепенно мы разговорились о школе, о лагере, да и вообще о жизни. Я постоянно думал, что предпринять (уже тогда я понимал, что глупо так просидеть и проболтать все ночь напролет). По ее глазам я видел, что она ждет от меня каких-то действий. В общем я, наверное, так ни на что бы и не решился, если бы она не сказала, оборвав себя на полуслове, чтобы я поцеловал ее. Я наклонился к ее лицу: глаза прикрыты веками, губы чуть приоткрыты и влажные. Я прислонил свои губы к ее (это мой первый поцелуй, и я не знал, как это нужно делать). Внезапно ее язычок проник и начал двигаться у меня во рту (вот я удивился). Я тоже начал шевелить своим языком, короче, приноровился: я облизывал ее губы, покусывал, просто нежно целовал. Мои руки ласкали ее плечи, шею, начали спускаться к груди. Вдруг на аллее послышались какие-то шаги и голоса. В один миг мы сорвались с места и скрылись в кустах. В беседку села какая-то компания (наверное, вожатые). Пришлось нам искать другое место. Мы пошли на берег речки. Там стояло строение (душевая, раздевалка, и сарай с инвентарем и небольшим сеновалом). Было темно, на ощупь открыли дверь в сарай, пробрались, сели на душистое сено и начали продолжать прерванные ласки. Внезапно мы вздрогнули от какого-то звука: в сарае мы были не одни. Зажегся тусклый свет от небольшой лампочки, и нашим глазам открылась такая картина: на раздетом вожатом Михаиле сидела верхом Света (это она протянула руку и включила свет, а до этого они сами в испуге притаились). Она была растрепана и тоже совершенно обнажена . Щечки раскраснелись, соски торчат и сильно припухли. Кругом валялась разбросанная одежда. Мы представляли собой тоже интересное зрелище: я весь взлохмаченный и смущенный, Оля ошарашенная, с расстегнутыми верхними пуговицами платья.
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Ворованное личное добивание c покорной Марго. Прямолинейный Брайан отшпилил ее лавинообразно.
http://grigorenko-sv.pp.ua/user/Angelika228/
Утренние порнушные фотографии Ольги Бузовой после клизмы
http://nx55555.com/home.php?mod=space&uid=81723
Он смущен. Извиняется, что без звонка. Как же я забыла - он теперь работает где-то около моего дома: Конечно, я приглашала его "заходить, если время будет". Еще бы его не пригласить! По нему с ума сходит половина девчонок нашего города. И вот темно. Я сижу в беседке и не знаю: придет ли Оля, а если и придет, то что мы будем делать. Раздалось легкое шуршание, и рядом со мной села Оля. Лунный свет струился по ее волосам, кожа казалась молочно-белой и светилась. У нас завязался сначала неловкий от общего смущения разговор. Но постепенно мы разговорились о школе, о лагере, да и вообще о жизни. Я постоянно думал, что предпринять (уже тогда я понимал, что глупо так просидеть и проболтать все ночь напролет). По ее глазам я видел, что она ждет от меня каких-то действий. В общем я, наверное, так ни на что бы и не решился, если бы она не сказала, оборвав себя на полуслове, чтобы я поцеловал ее. Я наклонился к ее лицу: глаза прикрыты веками, губы чуть приоткрыты и влажные. Я прислонил свои губы к ее (это мой первый поцелуй, и я не знал, как это нужно делать). Внезапно ее язычок проник и начал двигаться у меня во рту (вот я удивился). Я тоже начал шевелить своим языком, короче, приноровился: я облизывал ее губы, покусывал, просто нежно целовал. Мои руки ласкали ее плечи, шею, начали спускаться к груди. Вдруг на аллее послышались какие-то шаги и голоса. В один миг мы сорвались с места и скрылись в кустах. В беседку села какая-то компания (наверное, вожатые). Пришлось нам искать другое место. Мы пошли на берег речки. Там стояло строение (душевая, раздевалка, и сарай с инвентарем и небольшим сеновалом). Было темно, на ощупь открыли дверь в сарай, пробрались, сели на душистое сено и начали продолжать прерванные ласки. Внезапно мы вздрогнули от какого-то звука: в сарае мы были не одни. Зажегся тусклый свет от небольшой лампочки, и нашим глазам открылась такая картина: на раздетом вожатом Михаиле сидела верхом Света (это она протянула руку и включила свет, а до этого они сами в испуге притаились). Она была растрепана и тоже совершенно обнажена . Щечки раскраснелись, соски торчат и сильно припухли. Кругом валялась разбросанная одежда. Мы представляли собой тоже интересное зрелище: я весь взлохмаченный и смущенный, Оля ошарашенная, с расстегнутыми верхними пуговицами платья.
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