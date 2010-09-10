Операция на глаза!
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Re: Операция на глаза!
делала операцию в москве в микрохирургии имени федорова 10 лет назад (лазик)...отношение к пациентам на высшем уровне, сама операция безболезненная, после того как отошел наркоз, не скажу, чтобы было больно, но неприятно, в это время лучше лечь и никуда не ходить хотя бы пару-тройку часов, благо у них при больнице имеется пансионат. после по-моему год если есть какие то вопросы можно к ним ездить обследоваться бесплатно! в общем я осталась довольна!
Re: Операция на глаза!
*Rina* писал(а):делала операцию в москве в микрохирургии имени федорова 10 лет назад (лазик)...отношение к пациентам на высшем уровне, сама операция безболезненная, после того как отошел наркоз, не скажу, чтобы было больно, но неприятно, в это время лучше лечь и никуда не ходить хотя бы пару-тройку часов, благо у них при больнице имеется пансионат. после по-моему год если есть какие то вопросы можно к ним ездить обследоваться бесплатно! в общем я осталась довольна!
Читайте ныне отзыв об этой клинике.
Я подготовлен к замене хрусталика в глазной клинике РАМН. Операция назначена на 04.06.2013г
Общая сумма около 50 тыс руб. 28058 руб за интраокулярную линзу- хрусталик+ 3% комиссия СБ,13500 руб в кассу клиники за операцию в кассу клиники + 6000 руб за стационар и лекарства после операции.
Меня оперирует д.м.н Введенский А.с.
Re: Операция на глаза!
Ничего не имею против наших врачей (наблюдалась у них), но операцию ездила делать в "московскую глазную клинику". Делала ласик, врач мой Шеуджен Мурат Байзетович. Уже год после операции прошел, почти год и зрение хорошее. В начале апреля ходила в поликлинику, 100 % зрение, как врач сказала.
Re: Операция на глаза!
sol, а какое зрение до операции было?
Re: Операция на глаза!
Rina, вот прошло 10 лет, и зрение осталось 100%??? я тоже задумываюсь, но на это нужно решиться, пока обхожусь очками
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 06 окт 2015, 10:58
Re: Операция на глаза!
Здравствуйте! Подскажите офтальмолога для маленького ребёнка. От обследования до дальнейшего ведения.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 06 окт 2015, 10:58
Re: Операция на глаза!
Здравствуйте! Подскажите офтальмолога для маленького ребёнка. От обследования до дальнейшего ведения.
Re: Операция на глаза!
Shoroh30 писал(а):Rina, вот прошло 10 лет, и зрение осталось 100%??? я тоже задумываюсь, но на это нужно решиться, пока обхожусь очками
не будет 100% зрения, никто не дает гарантию...
Re: Операция на глаза!
Я подготовлен к замене хрусталика в глазной клинике РАМН. Операция назначена на 04.06.2013г
Общая сумма около 50 тыс руб. 28058 руб за интраокулярную линзу- хрусталик+ 3% комиссия СБ,13500 руб в кассу клиники за операцию в кассу клиники + 6000 руб за стационар и лекарства после операции.
Меня оперирует д.м.н Введенский А.с.
Заменил профессор хрусталик.Пока зрение не изменилось. Прошло 2,5 года.
Общая сумма около 50 тыс руб. 28058 руб за интраокулярную линзу- хрусталик+ 3% комиссия СБ,13500 руб в кассу клиники за операцию в кассу клиники + 6000 руб за стационар и лекарства после операции.
Меня оперирует д.м.н Введенский А.с.
Заменил профессор хрусталик.Пока зрение не изменилось. Прошло 2,5 года.
Re: Операция на глаза!
В городской больнице дедушке делали операцию на глазе недавно, срезали какой-то нарост. Так дважды швы оставляли там, не сняли все. Глаз постоянно красный. Лучше бы не ходил туда. какая-то женщина оперировала.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 18 фев 2017, 12:38
Re: Операция на глаза!
В больнице им. Семашко меня направили на ОКТ (оптическая когерентная томография глаза), но в самой больнице аппарат временно сломан. Пришлось искать коммерческую клинику, которая проводит это обследование. Пошел в офтальмологическую клинику "РЕАЛ ВИЖН" (г. Рязань, ул. Татарская, 33).
Цена на ОКТ в "РЕАЛ ВИЖН" почти в ТРИ РАЗА ВЫШЕ чем в Семашко (1500 руб. против 600 руб. за 2 глаза). Это очень дорого, но за такие деньги уровень обслуживания в "РЕАЛ ВИЖН" оказался низким. Опишу основные претензии:
1) Я пришел в "РЕАЛ ВИЖН" сразу после работы - в контактных линзах. Планировал снять линзы и одеть очки прямо в клинике перед приемом. Когда в клинике я поинтересовался у регистратора, где можно снять линзы, мне ответили "Туалет перед вами!". Это ужас!!! В специализированной офтальмологической клинике нет места, где пациент может снять контактные линзы и одеть очки. В грязном сортире, где все писают и какают, я, согнувшись в три погибели над раковиной, снимал линзы. В туалете нет ни стула ни стола. Никаких условий! В метре от унитаза я ковырялся в глазах в общественном туалете. Никогда в жизни нигде этим не занимался. Это унизительно и противно. За такую плату - никаких условий. Было желание тут же покинуть клинику, но просто время меня поджимало и нужно было делать обследование именно в тот день. Иначе обязательно пошел бы в другое место. Я возмущен!;
2) Перед процедурой администратор-регистратор, который ведет прием пациентов на регистратуре подошла ко мне чтобы закапать глаза. Она только что открывала двери за ручки (которые все хватают), оформляла документы, разговаривала по рабочему телефону, крутила в руках свой мобильник (на котором куча микробов) и тут же, не помыв руки и без перчаток, взяла из кабинета капли и прямо в коридоре закапала мне в глаза. Очень профессионально, ничего не скажешь. Молодец! Очень приятно!;
3) Я много в своей жизни ходил по офтальмологам. Сейчас уже везде закапывают капли, расширяющие зрачок, которые действуют полдня, а не весь день - как раньше. В "РЕАЛ ВИЖН" мне закапали какие-то советские капли, которые кошмарили мой глаз очень долго. Неужели нельзя закупить современные капли для расширения зрачков? Это такая экономия? А пациенты платят совсем не экономно!
4) По завершении обслуживания, после оплаты мне выдали кассовый чек и всё! Действующее законодательство обязывает при оказании мед. услуг выдавать пациенту не только чек, но и оформлять соответствующий договор и акт оказания услуг, что сделано не было. А зачем соблюдать законы и приказы Минздрава? Зачем оформлять договор, если с этим документом пациент потом может предъявить претензии к клинике, в случае осложнений? Зачем марать бумагу и тратить картриджи в принтере? Зачем предоставлять пацинету возможность получить возмещение НДФЛ в ФНС за получение платных мед. услуг?
Главная цель клиники - развод пациентов на деньги. Остальное для неё мелочи! Никому не советую! Дорого и некачественно! Лучше поищите альтернативу!
Цена на ОКТ в "РЕАЛ ВИЖН" почти в ТРИ РАЗА ВЫШЕ чем в Семашко (1500 руб. против 600 руб. за 2 глаза). Это очень дорого, но за такие деньги уровень обслуживания в "РЕАЛ ВИЖН" оказался низким. Опишу основные претензии:
1) Я пришел в "РЕАЛ ВИЖН" сразу после работы - в контактных линзах. Планировал снять линзы и одеть очки прямо в клинике перед приемом. Когда в клинике я поинтересовался у регистратора, где можно снять линзы, мне ответили "Туалет перед вами!". Это ужас!!! В специализированной офтальмологической клинике нет места, где пациент может снять контактные линзы и одеть очки. В грязном сортире, где все писают и какают, я, согнувшись в три погибели над раковиной, снимал линзы. В туалете нет ни стула ни стола. Никаких условий! В метре от унитаза я ковырялся в глазах в общественном туалете. Никогда в жизни нигде этим не занимался. Это унизительно и противно. За такую плату - никаких условий. Было желание тут же покинуть клинику, но просто время меня поджимало и нужно было делать обследование именно в тот день. Иначе обязательно пошел бы в другое место. Я возмущен!;
2) Перед процедурой администратор-регистратор, который ведет прием пациентов на регистратуре подошла ко мне чтобы закапать глаза. Она только что открывала двери за ручки (которые все хватают), оформляла документы, разговаривала по рабочему телефону, крутила в руках свой мобильник (на котором куча микробов) и тут же, не помыв руки и без перчаток, взяла из кабинета капли и прямо в коридоре закапала мне в глаза. Очень профессионально, ничего не скажешь. Молодец! Очень приятно!;
3) Я много в своей жизни ходил по офтальмологам. Сейчас уже везде закапывают капли, расширяющие зрачок, которые действуют полдня, а не весь день - как раньше. В "РЕАЛ ВИЖН" мне закапали какие-то советские капли, которые кошмарили мой глаз очень долго. Неужели нельзя закупить современные капли для расширения зрачков? Это такая экономия? А пациенты платят совсем не экономно!
4) По завершении обслуживания, после оплаты мне выдали кассовый чек и всё! Действующее законодательство обязывает при оказании мед. услуг выдавать пациенту не только чек, но и оформлять соответствующий договор и акт оказания услуг, что сделано не было. А зачем соблюдать законы и приказы Минздрава? Зачем оформлять договор, если с этим документом пациент потом может предъявить претензии к клинике, в случае осложнений? Зачем марать бумагу и тратить картриджи в принтере? Зачем предоставлять пацинету возможность получить возмещение НДФЛ в ФНС за получение платных мед. услуг?
Главная цель клиники - развод пациентов на деньги. Остальное для неё мелочи! Никому не советую! Дорого и некачественно! Лучше поищите альтернативу!
Re: Операция на глаза!
Приезжайте в Москву. Вам все сделают в стерильной комнате, с договором и с чеком,но за 5 000 руб
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: Сегодня, 11:30
- Откуда: Белгород
- Контактная информация:
Re: Операция на глаза!
Дорогие форумчяне, прошу вашей помощи. После родов упало зрение, плохо стало видеть вдаль, очки не удобно носить, хочу сделать коррекцию, ищу хорошую клинику. Цена устроит любая, беру деньги в кредит на этом сайте http://onlinezaimnakartu.ru/kredit-na-kartu, считаю что на зрении нельзя экономить
Re: Операция на глаза!
Адрес: 119021, Москва,ул. Россолимо, 11 корпус А и Б
Станция метро "Парк культуры" (кольцевой линии).После выхода из метро идти по Зубовскому бульвару (против направления движения) до Дашкова переулка и повернуть налево. Данный переулок переходит в улицу Россолимо. Идти до дома 11 (будет указатель «НИИ Глазных Болезней»), повернуть во двор налево.
Телефоны: Справочная +7(499) 248-04-69
Источник: http://mosglaz.ru/kliniki/item/464-nii-gb-ramn.html
Утром заменили хрусталик. на следующий день выписали.
Станция метро "Парк культуры" (кольцевой линии).После выхода из метро идти по Зубовскому бульвару (против направления движения) до Дашкова переулка и повернуть налево. Данный переулок переходит в улицу Россолимо. Идти до дома 11 (будет указатель «НИИ Глазных Болезней»), повернуть во двор налево.
Телефоны: Справочная +7(499) 248-04-69
Источник: http://mosglaz.ru/kliniki/item/464-nii-gb-ramn.html
Утром заменили хрусталик. на следующий день выписали.
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